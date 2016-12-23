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Новый поезд метро, посвященный Кубку конфедераций FIFA 2017

17:0623.12.2016
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Генеральный директор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин, телеведущая Яна Чурикова и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов на презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017
Сотрудница Московского метрополитена с футбольным мячом на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017
Новый состав поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 на станции метро Комсомольская Московского метрополитена
Генеральный директор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин, Денис Глушаков и Дмитрий Пегов на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017
Сотрудница Московского метрополитена с футбольным мячом на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
Телеведущая Яна Чурикова на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 на станции метро Белорусская
Генеральный директор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин, Яна Чурикова, Денис Глушаков и Дмитрий Пегов на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017
Новый состав поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 на одной из станций Московского метрополитена
Генеральный директор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017
Игрок Спартака Денис Глушаков, начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017
Торжественная презентация нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
Диктор Московского метрополитена Юлия Романова-Кутьина на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
Новый состав поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 на станции метро Белорусская Московского метрополитена
Генеральный директор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин, телеведущая Яна Чурикова и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов на презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, телеведущая Яна Чурикова и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов стали первыми пассажирами нового тематического поезда Московского метро.
Сотрудница Московского метрополитена с футбольным мячом на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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В Московском метрополитене запустили поезд, посвященный Кубку конфедераций по футболу 2017 года.
Новый состав поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 на станции метро Комсомольская Московского метрополитена
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новый поезд будет курсировать по Кольцевой линии.
Генеральный директор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин, Денис Глушаков и Дмитрий Пегов на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, игрок "Спартака" Денис Глушаков и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов (cправа) на торжественной презентации нового состава поезда.
Сотрудница Московского метрополитена с футбольным мячом на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
© РИА Новости. Александр Вильф
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Презентация прошла в электродепо "Красная Пресня".
Телеведущая Яна Чурикова на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 на станции метро Белорусская
© РИА Новости. Александр Вильф
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Телеведущая Яна Чурикова на торжественной презентации нового состава поезда, посвященного Кубку конфедераций FIFA 2017, на станции метро Белорусская Московского метрополитена.
Генеральный директор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин, Яна Чурикова, Денис Глушаков и Дмитрий Пегов на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин (на втором плане), телеведущая Яна Чурикова, игрок "Спартака" Денис Глушаков (на первом плане) и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов (cправа) на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена.
Новый состав поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 на одной из станций Московского метрополитена
© РИА Новости. Александр Вильф
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Оформление каждого вагона нового поезда знакомит пассажиров с городами-организаторами и символикой Кубка.
Генеральный директор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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"Сегодня мы запускаем брендированный состав в метро. Это лишь часть большой кампании по продвижению турнира. Будет и наружная реклама, и реклама по телевидению", — сказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Игрок Спартака Денис Глушаков, начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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Игрок "Спартака" Денис Глушаков (второй слева), начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов (второй cправа) на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена.
Торжественная презентация нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
© РИА Новости. Александр Вильф
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Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи.
Диктор Московского метрополитена Юлия Романова-Кутьина на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
© РИА Новости. Александр Вильф
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Диктор Московского метрополитена Юлия Романова-Кутьина на торжественной презентации нового состава поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017, в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена.
Новый состав поезда, посвящённого Кубку конфедераций FIFA 2017 на станции метро Белорусская Московского метрополитена
© РИА Новости. Александр Вильф
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В поезде есть информация для пассажиров о том, где получить билеты и паспорт болельщика.
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Запуск поезда метро, посвященного Кубку конфедераций FIFA 2017, — в фотоленте Ria.ru.

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