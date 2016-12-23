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Самые яркие фото недели: предновогодняя суета и чрезвычайные ситуации

13:2823.12.2016
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Грузовик, протаранивший рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
Индийская женщина возле дома в Kathputli Colony, Нью-Дели
Ирландские волкодавы во время зимнего солнцестояния у древней гробницы в Ньюгрейндже, Ирландия. 21 декабря 2016
Взрыв на рынке пиротехники в Мексике. 20 декабря 2016
Дети в детском доме Радуга ожидают начала представления от сотрудников компании Coca-Cola во время благотворительной акции в деревне Болотная Новгородской области
Полицейский задерживает человека в Республике Конго
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым. 22 декабря 2016
Кашмирские рыбаки на озере
Пакистанские дети во время гонок на верблюдах в Карачи
Пловец в костюме супермена ныряет во время Рождественского куба по плаванию в Женевском озере
Съемки новогодней программы на Первом канале
Дамаск на рассвете
Военнослужащий у рождественского базара на площади в Брюсселе, Бельгия
Кошка породы канадский сфинкс на выставке Кэт-Салон-Декабрь в Москве
Стрельба из системы залпового огня, Пхеньян
Монтаж новогодней горизонтальной ели в Парке Горького
Христианские ополченцы из Ниневии
Победительница Мисс мира-2016 Стефани Дель Валле
Светофор на заснеженной улице Омска
Женщина принимает участие во флешмобе Бой подушками на Староместской площади в Праге
Рабочие выталкивают джип из песка в Аллахабаде, Индия
Дети развлекаются в воде в первый день лета в Рио-де-Жанейро. 21 декабря 2016 года
Участники забега зомби в Тайване
Люди плывут на доске с веслом в Галилейском море, Израиль
Сирийский мальчик, эвакуированный из Алеппо, сидит рядом с клетками с попугаями
Афганский офицер у горящей партии изъятого алкоголя и наркотиков в Кабуле
Мемориал на месте массовых расстрелов советских граждан во время Великой Отечественной войны в Симферополе
Фаер-шоу на Тверском бульваре в Москве в рамках фестиваля Путешествие в Рождество
Москвичи на ледяной горке на Манежной площади, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
Грузовик, протаранивший рождественскую ярмарку в Берлине, Германия
© AFP 2016/ Tobias Schwarz
Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, около 50 получили ранения. Власти Германии заявили, что это был теракт.
Индийская женщина возле дома в Kathputli Colony, Нью-Дели
© AFP 2016/ Chandan Khanna
Индийская женщина на одной из улиц Нью-Дели.
Ирландские волкодавы во время зимнего солнцестояния у древней гробницы в Ньюгрейндже, Ирландия. 21 декабря 2016
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
Ирландские волкодавы со своими хозяевами во время зимнего солнцестояния у древней гробницы в Ньюгрейндже, Ирландия.
Взрыв на рынке пиротехники в Мексике. 20 декабря 2016
© AFP 2016/ Jose Luis Tolentino
Во вторник на рынке пиротехники Сан-Паблито в мексиканском городе Тультепек произошел взрыв, который уничтожил 290 торговых точек. Жертвами трагедии стали более 30 человек, около 60 были ранены, несколько человек считаются пропавшими без вести.
Дети в детском доме Радуга ожидают начала представления от сотрудников компании Coca-Cola во время благотворительной акции в деревне Болотная Новгородской области
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Дети в детском доме "Радуга" ожидают начала представления от сотрудников компании Coca-Cola во время благотворительной акции в деревне Болотная Новгородской области.
Полицейский задерживает человека в Республике Конго
© AFP 2016/ Griff Tapper
В Демократической Республике Конго вспыхнули акции протеста против действующего президента Жозефа Кабилы, которые привели к столкновениям с полицией. По последним данным, в ходе беспорядков погибли более 30 человек.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым. 22 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым, погибшим от пули террориста в Анкаре, в МИД РФ.
Кашмирские рыбаки на озере
© REUTERS/ Danish Ismail
Рыбаки на озере Анчар в Кашмире.
Пакистанские дети во время гонок на верблюдах в Карачи
© AFP 2016/ Asif Hassan
Пакистанские дети во время рождественских гонок на верблюдах в Карачи.
Пловец в костюме супермена ныряет во время Рождественского куба по плаванию в Женевском озере
© AFP 2016/ Fabrice Coffrini
18 декабря состоялись ежегодные рождественские соревнования по плаванию в Женевском озере, в которых приняли участие 1800 человек, проплывших 120 метров в семиградусной воде. Многие подготовили для мероприятия оригинальные костюмы.
Съемки новогодней программы на Первом канале
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Съемки новогодней программы на Первом канале.
Дамаск на рассвете
© Фото: SANA
Дамаск на рассвете.
Военнослужащий у рождественского базара на площади в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2016/ Hatim Kaghat
Военнослужащий у рождественского базара в Брюсселе, Бельгия.
Кошка породы канадский сфинкс на выставке Кэт-Салон-Декабрь в Москве
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Кошка породы канадский сфинкс на выставке "Кэт-Салон-Декабрь" в Москве.
Стрельба из системы залпового огня, Пхеньян
© REUTERS/ KCNA
Стрельба из системы залпового огня, Пхеньян.
Монтаж новогодней горизонтальной ели в Парке Горького
© РИА Новости. Владимир Песня
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Монтаж новогодней горизонтальной ёлки у главного входа в ЦПКиО имени М.Горького.
Христианские ополченцы из Ниневии
© AFP 2016/ Jm Lopez
Христианские ополченцы из Ниневии.
Победительница Мисс мира-2016 Стефани Дель Валле
© AFP 2016/ Zach Gibson
18 декабря в американском городе Оксон Хилл, штат Мэриленд, состоялся финал конкурса "Мисс Мира". Самой красивой девушкой мира была признана 19-летняя представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле.
Светофор на заснеженной улице Омска
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Морозы на северном Урале и в Западной Сибири приблизились к рекордным показателям за всю историю метеонаблюдений. Местами температура опустилась ниже 50 градусов.
Женщина принимает участие во флешмобе Бой подушками на Староместской площади в Праге
© REUTERS/ David W Cerny
22 декабря в Праге на Староместской площади состоялся традиционный бой подушками.
Рабочие выталкивают джип из песка в Аллахабаде, Индия
© AFP 2016/ Sanjay Kanojia
Рабочие выталкивают джип из песка в Аллахабаде, Индия.
Дети развлекаются в воде в первый день лета в Рио-де-Жанейро. 21 декабря 2016 года
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Дети играют в фонтане в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Участники забега зомби в Тайване
© AP Photo/ Chiang Ying-ying
Участники забега зомби в Тайване.
Люди плывут на доске с веслом в Галилейском море, Израиль
© REUTERS/ Ronen Zvulun
Люди плывут на доске с веслом в Галилейском море, Израиль.
Сирийский мальчик, эвакуированный из Алеппо, сидит рядом с клетками с попугаями
© AFP 2016/ Baraa Al-Halabi
Почти 34 тысячи человек, в том числе женщины и дети, были выведены из восточной части Алеппо в ходе крупной гуманитарной операции.
Афганский офицер у горящей партии изъятого алкоголя и наркотиков в Кабуле
© REUTERS/ Omar Sobhani
Афганский офицер у горящей партии изъятого алкоголя и наркотиков в Кабуле.
Мемориал на месте массовых расстрелов советских граждан во время Великой Отечественной войны в Симферополе
© РИА Новости. Макс Ветров
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Мемориал на месте массовых расстрелов советских граждан во время Великой Отечественной войны в Симферополе.
Фаер-шоу на Тверском бульваре в Москве в рамках фестиваля Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Фаер-шоу на Тверском бульваре в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Москвичи на ледяной горке на Манежной площади, где открылся фестиваль Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Москвичи на ледяной горке на Манежной площади, где открылся фестиваль "Путешествие в Рождество".
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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