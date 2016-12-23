Самые яркие фото недели: предновогодняя суета и чрезвычайные ситуации

Во вторник на рынке пиротехники Сан-Паблито в мексиканском городе Тультепек произошел взрыв, который уничтожил 290 торговых точек. Жертвами трагедии стали более 30 человек, около 60 были ранены, несколько человек считаются пропавшими без вести.