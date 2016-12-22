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Фотографии Андрея Стенина

10:2022.12.2016
(обновлено: 10:22 22.12.2016)
056614
Фотокорреспондент Андрей Стенин
Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Похороны погибшего при беспорядках в Джалал-Абаде 14 мая прошли на мусульманском кладбище в селе Сафаровка
Мужчина сидит у гусениц танка. Оппозиционеры на площади Тахрир в Каире блокировали военную технику, не давая ей передвигаться по площади
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках
Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир
Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого города мусорщиков
Митингующие у здания Дома правительства в Бишкеке
Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск
Раненые в ходе вечерних столкновений демонстрантов с полицией
Житель Бенгази сжигает портрет Муамара Каддафи
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле
Местные жители стоят у пирамид в Гизе
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф
Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире
Похороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия
Мужчина сидит у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
Протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения Братья-мусульмане в Каире
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
Позиция артиллерии возле города Кесаб
Демонстранты несут государственный флаг Египта во время акции протеста с требованием реформ и отставки президента страны Хосни Мубарака, проходящей на центральной площади Каира Тахрир
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
Солдаты в пикапе в сирийском городе Гута
Лагерь беженцев в порту Бенгази
Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы
Армянские беженцы из города Кесаб, захваченного исламистами, во дворе Храма Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле
Военнослужащий правительственной армии Сирии на территории замка Крак Де Шевалье, отбитого у боевиков-исламистов в марте 2014 года
Фотокорреспондент Андрей Стенин
© Фото: Коммерсантъ/Матвей Шиманов
Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов. 3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир.
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей.
Похороны погибшего при беспорядках в Джалал-Абаде 14 мая прошли на мусульманском кладбище в селе Сафаровка
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Похороны погибшего при беспорядках в Джалал-Абаде на мусульманском кладбище в селе Сафаровка.
Мужчина сидит у гусениц танка. Оппозиционеры на площади Тахрир в Каире блокировали военную технику, не давая ей передвигаться по площади
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Мужчина у гусениц танка на площади Тахрир в Каире.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.
Рейд спецназа в местах проживания узбеков для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Рейд спецназа для выявления лиц, принимавших участие в беспорядках.
Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.
Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Египетский военный беседует с демонстрантами на центральной площади Каира Тахрир.
Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого города мусорщиков
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого "города мусорщиков".
Митингующие у здания Дома правительства в Бишкеке
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Митингующие у здания Дома правительства в Бишкеке.
Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск.
Раненые в ходе вечерних столкновений демонстрантов с полицией
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Раненые в ходе столкновений демонстрантов с полицией на каирской площади Тахрир.
Житель Бенгази сжигает портрет Муамара Каддафи
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Житель Бенгази сжигает портрет Муамара Каддафи.
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле.
Местные жители стоят у пирамид в Гизе
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Местные жители стоят у пирамид в Гизе.
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге.
Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Боец оппозиции стреляет из пулемета в истребитель в городе Рас-Лануф.
Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Столкновения участников акций протеста с полицией возле площади Тахрир в Каире.
Похороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Похороны жертв атаки наемников Каддафи в городе Аждабия.
Мужчина сидит у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Мужчина у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска.
Протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения Братья-мусульмане в Каире
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире.
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар.
Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии.
Позиция артиллерии возле города Кесаб
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Позиция артиллерии возле города Кесаб.
Демонстранты несут государственный флаг Египта во время акции протеста с требованием реформ и отставки президента страны Хосни Мубарака, проходящей на центральной площади Каира Тахрир
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Демонстранты несут государственный флаг Египта во время акции протеста с требованием реформ и отставки президента страны Хосни Мубарака, проходящей на центральной площади Каира Тахрир.
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве.
Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана.
Солдаты в пикапе в сирийском городе Гута
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Солдаты в пикапе в сирийском городе Гута.
Лагерь беженцев в порту Бенгази
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Лагерь беженцев в порту Бенгази.
Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы.
Армянские беженцы из города Кесаб, захваченного исламистами, во дворе Храма Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Армянские беженцы из города Кесаб во дворе Храма Святой Марии армянской апостольской церкви в Латакии.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области.
Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Мужчина играет на пианино для протестующих на площади Таксим в Стамбуле.
Военнослужащий правительственной армии Сирии на территории замка Крак Де Шевалье, отбитого у боевиков-исламистов в марте 2014 года
© РИА Новости. Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий правительственной армии Сирии на территории замка Крак Де Шевалье, отбитого у боевиков-исламистов в марте 2014 года. Боевики находились в крепости два с половиной года.
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22 декабря фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Андрею Стенину исполнилось бы 36 лет. Его работы- в фотоленте Ria.ru.

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