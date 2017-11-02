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Пенсионный фонд России
Пенсионный фонд России

В Москве наградили победителей конкурса "Спасибо интернету 2017!"

16:2302.11.2017
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© Fotolia / Drobot DeanМужчина сидит за компьютером. Архивное фотоМужчина сидит за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Drobot Dean

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пятнадцать человек в возрасте от 52 до 72 лет из 14 регионов России признаны победителями Третьего всероссийского конкурса "Спасибо интернету 2017!"; награждение призеров прошло в четверг в рамках Недели российского интернета-2017, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Sakala
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Конкурс организован разработчиками программы "Азбука интернета" ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России для пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности.

Жюри выбирало трех лучших пользователей интернета в каждой из пяти номинаций: "Портал gosuslugi.ru: мой опыт", "Интернет — мой друг и помощник", "Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель", "Интернет-краевед" и "Интернет-путешественник". Победители получили ценные призы.

Как отметили в пресс-службе Пенсионного фонда России, всего на конкурс поступило более трёх тысяч заявок из 76 регионов Российской Федерации. Самой старшей участнице конкурса из города Братска Иркутской области исполнился 101 год.

Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
© Fotolia / Tinatin
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Кроме того, по результатам конкурса организаторы составили рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победителем в номинации "Самый активный регион" второй год подряд стала Республика Татарстан. В число регионов, где также энергично проводится эта работа, вошли Красноярский край, Ульяновская, Воронежская, Иркутская, Курганская, Кемеровская, Московская, Ростовская и Тюменская области.

Пенсионный фонд России с 2015 года выделяет субсидии регионам на социальные программы по компьютерному обучению неработающих пенсионеров, сообщил заместитель управляющего Отделения ПФР по Республике Башкортостан Альмир Хабиров. По его словам, которые приводит пресс-служба ПФР, за три года фонд направил на эти цели 123,6 миллиона рублей, из них 50 миллионов рублей выделены в этом году. Обучение по программе прошли уже свыше 100 тысяч пенсионеров.

Азбука интернета

В 2014 году ПАО "Ростелеком" и Пенсионный фонд России разработали программу обучения людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями основам работы с компьютером и интернетом. Обучаться по программе можно как с преподавателями, так и самостоятельно. Электронная версия учебника "Азбука интернета" размещена в открытом доступе на сайте www.azbukainterneta.ru.

Ребенок с синдромом Дауна. Архивное фото
© Fotolia / philidor
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Курс состоит из 12 глав и включает обучение элементарным навыкам работы на компьютере в операционной системе Windows, в программе Word, и навыкам работы с интернетом. На начальном этапе людей пожилого возраста обучают пользоваться порталом государственных услуг Российской Федерации gosuslugi.ru и другими сервисами по предоставлению услуг в электронном виде. Отдельное занятие посвящено соблюдению безопасности при работе в сети.

© Fotolia / BillionPhotos.comВозможности сети
© Fotolia / BillionPhotos.com
Возможности сети

Курс был разработан для того, чтобы через обучение людей старшего поколения основам компьютерной грамотности сократить разрыв между поколениями. Кроме того, создатели курса ставили себе цель социализировать пожилых людей, дать им возможность пользоваться электронными госуслугами и социальными интернет-сервисами.

"Ростелеком" является сегодня провайдером новых цифровых сервисов, поэтому компания заинтересована в том, чтобы как можно большее количество людей умело и могло ими воспользоваться", — приводит пресс-служба ПФР слова вице-президента ПАО "Ростелеком" Александра Маслова.

Совместный проект ПФР и Ростелекома получил одобрение министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Новые разработки

В конце 2016 года программа "Азбука интернета" была дополнена специальными обучающими модулями, посвященными правилам поиска и оплаты товаров и услуг в интернете и поиску работы через сеть. Оба модуля содержат разделы о правилах безопасности при совершении оплат и размещении личной информации в сети.

Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Помимо этого, создатели проекта планируют добавить на сайт новый раздел об электронных услугах Пенсионного фонда, и раздел, в котором будут описаны принципы работы с мобильными приложениями, включая инструкции по работе с мобильным приложением Пенсионного фонда.
ПФР и Ростелеком регулярно организуют обучающие семинары для преподавателей и организаторов конкурса "Азбука интернета". Первый дистанционный семинар для преподавателей и организаторов курсов компьютерной грамотности для пенсионеров по этой программе прошёл в феврале 2017 года.

Его участниками стали представители комплексных центров социального обслуживания Санкт-Петербурга, социальных центров Оренбурга и Ивановской области, министерств труда Республик Дагестан и Тыва, Астраханской области, представители Серпуховского дома ветеранов Московской области. К семинару подключились также студии в Сыктывкаре (Республика Коми), Екатеринбурге, Кемерово, Великом Новгороде, Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра), Салехарде (ЯНАО).

Второй семинар для преподавателей организаторы провели в октябре. В режиме телемоста в нём приняли участие представители региональных министерств социальной политики, преподаватели вузов, сотрудники библиотек и различных социальных учреждений из 42 субъектов России.

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