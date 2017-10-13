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Пенсионный фонд России
Пенсионный фонд России

Более миллиона россиян в 2017 году подали заявление о пенсии через интернет

13:4313.10.2017
(обновлено: 13:44 13.10.2017)
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© Fotolia / SakalaМужчина работает за компьютером. Архивное фотоМужчина работает за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Sakala

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Более миллиона жителей России подали с начала года заявления о назначении пенсии через интернет, воспользовавшись электронными услугами сайта Пенсионного фонда России, сообщает пресс-служба ПФР.

"За девять месяцев 2017 года один миллион 36 тысяч россиян назначили себе пенсию через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Это на 263 тысячи человек больше, чем за весь 2016 год. Определились со способом доставки пенсии более 1,7 миллиона человек — на 607 тысяч больше, чем за 2016 год", — говорится в сообщении.

Как отметили в ПФР, подача заявления о назначении пенсии и выбор способа ее доставки — две электронные услуги, которые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей. Так, в 2016 году заявления о назначении пенсии через сайт ПФР подали в 11 раз больше человек, чем в 2015 году, определились со способом ее доставки — в 14 раз больше. В ряде регионов доля граждан, подавших заявление на назначение или смену способа доставки пенсии в электронном виде, превышает 90%: Республика Карелия (95,7%), Республика Бурятия (94,8%), Республика Адыгея (93,2%), Тамбовская область (93,1%), Волгоградская область (93%).

Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
© Fotolia / Tinatin
Новый сайт ПФР "Школьникам о пенсии" посетили уже более 10 тысяч человек

В целом, за девять месяцев 2017 года количество граждан, которые воспользовались сервисами Личного кабинета на сайте Пенсионного фонда, составило 5,5 миллионов человек. До конца года в Личном кабинете планируются к запуску еще 10 новых сервисов.

Чтобы воспользоваться услугами, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, нужно зарегистрироваться на едином портале государственных услуг. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется. Электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте самого фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении для смартфонов, которое ПФР представил весной этого года, добавили в пресс-службе.

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