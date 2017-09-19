Более 30 тысяч школьников и студентов Москвы и области посетят уроки ПФР

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 30 тысяч школьников старших классов и студентов средних специальных учебных заведений столицы и Московской области посетят в течение учебного года уроки по пенсионной грамотности, где узнают, как больше заработать и накопить на будущую пенсию, сообщила РИА Новости начальник отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по городу Москве и Московской области Марина Густова.

По ее словам, акция ПФР по повышению пенсионной грамотности в школах и ссузах стартовала во вторник 19 сентября и продлится в течение учебного года во всех субъектах Российской Федерации. Первые уроки по пенсионной грамотности прошли с участием руководства отделений ПФР в школах и ссузах, учащихся познакомили с изданным ПФР информационно-образовательным буклетом "Все о будущей пенсии для учебы и жизни", а также с новым обучающим сайтом "Школьникам о пенсиях". Одновременно в территориальных управлениях ПФР были организованы Дни открытых дверей, а также экскурсии для молодежи, где они познакомились с организацией работы в Пенсионном фонде, а в крупнейших вузах и ссузах страны были размещены информационные плакаты.

"Сегодня дан старт этой акции — и в школах, и в ссузах начали проводить уроки по пенсионной грамотности. Уже есть первые отклики с уроков. Школьников заинтересовал вопрос белой и серой зарплат с точки зрения начисления пенсий. Они были удивлены, что все видно на индивидуальном лицевом счете. Если они работают в белую — отчисляются страховые взносы, и это учитывается в стаже, если не видно страховых взносов, соответственно это не отражается в трудовом стаже", — сказала Густова.

По ее словам, школьники интересуются многими вопросами формирования пенсии.

"Они часто формулируют такой вопрос: "Что нужно сделать сегодня, чтобы заработать большую пенсию?". Ребята также спрашивали: зачем нужен СНИИЛС, почему он выдается с рождения? По сути, это уникальный идентификатор человека работающего и рожденного в РФ. На сегодняшний момент это единственный подобный документ. На этих уроках учителя тоже задают свои вопросы, их интересует пенсия для педагогов, правила и условия", — рассказала Густова.

Она добавила, что нововведением этого года стало создание Пенсионным фондом нового обучающего сайта "Школьникам о пенсиях", который стал интерактивной составляющей уроков пенсионной грамотности. Сайт начал свою работу 19 сентября — в день старта уроков.

"В веселой, интерактивной форме школьникам предложена полезная информация о пенсиях. Мы считаем, что молодые граждане сегодня, до начала своей официальной трудовой деятельности, должны знать, что такое белая зарплата, что такое индивидуальный лицевой счет, где фактически отражена официальная трудовая биография гражданина РФ", — отметила Густова.

Собеседница агентства добавила, что сегодня важно, чтобы старшеклассники и студенты понимали, как проверить своего работодателя, отчисляет ли он страховые взносы или нет, и в каком объеме, как формируются пенсионные права гражданина и когда у него будет право получить государственную пенсию.

"Главная задача фонда — вооружить ребят знаниями сегодня. Когда у человека есть знания, он может распоряжаться своей судьбой так или иначе, у него есть выбор", — сказала Густова.

Она добавила, что сайт сделан в доступной развлекательно-познавательной форме. Здесь есть тесты, игры, каждый посетитель сможет смоделировать, какая будет у него пенсия.

"Например, если юноша идет в армию, как это отразится на его индивидуальном лицевом счете? Если девушка родит одного ребенка или троих, как это отразится на ее индивидуальном счете? В обоих случаях законодательство определяет, что и рождение детей, и служба в армии, и уход за пожилыми людьми старше 80 лет, и уход за инвалидами первой группы включаются в трудовой стаж. Конечно, это надо официально оформить Мы хотим, чтобы молодые люди сегодня все это знали", — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, на уроках пенсионной грамотности слушатели также имеют возможность познакомиться с шестым изданием информационно-образовательного буклета "Все о будущей пенсии для учебы и жизни", которое подготовлено ПФР с учетом изменений, которые произошли в законодательстве РФ в 2017 году. Тираж пособия составил около миллиона экземпляров.

"Буклет красочный с тестами, задачками. В познавательно-популярной форме в нем представлены знания, которые мы хотим донести старшеклассникам и учащимся ссузов. Например, из чего состоит страховая пенсия, из каких частей, почему важен стаж, уровень дохода. В буклете рассказывается про СНИИЛС, пенсионную формулу, приводятся примеры, как увеличить будущую пенсию. Сегодня на уроках издание раздается школьникам и учителям, оно также передается библиотекам", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, по итогам прошлого года в Москве и Московской области прошло около 700 уроков, лекций и экскурсий по теме пенсионной грамотности. В них приняли участие 30 тысяч человек из 360 учебных заведений. Всего за время действия программы с 2011 года в ста с лишним тысячах средних и высших учебных заведениях проведено почти 155 тысяч уроков, на которых присутствовало около 4,4 миллиона обучающихся. Также проведено более 17 тысяч экскурсий в отделения Пенсионного фонда в рамках Дней открытых дверей, с работой фонда познакомились 554 тысячи юношей и девушек.

Программа пенсионной грамотности поддерживается администрациями субъектов РФ: соглашения с местными органами управления образованием о проведении Пенсионным фондом факультативных занятий в школах и ссузах заключены в 84 регионах.