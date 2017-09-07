В Личном кабинете на сайте ПФР можно подать заявление через представителя

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пенсионный фонд России реализовал на своем сайте возможность подать заявление в электронном виде на оказание услуг от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя) заявителя, сообщает пресс-служба ПФР.

Для этого гражданин — законный представитель заявителя — должен зайти в свой Личный кабинет на сайте ПФР и идентифицировать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию. При оформлении заявления необходимо указать данные как самого представителя, так и заявителя, а также внести информацию в остальные поля, требующие заполнения.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время через представителя можно, в частности, подать заявления о назначении пенсии, переводе с одного вида пенсии на другой, установлении федеральной соцдоплаты к пенсии, о назначении ежемесячных денежных выплат, во том числе, лицам, осуществляющим уход за инвалидами, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и о распоряжении его средствами.

Все услуги и сервисы ПФР в электронном виде объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг.