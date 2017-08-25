ПФР быстро восстановит СНИЛС, утраченные при пожаре в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) в ускоренном порядке восстановит жителям Ростова-на-Дону удостоверения СНИЛС, утраченные при пожаре, сообщили РИА Новости в фонде.

Ранее пресс-служба Минтруда сообщала, что оперативный штаб ведомства начал помогать пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону, в том числе ведется работа по восстановлению утраченных СНИЛС и пенсионных удостоверений, на данный момент выданы 16 из 74 утраченных СНИЛС.

"Работа ведется в ускоренном режиме", — заявили агентству в пресс-службе Пенсионного фонда.

Сильный пожар возник днем в понедельник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Возгорание было потушено за сутки с небольшим. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность.