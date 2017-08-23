ПФР запустил в пилотном режиме виртуальную клиентскую службу в Бурятии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пенсионный фонд России запустил в пилотном режиме виртуальную клиентскую службу в Бурятии; клиенты фонда в республике смогут получать услуги, консультации и заказывать документы по телефону, через Личный кабинет на сайте ПФР, портал госуслуг или через специальные терминалы, сообщает пресс-служба ПФР.

"Пенсионный фонд России развивает систему оказания госуслуг гражданам, одним из направлений которой является дистанционное обслуживание без визита в ПФР. Для этого ПФР наращивает участие в системе межведомственного взаимодействия, минимизирует перечень запрашиваемых документов, а также работает над запуском центров дистанционного обслуживания граждан — так называемых виртуальных клиентских служб", — отмечается в сообщении.

Наряду с телефонным обслуживанием, в центре дистанционного обслуживания ПФР предусмотрено sms-информирование граждан. Чат-бот, реализованный в мессенджере Telegram, автоматически отвечает на самые часто задаваемые вопросы по пенсионному законодательству.

Как отметили в пресс-службе, в отдаленных населенных пунктах Бурятии планируется установить специальный терминал, опытный образец которого был продемонстрирован на презентации виртуальной клиентской службы в республике.

"Благодаря расширенным возможностям нового программно-аппаратного комплекса, услуги ПФР клиенту будут доступны в электронном виде. Программная панель терминала предельно упрощена и понятна клиенту. Все госуслуги скомпонованы по блокам, каждый из которого посвящен конкретной жизненной ситуации. Это, к примеру, рождение ребенка, подготовка к выходу на пенсию и ее назначение, заказ выписки из индивидуального лицевого счета клиента и многие другие ключевые услуги ПФР, за которыми сегодня граждане обращаются в клиентские службы", — пояснили в пресс-службе.