Участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Клавдия Тихомирова, один из авторов эмблемы фестиваля художник Михаил Веременко и участник итальянской делегации на фестивале 1957 года Джузеппе Скотти (слева направо) на фотовыставке МИА Россия сегодня, организованной на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Клавдия Тихомирова, один из авторов эмблемы фестиваля художник Михаил Веременко и участник итальянской делегации на фестивале 1957 года Джузеппе Скотти (слева направо) на фотовыставке МИА Россия сегодня, организованной на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Сотрудник МИА "Россия Сегодня" Олег Дмитриев — о том, как он разглядывал старые снимки на завершившемся Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.



Со словом "фестиваль" я рос с детства. Моя бабушка, когда ей было 49, возглавляла делегацию активисток из города Орла на фестивале молодежи и студентов в 1957 году. Помню до сих пор ее фразу: "Да все кругом обнимались! Так весело было – даже капиталисты казались такими добрыми".

В 1985-м году слово "фестиваль" часто слышал от одноклассников, которые тем летом поступали в московские вузы. Они были удивлены тем, какой "пестрой" была столица Советского Союза – такого количества людей из разных стран в провинциальных городах раньше не видели.

И вот – спустя 32 года – в качестве одного из приглашенных спикеров с фестивалем познакомился я. И мне сейчас тоже 49, как и моей бабушке.

Увидеть фестиваль – и жизнь прожить

Все эти воспоминания детства и юности нахлынули на меня, когда я разглядывал старые фотографии фестиваля на выставке МИА "Россия Сегодня". Рядом со мной стояла Клавдия Тихомирова, которая была как раз в том бело-голубом платье, в котором она пришла на церемонию открытия 1957-го года. Тогда ей было 18.

"Языка-то мы не знали, но как мы приветствовали друг друга – это просто словами не передать. Это был настоящий праздник", — рассказывает мне Клавдия Андреевна с горящими глазами. А на ее лице – молодая и очаровательная улыбка.

А еще мне показалось очень трогательным то, как Клавдия Тихомирова общалась с Джузеппе Скотти, врачом из Италии. Он тоже приезжал в 1957-м году на фестиваль, и теперь решил освежить воспоминания юности и сравнить ощущения. Клавдия Андреевна говорила на русском, а Джузеппе – на итальянском. Но переводчик был им не нужен.

"А зачем перевод?— говорит Джузеппе и разглядывает архивные фото фестиваля. – Тут и так видно, что все искренне. До поездки нас пугали словом "коммунизм", но в Москве было совсем не страшно. Наоборот, было весело".

Рядом с Джузеппе и Клавдией Андреевной — статный и добродушный Михаил Веременко – автор "Катюши", знаменитого талисмана ВФМС-85. Стоя возле фотографии, на которой изображена молодая девушка с хлебом-солью в костюме Катюши — той, которую он нарисовал, — он охотно поделился историей создания образа. И оказывается, он пришел ему в голову благодаря его маленькой племяннице.

"Я увидел "фестивальную ромашку", вспомнил о племяннице – и образ получился сам по себе. Был приятно удивлен, когда мы Катюшей победили в конкурсе и затем прославились на весь мир", — с улыбкой вспоминает Михаил.

Он стал звездой и нынешнего поколения — к нему то и дело подбегают участники фестиваля, чтобы взять автограф. На прощание художник подписал наклейку с Катюшей специально для МИА "Россия Сегодня".

После ностальгии на выставке я прошел по площадкам фестиваля. И понял, что эта атмосфера старых фотографий меня совсем "не отпускает". Молодые люди, сияющие улыбки, футболки с Че Геварой и Фиделем, песни на разных языках под гитары, вувузелы и куча других музыкальных инструментов. Все, что было в Сочи, очень сильно похоже на то, что мы видим на этих старых фото. Что видела моя бабушка, и те, с кем мне довелось только что пообщаться. И очень хорошо, что в жизни нынешней молодежи тоже есть фестиваль.