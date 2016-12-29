США
31.1231 декабря08:37МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Очерки

Мастер на все луки: как из рогов и сухожилий делают оружие

15:2129.12.2016
(обновлено: 18:38 29.12.2016)
7124593
Мариан Калдарару во время работы над луком. Архив
© РИА Новости. Вера Костамо

Вера Костамо, обозреватель РИА Новости

Мастеров по изготовлению композитных, или сложносоставных, луков из натуральных материалов в мире немного. Слишком редкое знание, трудности в приобретении материалов, к тому же создание лука занимает много месяцев. Но, как говорят, мастера, получается почти живое оружие, которым пользовались еще в XV-XVII веках.

Признайтесь, вы стреляли из лука? Были Робин Гудом или метким индейцем? У меня луков было несколько. Сосед Шурка, к моему несчастью, стрелял лучше. После очередной ссадины в индейцев мне играть запретили.

Мариану Калдарару, одному из лучших мастеров по составным лукам в стране, играть и стрелять никто не запрещал. А потом детское увлечение переросло в дело и философию. Философию воина.

© РИА Новости. Вера Костамо
Мариан Калдарару во время работы над луком

Три года на первый лук

Вообще, Мариан — музыкант, объездил полмира с гастролями и сейчас один из самых востребованных перкуссионистов. Родился в Кишиневе, но давно живет в Москве. Кроме репетиций и участия в многочисленных проектах, все свободное время проводит в мастерской. Занимается изготовлением музыкальных инструментов, как для себя, так и для коллег. И еще — оружия, которым пользуются сейчас редкие любители.

— Один раз на даче у друзей пришлось помогать сжигать журналы "Наука и жизнь". Подборка была громадная, и лишнее надо было куда-то деть, чтобы освободить полки. И на одной из обложек журнала был изображен лук. Там же я прочитал небольшую статью про композитные луки и решил, что такой лук сделаю сам.

Как изготавливать лук, было непонятно: искал материалы, но большинство специалистов, пишущих на эти темы, сами плохо ориентировались в вопросе.

Советы из статей приводили к тому, что Мариан портил огромное количество материала.

© РИА Новости. Вера Костамо
Мариан Калдарару во время работы над луком

— Первый лук у меня получился через три года после того, как я начал этим заниматься. Нужно было найти гармонию для всех частей, чтобы они двигались слажено как, например, руки. Ведь в луке та же история — сплошная органика. Роговые пластины выполняют роль пружин, древесина связывает между собой роговые пластины и сухожилия, а сухожилия работают на растяжение.

По словам Марио, мастеров, которые изготавливают луки по всем технологиям, без использования синтетических материалов, очень мало.

— Мне приходилось разбирать луки, которые были проданы как натуральные. Стоимость такого лука в Европе около 1,5 тысяч евро. К сожалению, приходилось разочаровывать владельцев.

Живое оружие

В среднем на один лук уходит четыре месяца с момента закладки. Для изготовления, например, турецкого лука нужны пять частей в одном варианте или семь частей в другом.

Дерево используется разное, в зависимости от конкретного типа лука: для турецкого — клен, монгольского — береза, корейского и китайского — бамбук. Нужно понимать, что дерево в луке — основа, на которую наклеиваются главные компоненты: роговые пластины и сухожилия.

© РИА Новости. Вера Костамо
Мариан Калдарару во время работы над луком

Первый этап изготовления лука — "плечи" (деревянные части) распариваются в горячей воде и сгибаются до определенной формы. Луки обязательно хранятся со спущенной тетивой, в этом положении его концы смотрят вперед. В отличие от того, что часто показывают в фильмах.

— Когда смотрю кино, где показывают луки, смеюсь, конечно. Был опыт работы в кино и у меня. Делал колчаны и налучи для фильма "Царь" режиссера Павла Лунгина. Три богатых боярских и пять попроще для опричников.

Вторым этапом "плечи" снимаются с форм. Прорезаются пазы, в них вставляются рукояти, это напоминает рыбий хвост. Все это собирается на клей.

Клей используется осетровый или сухожильный. Для его изготовления Мариан покупает сухожилия оленей у ненцев-кочевников. Секрета в составе нет, но есть нюансы в использовании: для разных климатических зон — разные рекомендации.

© РИА Новости. Вера Костамо
Мариан Калдарару во время работы над луком

— После снятия "плеч" с формы, сборки с рукоятью и концами, наступает время роговых пластин. Их вырезают из внешней, самой длинной части буйволиных или иных доступных мастеру рогов. После того как роговые пластины высохнут — обрабатывается профиль "плеч", и наносится первый и последующие слои сухожилий, вымоченных в рыбьем или сухожильном клее, — рассказывает Мариан.

Всем слоям необходима сушка — пока не высохнет предыдущий слой жил, не накладывается следующий. В прошлом процесс изготовления композитного лука мог занимать год, сейчас с появлением новых инструментов и условий работы, время удается сократить до 4 — 6 месяцев, большая часть этого времени — процесс сушки.

После того как лук окончательно высох, его концы сильно выдаются вперед, иногда почти загибаясь в кольцо. Поэтому такие луки называют еще и рефлексирующими.

Последним этапом лук обклеивается кожей и расписывается по желанию заказчика.

Делает Мариан композитные луки любой сложности и страны, кроме Японии. Главное — найти изображение и описание состава оружия. Луки могут не соответствовать оригинальным размерам, если такой информации по ним нет. Но все они сделаны из тех материалов, которые применялись в прошлом.

© Фото предоставлено Марианом Калдарару
Лук, созданный Марианом Калдарару

В основном луки разъезжаются по России и ближайшему зарубежью. Мастер уже и не помнит, сколько всего луков изготовил на заказ.

За натуральным луком обязательно нужно ухаживать, подобрать правильное место хранения. В те времена, когда луки были актуальным оружием, воин занимался луком каждый день и практиковался тоже ежедневно.

"Тем, кто играет в воинов раз в месяц, с таким луком будут сложности, — говорит Мариан. — Разминать лук нужно как минимум раз в неделю".

В год по заказам мастер изготавливает всего несколько луков. Оружие такого плана и раньше было недоступным всем желающим.

— Подобные луки — оружие элиты, воинов из числа знати. Не каждый обладает необходимым ресурсом для владения подобным изделием, и речь не про деньги — просто нужен дух стрелка.

Сейчас такое оружие в основном покупают реконструкторы и коллекционеры.

— Это неудобная вещь. Надо понимать, зачем тебе именно такое оружие. Оно почти живое. А сейчас такое время, когда люди предпочитают "быстрее, дешевле, навороченнее", и еще, чтобы само и метко стреляло.

© РИА Новости. Вера Костамо
Мариан Калдарару во время работы над луком

Лук, стрела, мишень

Мариан считает, что лук был создан для эволюции человека.

— Дисциплина стрельбы из лука и все, что связано с лучным делом, развивало личные человеческие свойства. То есть человек, который метко стреляет из лука, это человек, который хорошо владеет собой.

Мастер признается, что создавать луки ему нравится больше, чем стрелять: "это рождение; каждый лук индивидуален".

© Фото предоставлено Марианом Калдарару
Лук, созданный Марианом Калдарару

— Не все набираются смелости, чтобы сказать: "Хочу стрелять из лука". Боятся услышать в ответ, что это только для мальчишек, — считает мастер. — Но в этом есть волшебство. Возможность лучше понять себя. Каждый выстрел из лука — отражение твоего внутреннего состояния.

По словам мастера, есть одна особенность при стрельбе из лука: когда стреляют — не прицеливаются. Стреляют интуитивно.

— Стрельба — это медитация. Лук, стрела, мишень — визуализация достижения цели. Многим сейчас этого очень не хватает. 

Комментировать
+
Очерки
Обсуждение
6 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.