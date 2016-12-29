Мастер на все луки: как из рогов и сухожилий делают оружие

Вера Костамо, обозреватель РИА Новости

Мастеров по изготовлению композитных, или сложносоставных, луков из натуральных материалов в мире немного. Слишком редкое знание, трудности в приобретении материалов, к тому же создание лука занимает много месяцев. Но, как говорят, мастера, получается почти живое оружие, которым пользовались еще в XV-XVII веках.

Признайтесь, вы стреляли из лука? Были Робин Гудом или метким индейцем? У меня луков было несколько. Сосед Шурка, к моему несчастью, стрелял лучше. После очередной ссадины в индейцев мне играть запретили.

Мариану Калдарару, одному из лучших мастеров по составным лукам в стране, играть и стрелять никто не запрещал. А потом детское увлечение переросло в дело и философию. Философию воина.

© РИА Новости. Вера Костамо Мариан Калдарару во время работы над луком

Три года на первый лук

Вообще, Мариан — музыкант, объездил полмира с гастролями и сейчас один из самых востребованных перкуссионистов. Родился в Кишиневе, но давно живет в Москве. Кроме репетиций и участия в многочисленных проектах, все свободное время проводит в мастерской. Занимается изготовлением музыкальных инструментов, как для себя, так и для коллег. И еще — оружия, которым пользуются сейчас редкие любители.

— Один раз на даче у друзей пришлось помогать сжигать журналы "Наука и жизнь". Подборка была громадная, и лишнее надо было куда-то деть, чтобы освободить полки. И на одной из обложек журнала был изображен лук. Там же я прочитал небольшую статью про композитные луки и решил, что такой лук сделаю сам.

Как изготавливать лук, было непонятно: искал материалы, но большинство специалистов, пишущих на эти темы, сами плохо ориентировались в вопросе.

Советы из статей приводили к тому, что Мариан портил огромное количество материала.

© РИА Новости. Вера Костамо Мариан Калдарару во время работы над луком

— Первый лук у меня получился через три года после того, как я начал этим заниматься. Нужно было найти гармонию для всех частей, чтобы они двигались слажено как, например, руки. Ведь в луке та же история — сплошная органика. Роговые пластины выполняют роль пружин, древесина связывает между собой роговые пластины и сухожилия, а сухожилия работают на растяжение.

По словам Марио, мастеров, которые изготавливают луки по всем технологиям, без использования синтетических материалов, очень мало.

— Мне приходилось разбирать луки, которые были проданы как натуральные. Стоимость такого лука в Европе около 1,5 тысяч евро. К сожалению, приходилось разочаровывать владельцев.

Живое оружие

В среднем на один лук уходит четыре месяца с момента закладки. Для изготовления, например, турецкого лука нужны пять частей в одном варианте или семь частей в другом.

Дерево используется разное, в зависимости от конкретного типа лука: для турецкого — клен, монгольского — береза, корейского и китайского — бамбук. Нужно понимать, что дерево в луке — основа, на которую наклеиваются главные компоненты: роговые пластины и сухожилия.

© РИА Новости. Вера Костамо Мариан Калдарару во время работы над луком

Первый этап изготовления лука — "плечи" (деревянные части) распариваются в горячей воде и сгибаются до определенной формы. Луки обязательно хранятся со спущенной тетивой, в этом положении его концы смотрят вперед. В отличие от того, что часто показывают в фильмах.

— Когда смотрю кино, где показывают луки, смеюсь, конечно. Был опыт работы в кино и у меня. Делал колчаны и налучи для фильма "Царь" режиссера Павла Лунгина. Три богатых боярских и пять попроще для опричников.

Вторым этапом "плечи" снимаются с форм. Прорезаются пазы, в них вставляются рукояти, это напоминает рыбий хвост. Все это собирается на клей.

Клей используется осетровый или сухожильный. Для его изготовления Мариан покупает сухожилия оленей у ненцев-кочевников. Секрета в составе нет, но есть нюансы в использовании: для разных климатических зон — разные рекомендации.

© РИА Новости. Вера Костамо Мариан Калдарару во время работы над луком

— После снятия "плеч" с формы, сборки с рукоятью и концами, наступает время роговых пластин. Их вырезают из внешней, самой длинной части буйволиных или иных доступных мастеру рогов. После того как роговые пластины высохнут — обрабатывается профиль "плеч", и наносится первый и последующие слои сухожилий, вымоченных в рыбьем или сухожильном клее, — рассказывает Мариан.

Всем слоям необходима сушка — пока не высохнет предыдущий слой жил, не накладывается следующий. В прошлом процесс изготовления композитного лука мог занимать год, сейчас с появлением новых инструментов и условий работы, время удается сократить до 4 — 6 месяцев, большая часть этого времени — процесс сушки.

После того как лук окончательно высох, его концы сильно выдаются вперед, иногда почти загибаясь в кольцо. Поэтому такие луки называют еще и рефлексирующими.

Последним этапом лук обклеивается кожей и расписывается по желанию заказчика.

Делает Мариан композитные луки любой сложности и страны, кроме Японии. Главное — найти изображение и описание состава оружия. Луки могут не соответствовать оригинальным размерам, если такой информации по ним нет. Но все они сделаны из тех материалов, которые применялись в прошлом.

© Фото предоставлено Марианом Калдарару Лук, созданный Марианом Калдарару

В основном луки разъезжаются по России и ближайшему зарубежью. Мастер уже и не помнит, сколько всего луков изготовил на заказ.

За натуральным луком обязательно нужно ухаживать, подобрать правильное место хранения. В те времена, когда луки были актуальным оружием, воин занимался луком каждый день и практиковался тоже ежедневно.

"Тем, кто играет в воинов раз в месяц, с таким луком будут сложности, — говорит Мариан. — Разминать лук нужно как минимум раз в неделю".

В год по заказам мастер изготавливает всего несколько луков. Оружие такого плана и раньше было недоступным всем желающим.

— Подобные луки — оружие элиты, воинов из числа знати. Не каждый обладает необходимым ресурсом для владения подобным изделием, и речь не про деньги — просто нужен дух стрелка.

Сейчас такое оружие в основном покупают реконструкторы и коллекционеры.

— Это неудобная вещь. Надо понимать, зачем тебе именно такое оружие. Оно почти живое. А сейчас такое время, когда люди предпочитают "быстрее, дешевле, навороченнее", и еще, чтобы само и метко стреляло.

© РИА Новости. Вера Костамо Мариан Калдарару во время работы над луком

Лук, стрела, мишень

Мариан считает, что лук был создан для эволюции человека.

— Дисциплина стрельбы из лука и все, что связано с лучным делом, развивало личные человеческие свойства. То есть человек, который метко стреляет из лука, это человек, который хорошо владеет собой.

Мастер признается, что создавать луки ему нравится больше, чем стрелять: "это рождение; каждый лук индивидуален".

© Фото предоставлено Марианом Калдарару Лук, созданный Марианом Калдарару

— Не все набираются смелости, чтобы сказать: "Хочу стрелять из лука". Боятся услышать в ответ, что это только для мальчишек, — считает мастер. — Но в этом есть волшебство. Возможность лучше понять себя. Каждый выстрел из лука — отражение твоего внутреннего состояния.

По словам мастера, есть одна особенность при стрельбе из лука: когда стреляют — не прицеливаются. Стреляют интуитивно.

— Стрельба — это медитация. Лук, стрела, мишень — визуализация достижения цели. Многим сейчас этого очень не хватает.