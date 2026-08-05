Что такое целевое обучение и как получить направление в 2026 году

Целевое обучение дает возможность получить образование за счет государства или работодателя и заранее обеспечить себе место работы. Однако вместе с преимуществами появляются и обязательства. Кто может поступить по целевой квоте, как найти предложение, на что обратить внимание при подписании договора и в каких случаях его можно расторгнуть без серьезных последствий — в материале РИА Новости.

Что такое целевое обучение

Целевое обучение — это механизм подготовки специалистов под конкретного работодателя. Абитуриент заключает договор с организацией-заказчиком еще до начала обучения или в предусмотренном законом порядке, получает поддержку во время учебы, а после выпуска направляется на работу по своей специальности. В обмен он принимает обязательство отработать у заказчика определенный договором период.

Такая система действует не только для студентов университетов, но и для тех, кто поступает в колледжи и техникумы. Заказчиками могут быть государственные органы, больницы, школы, государственные компании, предприятия с государственным участием, а в некоторых случаях — коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Целевое обучение — это не просто способ поступить на бюджет или получить помощь во время учебы. Это полноценное соглашение, в котором обязательства есть у всех участников: заказчик поддерживает студента и обязан предоставить место работы, учебное заведение дает образование, а выпускник после получения диплома должен выйти на работу и отработать срок, предусмотренный договором.

Как работает целевое обучение

Система целевого обучения позволяет работодателю заранее подготовить специалиста под собственные кадровые потребности, а абитуриенту — получить место работы после окончания учебы.

Поиск будущих студентов начинается на платформе "Работа России", где заказчики публикуют предложения о целевом обучении. В них содержится информация о специальности, вузе или колледже, формах поддержки, месте будущей работы и других условиях.

После выбора подходящего предложения абитуриент подает заявку и проходит конкурсный отбор на общих основаниях. Если он становится студентом, с заказчиком заключается договор, который определяет порядок обучения и последующего трудоустройства.

В договоре прописываются все условия сотрудничества: по какой программе будет учиться студент, какую поддержку он получит, сколько времени должен будет работать после выпуска и в каких случаях договор может быть изменен или расторгнут.

Во время учебы студент продолжает обучение в обычном порядке, может проходить практику у будущего работодателя и пользуется предусмотренными мерами поддержки. После получения диплома он начинает работать по специальности в организации, с которой заключил договор, выполняя обязательства, предусмотренные соглашением.

Виды целевого обучения

Заключить договор о целевом обучении можно по одной из двух схем: по целевой квоте или без нее. В обоих случаях студент получает будущего работодателя еще во время учебы, однако порядок поступления отличается.

Перед подачей документов стоит заранее узнать, предусмотрены ли для выбранной специальности целевые места и какой вариант сотрудничества предлагает организация.

Целевое обучение по квоте

Целевая квота представляет собой специально выделенные бюджетные места, предназначенные для подготовки специалистов по запросу государственных органов, учреждений и других заказчиков.

Абитуриент участвует не в общем, а в отдельном конкурсе среди тех, кто подал документы на предложение конкретного работодателя. Все такие предложения публикуются на платформе "Работа России", где заранее указаны образовательная программа, вуз, количество мест, меры поддержки и место будущей работы.

Для поступающих на программы бакалавриата и специалитета действует правило одного предложения: выбрать можно только одного заказчика. При поступлении в магистратуру и ординатуру допускается участие сразу в нескольких конкурсах по разным предложениям.

Несмотря на отдельный конкурс, решающими остаются результаты ЕГЭ или вступительных испытаний. При равенстве условий могут учитываться индивидуальные достижения.

Целевое обучение без квоты

В этом случае отдельные места не выделяются. Абитуриент сначала поступает в вуз или колледж по общему конкурсу, а затем заключает договор с работодателем.

Такой механизм часто используют коммерческие компании, которым необходимо подготовить специалиста под собственные задачи. Иногда договор подписывают уже после начала обучения, если студент и работодатель решили сотрудничать.

Несмотря на общую правовую основу, условия договоров могут различаться. Для обучения по квоте законодательство устанавливает более строгие требования к содержанию соглашения, включая отдельные условия трудоустройства и меры поддержки, тогда как при обучении без квоты стороны обладают большей гибкостью в определении конкретных обязательств.

Кто может поступить на целевое обучение

Подать заявку на целевое обучение могут выпускники школ, колледжей и другие граждане, поступающие на программы среднего профессионального или высшего образования. Возрастных ограничений для участия законодательство не предусматривает.

При этом каждая организация-заказчик вправе определить собственные критерии отбора кандидатов. Однако все требования должны соответствовать законодательству. Например, работодатель не может ограничивать участие по признакам пола, национальности, расы, вероисповедания или иным дискриминационным основаниям. Кроме того, закон определяет категории организаций, которые не могут выступать заказчиками целевого обучения.

Основными критериями отбора обычно становятся результаты ЕГЭ или вступительных испытаний, соответствие выбранной специальности потребностям работодателя, индивидуальные достижения, а в отдельных случаях — дополнительное собеседование или иные формы оценки.

Не стоит рассчитывать, что участие в отдельном конкурсе автоматически обеспечит место в вузе. Если на целевые места претендует больше абитуриентов, чем предусмотрено квотой, победителей определят по количеству набранных баллов и индивидуальным достижениям. Поэтому в некоторых случаях конкурс на целевые места может оказаться не менее высоким, чем при обычном поступлении.

Как поступить на целевое обучение

Порядок поступления на целевое обучение регламентирован действующим законодательством и сегодня максимально переведен в цифровой формат. Основная часть процедур проходит через платформы "Работа России" и "Госуслуги", а заключение договора возможно в электронной форме.

Шаг 1. Выберите предложение

На платформе "Работа России" публикуются предложения государственных органов, учреждений, компаний и других заказчиков. В карточке можно увидеть вуз, программу подготовки, количество целевых мест, меры поддержки и будущую должность.

Шаг 2. Подайте документы

При поступлении через "Госуслуги" достаточно отметить, что вы рассматриваете целевое обучение, и выбрать конкретное предложение заказчика. В предусмотренных законодательством случаях документы можно подать лично в приемную комиссию.

Шаг 3. Дождитесь результатов конкурса

Конкурс проводится отдельно от общего приема, однако поступление по-прежнему зависит от набранных баллов. Если претендентов окажется больше, чем мест, преимущество получат абитуриенты с более высокими результатами ЕГЭ и индивидуальными достижениями. При необходимости заказчик может провести дополнительное собеседование или тестирование.

Шаг 4. Подпишите договор

После зачисления оформляется договор о целевом обучении. Сегодня его чаще всего подписывают в электронном виде через платформу "Работа России" с использованием приложения "Госключ".

Перед подписанием стоит особенно внимательно изучить:

срок обязательной работы;

размер и виды поддержки;

ответственность за нарушение условий;

основания изменения или расторжения договора;

условия перевода, академического отпуска и других возможных ситуаций.

После подписания договора его условия становятся обязательными для всех сторон, поэтому лучше заранее разобраться в каждом пункте документа.

Плюсы и минусы целевого обучения

Целевое обучение часто называют возможностью получить не только образование, но и готовое рабочее место. Студент заранее знает будущего работодателя, а организация получает специалиста, которого готовила под собственные задачи. Но вместе с преимуществами такая схема предполагает и вполне конкретные обязательства.

Плюсы

Основной плюс заключается в том, что будущий специалист получает четкий карьерный маршрут еще до поступления. После окончания вуза ему не нужно искать первую работу самостоятельно: место трудоустройства уже определено договором. Во время обучения заказчик может оказывать различные меры поддержки — выплачивать дополнительные стипендии, компенсировать расходы, организовывать практику, стажировки и сопровождение наставников. Конкретный объем помощи зависит от условий договора.

Еще одно преимущество — раннее погружение в профессию. Практика проходит у будущего работодателя, благодаря чему выпускник приходит на работу уже знакомым с внутренними процессами организации.

Минусы

Одновременно студент принимает на себя юридические обязательства, отказаться от которых без последствий удается не всегда.

К основным ограничениям относятся:

обязательная отработка после окончания обучения;

невозможность выбрать другого работодателя до окончания исполнения обязательств;

необходимость вернуть меры поддержки или выплатить предусмотренную договором компенсацию при нарушении условий;

при поступлении по целевой квоте можно участвовать только в одном предложении конкретного заказчика.

Перед подписанием договора следует заранее оценить, готовы ли вы работать в выбранной организации несколько лет после выпуска.

Плюсы Минусы Бесплатное обучение. При поступлении по целевой квоте студент обучается за счет бюджетных средств, а в некоторых случаях расходы на обучение берет на себя заказчик. Обязательная отработка. После получения диплома выпускник должен отработать у заказчика срок, указанный в договоре (как правило, от 3 до 5 лет). Отдельный конкурс. При поступлении по целевой квоте конкурс проводится только среди абитуриентов, претендующих на место конкретного заказчика, что в ряде случаев повышает шансы на зачисление. Ограниченная свобода выбора работодателя. До выполнения обязательств выпускник не может без последствий отказаться от работы у заказчика или перейти к другому работодателю. Обеспечение трудоустройством. После окончания обучения заказчик обязан предоставить выпускнику работу по полученной специальности на условиях договора. Финансовая ответственность при нарушении договора. Если студент без уважительных причин отказывается от обязательств, ему может потребоваться вернуть меры поддержки, а в предусмотренных законом случаях — выплатить компенсацию или возместить расходы. Дополнительные меры поддержки. Заказчик может выплачивать дополнительную стипендию, компенсировать расходы на жилье, проезд, питание, оплату дополнительных образовательных программ и другие затраты, предусмотренные договором. Высокие требования к выполнению условий договора. В документе могут быть установлены требования к успеваемости, прохождению практики и другим условиям, несоблюдение которых может повлечь последствия, предусмотренные договором. Практическая подготовка во время учебы. Студент проходит производственную практику у будущего работодателя, знакомится с коллективом и особенностями работы еще до выпуска. Ограниченный выбор при поступлении по квоте. Абитуриент может подать заявление только на одно предложение в рамках целевой квоты, поэтому выбирать заказчика необходимо особенно внимательно.

Можно ли расторгнуть договор о целевом обучении

Договор о целевом обучении можно расторгнуть досрочно, однако последствия зависят от причин прекращения и от того, какая из сторон не выполнила свои обязательства. Порядок расторжения установлен Постановлением Правительства РФ № 555 и условиями самого договора.

По инициативе студента

Если студент решил прекратить обучение, не вышел на работу после получения диплома либо уволился раньше окончания обязательной отработки без уважительных причин, договор считается нарушенным.

В этом случае обычно возникает обязанность вернуть полученные меры поддержки, а при наличии соответствующих условий — выплатить компенсацию. Конкретный размер и порядок расчета определяются законодательством и текстом договора.

Однако закон предусматривает и исключения. Например, если обучение затянулось сверх установленного срока, а заказчик в связи с этим самостоятельно отказался от договора, студент освобождается от ответственности.

По инициативе заказчика

Расторгнуть договор можно и по вине заказчика. Если организация не выполняет предусмотренные обязательства — не предоставляет материальную поддержку, нарушает другие условия соглашения или отказывается трудоустроить выпускника, студент получает право прекратить договор без финансовых последствий.

Кроме того, за необоснованный отказ принять выпускника на работу ответственность может наступить уже для самого работодателя.

По причинам, не зависящим от сторон

Иногда исполнение договора становится невозможным по причинам, которые не зависят ни от студента, ни от заказчика. Закон относит к таким случаям отдельные медицинские противопоказания, уважительные жизненные обстоятельства и другие основания, перечисленные в действующих нормативных актах.

С 1 сентября 2026 года перечень расширяется. Новые правила позволяют расторгнуть договор без штрафных санкций, в частности, единственным родителям троих и более детей, а также студентам медицинских и фармацевтических специальностей, которые не менее года проходили военную службу по мобилизации или по контракту.

Изменения в целевом обучении в 2026 году

В 2026 году система целевого обучения продолжает работать по правилам, установленным Постановлением Правительства РФ № 555, однако в течение года были приняты дополнительные документы, уточняющие порядок заключения договоров и организацию приема. Нововведения затронули цифровые сервисы, целевой набор в колледжи, содержание договоров и порядок формирования целевых мест.

Переходный порядок для колледжей и техникумов. Согласно Постановлению Правительства РФ № 906 от 18 июля 2026 года, в приемную кампанию 2026/27 учебного года заказчики направляют предложения в колледжи и техникумы на бумажных носителях. Сделать это необходимо не позднее 1 августа 2026 года. При этом полностью от цифрового учета государство не отказывается. Информация обо всех заключенных договорах должна быть внесена в систему "Работа в России" до 1 апреля 2027 года. Такой переходный механизм позволит образовательным организациям постепенно перейти на единый цифровой формат без сбоев в приемной кампании. Важно учитывать, что новые правила распространяются только на новые договоры СПО и не затрагивают предложения, которые были опубликованы до вступления постановления в силу, а также студентов, уже обучающихся по целевым договорам.

Развитие платформы "Работа в России". Платформа "Работа в России" окончательно закрепилась как основной государственный сервис для сопровождения целевого обучения. Через нее размещаются предложения работодателей, оформляются договоры, фиксируются изменения условий, сведения об исполнении обязательств и прекращении договоров. Использование единой информационной системы позволяет значительно повысить прозрачность процедуры и сократить количество спорных ситуаций между студентами, работодателями и образовательными организациями.

Уточнение содержания договора. В 2026 году были дополнительно конкретизированы обязательные условия договора о целевом обучении. Теперь документ должен максимально подробно определять меры поддержки студента, место будущей работы, продолжительность обязательной отработки, порядок изменения условий договора, основания для его приостановления или прекращения, а также случаи освобождения сторон от ответственности.

Корректировка правил формирования целевой квоты. Сохранился принцип формирования квот на основании кадровой потребности государства и отдельных организаций. Вместе с тем были уточнены процедуры планирования потребности в специалистах и распределения бюджетных мест между регионами и направлениями подготовки.

С 1 сентября 2026 года начинают действовать изменения, предусмотренные Постановлением Правительства РФ № 640 . Документ уточняет требования к участникам программы, порядок взаимодействия между участниками программы и правила ведения сведений в государственной цифровой системе. Кроме того, определены случаи, когда предложения работодателей могут размещаться на платформе с ограниченным доступом либо вовсе не публиковаться по соображениям государственной безопасности.

Главное о целевом обучении

Целевое обучение подойдет тем, кто заранее определился с будущей профессией и готов связать начало своей карьеры с конкретной организацией.

Основные выводы:

целевое обучение позволяет получить образование бесплатно при соблюдении условий договора;

предложения размещаются на платформе "Работа в России";

поступление возможно как по целевой квоте, так и без нее;

договор обязательно определяет меры поддержки, срок обязательной работы и ответственность сторон;

перед подписанием необходимо внимательно проверить условия компенсаций и основания расторжения;

нарушение обязательств может повлечь возврат мер поддержки и другие финансовые последствия.

Актуальные правила установлены Постановлением Правительства РФ № 555 с учетом последних изменений.