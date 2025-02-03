Дефицит квалифицированных специалистов наблюдается в большинстве отраслей. Какие самые востребованные профессии в России в 2026 году, как выбрать сферу деятельности, чтобы не остаться без работы, какие навыки потребуются, чтобы стать успешным в будущем, список профессий, которые нужны российским работодателям, мнение и советы экспертов — в материале РИА Новости.

Какие профессии востребованы в России

Российский рынок труда в 2026 году представляет парадоксальную картину: рекордно низкая безработица (2,6%) соседствует с беспрецедентным кадровым голодом, который оценивается в 4–5 млн человек. Вакансии остаются открытыми месяцами не из-за отсутствия соискателей, а из-за глубокого структурного дисбаланса между спросом и предложением. Нехватка кадров сейчас ощущается во многих сферах и этот структурный кризис, сформирован демографией, технологиями и импортозамещением.

Юрий Окишев, сооснователь и генеральный директор Auditorium CG отмечает, что спрос сместился в сторону "реального сектора", а 65% работодателей называют наиболее дефицитными рабочие специальности.

К самым дефицитным кадрам относятся сварщики и электрики. Огромным спросом также пользуются токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, слесари, монтажники и швеи. Дефицит в производстве закрыт лишь на 40–50%. 45% работодателей испытывают нехватку инженеров. В первую очередь требуются инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, специалисты по робототехнике и автоматизации. Особенно высок спрос авиастроении и тяжёлой промышленности. Медицинские учреждения отмечают нехватку терапевтов, педиатров, хирургов, среднего медперсонала. 28% школ ощущают нехватку педагогов.

Наталия Козьякова, доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что проблема заключается не в отсутствии людей как таковых, а в нехватке конкретных навыков.

На структуру рынка влияют четыре фундаментальных фактора:

Демографическая яма — низкая рождаемость в 1990-е и начале 2000-х годов привела к естественному сокращению численности трудоспособного населения сегодня; Технологическая трансформация — автоматизация вытесняет рутинные позиции, одновременно создавая запрос на новые задачи — внедрение ИИ, обслуживание роботов и анализ больших данных; Государственная политика — программы импортозамещения, масштабные инфраструктурные проекты и национальные цели стимулируют потребность в инженерах, строителях и медиках; Изменение потребительского поведения — развитие сервисов доставки и онлайн-ретейла сформировало колоссальный спрос на линейный персонал: курьеров, сборщиков заказов и кладовщиков.

По данным платформы hh.ru , 93% работодателей признаются, что кандидаты не обладают нужными компетенциями. Масштабы разрыва впечатляют: в начале 2026 года количество открытых вакансий достигло 4,2 миллиона — это абсолютный рекорд за последние два десятилетия. Основные причины кризиса следующие:

структурный перекос: избыток юристов или менеджеров общего профиля на фоне острой нехватки квалифицированных рабочих;

низкая привлекательность секторов: недостаточный престиж и уровень оплаты труда в ЖКХ, линейном ретейле и базовом сервисе отпугивают молодёжь;

разрыв между образованием и рынком: учебные программы часто отстают от реальных технологических запросов бизнеса;

демография: физический приток молодых специалистов на рынок ограничен.

Эксперт уточняет, для смягчения ситуации запускаются комплексные меры поддержки:

масштабные программы переобучения взрослых в рамках национального проекта "Кадры";

прямое субсидирование найма сотрудников для предприятий приоритетных отраслей;

расширение практики целевого обучения и укрепление связей между вузами/колледжами и работодателями;

стимулирование роста производительности через автоматизацию бизнес-процессов;

интеграцию дополнительных категорий граждан (пенсионеров, студентов) в экономику через гибкие графики и частичную занятость.

Главные тренды рынка труда 2026 года

Сегодня на рынке труда ценность представляет не диплом сам по себе, а конкретный набор актуальных компетенций. Это создает серьезные вызовы для экономики, но открывает широкие возможности для тех специалистов, которые готовы непрерывно учиться и осваивать смежные навыки.

« "Рынок труда 2026 года — это рынок кандидата, но только для тех, кто обладает востребованными "ручными" или уникальными цифровыми навыками. Главный вызов для соискателей — постоянное обучение и адаптация к новым технологическим реалиям", — говорит Юрий Окишев.

В настоящее время рынок труда, по мнению Наталии Козьяковой, формируется на пересечении четырех мощных векторов. Важно понимать, что они не существуют изолированно: цифровизация, искусственный интеллект, автоматизация и импортозамещение работают как единая система, где каждый элемент усиливает действие остальных:

Цифровизация: новый фундамент экономики – это базовый уровень трансформации. Сегодня цифровые инструменты – от CRM и ERP-систем до облачных хранилищ и аналитики больших данных – внедряются повсеместно. Процесс вышел далеко за пределы IТ-сектора и охватил промышленность, логистику, ритейл, медицину и образование. Что это значит для карьеры – меняется сама суть требований к сотрудникам. Работодателю больше недостаточно базовых навыков владения офисными программами. На первый план выходит способность работать с продвинутыми платформами, интерпретировать данные и использовать их для принятия решений. Искусственный интеллект (ИИ): разделение задач – внедрение ИИ происходит по двум направлениям. С одной стороны, нейросети берут на себя рутину: первичный скрининг резюме, генерацию стандартных отчётов, текстов и фрагментов кода. С другой – ИИ становится инструментом усиления специалиста. Те, кто умеет грамотно формулировать промпты (запросы), проверять результаты работы алгоритмов и интегрировать их в свои процессы, получают кратное преимущество. По данным исследований, спрос на навыки промпт-инжиниринга растет уже не только у разработчиков, но и у аналитиков, маркетологов и менеджеров проектов. При этом важно учитывать нюанс – ИИ чаще "расщепляет" профессии. Он забирает механическую часть, оставляя человеку задачи более высокого порядка – принятие сложных решений, работу в условиях неопределенности, креативность и управление людьми. Автоматизация: экономика масштаба – этот тренд идет параллельно с развитием ИИ. Роботизированные линии, системы электронного документооборота и автоматизированные склады вытесняют линейный человеческий труд. Для бизнеса это способ повысить производительность – один оператор современной техники способен выполнять объем работ целой смены прошлого поколения. Но структура занятости неизбежно трансформируется: исчезают одни позиции, но появляются новые, связанные с настройкой, калибровкой и обслуживанием этих систем. Импортозамещение: технологический суверенитет – наиболее ярко этот вектор проявляется в промышленности, разработке ПО и логистике. Политика государства стимулирует создание собственных производств. Зарубежное оборудование заменяется отечественными аналогами, которые требуют монтажа, пусконаладки и постоянного совершенствования. В результате возникает острый спрос на специалистов, способных создавать и внедрять локальные решения:

инженеров-конструкторов и технологов;

высококвалифицированных рабочих (операторов станков с ЧПУ, наладчиков);

экспертов по кибербезопасности (переход на собственные цифровые стеки требует защиты новой инфраструктуры).

Елена Белозерова, директор по персоналу РТК-ЦОД дополняет, что в результате процесса импортозамещения появились профессии, которых нет в классификаторах. Знание отечественного стека — "Ред ОС", "Альт Линукс", российских облачных платформ — сегодня стало пунктом в брифе на найм. То есть рынок адаптировался значительно быстрее, чем система образования. Однако рост индустрии дата-центров остается за рамками привычных тенденций. Он вызвал острый дефицит опытных специалистов на стыке IТ, энергетики, климатических систем и строительства.

"На практике все эти факторы переплетаются, например, программа импортозамещения невозможна без глубокой цифровизации управления производством (MES / SCADA-системы). А эффективная настройка таких цифровых двойников заводов сегодня всё чаще требует использования ИИ-моделей для предиктивной аналитики поломок оборудования. В свою очередь, автоматизация бизнес-процессов высвобождает ресурсы компаний, позволяя им быстрее масштабировать сложные проекты по созданию отечественных технологий", — поясняет Наталия Козьякова.

Как выбрать востребованную профессию

Актуальность профессий будущего определяется основными технологическими и бизнес-трендами, запросом экономики и работодателей на определенный пул специалистов и оценивается на основе текущего и предполагаемого спроса на рынке труда, который проявляется, в первую очередь, в количественном и квалификационном дефиците кадров.

Анна Овсянникова советует выбирать востребованную профессию не по рейтингу, а по трем критериям:

есть ли в сфере долгий спрос со стороны экономики;

можно ли расти по квалификации, а не просто годами сидеть на одной должности;

дает ли обучение реальную практику.

« "Хороший колледж, вуз или курс сегодня отличается не рекламой, а связью с работодателями, стажировками, проектами, наставниками и понятной карьерной траекторией. Онлайн-курсы могут быть полезны для IT, аналитики, маркетинга, дизайна, управления проектами и переподготовки, но они редко заменяют базовое образование в медицине, инженерии, педагогике или промышленности. Их сила не в сертификате, а в навыке и портфолио", — говорит эксперт.

В текущем году IT-отрасль сохраняет свой статус наиболее востребованного профессионального направления в России. По словам Елены Белозеровой, в IT сегодня два параллельных рынка. Первый — перегретый junior-сегмент, где конкуренция достигает 10 резюме на вакансию. Второй — рынок, где существует острый дефицит специалистов в области кибербезопасности, DevOps/SRE, архитектуры, отечественного ПО, облачных платформ, инженерии данных и ИИ.

Маргарита Зайцева, директор Академии UserGate советует выпускникам, выбирающим IT как направление для будущей профессии, ориентироваться прежде всего на задачи, которые будут востребованы через несколько лет.

"Сегодня рынок активно ищет специалистов, которые помогают компаниям внедрять искусственный интеллект: это эксперты по работе с данными, разработчики и архитекторы уровня Middle+ с навыками эффективного использования ИИ-инструментов. Появляются и новые роли, например, Chief AI Officer — руководитель направления по внедрению ИИ в компании. При этом классические IT-профессии никуда не исчезают. Меняется не сама потребность в людях, а набор знаний и инструментов, которыми они должны владеть", — отмечает эксперт.

Наталия Козьякова рекомендует осуществить системный подход к выбору и отказаться от импульсивных решений в пользу четкого алгоритма:

Начните с самопознания – честно определите свои интересы, сильные стороны и ключевые ценности (творчество, стабильность, помощь людям или свобода). Вспомните моменты, когда вы чувствовали себя максимально вовлеченным, а какие задачи лишь истощали ресурсы. Профтесты (например, Холланда или MBTI) могут задать вектор, но не дают готового ответа. Для целостной картины результаты полезно обсудить со специалистом по карьерному консультированию. Изучите рынок глубже текущих вакансий – анализируйте долгосрочные тренды: растущие отрасли, внедряемые технологии и динамику спроса. Ориентируйтесь на отчеты Минтруда, исследования консалтинговых агентств (McKinsey, BCG) и "Атлас новых профессий". Учитывайте региональную специфику – то, что актуально для мегаполиса, может быть невостребовано в небольшом городе. Оцените устойчивость специальности – в любой перспективной сфере важно понять, какую часть работы легко заберет автоматизация. Ищите гибридные профессии на стыке дисциплин (медицина + данные, дизайн + IT), где требуется нестандартное мышление – такие специалисты ценятся выше всего и имеют больше возможностей для перехода в смежные роли. Погрузитесь в реальное содержание – не доверяйте только названию должности. Поговорите с представителями сферы, устройтесь на стажировку или поучаствуйте в волонтерском проекте.

Тим Зинин, управляющий партнер компании "Зинин, Штурбин и партнеры" советует: "Берите предметную область с содержанием — инженерное дело, право, медицину, финансы, производство — и осваивайте поверх нее работу с алгоритмами как второй слой знания. Профессия, которая сводится к функции оператора чего-либо, сжимается первой, потому что ее суть совпадает с тем, что умеет делать алгоритм. Человек, который понимает предмет и умеет поставить задачу алгоритму внутри своей области, растет в цене на глазах. Соединение предметного знания и умения работать с алгоритмом стоит дороже, чем каждая часть по отдельности".

Самые востребованные профессии после 9 класса

Среднее профессиональное образование (СПО) позволяет получить востребованную специальность за 2–4 года, выйти на рынок труда раньше сверстников и при желании продолжить обучение в вузе.

После 9 класса наиболее практичная траектория колледж или техникум с понятной профессией и быстрым выходом на рынок. По мнению Анны Овсянниковой, это не запасной путь для тех, кто "не пошел в вуз", а нормальная образовательная стратегия.

"В 2025 году в колледжи и техникумы поступили около 1,3 млн человек, а СПО выбрали более 63% девятиклассников. Самые сильные направления это IT, медицина, рабочие и технические профессии, строительство, транспорт, логистика, педагогика и сфера услуг", — говорит эксперт.

Обучение после 9 класса обычно занимает от двух лет десяти месяцев до трех лет десяти месяцев, в зависимости от специальности, программы, формы обучения.

Программист и специалист по IT-технологиям

Цифровизация охватила все отрасли экономики. По данным hh.ru, IT-вакансии стабильно входят в топ по количеству открытых позиций, а конкуренция среди соискателей остаётся значительно ниже, чем в других сферах. Выпускник IT-колледжа может работать разработчиком программного обеспечения, веб-мастером, системным администратором, тестировщиком или специалистом по информационной безопасности

Где учиться: IT-колледжи при крупных технических университетах, политехнические техникумы, отраслевые колледжи в большинстве регионов России. Популярные направления: "Информационные системы и программирование", "Сетевое и системное администрирование", "Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем". Многие учебные заведения сотрудничают с работодателями и организуют практику в компаниях.

Сколько зарабатывает: начинающий специалист 35 000–60 000 рублей в месяц. Опытный разработчик или системный администратор со стажем 3–5 лет зарабатывает 80 000–150 000 рублей и выше.

Специалист по рабочим и техническим профессиям

Промышленные предприятия, строительные компании, энергетика и транспорт испытывают острую нехватку квалифицированных рабочих. Парадокс рынка труда состоит в том, что при общем избытке резюме найти грамотного сварщика или оператора ЧПУ крайне сложно. Рабочие и технические профессии это одна из самых недооцененных зон роста. Индустрии критически не хватает:

специалистов ручного высокоточного труда (сварщиков, токарей, фрезеровщиков, монтажников);

операторов высокотехнологичного оборудования (наладчиков станков с ЧПУ, робототехников);

технического персонала для обслуживания производств (слесарей, электромонтажников, механиков).

Где учиться: промышленные и политехнические колледжи, техникумы при заводах и предприятиях обучают по специальностям: "Сварочное производство", "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования", "Электромонтаж электрических сетей и электрооборудования", "Технология машиностроения". Многие крупные компании имеют собственные учебные центры и ведут целевой набор, обеспечивая студентам стипендию и гарантированное трудоустройство.

Сколько зарабатывает: молодой специалист начинает с 35 000–50 000 рублей. Квалифицированный сварщик, электромонтажник или оператор ЧПУ с разрядом и опытом получает 70 000–120 000 рублей. Доход зависит от региона, разряда, сменного графика, квалификации и готовности работать на производстве. Квалифицированный рабочий в дефицитной специальности нередко зарабатывает больше начинающего офисного специалиста.

Инженерно-технический специалист (через СПО)

Анна Овсянникова отмечает, что инженерно-техническая траектория через СПО тоже становится перспективной. Техник-механик, техник-технолог, специалист по эксплуатации оборудования, мастер участка это ступень к дальнейшему росту.

"После колледжа можно идти работать, получать практику и затем получать высшее образование по профильной линии. Для экономики такой специалист особенно ценен, так как он понимает производство не из учебника, а из цеха, лаборатории или строительной площадки", — говорит эксперт.

Где учиться: технические и политехнические колледжи, техникумы при промышленных предприятиях по специальностям: "Технология машиностроения", "Монтаж и наладка оборудования и автоматических линий", "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "Автоматизация технологических процессов и производств".

Сколько зарабатывает: специалистов, способных работать с промышленной автоматикой, программируемыми контроллерами и CNC-оборудованием, катастрофически не хватает. По прогнозам Министерства труда, потребность в таких кадрах будет только расти. Начальный уровень оплаты — 40 000–60 000 рублей. Специалист с опытом 70 000–110 000 рублей и выше на высокотехнологичных предприятиях и в оборонной промышленности.

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Логист и специалист транспортной отрасли

Логистика и транспорт остаются востребованными из-за роста торговли, развития маркетплейсов, перестройки цепочек поставок и увеличения значения внутренней инфраструктуры. Нужны диспетчеры, специалисты складских комплексов, операторы WMS-систем, транспортные координаторы, механики, водители, специалисты по железнодорожным и автомобильным перевозкам.

"Это сфера, где цифровизация не отменяет людей, а делает процессы сложнее, нужно не просто перевезти груз, а сделать это быстро, безопасно, прозрачно и с минимальными потерями", — уточняет эксперт.

Где учиться: транспортные и логистические колледжи, техникумы при железнодорожных компаниях, колледжи при региональных транспортных университетах по специальностям: "Организация перевозок и управление на транспорте", "Логистика на транспорте", "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов".

Сколько зарабатывает: диспетчер или помощник логиста получает 30 000–45 000 рублей, опытный логист с ответственностью за крупные направления — 60 000–100 000 рублей, руководитель отдела логистики — 100 000–150 000 рублей и выше.

Медицинский специалист среднего звена

Средний медицинский персонал: медсестры, фельдшеры, акушерки, лабораторные техники — спрос здесь долгосрочный, нагрузка на систему здравоохранения остается высокой, а хорошие специалисты нужны не только в больницах, но и в поликлиниках, частных клиниках, лабораториях, реабилитационных центрах и скорой помощи.

"Это профессии не для случайного выбора, они требуют устойчивости, ответственности и готовности работать с людьми, но дают понятную социальную значимость и стабильную занятость", — говорит Анна Овсянникова.

Где учиться: медицинские колледжи и училища готовят по специальностям: "Сестринское дело", "Лечебное дело" — фельдшер, "Лабораторная диагностика", "Фармация". Студенты проходят т практику в реальных условиях. Срок обучения: 3 года 10 месяцев — 4 года (для фельдшера), после медицинского колледжа обязательна аккредитация специалиста.

Сколько зарабатывает: медицинская сестра в государственном учреждении получает 35 000–55 000 рублей с учетом надбавок. Фельдшер на скорой помощи — 50 000–80 000 рублей. В частных клиниках зарплаты выше: 60 000–100 000 рублей. Фармацевт зарабатывает 40 000–70 000 рублей в зависимости от региона и работодателя.

Педагогический работник и специалист сферы образования

В педагогике востребованы воспитатели, педагоги начальных классов, специалисты дополнительного образования, помощники преподавателей, тьюторы. В государственных детских садах сохраняется дефицит воспитателей, а рынок частных детских центров активно растёт.

Где учиться: педагогические колледжи готовят специалистов по направлениям: "Дошкольное образование", "Педагогика дополнительного образования", "Специальное дошкольное образование", "Коррекционная педагогика в начальном образовании" и другие.

Сколько зарабатывает: воспитатель в государственном детском саду получает 30 000–50 000 рублей в зависимости от региона, стажа и надбавок. В частных детских центрах зарплата выше: 50 000–90 000 рублей.

Специалист в сфере строительства

В строительстве востребованы мастера, техники, сметчики, геодезисты, специалисты по эксплуатации зданий, монтажники инженерных систем. Эти направления могут казаться менее модными, чем ИИ, но именно они обеспечивают базовую работу экономики, дома должны строиться, школы работать, дороги обслуживаться, больницы принимать пациентов.

Где учиться: строительные колледжи и техникумы готовят по специальностям: "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции" , "Мастер отделочных строительных и декоративных работ" и другие. Учебные заведения сотрудничают со строительными компаниями и застройщиками, предоставляя студентам оплачиваемую практику.

Сколько зарабатывает: мастер отделочных работ получает 40 000–60 000 рублей. Техник-строитель с опытом — 55 000–90 000 рублей. Квалифицированный мастер на крупных объектах и в частных бригадах — 80 000–150 000 рублей.

Самые востребованные профессии после 11 класса

Любой алгоритм в выборе образовательной траектории должен строиться от цели, которую ставит перед собой человек. Сейчас становится популярным брать после школы так называемый "gap year" — перерыв в учебе, который позволяет определиться с направлением, попробовать себя в разных отраслях. Если оно не выбрано, то можно обратиться к профориентологу или репетитору. Они помогают определить специальности, которые будут соответствовать интересам, способностям и возможностям выпускника.

"Вуз стоит выбирать не по красивому названию направления, а по связи с работодателями, практике, лабораториям, стажировкам и качеству преподавания. Среди самых перспективных направлений это искусственный интеллект и машинное обучение, программирование, аналитика данных, финансы, Data Science, кибербезопасность, инженерия, робототехника, промышленное производство, медицина, фармацевтика, банковская аналитика, цифровой маркетинг, педагогика и преподавание точных дисциплин", — говорит Анна Овсянникова.

Специалист по искусственному интеллекту и машинному обучению

Искусственный интеллект проникает во все отрасли — от банковского дела до сельского хозяйства. По оценкам аналитиков , к 2030 году объем рынка ИИ в России вырастет в несколько раз. При этом квалифицированных кадров по-прежнему не хватает.

"Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению будут востребованы, но это не "легкая профессия будущего", а сложная область на стыке математики, программирования, статистики и бизнес-задач", — отмечает Анна Овсянникова.

Где учиться: ведущие технические вузы России предлагают программы в рамках бакалавриата и магистратуры, направленные на машинное обучение: Искусственный интеллект", "Прикладная математика и информатика", "Анализ данных и машинное обучение" и другие. Если рассматривать рынок онлайн-образования, то почти все крупные платформы, работающие в сфере EdTech, предлагают курсы по искусственное интеллекту.

Сколько зарабатывает: начинающий специалист (junior) получает от 80 000 до 120 000 рублей в месяц. Опытный разработчик уровня middle зарабатывает 150 000–250 000 рублей. Эксперты и руководители направлений (senior, lead) — от 300 000 рублей и выше.

Программист и IT-специалист

IT предлагает много разных траекторий — от разработки и анализа данных до кибербезопасности, поэтому каждый может выбрать то, что ему наиболее интересно.

"Фундамент все так же дает в первую очередь высшее образование. Технологии быстро меняются, но вуз формирует базовые инженерные навыки, системное мышление и все то, без чего вырасти до уровня Middle+ и архитекторов будет очень сложно. Важно также учитывать, что ведущие компании подыскивают себе будущих сотрудников еще на этапе их обучения. Чтобы быть на виду у работодателей, студентам стоит участвовать в хакатонах, стажировках и подобных проектах. Это повышает шансы получить привлекательный оффер сразу после вручения диплома или даже на студенческой скамье", — говорит Маргарита Зайцева.

Где учиться: вузы России предлагают различные направления: "Программная инженерия", "Информатика и вычислительная техника", "Прикладная информатика", "Информационные системы и технологии". Параллельно с вузовским образованием рекомендуется осваивать практические навыки через онлайн-курсы.

Сколько зарабатывает: стартовая зарплата junior-разработчика составляет 60 000–100 000 рублей. Специалисты среднего уровня получают 150 000–220 000 рублей. Специалисты по DevOps и облачным технологиям оцениваются особенно высоко.

Аналитик данных и специалист по Data Science

Компании накапливают колоссальные объемы информации — но без специалистов, умеющих её анализировать, эти данные бесполезны. Аналитики данных нужны в банках, ритейле, логистике, медицине, государственном секторе — компаниях, которые хотят принимать решения не на интуиции, а на цифрах.

Где учиться: ведущие вузы предлагают профильные направления: "Статистика", "Прикладная математика", "Бизнес-информатика", "Математика и компьютерные науки". Важную роль играет самостоятельное изучение инструментов: Python, SQL, Tableau и прохождение специализированных курсов.

Сколько зарабатывает: начинающий аналитик получает 70 000–110 000 рублей, а специалист с опытом в крупных технологических компаниях и финансовых структурах — 200 000–350 000 рублей и выше.

Инженер и специалист промышленного производства

Курс на технологический суверенитет и импортозамещение сделал инженерные специальности одними из наиболее приоритетных в стране. Оборонная, авиационная, автомобильная, химическая и энергетическая отрасли испытывают острую нехватку квалифицированных кадров.

Где учиться: вузы России предлагают профильные направления: "Машиностроение", "Мехатроника и робототехника", "Автоматизация технологических процессов", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" и другие.

Сколько зарабатывает: специалист начинает с 50 000–80 000 рублей. Опытный инженер среднего звена получает 100 000–180 000 рублей. Специалисты по робототехнике, автоматизации и проектированию сложных систем — от 200 000 рублей.

Специалист по кибербезопасности

Кибербезопасность становится одной из ключевых сфер, чем больше экономика уходит в цифру, тем выше цена ошибки. Чрезвычайно важной остается роль специалистов по обеспечению информационной безопасности, учитывая возрастающие угрозы кибератак. Банки, промышленность, государственные системы, телеком, медицина, логистика и торговля нуждаются в защите данных и инфраструктуры. Дефицит кадров в этой сфере — один из самых острых на всем IT-рынке.

Где учиться: получить образование можно в вузах по специальностям: "Информационная безопасность", "Компьютерная безопасность", "Информационно-аналитические системы безопасности", "Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере". Дополнительно рекомендуется получать отраслевые сертификаты (CEH, CISSP, ОСSP).

Сколько зарабатывает: доход варьируется от 80 000–120 000 рублей у начинающих. Эксперты по кибербезопасности, руководители направлений получают от 300 000 рублей.

Врач и медицинский специалист

Здравоохранение — одна из немногих сфер, спрос в которой не зависит от экономических циклов. Нехватка специалистов в первичном звене делают профессию врача стабильно востребованной.

Где учиться: основные направления вузов: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медицинская биохимия". Обучение занимает 6 лет, после чего необходима ординатура по выбранной специализации (2 года).

Сколько зарабатывает: зарплата существенно варьируется в зависимости от региона, специализации и места работы. В государственных клиниках средняя зарплата составляет 60 000–120 000 рублей, в ведущих федеральных центрах — 150 000–250 000 рублей.

Финансовый аналитик и специалист банковской сферы

Финансовый сектор остается одним из наиболее стабильных и хорошо оплачиваемых сегментов рынка труда. Компании любого масштаба нуждаются в специалистах, способных грамотно управлять финансами, анализировать риски и обеспечивать соответствие требованиям регулятора.

Где учиться: ведущие вузы предлагают обучение по специальностям: "Финансы и кредит", "Экономика", "Банковское дело", "Математические методы в экономике". Дополнительным преимуществом для специалиста служат международные сертификаты CFA, ACCA, FRM.

Сколько зарабатывает: начинающий специалист в банке или финансовой компании зарабатывает 60 000–90 000 рублей. Финансовый аналитик — 120 000–200 000 рублей. Специалисты по инвестициям, риск-менеджеры и руководители финансовых подразделений — от 250 000 рублей.

Маркетолог и специалист по цифровому продвижению

Переход бизнеса в онлайн-среду сделал цифровой маркетинг обязательным инструментом для компаний. Специалисты, умеющие работать с аналитикой и данными, ценятся особенно высоко.

"Маркетологи будущего это уже не люди "про красивые посты", а специалисты по цифровому продвижению, аналитике, продукту, бренду и клиентскому поведению", — говорит Анна Овсянникова.

Где учиться: вузы реализуют подготовку специалистов по направлениям: "Маркетинг", "Реклама и связи с общественностью", "Менеджмент" и другие. Практические навыки в digital-маркетинге также можно получить на онлайн-курсах.

Сколько зарабатывает: на начальном этапе специалист (таргетолог, SMM-менеджер) зарабатывает 50 000–80 000 рублей. Маркетолог с опытом — от 100 000–180 000 рублей. Руководители маркетинговых отделов и директора по маркетингу крупных компаний получают от 200 000 до 500 000 рублей. Собственные проекты открывают возможность неограниченного дохода.

Педагог и преподаватель

Дефицит педагогических кадров в России приобрел системный характер: нехватка учителей фиксируется в большинстве регионов, особенно по математике, физике, информатике и иностранным языкам. Государство последовательно повышает зарплаты педагогов, вводит новые меры поддержки и программы привлечения молодых специалистов. При этом параллельно развивается рынок частного и корпоративного образования.

Где учиться: педагогическое образование можно получить в классических университетах на профильных факультетах по направлениям: "Педагогическое образование" с профилем по предмету или двумя профилями, "Специальное (дефектологическое) образование", "Психолого-педагогическое образование" и другие.

Сколько зарабатывает: доход зависит от региона и в среднем в государственной школе педагог получает 40 000–90 000 рублей. Преподаватели вузов получают 60 000–150 000 рублей. Педагоги в частных школах и репетиторы зарабатывают 100 000–200 000 рублей и выше.

Какие профессии теряют востребованность

Не исчезают полностью, но сжимаются роли, где человек выполняет однотипную операцию без самостоятельного решения задач. Это простой ввод данных, шаблонная обработка документов, низкоквалифицированная офисная администрация, базовые операции колл-центров, часть кассовых функций, рутинный перевод, примитивный копирайтинг без экспертизы, простая бухгалтерская первичка.

"Но важно понимать, что исчезает не человек, а узкая функция. Кассир может вырасти в администратора или специалиста по клиентскому сервису, бухгалтер в финансового контролера, оператор в аналитика процессов, копирайтер в редактора с отраслевой экспертизой", — поясняет Анна Овсянникова.

Где получить востребованную профессию

Получить востребованную профессию можно в вузах, колледжах, на онлайн-курсах и через программы переподготовки. В современном достаточно гибком рынке труда лучше попробовать себя в нескольких направлениях для того, чтобы выбрать наиболее подходящий вектор для развития карьеры.

« "К 2026 году российский рынок труда окончательно сместил фокус на высокотехнологичные и прикладные направления. Главными драйверами спроса стали курс на технологический суверенитет, всеобщая цифровизация и перестройка логистики. На пике популярности находятся профессии на стыке дисциплин: разработчик с пониманием бизнес-процессов, врач-биоинформатик, инженер-конструктор со знанием промышленного AI. Традиционно высок спрос на качественных финансистов, способных управлять рисками, а также на профильных инженеров всех уровней. Параллельно государство активно решает проблему дефицита синих воротничков (от сварщиков до фрезеровщиков), повышая престиж и оплату их труда. Образовательные центры адаптируются к реальности: Финансовый университет, например, запускает узкопрофильные программы ("Бизнес-аналитика", IT-менеджмент) и проекты по ускоренной переподготовке, чтобы выпускники сразу закрывали актуальные запросы работодателей". Наталия Козьякова доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ

Какие навыки нужны специалистам будущего

Согласно исследованию McKinsey Global, повсеместное внедрение автоматизации, искусственного интеллекта и робототехники приведет к тому, что потребность в ручных, физических и базовых когнитивных навыках будет снижаться. Напротив, спрос на технологические, социальные, эмоциональные и другие более высокие когнитивные навыки будет расти. Поэтому для профессий будущего особенно будут важны критическое мышление, эффективность работы в команде, владение цифровыми системами, знание программирования и грамотность в кибербезопасности.

Юрий Окишев отмечает, навыки, необходимые специалистам будущего, уже сегодня претерпевают серьезные изменения. В 2026 году ключевым становится не просто владение конкретными инструментами, а способность эффективно работать в симбиозе с искусственным интеллектом, обладая при этом уникальными "человеческими" качествами. Можно выделить несколько основных групп таких навыков.

Работа с ИИ: от пользователя до архитектора. Это не просто "уметь пользоваться нейросетью", а целый комплекс компетенций, который становится новой цифровой грамотностью.

Это не просто "уметь пользоваться нейросетью", а целый комплекс компетенций, который становится новой цифровой грамотностью. Умение формулировать точные запросы для ИИ , чтобы получать нужный результат. Это базовый навык, но его одного уже недостаточно.

, чтобы получать нужный результат. Это базовый навык, но его одного уже недостаточно. Критическая оценка результатов . Специалист должен уметь отделять рабочие артефакты от "галлюцинаций" ИИ, оценивать корректность, безопасность и применимость сгенерированных решений.

. Специалист должен уметь отделять рабочие артефакты от "галлюцинаций" ИИ, оценивать корректность, безопасность и применимость сгенерированных решений. Понимание принципов работы ИИ . Знание, как работают модели и каковы их ограничения, позволяет более эффективно ими управлять.

. Знание, как работают модели и каковы их ограничения, позволяет более эффективно ими управлять. Управление разработкой с ИИ . Способность ставить задачи и руководить проектами, где ИИ является ключевым инструментом.

. Способность ставить задачи и руководить проектами, где ИИ является ключевым инструментом. "Человеческие" навыки: то, что не заменит алгоритм . По мере того, как ИИ берет на себя рутину, ценность уникальных человеческих качеств только растет.

. По мере того, как ИИ берет на себя рутину, ценность уникальных человеческих качеств только растет. Аналитическое и критическое мышление . ИИ генерирует данные и варианты, но именно человек принимает окончательное решение. Важно видеть закономерности, анализировать массивы данных и прогнозировать результаты.

. ИИ генерирует данные и варианты, но именно человек принимает окончательное решение. Важно видеть закономерности, анализировать массивы данных и прогнозировать результаты. Эмоциональный интеллект и коммуникация . В сложных, нестандартных и конфликтных ситуациях, где нужны эмпатия и доверие, ИИ бессилен

. В сложных, нестандартных и конфликтных ситуациях, где нужны эмпатия и доверие, ИИ бессилен Гибкость и адаптивность . Технологии развиваются стремительно, поэтому способность быстро учиться и перестраиваться становится критически важной

. Технологии развиваются стремительно, поэтому способность быстро учиться и перестраиваться становится критически важной Метакомпетенции . Работодатели все чаще отдают предпочтение широкому набору метанавыков (системное мышление, способность решать сложные задачи), а не узким профессиональным умениям

. Работодатели все чаще отдают предпочтение широкому набору метанавыков (системное мышление, способность решать сложные задачи), а не узким профессиональным умениям Отраслевая экспертиза . Рынок смещается от запроса на "универсала" к специалисту, который глубоко понимает специфику своей отрасли (например, финтех, медицина, госсектор) и может применять технологии для решения конкретных бизнес-задач.

. Рынок смещается от запроса на "универсала" к специалисту, который глубоко понимает специфику своей отрасли (например, финтех, медицина, госсектор) и может применять технологии для решения конкретных бизнес-задач. Технические навыки. Несмотря на развитие ИИ, фундаментальные технические знания остаются основой, особенно в IT и инженерии. В IT-сфере наибольшим спросом пользуются специалисты, владеющие языками программирования; инфраструктурными решениями; технологиями работы с данными

"Навыки работы с ИИ проникают во все сферы. С начала 2026 года работодатели разместили более 21,6 тысячи вакансий с требованием владения нейросетями. Узкие технические навыки остаются важной базой, но главную ценность приобретают критическое мышление, отраслевая экспертиза и развитый эмоциональный интеллект. Умение быстро переучиваться и осваивать новое становится не преимуществом, а обязательным условием выживания на рынке труда", — говорит эксперт.

© Фото : пресс-служба "Росатома" "Росатом" планирует запустить комплекс синтеза новых материалов с ИИ © Фото : пресс-служба "Росатома" "Росатом" планирует запустить комплекс синтеза новых материалов с ИИ

Мнение экспертов о рынке труда в России

Рынок профессий меняется достаточно динамично. Необходимо постоянно “сверять часы” и смотреть, насколько сейчас востребована та или иная профессия. Параллельно с этим наступает эра непрерывного обучения (life long learning), когда любому человеку нужно постоянно учиться и развиваться. Только в этом случае будет стабильная востребованность на рынке труда вне зависимости от развития технологий, общества или экономики.

Ключевая проблема рынка-2026, по словам Наталии Козьяковой, состоит в структурном дефиците кадров. Технологии меняются быстрее, чем люди успевают осваивать новые компетенции. Чтобы оставаться востребованными, специалистам приходится постоянно переобучаться, а компаниям – инвестировать во внутренние академии и корпоративное обучение. В данной гонке вооружений навыками особую ценность приобретают универсальные человеческие качества (soft skills), которые сложно оцифровать и передать алгоритмам: адаптивность к изменениям, критическое мышление, умение договариваться в команде и эмпатия. Именно то, что пока остаётся прерогативой человека, станет главным капиталом профессионала в ближайшие годы.

"Минтруд оценивает кадровую потребность экономики до 2032 года примерно в 12,2 млн работников, причем значительная часть этой потребности связана не с появлением абсолютно новых профессий, а с замещением тех, кто выходит из трудоспособного возраста. Поэтому разговор о востребованных профессиях сегодня нельзя сводить только к модным словам вроде "нейросети" и "Data Science". Не меньшее значение имеют медсестры, фельдшеры, сварщики, электромонтеры, слесари, механики, инженеры, учителя, водители, логисты, строители и специалисты по промышленному оборудованию", — говорит Анна Овсянникова.

Ольга Романова, директор по персоналу компании "Базис" отмечает, что сегодня ценится не просто цифровая грамотность специалиста, а его умение быстро переучиваться и работать с новыми инструментами. На первый план выходят гибкость и адаптивность. Так что на рынке труда сейчас происходит не просто замена людей роботами или ИИ, а усиление одних профессий и кардинальная трансформация других с помощью современных технологий.

« "Специалист будущего должен уметь не просто выполнять задачу, а делать ее максимально быстро, понятно и с опорой на данные. Важнейшими навыками в ближайшее время будут ИИ-грамотность, умение работать с данными, критическое и системное мышление, коммуникация, эмоциональный интеллект и нормальный самоменеджмент. Это важно, потому что рутинные задачи все чаще перекладывают на технологии, а человек должен уметь брать на себя ответственность за результат, принимать сложные решения и взаимодействовать с людьми. Поэтому будущим специалистам нужно прокачивать не просто профессионализм и суперуниверсальность, а делать ставку на сочетание трех вещей: технические навыки, гибкость и умение работать с людьми" — говорит эксперт.

По мнению Анны Овсянниковой, рынок труда перестал быть рынком одной "самой престижной" профессии. Стране одновременно нужны люди в белых халатах, на заводах, в школах, в дата-центрах, на стройках, в банках, в логистике и в коде.