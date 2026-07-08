Чем занимается родительский комитет в школе: права, обязанности, функции

Родительские комитеты в школах бывают двух видов: одни действуют на уровне класса, другие – всей школы. Какие у них обязанности, могут ли они собирать деньги и как правильно вести протокол собраний комитета — в материале РИА Новости.

Что такое родительский комитет в школе

Школьный родительский комитет — это добровольное объединение родителей, задача которого быть связующим звеном между семьями, педагогами и администрацией учебного заведения.

Родительский комитет нужно отличать от попечительского совета. В состав последнего совета могут входить не только родители, но и представители бизнеса, чиновники, выпускники школы. Попечительский совет оказывает учреждению финансовую или материальную помощь и за это участвует в управлении: контролирует расходование средств, помогает формировать стратегию развития школы.

Родительский же комитет состоит только из родителей учеников и в вопросах образования выполняет роль консультативного органа: он не управляет школой, а содействует ей.

Различают следующие уровни родительских комитетов:

классный комитет — занимается делами конкретного класса;

— занимается делами конкретного класса; общешкольный состоит из делегатов от классных комитетов, решает вопросы на уровне всего учреждения и выступает посредником между родителями и администрацией.

"Деятельность комитета носит рекомендательный характер: администрация школы обязана рассматривать его предложения, но не обязана безоговорочно их выполнять", — отмечает Наталия Козьякова, доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.

Зачем нужен родительский комитет и какие задачи он решает

Главная задача комитета — помочь наладить сотрудничество между семьями, учителями и администрацией, а также сделать школьную жизнь детей более организованной и комфортной. На практике это выражается в нескольких направлениях работы.

Чем обычно занимается комитет:

готовит праздники, экскурсии и другие мероприятия, если это не входит в обязанности школы;

закупает материалы и канцелярские товары для класса по решению родителей;

собирает и учитывает средства на общие нужды;

доводит до родителей важную информацию от администрации и учителей;

помогает обсуждать вопросы обучения, безопасности и условий пребывания детей в школе.

"При эффективной работе комитет снижает организационную нагрузку на классного руководителя и объединяет усилия семьи и школы. Но если в классе нет активных родителей либо комитет начинает превышать свои полномочия, его создание иногда приносит больше конфликтов, чем пользы", — говорит Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Права и обязанности родительского комитета

По словам Людмилы Драгоневской, педагога, учителя математики с шестнадцатилетним стажем, прав и обязанностей у родительского комитета на законодательном уровне нет. Однако школы в общих чертах прописывают их в своих локальных актах.

"Также в локальных актах у родительского комитета могут быть прописаны такие обязанности как "хозяйственно-бытовые вопросы". Этот пункт очень обтекаемый и может в себя включать как закупку билетов в театр или музей (что логично, ведь школам на внешкольные мероприятия средств не выделяют), так и на ремонт, закупку адекватного мела для доски или воды для кулеров (к сожалению, такое часто бывает, особенно в небольших населенных пунктах)", — дополняет Людмила Драгоневская.

Права родительского комитета

Права родительского комитета:

обращаться к администрации школы с предложениями по организации учебного и воспитательного процесса;

запрашивать и получать информацию по вопросам, связанным с обучением и воспитанием детей;

участвовать в обсуждении локальных документов школы;

инициировать проведение родительских собраний;

выступать посредником при решении спорных ситуаций между родителями, детьми и педагогами;

посещать открытые уроки, мероприятия и отдельные педсоветы — если это закреплено в положении конкретной школы.

На уровне всей школы общешкольный комитет дополнительно может участвовать в разработке локальных актов учреждения и следить за тем, как они исполняются.

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Женщина идет с ребенком в школу © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Женщина идет с ребенком в школу

"В отдельных случаях комитет может инициировать проведение родительских собраний, поощрять активных родителей и выступать посредником при решении спорных ситуаций", — дополняет Лариса Микаллеф.

Обязанности родительского комитета

Типовые обязанности участников родительского комитета:

содействовать организации воспитательной работы и школьных мероприятий;

поддерживать связь между родителями и педагогами;

представлять интересы класса перед администрацией;

информировать семьи о важных решениях и предстоящих событиях;

вести учет собранных средств и отчитываться перед родителями об их расходовании.

У полномочий комитета есть четкие границы. Он не может принуждать родителей к финансовым взносам или участию в мероприятиях, принимать решения за администрацию школы, вмешиваться в профессиональную деятельность педагогов. Решения комитета приобретают обязательную силу только после того, как администрация школы оформит их приказом.

Что говорит закон о родительском комитете

Деятельность родительского комитета строится на нескольких уровнях нормативной базы. На федеральном уровне это:

Конституция РФ, ст. 30 — гарантирует гражданам право на объединение;

— гарантирует гражданам право на объединение; Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" — закрепляет право родителей участвовать в управлении образовательной организацией через советы и комитеты, чтобы их мнение учитывалось при принятии решений. При этом закон не наделяет родительские комитеты полномочиями по обязательному сбору средств с семей;

— закрепляет право родителей участвовать в управлении образовательной организацией через советы и комитеты, чтобы их мнение учитывалось при принятии решений. При этом закон не наделяет родительские комитеты полномочиями по обязательному сбору средств с семей; Федеральный закон "Об общественных объединениях" — применяется, если комитет оформлен как формальное общественное объединение без образования юридического лица: с уставом, выборами и протоколами.

"Положение о родительском комитете" . Его принимают на общем собрании родителей и утверждают приказом директора. Этот документ — главный ориентир для родителей, которые хотят точно понимать, на что вправе влиять комитет в их школе. На уровне конкретной школы статус, права и обязанности комитета фиксирует локальный акт — обычно это. Его принимают на общем собрании родителей и утверждают приказом директора. Этот документ — главный ориентир для родителей, которые хотят точно понимать, на что вправе влиять комитет в их школе.

Юридически большинство родительских комитетов существует как простое неформальное объединение: оно действует на основе устных договоренностей и сложившейся практики, без регистрации устава. Формализованное общественное объединение без юридического лица встречается реже — для него нужны минимум три участника, зарегистрированный устав, регулярные собрания и протоколы.

Может ли родительский комитет собирать деньги

Как утверждают эксперты, родительский комитет может участвовать в сборе денег на нужды класса, но только на добровольной основе. Ни комитет, ни администрация школы не вправе устанавливать обязательные платежи или требовать сдать фиксированную сумму.

"На практике родители по взаимному согласию собирают деньги на экскурсии, подарки детям, канцтовары, питьевую воду, оформление класса и другие общие потребности. Каждый родитель самостоятельно решает, участвовать ли в сборе", — поясняет Лариса Микаллеф.

"Ключевым принципом здесь является добровольность, принудительное изъятие денег с родителей категорически запрещено. Сбор денег становится незаконным, если средства требуют на нужды, которые школа обязана обеспечивать за счет бюджетного финансирования", — подчеркивает Наталия Козьякова.

Что обязан делать комитет, если собирает средства:

заранее обсуждать с родителями цель сбора и предполагаемые расходы;

информировать всех о том, на что потрачены деньги;

предоставлять чеки, квитанции и другие подтверждающие документы;

вести учет поступлений и расходов.

Недопустимы ситуации, когда деньги собирают без согласия родителей, под давлением, с упреками или угрозами, а также без последующей отчетности. Если родителям предложили сдать деньги, например, на ремонт класса, и кто-то из них отказался — это законное решение, которое не может повлечь для ребенка никаких санкций со стороны школы или комитета.

Если сбор сопровождается давлением, родители вправе обратиться к администрации школы или в надзорные органы.

Какие сборы незаконны в школе

статьей 43 Конституции РФ . На основании статей 35 и 66 закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" школа обязана обеспечивать учеников учебниками и средствами обучения, необходимыми для освоения программы. Из этого следует ключевое правило: все, что относится к базовому образовательному процессу, финансируется за счет бюджета, а не родителей. Право ребенка на бесплатное общее образование подтверждается. На35 и 66 закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" школа обязана обеспечивать учеников учебниками и средствами обучения, необходимыми для освоения программы. Из этого следует ключевое правило: все, что относится к базовому образовательному процессу, финансируется за счет бюджета, а не родителей.

Незаконными считаются обязательные сборы на:

ремонт классов и школьных помещений;

покупку мебели, оборудования, штор, замену окон;

охрану, уборку и хозяйственные товары;

учебники и учебные материалы, предусмотренные программой ФГОС.

"Учебники и пособия для дополнительных занятий, которые не входят в программу ФГОС, родители при этом приобретают самостоятельно — это не нарушение", — дополняет Лариса Микаллеф.

предусмотрено Федеральным законом № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". Так называемые "фонды класса" или "фонды школы" также не могут быть обязательными. Родителей нельзя обязывать сдавать фиксированную сумму, оказывать на них давление, угрожать испортить отношение к ребенку или публично осуждать отказ от участия в сборе. Но закон допускает только добровольные пожертвования — этоФедеральным законом № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".

Как формируется родительский комитет и кто входит в состав

Родительский комитет выбирают сами родители на собрании класса или школы. Обычно туда входят самые активные мамы и папы, готовые заниматься организационными вопросами.

Процедура обычно выглядит так:

на первом родительском собрании учитель или родители предлагают создать комитет;

желающие выдвигают свои кандидатуры или предлагают кандидатов из числа присутствующих;

проводится голосование;

те, кого поддержало большинство родителей, становятся членами комитета;

из числа членов комитета выбирают председателя — в зависимости от устава школы это может сделать общее собрание родителей либо сами члены комитета на первом заседании.

По наблюдениям педагогов, в детских садах у родителей обычно достаточно энтузиазма выдвигать свои кандидатуры, а в школе — особенно в средних и старших классах — классным руководителям иногда приходится уговаривать родителей войти в состав комитета.

Председатель родительского комитета: кто это и за что отвечает

Председатель родительского комитета — это выборный лидер, который руководит деятельностью органа самоуправления в образовательном учреждении (школе, детском саду) и представляет интересы родителей. Он координирует работу, направляет ее и несет ответственность за выполнение поставленных задач.

"Это лидер родительского самоуправления, которого избирают из числа членов самого комитета, как правило, на первом заседании в начале учебного года. Срок его полномочий обычно составляет один год, но данная должность неоплачиваемая — председатель работает на общественных началах", — уточняет Наталия Козьякова.

Какие функции выполняет председатель:

служит связующим звеном между родителями, классным руководителем и администрацией школы;

организует обсуждение важных вопросов на собраниях;

собирает и передает информацию между родителями и школой;

представляет мнение родителей при общении с администрацией;

следит за тем, чтобы решения комитета выполнялись;

информирует родителей о планируемых мероприятиях и принятых договоренностях;

при необходимости отчитывается перед родителями о расходовании собранных средств.

"Председатель может делегировать часть своих функций другим активным членам комитета — например, поручить кому-то заниматься финансовым учетом, а кому-то — организацией мероприятий", — дополняет Наталия Козьякова.

План работы родительского комитета

Чтобы распределить задачи по месяцам и не упустить ключевые события школьной жизни, участниками родительского комитета разрабатывается план работы. Выглядеть он может следующим образом:

Месяц Основные направления работы Сентябрь Формирование комитета, распределение обязанностей; знакомство с планом школы; организация питания и подвоза; вводное собрание по безопасности Октябрь Контроль посещаемости; работа с неуспеваемостью; индивидуальные беседы с родителями; подарки именинникам Ноябрь День матери; анализ успеваемости за первую четверть; профилактика детского травматизма; классные собрания Декабрь Новогодние мероприятия; контроль организации питания; рейды по безопасности; организация досуга на каникулах Январь Итоги первого полугодия; постановка задач на второе полугодие; индивидуальные беседы с родителями Февраль Мероприятия ко Дню защитника Отечества; контроль выполнения плана; проверка обеспеченности учебниками Март Праздник 8 Марта; анализ успеваемости за вторую четверть; планирование летнего отдыха Апрель Профилактика дорожно-транспортного травматизма; анализ успеваемости; подготовка к выпускным мероприятиям Май Последний звонок и выпускной; итоги работы комитета за год; отчеты по питанию и мероприятиям; планирование следующего года

В течение всего года комитет также участвует в родительских собраниях, помогает с оформлением кабинетов, организует экскурсии и поездки, поддерживает связь с семьями, которым нужна дополнительная помощь.

"Качественный план работы обычно включает в себя следующие разделы: цель, задачи, содействие администрации в обеспечении оптимальных условий для образовательного процесса, проведение разъяснительной работы о правах и обязанностях родителей, взаимодействие с педагогами по вопросам профилактики правонарушений, вовлечение родителей в жизнь школы и класса, направления деятельности и конкретные мероприятия. К особенностям разработки и реализации относится согласование, периодичность, отчетности, юридический статус и гибкость –план должен быть реалистичным и адаптивным", — подчеркивает Наталия Козьякова.

Документы родительского комитета: протоколы и отчётность

От того, насколько аккуратно комитет ведет документы, зависит и его законность, и доверие родителей. Порядок оформления документов регулируется локальными актами школы (например, Положением о родительском комитете) и общими правилами делопроизводства.

К основным документам относятся:

Протокол заседания — главный документ, в котором фиксируют дату и место проведения собрания, список присутствующих, повестку дня, краткое содержание обсуждений, результаты голосования с указанием числа голосов "за" и "против" (или факт единогласного решения), а также принятые решения с указанием сроков и ответственных лиц. Формулировки в протоколе должны быть точными и конкретными — через действия: "организовать", "провести", "избрать". Протокол оформляет секретарь в течение трех дней после собрания, документы нумеруют по порядку с начала учебного года, подписывают председатель, секретарь и классный руководитель. Протоколы хранятся в школе до пяти лет. Положение о родительском комитете определяет цели и задачи объединения, его права и обязанности, порядок формирования и распределение ролей между председателем и секретарем. Документ разрабатывают на общем собрании родителей, принимают решением собрания и утверждают приказом директора школы. Протокол о создании комитета фиксирует факт его формирования: дату собрания, повестку (создание комитета и выборы должностных лиц), результаты голосования и подписи присутствующих родителей. Этот документ подтверждает легитимность работы комитета. Финансовая отчетность включает учет всех поступлений и расходов с указанием даты, суммы, источника поступления, цели расхода и подтверждающих документов — чеков и квитанций. Эти данные также фиксируют в протоколах при обсуждении финансовых вопросов. При необходимости на казначея или председателя оформляют доверенность для проведения финансовых операций. Листы ознакомления нужны, когда родители знакомятся с важными документами, приказами или инструкциями и подтверждают это подписью. Если проводится анкетирование, к протоколу прикладывают сводные результаты.

"Решения комитета носят рекомендательный характер. Они становятся обязательными для исполнения только после того, как администрация школы издаст соответствующий приказ. Конкретные требования к оформлению могут отличаться, поэтому рекомендуется ознакомиться с локальными нормативными актами вашего учреждения", — советует Наталия Козьякова.

Родительский чат: правила общения и частые конфликты

Родительский чат в мессенджере давно стал неформальным продолжением работы комитета — там обсуждают сборы, мероприятия и текущие вопросы класса. Чтобы чат помогал, а не превращался в источник конфликтов, стоит придерживаться нескольких правил:

Обсуждать в чате только организационные вопросы класса, а личные конфликты и претензии к конкретным ученикам или учителям решать индивидуально. Не публиковать в общем чате персональные данные детей и родителей без согласия. Формулировать просьбы о сборе денег конкретно: на что, сколько, до какого числа, кто отчитывается. Не отвечать на сообщения поздним вечером и ночью — это создает ощущение постоянного давления у всех участников чата. Не использовать чат для публичного осуждения тех, кто отказался участвовать в сборе.

Чаще всего конфликты в родительских чатах возникают из-за финансовых вопросов: непрозрачных сборов, давления на тех, кто не хочет платить, или споров о том, насколько нужны те или иные расходы.

Помогает заранее оговоренный порядок: цели и суммы сборов обсуждают и согласовывают до того, как деньги начинают собирать, а не постфактум.

Если конфликт все же возник, обсуждать его лучше на собрании или с классным руководителем — переписка в общем чате обычно только усиливает напряжение.

Часто задаваемые вопросы о родительском комитете

На часто задаваемые вопросы отвечает Лариса Микаллеф.

Можно ли не сдавать деньги в родительский комитет?

Можно, это добровольное решение каждого родителя. Единственная санкция – ребенок не получит подарок или канцтовары, на которые сдавались деньги. Однако, все это можно купить самостоятельно.

Как переизбрать родительский комитет?

Родительский комитет переизбирается обычно раз в год или раньше, если его работа не устраивает родителей. Для этого заранее уведомляют классного руководителя, чтобы он включил вопрос о переизбрании в повестку родительского собрания и согласовал ее с родителями. Действующих членов комитета тоже предупреждают заранее. На собрании в повестке рассматривается вопрос о переизбрании состава и назначении нового председателя и секретаря, а также того, кто занимается денежными средствами (казначея). Родители выдвигают кандидатов, после чего проводится открытое голосование, и в состав входят те, кто набрал большинство голосов. Если кто-то из членов сам хочет выйти из комитета, он заранее сообщает об этом, передает все документы и, при возможности, предлагает замену. Новый состав обычно избирается на 1 год, а досрочное переизбрание возможно при неудовлетворительной работе комитета.

Что делать, если комитет бездействует?

Сначала нужно разобраться в причинах и попробовать решить вопрос внутри класса и прямо обозначить, что именно не выполняется: нет мероприятий, отсутствует связь с родителями, не ведется отчетность или не решаются текущие вопросы. После этого можно распределить обязанности заново, уточнить задачи или помочь комитету с организацией. Если ситуация не меняется, следующий шаг – переизбрать комитет. Если проблема связана с конкретными людьми, иногда достаточно заменить отдельных членов, а не весь комитет.

Главное о родительском комитете в школе

Родительский комитет — добровольное объединение родителей, которое помогает наладить связь между семьями, учителями и администрацией школы.

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