ГВЭ по русскому языку в 9 классе в 2026 году: что важно знать

ГВЭ по русскому языку в 9 классе отличается от ОГЭ форматом заданий, системой оценивания и условиями проведения. Как все устроено, какие задания входят в работу, как оцениваются ответы, где смотреть демоверсии ФИПИ и когда проходит экзамен в 2026 году — в материале РИА Новости.

Что такое ГВЭ по русскому языку в 9 классе

ГВЭ — это государственный выпускной экзамен, который проводится в рамках ГИА-9 для отдельных категорий школьников. В отличие от ОГЭ по русскому языку, формат ГВЭ адаптирован под особенности здоровья и образовательные потребности участников.

Экзамен позволяет получить аттестат об основном общем образовании наравне с другими формами государственной итоговой аттестации. При этом структура заданий и условия проведения могут существенно отличаться от стандартного ОГЭ.

Право сдавать ГВЭ по русскому языку в 9 классе обычно имеют:

обучающиеся с ОВЗ;

дети-инвалиды;

учащиеся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

отдельные категории школьников, предусмотренные порядком проведения ГИА.

Главная особенность ГВЭ — вариативность формата. Экзамен может проходить письменно или устно, а задания подбираются с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и особенностей участника.

Отличие от ОГЭ заключается не только в уровне адаптации, но и в типах заданий. В ГВЭ отсутствует привычная тестовая структура ОГЭ, а акцент чаще делается на изложении, диктанте, понимании текста и базовой речевой грамотности.

Актуальные документы по ГВЭ-9 и материалы 2026 года публикуются на сайте ФИПИ.

Варианты экзаменационных работ

В ГВЭ по русскому языку используется несколько типов экзаменационных материалов, которые отличаются по структуре и форме выполнения. Конкретный вариант определяется категорией участника, рекомендациями ПМПК и условиями проведения экзамена.

В официальных материалах ФИПИ варианты ГВЭ-9 обозначаются специальными номерами. Они не означают уровень сложности, а используются для разделения форматов экзаменационных работ для разных категорий участников.

В 2026 году по русскому языку применяются следующие группы вариантов:

100-е — изложение с творческим заданием;

200-е — изложение с творческим заданием в более адаптированной форме;

300-е — осложненное списывание;

400-е — диктант;

500-е — письменная форма с особыми условиями выполнения;

600-е — устная форма экзамена по билетам.

Формат работы зависит от особенностей здоровья школьника и официально утвержденных специальных условий. Например, для части участников используются тексты меньшего объема, упрощенная структура заданий или устный формат вместо письменного.

Основной формой ГВЭ по русскому языку остается письменный экзамен, однако в ряде случаев допускается устная аттестация. В устной форме участник отвечает по билетам, анализирует текст и демонстрирует владение школьной программой по русскому языку.

Экзаменационные материалы различаются и по характеру нагрузки. Изложение проверяет восприятие текста на слух, умение передавать содержание и строить связный письменный ответ. Диктант и осложненное списывание больше ориентированы на проверку орфографии, пунктуации и базовой языковой грамотности.

Подробные спецификации и официальные материалы по письменной и устной форме ГВЭ-9 опубликованы на официальной странице ФИПИ по ГВЭ-9

Задания ГВЭ по русскому языку

Структура заданий ГВЭ по русскому языку зависит от формы экзамена и категории участника. При этом основная цель остается общей — проверить уровень владения русским языком, понимание текста и базовые коммуникативные навыки.

Наиболее распространенный вариант письменной работы включает изложение по прослушанному тексту и творческое задание. Участнику необходимо не только передать основное содержание, но и показать умение строить связное письменное высказывание.

В творческой части обычно проверяются:

понимание авторской позиции;

умение аргументировать мнение;

логика текста;

грамотность письменной речи.

Для отдельных категорий участников вместо изложения может использоваться диктант или осложненное списывание. Такие форматы считаются более адаптированными и позволяют оценить базовые языковые навыки без повышенной нагрузки на восприятие и анализ текста.

Устная форма ГВЭ по русскому языку проводится по билетам. В нее могут входить:

определение основной мысли текста;

ответ по теме школьной программы;

объяснение языковых явлений;

устное высказывание по предложенной теме.

При оценивании учитываются:

содержание ответа;

логика и связность речи;

грамотность;

соблюдение языковых норм.

Также важны объем работы и соответствие критериям, установленным для конкретного варианта экзамена.

Актуальные требования к заданиям ГВЭ-9 и критериям оценивания публикуются в официальных документах ФИПИ.

Демоверсии ГВЭ по русскому языку в 9 классе

Для подготовки к экзамену ФИПИ ежегодно публикует демонстрационные варианты ГВЭ по русскому языку. Они помогают понять структуру работы, формат заданий и требования к ответам.

В 2026 году доступны материалы как для письменной, так и для устной формы экзамена. В них входят примеры текстов для изложения, образцы диктантов, структура билетов и критерии оценивания.

При подготовке стоит обратить внимание на следующие материалы:

демоверсия письменной формы ГВЭ-9 по русскому языку;

демоверсия устной формы ГВЭ-9 по русскому языку;

спецификация экзамена;

кодификатор требований и тем.

Работа с официальными материалами позволяет заранее понять формат экзамена и снизить стресс перед сдачей. Особенно важно тренироваться на реальных заданиях ФИПИ, поскольку именно они максимально близки к экзаменационным вариантам.

Официальные демоверсии по русскому языку на 2026 год размещены на сайте ФИПИ в разделе ГВЭ-9 . Там доступны PDF-версии письменной и устной формы экзамена.

Критерии оценивания ФИПИ

Система оценивания ГВЭ по русскому языку в 9 классе зависит от формы экзаменационной работы. При проверке учитывается не только грамотность, но и способность понимать текст, логично излагать мысли и выполнять задание в соответствии с требованиями ФИПИ.

Критерии оценивания различаются для изложения, диктанта, творческого задания и устной формы. При этом итоговый результат переводится в привычную пятибалльную систему.

При проверке письменной работы эксперты оценивают несколько параметров одновременно:

содержание и понимание исходного текста;

логичность и связность изложения;

качество сжатия текста;

орфографию и пунктуацию;

речевое оформление;

соблюдение грамматических норм.

Для диктанта основное внимание уделяется грамотности. Проверяются:

орфографические ошибки;

пунктуационные ошибки;

грамматические нарушения;

качество оформления текста.

Творческое задание оценивается отдельно. Здесь учитываются:

раскрытие темы;

аргументация позиции;

логика рассуждения;

умение строить связный текст.

В устной форме ГВЭ эксперты обращают внимание на:

понимание текста;

полноту ответа;

связность речи;

точность формулировок;

соблюдение языковых норм.

После проверки первичные баллы переводятся в школьную пятибалльную систему. Конкретная шкала перевода и минимальные пороги ежегодно публикуются ФИПИ и региональными органами образования.

Актуальные критерии оценивания ГВЭ-9 по русскому языку размещаются в официальных спецификациях ФИПИ.

Расписание ГВЭ по русскому языку

ГВЭ-9 в 2026 году проводится в несколько этапов: досрочный период, основной период, резервные дни и дополнительный сентябрьский этап для пересдачи.

Экзамен по русскому языку входит в число обязательных предметов, поэтому его сдают все участники ГВЭ-9 независимо от выбранных дополнительных дисциплин.

По опубликованным проектам расписания ГИА-9 на 2026 год экзамен по русскому языку проходит в следующие даты.

Досрочный период:

24 апреля 2026 года — русский язык;

15 мая 2026 года — резервный день по русскому языку.

Основной период:

10 июня 2026 года — русский язык;

2 июля 2026 года — резервный день по русскому языку.

Дополнительный период:

7 сентября 2026 года — русский язык;

21 сентября 2026 года — резервный день по русскому языку.

Резервные дни предусмотрены для участников, которые:

не смогли прийти на экзамен по уважительной причине;

не завершили работу по состоянию здоровья;

получили неудовлетворительный результат;

столкнулись с подтвержденными нарушениями процедуры проведения экзамена.

Дополнительный сентябрьский период предназначен прежде всего для пересдачи обязательных предметов, необходимых для получения аттестата.

Важно учитывать, что расписание может корректироваться после окончательного утверждения Минпросвещения и Рособрнадзором. Поэтому перед экзаменом рекомендуется проверять актуальные даты на официальных ресурсах ГИА и ФИПИ.

Как лучше подготовиться к ГВЭ

Семейный и детский психолог Галина Рейнталь уверена, что цель — не высший балл, а залог успеха и снятие стресса.

« "Главная задача репетитора или учителя — не натаскивать на максимальный результат, а создать ситуацию успеха, убрать страх перед экзаменом и убедиться, что ученик точно наберет проходной балл для получения аттестата. Дефектологи формулируют это жестко: “ГВЭ — это не олимпиада. Это экзамен, на котором ребенок должен подтвердить, что он освоил программу. Ваша задача — не научить его решать все, а научить его не бояться того, что он решать умеет". Галина Рейнталь семейный и детский психолог семейный и детский психолог

В последние недели перед ГВЭ главное — перейти от накопления знаний к закреплению уверенности в себе. Вот несколько ключевых советов.

Психологический настрой важнее зубрежки.

Самое важное сейчас — снизить тревожность. Регулярно проговаривайте с ребенком, что экзамен адаптирован под его возможности, что главная цель — просто сдать его, а не набрать рекордное количество баллов. Это снизит уровень страха и поможет сосредоточиться. Психологи советуют конкретные техники: дыхательные упражнения перед входом в класс, якорение (вспомнить ситуацию успеха и зафиксировать ощущение уверенности), а также проговаривание страхов вслух — это их обесценивает.

Режим и физическое состояние напрямую влияют на результат.

За месяц до экзамена ребенок должен ложиться спать не позднее 22:00, гулять не меньше часа в день и правильно питаться. Хронический недосып у детей с ОВЗ снижает концентрацию внимания в разы сильнее, чем у обычных школьников. Родители часто игнорируют этот факт, думая, что “лучше лишний раз позаниматься”, но на деле выспавшийся ребенок решает быстрее и точнее, чем загнанный.

Тренировка экзаменационной обстановки.

За 2-3 недели до ГВЭ можно провести несколько “домашних репетиций”: полная тишина, регламент по времени, никаких подсказок. Это снижает страх неожиданности.

Самая большая ошибка родителей в последние месяцы — это гиперконтроль и запугивание. Например, фразы типа “ты обязан сдать” или “если завалишь — не знаю, что будет” мгновенно повышают уровень тревоги и блокируют память. Правильная тактика — поддерживающая и нейтральная: “Я вижу, как ты стараешься, и я тобой горжусь независимо от результата. Сделай, что можешь, а остальное неважно”. Это снимает страх наказания и позволяет ребенку сосредоточиться на задачах, а не на переживаниях.

Главное — кратко

ГВЭ по русскому языку в 9 классе в 2026 году — это адаптированная форма государственной итоговой аттестации для отдельных категорий школьников. Экзамен позволяет получить аттестат об основном общем образовании и проводится в письменной или устной форме в зависимости от особенностей участника.

В структуру ГВЭ могут входить:

изложение;

творческое задание;

диктант;

осложненное списывание;

устный ответ по билетам.

Подготовка к экзамену строится прежде всего на работе с официальными материалами ФИПИ — демоверсиями, спецификациями и критериями оценивания. Именно они помогают понять структуру заданий и требования экспертов.

Для успешной сдачи важно:

понимать формат своего варианта ГВЭ;

тренировать изложение и грамотность;

изучить критерии проверки;

следить за актуальным расписанием экзаменов;

заранее ознакомиться с официальными демоверсиями.