ГВЭ по русскому языку в 9 классе в 2026 году: что важно знать

ГВЭ по русскому языку в 9 классе отличается от ОГЭ форматом заданий, системой оценивания и условиями проведения. Как все устроено, какие задания входят в работу, как оцениваются ответы, где смотреть демоверсии ФИПИ и когда проходит экзамен в 2026 году — в материале РИА Новости.
Что такое ГВЭ по русскому языку в 9 классе
ГВЭ — это государственный выпускной экзамен, который проводится в рамках ГИА-9 для отдельных категорий школьников. В отличие от ОГЭ по русскому языку, формат ГВЭ адаптирован под особенности здоровья и образовательные потребности участников.
Государственный выпускной экзамен: расписание и особенности в 2026 году
17 февраля 2025, 20:49
Экзамен позволяет получить аттестат об основном общем образовании наравне с другими формами государственной итоговой аттестации. При этом структура заданий и условия проведения могут существенно отличаться от стандартного ОГЭ.
Право сдавать ГВЭ по русскому языку в 9 классе обычно имеют:
- обучающиеся с ОВЗ;
- дети-инвалиды;
- учащиеся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
- отдельные категории школьников, предусмотренные порядком проведения ГИА.
Главная особенность ГВЭ — вариативность формата. Экзамен может проходить письменно или устно, а задания подбираются с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и особенностей участника.
Отличие от ОГЭ заключается не только в уровне адаптации, но и в типах заданий. В ГВЭ отсутствует привычная тестовая структура ОГЭ, а акцент чаще делается на изложении, диктанте, понимании текста и базовой речевой грамотности.
- Актуальные документы по ГВЭ-9 и материалы 2026 года публикуются на сайте ФИПИ.
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Варианты экзаменационных работ
В ГВЭ по русскому языку используется несколько типов экзаменационных материалов, которые отличаются по структуре и форме выполнения. Конкретный вариант определяется категорией участника, рекомендациями ПМПК и условиями проведения экзамена.
В официальных материалах ФИПИ варианты ГВЭ-9 обозначаются специальными номерами. Они не означают уровень сложности, а используются для разделения форматов экзаменационных работ для разных категорий участников.
В 2026 году по русскому языку применяются следующие группы вариантов:
- 100-е — изложение с творческим заданием;
- 200-е — изложение с творческим заданием в более адаптированной форме;
- 300-е — осложненное списывание;
- 400-е — диктант;
- 500-е — письменная форма с особыми условиями выполнения;
- 600-е — устная форма экзамена по билетам.
Формат работы зависит от особенностей здоровья школьника и официально утвержденных специальных условий. Например, для части участников используются тексты меньшего объема, упрощенная структура заданий или устный формат вместо письменного.
Основной формой ГВЭ по русскому языку остается письменный экзамен, однако в ряде случаев допускается устная аттестация. В устной форме участник отвечает по билетам, анализирует текст и демонстрирует владение школьной программой по русскому языку.
Экзаменационные материалы различаются и по характеру нагрузки. Изложение проверяет восприятие текста на слух, умение передавать содержание и строить связный письменный ответ. Диктант и осложненное списывание больше ориентированы на проверку орфографии, пунктуации и базовой языковой грамотности.
Подробные спецификации и официальные материалы по письменной и устной форме ГВЭ-9 опубликованы на официальной странице ФИПИ по ГВЭ-9.
Задания ГВЭ по русскому языку
Структура заданий ГВЭ по русскому языку зависит от формы экзамена и категории участника. При этом основная цель остается общей — проверить уровень владения русским языком, понимание текста и базовые коммуникативные навыки.
Наиболее распространенный вариант письменной работы включает изложение по прослушанному тексту и творческое задание. Участнику необходимо не только передать основное содержание, но и показать умение строить связное письменное высказывание.
В творческой части обычно проверяются:
- понимание авторской позиции;
- умение аргументировать мнение;
- логика текста;
- грамотность письменной речи.
Для отдельных категорий участников вместо изложения может использоваться диктант или осложненное списывание. Такие форматы считаются более адаптированными и позволяют оценить базовые языковые навыки без повышенной нагрузки на восприятие и анализ текста.
Устная форма ГВЭ по русскому языку проводится по билетам. В нее могут входить:
- определение основной мысли текста;
- ответ по теме школьной программы;
- объяснение языковых явлений;
- устное высказывание по предложенной теме.
При оценивании учитываются:
- содержание ответа;
- логика и связность речи;
- грамотность;
- соблюдение языковых норм.
Также важны объем работы и соответствие критериям, установленным для конкретного варианта экзамена.
- Актуальные требования к заданиям ГВЭ-9 и критериям оценивания публикуются в официальных документах ФИПИ.
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Ученик перед началом досрочного ЕГЭ по математике
Демоверсии ГВЭ по русскому языку в 9 классе
Для подготовки к экзамену ФИПИ ежегодно публикует демонстрационные варианты ГВЭ по русскому языку. Они помогают понять структуру работы, формат заданий и требования к ответам.
В 2026 году доступны материалы как для письменной, так и для устной формы экзамена. В них входят примеры текстов для изложения, образцы диктантов, структура билетов и критерии оценивания.
При подготовке стоит обратить внимание на следующие материалы:
- демоверсия письменной формы ГВЭ-9 по русскому языку;
- демоверсия устной формы ГВЭ-9 по русскому языку;
- спецификация экзамена;
- кодификатор требований и тем.
Работа с официальными материалами позволяет заранее понять формат экзамена и снизить стресс перед сдачей. Особенно важно тренироваться на реальных заданиях ФИПИ, поскольку именно они максимально близки к экзаменационным вариантам.
Официальные демоверсии по русскому языку на 2026 год размещены на сайте ФИПИ в разделе ГВЭ-9. Там доступны PDF-версии письменной и устной формы экзамена.
Критерии оценивания ФИПИ
Система оценивания ГВЭ по русскому языку в 9 классе зависит от формы экзаменационной работы. При проверке учитывается не только грамотность, но и способность понимать текст, логично излагать мысли и выполнять задание в соответствии с требованиями ФИПИ.
Критерии оценивания различаются для изложения, диктанта, творческого задания и устной формы. При этом итоговый результат переводится в привычную пятибалльную систему.
При проверке письменной работы эксперты оценивают несколько параметров одновременно:
- содержание и понимание исходного текста;
- логичность и связность изложения;
- качество сжатия текста;
- орфографию и пунктуацию;
- речевое оформление;
- соблюдение грамматических норм.
Для диктанта основное внимание уделяется грамотности. Проверяются:
- орфографические ошибки;
- пунктуационные ошибки;
- грамматические нарушения;
- качество оформления текста.
Творческое задание оценивается отдельно. Здесь учитываются:
- раскрытие темы;
- аргументация позиции;
- логика рассуждения;
- умение строить связный текст.
В устной форме ГВЭ эксперты обращают внимание на:
- понимание текста;
- полноту ответа;
- связность речи;
- точность формулировок;
- соблюдение языковых норм.
После проверки первичные баллы переводятся в школьную пятибалльную систему. Конкретная шкала перевода и минимальные пороги ежегодно публикуются ФИПИ и региональными органами образования.
Актуальные критерии оценивания ГВЭ-9 по русскому языку размещаются в официальных спецификациях ФИПИ.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики 11-х классов перед началом ЕГЭ по литературе и истории
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Расписание ГВЭ по русскому языку
ГВЭ-9 в 2026 году проводится в несколько этапов: досрочный период, основной период, резервные дни и дополнительный сентябрьский этап для пересдачи.
Экзамен по русскому языку входит в число обязательных предметов, поэтому его сдают все участники ГВЭ-9 независимо от выбранных дополнительных дисциплин.
По опубликованным проектам расписания ГИА-9 на 2026 год экзамен по русскому языку проходит в следующие даты.
Досрочный период:
- 24 апреля 2026 года — русский язык;
- 15 мая 2026 года — резервный день по русскому языку.
Основной период:
- 10 июня 2026 года — русский язык;
- 2 июля 2026 года — резервный день по русскому языку.
Дополнительный период:
- 7 сентября 2026 года — русский язык;
- 21 сентября 2026 года — резервный день по русскому языку.
Резервные дни предусмотрены для участников, которые:
- не смогли прийти на экзамен по уважительной причине;
- не завершили работу по состоянию здоровья;
- получили неудовлетворительный результат;
- столкнулись с подтвержденными нарушениями процедуры проведения экзамена.
Дополнительный сентябрьский период предназначен прежде всего для пересдачи обязательных предметов, необходимых для получения аттестата.
Важно учитывать, что расписание может корректироваться после окончательного утверждения Минпросвещения и Рособрнадзором. Поэтому перед экзаменом рекомендуется проверять актуальные даты на официальных ресурсах ГИА и ФИПИ.
Как лучше подготовиться к ГВЭ
Семейный и детский психолог Галина Рейнталь уверена, что цель — не высший балл, а залог успеха и снятие стресса.
«
"Главная задача репетитора или учителя — не натаскивать на максимальный результат, а создать ситуацию успеха, убрать страх перед экзаменом и убедиться, что ученик точно наберет проходной балл для получения аттестата. Дефектологи формулируют это жестко: “ГВЭ — это не олимпиада. Это экзамен, на котором ребенок должен подтвердить, что он освоил программу. Ваша задача — не научить его решать все, а научить его не бояться того, что он решать умеет".
В последние недели перед ГВЭ главное — перейти от накопления знаний к закреплению уверенности в себе. Вот несколько ключевых советов.
- Психологический настрой важнее зубрежки.
Самое важное сейчас — снизить тревожность. Регулярно проговаривайте с ребенком, что экзамен адаптирован под его возможности, что главная цель — просто сдать его, а не набрать рекордное количество баллов. Это снизит уровень страха и поможет сосредоточиться. Психологи советуют конкретные техники: дыхательные упражнения перед входом в класс, якорение (вспомнить ситуацию успеха и зафиксировать ощущение уверенности), а также проговаривание страхов вслух — это их обесценивает.
- Режим и физическое состояние напрямую влияют на результат.
За месяц до экзамена ребенок должен ложиться спать не позднее 22:00, гулять не меньше часа в день и правильно питаться. Хронический недосып у детей с ОВЗ снижает концентрацию внимания в разы сильнее, чем у обычных школьников. Родители часто игнорируют этот факт, думая, что “лучше лишний раз позаниматься”, но на деле выспавшийся ребенок решает быстрее и точнее, чем загнанный.
- Тренировка экзаменационной обстановки.
За 2-3 недели до ГВЭ можно провести несколько “домашних репетиций”: полная тишина, регламент по времени, никаких подсказок. Это снижает страх неожиданности.
Самая большая ошибка родителей в последние месяцы — это гиперконтроль и запугивание. Например, фразы типа “ты обязан сдать” или “если завалишь — не знаю, что будет” мгновенно повышают уровень тревоги и блокируют память. Правильная тактика — поддерживающая и нейтральная: “Я вижу, как ты стараешься, и я тобой горжусь независимо от результата. Сделай, что можешь, а остальное неважно”. Это снимает страх наказания и позволяет ребенку сосредоточиться на задачах, а не на переживаниях.
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Главное — кратко
ГВЭ по русскому языку в 9 классе в 2026 году — это адаптированная форма государственной итоговой аттестации для отдельных категорий школьников. Экзамен позволяет получить аттестат об основном общем образовании и проводится в письменной или устной форме в зависимости от особенностей участника.
В структуру ГВЭ могут входить:
- изложение;
- творческое задание;
- диктант;
- осложненное списывание;
- устный ответ по билетам.
Подготовка к экзамену строится прежде всего на работе с официальными материалами ФИПИ — демоверсиями, спецификациями и критериями оценивания. Именно они помогают понять структуру заданий и требования экспертов.
Для успешной сдачи важно:
- понимать формат своего варианта ГВЭ;
- тренировать изложение и грамотность;
- изучить критерии проверки;
- следить за актуальным расписанием экзаменов;
- заранее ознакомиться с официальными демоверсиями.
Актуальные документы, демоверсии и расписание ГВЭ-9 по русскому языку на 2026 год публикуются на официальном сайте ФИПИ и региональных порталах ГИА.