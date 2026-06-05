ГВЭ по математике в 9 классе в 2026 году: что важно знать

ГВЭ по математике в 9 классе — это форма государственной итоговой аттестации для отдельных категорий обучающихся, которая заменяет ОГЭ и позволяет получить аттестат. Экзамен отличается структурой заданий, условиями проведения и системой оценивания. Варианты заданий и уровни сложности, структура экзаменационных работ и критерии оценивания по системе ФИПИ, расписание и график пересдач — в материале РИА Новости.

Что такое ГВЭ по математике в 9 классе

Это государственный выпускной экзамен, который проводится в рамках итоговой аттестации после 9 класса для учащихся, не сдающих ОГЭ. Он подтверждает освоение школьной программы и напрямую влияет на получение аттестата.

Экзамен предназначен для следующих категорий:

обучающиеся с ОВЗ (то есть дети с нарушениями развития, подтвержденными ПМПК);

дети-инвалиды;

школьники на длительном лечении;

учащиеся специальных учреждений или обучающиеся по адаптированным программам.

ГВЭ-9 отличается от ОГЭ по ключевым параметрам:

упрощенная структура заданий;

возможность сдачи в устной форме;

адаптированные задания с учетом особенностей здоровья;

пятибалльная система оценивания.

Важно: несмотря на более мягкий формат, ГВЭ остается полноценной формой аттестации после 9 класса и влияет на выдачу аттестата. В 2026 году экзамен прошел 2 июня (но есть еще резервный день — 29 июня) и продлился 3 часа 55 минут.

ГВЭ нельзя путать с ОГЭ. О разнице рассказала педагог, семейный и детский психолог Галина Рейнталь:

« "Разница кардинальная. ГВЭ — это принципиально другой экзамен, созданный не для отбора лучших, а для комфортной и объективной оценки знаний учащихся с ОВЗ, инвалидностью и тех, кто обучается в спецучреждениях. Отсюда вытекают ключевые отличия в подготовке. Она должна быть сфокусирована не на скоростном решении типовых тестов, а на отработке конкретного, разрешенного набора тем в знакомой и комфортной форме (письменной или устной). Главная ошибка — готовить ребенка к ГВЭ по материалам ОГЭ. Это демотивирует и пугает, потому что уровень сложности несоизмерим. Кроме этого, в ОГЭ упор идет на алгебру и практико-ориентированные задачи. В подготовке к ГВЭ, напротив, важно уделить больше времени базам геометрии, так как именно там возникает больше всего трудностей. Дефектологи советуют не гнаться за количеством тем, а добиваться уверенного выполнения 2-3 типов задач, которые гарантированно дадут проходной балл. Лучше твердо знать мало, чем шатко — много". Галина Рейнталь педагог, семейный и детский психолог педагог, семейный и детский психолог

Варианты экзаменационных работ

Экзаменационные материалы ГВЭ по математике делятся на три группы — варианты с номерами 100, 200 и 300. Такое разделение связано не столько с уровнем сложности, сколько с необходимостью адаптировать задания под разные образовательные потребности учащихся.

Варианты с 100-ми номерами предназначены для большинства участников экзамена, в том числе для части обучающихся с ОВЗ, которым не требуется значительное упрощение структуры заданий.

Варианты с 200-ми номерами разработаны для слабовидящих и незрячих школьников: в них минимизирована визуальная нагрузка, а сами материалы могут быть представлены с использованием шрифта Брайля.

Варианты с 300-ми номерами ориентированы на учащихся с задержкой психического развития и тех, кто обучается по адаптированным образовательным программам, поэтому задания в них упрощены по структуре и формулировкам.

Различия между вариантами проявляются и в объеме работы. Количество заданий уменьшается по мере усиления адаптации:

в вариантах 100 — 14 заданий;

в вариантах 200 — 12 заданий;

в вариантах 300 — 10 заданий.

Таким образом, отличие заключается не только в формате подачи материала, но и в общем уровне нагрузки: чем выше степень адаптации, тем меньше заданий и тем проще их структура.

Задания ГВЭ по математике

Экзамен по математике в формате ГВЭ направлен на проверку базового уровня подготовки и понимания ключевых тем школьной программы. Важно не только уметь выполнять вычисления, но и выстраивать логические рассуждения, видеть взаимосвязи между разделами и применять знания в типовых задачах.

В заданиях проверяются основные элементы курса:

алгебра, геометрия, вероятность и статистика;

решение уравнений и неравенств;

преобразование алгебраических выражений;

задачи на геометрические фигуры и их свойства;

анализ вероятностных ситуаций и простых данных.

Формат выполнения зависит от выбранной формы экзамена.

Письменная форма экзамена предполагает выполнение всех заданий на бланке. Работа длится 3 часа 55 минут, и за это время необходимо решить весь вариант.

Устная форма ГВЭ организована иначе. Ученик выбирает один билет и готовит развернутый ответ.

всего предусмотрено 15 билетов;

каждый билет содержит пять заданий;

время на подготовку составляет 90 минут.

При устной форме оценивается не только итоговый ответ, но и ход рассуждений — насколько ученик может объяснить решение и обосновать каждый шаг.

Галина Рейнталь, педагог, семейный и детский психолог рассказала РИА Новости о трудностях, которые могут появиться у школьников при подготовке к ГВЭ по математике в 9 классе:

"Анализ структуры экзамена и обратная связь от педагогов показывают, что основная сложность для многих учеников связана не столько с конкретными темами, сколько с форматом заданий и психологическим восприятием. Однако можно выделить несколько традиционно проблемных областей.

Геометрия и пространственное мышление — пожалуй, самый частый вызов. Многим учащимся трудно даются задачи на нахождение элементов фигур, доказательство теорем и, как следствие, задания по геометрии. Объясняется это сложностью абстрактного мышления и визуализации фигур, особенно в условиях стресса на экзамене. Учителя-дефектологи подчеркивают, что для учеников с задержкой психического развития и расстройствами аутистического спектра сложность возникает именно на этапе мысленного представления чертежа — им требуется больше практики с реальными моделями и наглядными примерами, а не с абстрактными рисунками в учебнике.

Задачи на вероятность и статистику часто недооцениваются при подготовке. Типовые задания на нахождение вероятности случайного события, средней скорости или анализ простых диаграмм вызывают трудности из-за непривычной формулировки, а не из-за высокой сложности вычислений.

Такие задачи провоцируют когнитивный ступор — ребенок видит незнакомые слова в условии и мгновенно теряет уверенность, даже если внутри там обычное арифметическое действие.

Для варианта с 300-ми номерами (для учащихся с ЗПР) характерны задачи, приближенные к реальной жизни: расчеты с процентами (например, уценка елочной игрушки), работа с таблицами и схемами (например, маркировка автомобильных шин). Ученики часто теряются не в математическом действии, а в понимании того, какое именно действие нужно выполнить. Слабое место таких детей — перенос знаний из учебной ситуации в бытовую. Они могут идеально решать пример "100 — 30%", но впадают в ступор, когда видят фразу "елка подешевела на 30 процентов".

Однако, пожалуй, самый главный вызов — психологический. Самое сложное для них — сохранить спокойствие, так как им требуется больше времени для адаптации к стрессовой ситуации. Психологи добавляют, что тревога у таких учеников часто запускается не самими задачами, а обстановкой экзамена: чужие взрослые, незнакомая комната, жесткий регламент. Без предварительной психологической подготовки даже знающий ребенок может растеряться".

Демоверсии ГВЭ по математике в 9 классе

Демоверсия ГВЭ 2026 помогает заранее разобраться в формате экзамена и понять, какие задания встретятся на реальной аттестации. Официальные материалы, подготовленные ФИПИ, отражают структуру работы, типы задач и особенности формулировок, с которыми предстоит работать на экзамене.

Использование демоверсий дает практический результат:

позволяет заранее увидеть структуру экзаменационной работы;

помогает оценить уровень сложности заданий;

дает возможность отработать типовые задачи;

снижает напряжение за счет понятного формата экзамена.

Материалы представлены в двух вариантах:

Письменная форма экзамена. Устная форма ГВЭ с билетами.

Регулярная работа с демоверсиями особенно важна для тех, кто впервые сдает ГВЭ, поскольку она формирует понимание логики экзамена и помогает избежать ошибок, связанных не с содержанием, а с непривычным форматом заданий.

Критерии оценивания ФИПИ

Оценивание ГВЭ по математике строится на системе первичных баллов, которые затем переводятся в привычную пятибалльную шкалу. Каждый правильный ответ приносит один балл, поэтому итог напрямую зависит от количества верно выполненных заданий.

При этом шкала перевода различается в зависимости от типа экзаменационного варианта.

Для письменной работы распределение выглядит следующим образом:

Варианты 100 (максимум 14 баллов):

0–3 балла — оценка "2";

4–6 баллов — оценка "3";

7–9 баллов — оценка "4";

10–14 баллов — оценка "5";

Варианты 200 (максимум 12 баллов):

0–3 балла — оценка "2";

4–6 баллов — оценка "3";

7–9 баллов — оценка "4";

10–12 баллов — оценка "5";

Варианты 300 (максимум 10 баллов):

0–2 балла — оценка "2";

3–5 баллов — оценка "3";

6–8 баллов — оценка "4";

9–10 баллов — оценка "5";

Отдельно оценивается устная форма экзамена, где используется иной подход:

максимальный результат — 10 баллов;

каждое задание может принести до 2 баллов;

допускается частичный балл, если решение в целом верное, но есть неточности или вычислительные ошибки.

Таким образом, итоговая оценка формируется на основе набранных первичных баллов и переводится в пятибалльную систему оценивания по установленной шкале.

Расписание ГВЭ по математике

Проведение ГВЭ по математике в 2026 году организовано по стандартной схеме — экзамен проходит в несколько этапов, каждый из которых включает основной день и резервные даты. Такая система позволяет гибко выстроить сдачу и при необходимости воспользоваться возможностью пересдачи.

Экзамен разделен на три периода:

Досрочный период экзамена:

основной день — 21 апреля;

резервные дни — 12 и 18 мая.

Основной период ГВЭ:

основной день — 2 июня;

резервный день — 29 июня.

Дополнительный период сдачи:

основной день — 3 сентября;

резервные дни — 21 и 25 сентября.

Такая структура расписания предусматривает резервные дни экзамена и дополнительный период сдачи, что дает возможность пересдать ГВЭ в случае пропуска по уважительной причине или получения неудовлетворительного результата.

Главное

Чтобы быстро сориентироваться в формате экзамена, важно зафиксировать ключевые моменты: