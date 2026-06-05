ГВЭ по математике в 9 классе в 2026 году: что важно знать

ГВЭ по математике в 9 классе — это форма государственной итоговой аттестации для отдельных категорий обучающихся, которая заменяет ОГЭ и позволяет получить аттестат. Экзамен отличается структурой заданий, условиями проведения и системой оценивания. Варианты заданий и уровни сложности, структура экзаменационных работ и критерии оценивания по системе ФИПИ, расписание и график пересдач — в материале РИА Новости.
Что такое ГВЭ по математике в 9 классе
Это государственный выпускной экзамен, который проводится в рамках итоговой аттестации после 9 класса для учащихся, не сдающих ОГЭ. Он подтверждает освоение школьной программы и напрямую влияет на получение аттестата.
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Экзамен предназначен для следующих категорий:
- обучающиеся с ОВЗ (то есть дети с нарушениями развития, подтвержденными ПМПК);
- дети-инвалиды;
- школьники на длительном лечении;
- учащиеся специальных учреждений или обучающиеся по адаптированным программам.
ГВЭ-9 отличается от ОГЭ по ключевым параметрам:
- упрощенная структура заданий;
- возможность сдачи в устной форме;
- адаптированные задания с учетом особенностей здоровья;
- пятибалльная система оценивания.
Важно: несмотря на более мягкий формат, ГВЭ остается полноценной формой аттестации после 9 класса и влияет на выдачу аттестата. В 2026 году экзамен прошел 2 июня (но есть еще резервный день — 29 июня) и продлился 3 часа 55 минут.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПреподаватель перед началом досрочного ЕГЭ по математике
Преподаватель перед началом досрочного ЕГЭ по математике
ГВЭ нельзя путать с ОГЭ. О разнице рассказала педагог, семейный и детский психолог Галина Рейнталь:
«
"Разница кардинальная. ГВЭ — это принципиально другой экзамен, созданный не для отбора лучших, а для комфортной и объективной оценки знаний учащихся с ОВЗ, инвалидностью и тех, кто обучается в спецучреждениях. Отсюда вытекают ключевые отличия в подготовке. Она должна быть сфокусирована не на скоростном решении типовых тестов, а на отработке конкретного, разрешенного набора тем в знакомой и комфортной форме (письменной или устной). Главная ошибка — готовить ребенка к ГВЭ по материалам ОГЭ. Это демотивирует и пугает, потому что уровень сложности несоизмерим. Кроме этого, в ОГЭ упор идет на алгебру и практико-ориентированные задачи. В подготовке к ГВЭ, напротив, важно уделить больше времени базам геометрии, так как именно там возникает больше всего трудностей. Дефектологи советуют не гнаться за количеством тем, а добиваться уверенного выполнения 2-3 типов задач, которые гарантированно дадут проходной балл. Лучше твердо знать мало, чем шатко — много".
Варианты экзаменационных работ
Экзаменационные материалы ГВЭ по математике делятся на три группы — варианты с номерами 100, 200 и 300. Такое разделение связано не столько с уровнем сложности, сколько с необходимостью адаптировать задания под разные образовательные потребности учащихся.
Варианты с 100-ми номерами предназначены для большинства участников экзамена, в том числе для части обучающихся с ОВЗ, которым не требуется значительное упрощение структуры заданий.
Варианты с 200-ми номерами разработаны для слабовидящих и незрячих школьников: в них минимизирована визуальная нагрузка, а сами материалы могут быть представлены с использованием шрифта Брайля.
Варианты с 300-ми номерами ориентированы на учащихся с задержкой психического развития и тех, кто обучается по адаптированным образовательным программам, поэтому задания в них упрощены по структуре и формулировкам.
Различия между вариантами проявляются и в объеме работы. Количество заданий уменьшается по мере усиления адаптации:
- в вариантах 100 — 14 заданий;
- в вариантах 200 — 12 заданий;
- в вариантах 300 — 10 заданий.
Таким образом, отличие заключается не только в формате подачи материала, но и в общем уровне нагрузки: чем выше степень адаптации, тем меньше заданий и тем проще их структура.
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Задания ГВЭ по математике
Экзамен по математике в формате ГВЭ направлен на проверку базового уровня подготовки и понимания ключевых тем школьной программы. Важно не только уметь выполнять вычисления, но и выстраивать логические рассуждения, видеть взаимосвязи между разделами и применять знания в типовых задачах.
В заданиях проверяются основные элементы курса:
- алгебра, геометрия, вероятность и статистика;
- решение уравнений и неравенств;
- преобразование алгебраических выражений;
- задачи на геометрические фигуры и их свойства;
- анализ вероятностных ситуаций и простых данных.
Формат выполнения зависит от выбранной формы экзамена.
Письменная форма экзамена предполагает выполнение всех заданий на бланке. Работа длится 3 часа 55 минут, и за это время необходимо решить весь вариант.
Устная форма ГВЭ организована иначе. Ученик выбирает один билет и готовит развернутый ответ.
- всего предусмотрено 15 билетов;
- каждый билет содержит пять заданий;
- время на подготовку составляет 90 минут.
При устной форме оценивается не только итоговый ответ, но и ход рассуждений — насколько ученик может объяснить решение и обосновать каждый шаг.
Ученики в классе перед началом ЕГЭ
Галина Рейнталь, педагог, семейный и детский психолог рассказала РИА Новости о трудностях, которые могут появиться у школьников при подготовке к ГВЭ по математике в 9 классе:
"Анализ структуры экзамена и обратная связь от педагогов показывают, что основная сложность для многих учеников связана не столько с конкретными темами, сколько с форматом заданий и психологическим восприятием. Однако можно выделить несколько традиционно проблемных областей.
Геометрия и пространственное мышление — пожалуй, самый частый вызов. Многим учащимся трудно даются задачи на нахождение элементов фигур, доказательство теорем и, как следствие, задания по геометрии. Объясняется это сложностью абстрактного мышления и визуализации фигур, особенно в условиях стресса на экзамене. Учителя-дефектологи подчеркивают, что для учеников с задержкой психического развития и расстройствами аутистического спектра сложность возникает именно на этапе мысленного представления чертежа — им требуется больше практики с реальными моделями и наглядными примерами, а не с абстрактными рисунками в учебнике.
Задачи на вероятность и статистику часто недооцениваются при подготовке. Типовые задания на нахождение вероятности случайного события, средней скорости или анализ простых диаграмм вызывают трудности из-за непривычной формулировки, а не из-за высокой сложности вычислений.
Такие задачи провоцируют когнитивный ступор — ребенок видит незнакомые слова в условии и мгновенно теряет уверенность, даже если внутри там обычное арифметическое действие.
Для варианта с 300-ми номерами (для учащихся с ЗПР) характерны задачи, приближенные к реальной жизни: расчеты с процентами (например, уценка елочной игрушки), работа с таблицами и схемами (например, маркировка автомобильных шин). Ученики часто теряются не в математическом действии, а в понимании того, какое именно действие нужно выполнить. Слабое место таких детей — перенос знаний из учебной ситуации в бытовую. Они могут идеально решать пример "100 — 30%", но впадают в ступор, когда видят фразу "елка подешевела на 30 процентов".
Однако, пожалуй, самый главный вызов — психологический. Самое сложное для них — сохранить спокойствие, так как им требуется больше времени для адаптации к стрессовой ситуации. Психологи добавляют, что тревога у таких учеников часто запускается не самими задачами, а обстановкой экзамена: чужие взрослые, незнакомая комната, жесткий регламент. Без предварительной психологической подготовки даже знающий ребенок может растеряться".
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Демоверсии ГВЭ по математике в 9 классе
Демоверсия ГВЭ 2026 помогает заранее разобраться в формате экзамена и понять, какие задания встретятся на реальной аттестации. Официальные материалы, подготовленные ФИПИ, отражают структуру работы, типы задач и особенности формулировок, с которыми предстоит работать на экзамене.
Использование демоверсий дает практический результат:
- позволяет заранее увидеть структуру экзаменационной работы;
- помогает оценить уровень сложности заданий;
- дает возможность отработать типовые задачи;
- снижает напряжение за счет понятного формата экзамена.
Материалы представлены в двух вариантах:
- Письменная форма экзамена.
- Устная форма ГВЭ с билетами.
Регулярная работа с демоверсиями особенно важна для тех, кто впервые сдает ГВЭ, поскольку она формирует понимание логики экзамена и помогает избежать ошибок, связанных не с содержанием, а с непривычным форматом заданий.
Официальный документ ФИПИ можно найти по ссылке.
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ
Критерии оценивания ФИПИ
Оценивание ГВЭ по математике строится на системе первичных баллов, которые затем переводятся в привычную пятибалльную шкалу. Каждый правильный ответ приносит один балл, поэтому итог напрямую зависит от количества верно выполненных заданий.
При этом шкала перевода различается в зависимости от типа экзаменационного варианта.
Для письменной работы распределение выглядит следующим образом:
Варианты 100 (максимум 14 баллов):
- 0–3 балла — оценка "2";
- 4–6 баллов — оценка "3";
- 7–9 баллов — оценка "4";
- 10–14 баллов — оценка "5";
Варианты 200 (максимум 12 баллов):
- 0–3 балла — оценка "2";
- 4–6 баллов — оценка "3";
- 7–9 баллов — оценка "4";
- 10–12 баллов — оценка "5";
Варианты 300 (максимум 10 баллов):
- 0–2 балла — оценка "2";
- 3–5 баллов — оценка "3";
- 6–8 баллов — оценка "4";
- 9–10 баллов — оценка "5";
Отдельно оценивается устная форма экзамена, где используется иной подход:
- максимальный результат — 10 баллов;
- каждое задание может принести до 2 баллов;
- допускается частичный балл, если решение в целом верное, но есть неточности или вычислительные ошибки.
Таким образом, итоговая оценка формируется на основе набранных первичных баллов и переводится в пятибалльную систему оценивания по установленной шкале.
Расписание ГВЭ по математике
Проведение ГВЭ по математике в 2026 году организовано по стандартной схеме — экзамен проходит в несколько этапов, каждый из которых включает основной день и резервные даты. Такая система позволяет гибко выстроить сдачу и при необходимости воспользоваться возможностью пересдачи.
Экзамен разделен на три периода:
Досрочный период экзамена:
- основной день — 21 апреля;
- резервные дни — 12 и 18 мая.
Основной период ГВЭ:
- основной день — 2 июня;
- резервный день — 29 июня.
Дополнительный период сдачи:
- основной день — 3 сентября;
- резервные дни — 21 и 25 сентября.
Такая структура расписания предусматривает резервные дни экзамена и дополнительный период сдачи, что дает возможность пересдать ГВЭ в случае пропуска по уважительной причине или получения неудовлетворительного результата.
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Главное
Чтобы быстро сориентироваться в формате экзамена, важно зафиксировать ключевые моменты:
- ГВЭ-9 используется вместо ОГЭ для отдельных категорий обучающихся;
- экзаменационные материалы делятся на варианты 100, 200 и 300 с разной степенью адаптации;
- задания охватывают основные разделы математики — алгебру, геометрию, вероятность и статистику;
- результат определяется по системе первичных баллов с переводом в пятибалльную шкалу;
- экзамен проводится в три периода — досрочный, основной и дополнительный, с резервными днями.
- Понимание структуры экзамена, формата заданий и критериев оценивания позволяет выстроить подготовку более осознанно. Регулярная практика, в том числе по демоверсиям, помогает снизить тревожность и увереннее чувствовать себя на экзамене.