Баллы ОГЭ по русскому языку для 9 класса в 2026 году

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку является обязательной аттестацией для всех школьников, оканчивающих девятый класс. Подготовка к экзамену может вызывать немало вопросов. Какие установлены максимальные и проходные баллы в 2026 году, как происходит распределение по заданиям, а также шкала перевода в оценки для профильного класса и советы экспертов - в материале РИА Новости.

Сколько баллов можно набрать на ОГЭ по русскому языку в 2026 году

Традиционно уже не первый год ОГЭ по русскому языку состоит из трех частей: сжатое изложение, тест и сочинение-рассуждение. Каждая из частей экзамена оценивается отдельно. Кроме того, существует отдельная шкала критериев для оценивания грамотности в письменных работах (изложении и сочинении).

Сколько баллов можно набрать на ОГЭ по русскому языку в 2026 году Изложение До 6 баллов Тестовая часть До 11 баллов Сочинение До 7 баллов Грамотность (изложение и сочинение) До 13 баллов

Максимальный балл ОГЭ по русскому языку

Максимальное количество первичных баллов, которые можно набрать на ОГЭ по русскому языку, - 37. При этом для получения оценки "5" школьнику нужно набрать не менее 33 баллов, 9 из которых будут выставлены за грамотность.

Минимальный балл ОГЭ по русскому языку

Чтобы сдать ОГЭ по русскому языку и получить школьный аттестат, нужно набрать от 15 баллов и более. Такое количество будет соответствовать полученной оценке "удовлетворительно".

Проходной балл в профильные классы

Если вы планируете в дальнейшем поступать в профильный класс, необходимо при сдаче ОГЭ по русскому языку перейти минимальный порог. Проходной балл каждая школа устанавливает самостоятельно, однако можно ориентироваться на примерный минимум в 28-30 баллов.

Таблица оценивания заданий ОГЭ по русскому языку

За каждое из заданий можно получить определенное количество первичных баллов. Рассказываем, как происходит оценивание заданий ОГЭ по русскому языку.

Задание Количество баллов 1. Изложение 6 2. Синтаксический анализ 1 3. Синтаксический анализ 1 4. Пунктуационный анализ 1 5. Пунктуационный анализ 1 6. Орфографический анализ 1 7. Орфографический анализ 1 8. Основные грамматические нормы 1 9. Грамматическая синонимия словосочетаний 1 10. Смысловой анализ текста 1 11. Основные выразительные средства 1 12. Лексический анализ 1 13. Сочинение 7

Сочинение и изложение оцениваются по своим критериям.

Критерий Максимальное количество баллов Изложение. Содержание 2 Изложение. Сжатие исходного текста 2 Изложение. Логичность речи 2 Сочинение. Обоснование темы 1 Сочинение. Наличие примеров 3 Сочинение. Логичность речи 2 Сочинение. Композиционная стройность 1

Отдельной таблицей экзаменаторы руководствуются при оценивании грамотности выполнения письменных заданий, таких как сочинение и изложение.

Критерий Максимальное количество баллов Соблюдение орфографических норм 3 Соблюдение пунктуационных норм 3 Соблюдение грамматических норм 3 Соблюдение речевых норм 3 Фактическая точность речи 1

Шкала перевода баллов ОГЭ по русскому языку в оценки

Для упрощения первичные баллы ОГЭ переводятся в привычные школьникам отметки: "неудовлетворительно" ("2"), "удовлетворительно" ("3"), "хорошо" ("4") и "отлично" ("5"). Рассказываем, сколько баллов требуется для каждой из оценок.

Сколько баллов требуется для оценки "3"

Для оценки "удовлетворительно" необходимо набрать от 15 до 23 баллов. Однако даже в том случае, если ученик наберет 26-32 балла, он может получить "3". Такое происходит, когда по критериям грамотности выставляется менее 6 баллов.

Сколько баллов требуется для оценки "4"

На оценку "4" могут претендовать ученики, получившие на экзамене от 26 до 32 баллов, если 6 или более из них получены за грамотность. Также "хорошо" выставят на ОГЭ по русскому языку тем, кто наберет 33-37 баллов, но за грамотность будет выставлено менее 9.

Сколько баллов требуется для оценки "5"

Для получения на ОГЭ по русскому языку оценки "5" школьнику необходимо набрать 33-37 баллов. При этом требуется получить минимум 9 из них по критериям грамотности письменных работ.

Советы по подготовке к ОГЭ по русскому языку

Чем ближе экзамен, тем больше школьников волнует вопрос о том, как подготовиться к ОГЭ по русскому языку. Подготовка к экзамену обязательно должна быть последовательной, а также ее не следует ограничивать отработкой отдельных конкретных заданий.

Начать обязательно следует с теории. Ее знание поможет без проблем получить максимальный балл за решение заданий тестовой части экзамена. Лучше всего конспектировать правила в отдельную тетрадь, сопроводить каждое примером, а затем регулярно возвращаться к повторению материала.

Обязательно нужно регулярно прорешивать тесты. Так вы хорошо изучите структуру экзаменационных заданий, а также уменьшите количество возможных ошибок.

Не забывайте про выполнение тестовых работ. В ходе подготовки рекомендуется писать не менее одного сочинения и одного изложения каждую неделю. Внимательно читайте задание, учитывая все требования, не забывайте про минимальный объем, а также выдерживайте требуемую структуру письменных работ.