Баллы ОГЭ по обществознанию для 9 класса в 2026 году

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2026 году является обязательным для всех, кто оканчивает девятый класс. При этом школьники обязательно сдают русский язык и математику, а также два предмета по собственному выбору. Одним из самых распространенных является ОГЭ по обществознанию. Минимальные, максимальные и проходные баллы, распределение по заданиям, шкала перевода в оценки для профильного класса на экзамене по этому предмету - в материале РИА Новости.

Сколько баллов можно набрать на ОГЭ по обществознанию в 2026 году

В 2026 году ОГЭ по обществознанию состоит из 24 заданий, которые разделены на две части: вопросы с кратким ответом и задачи с развернутым ответом. Каждая из них оценивается отдельно. Задания также отличаются по трудности их выполнения: в ходе экзамена школьникам предлагается решить тесты, провести анализ текста, а также решить задачи повышенной сложности.

Часть экзамена Максимальное количество баллов Задания с кратким ответом (1-16) 17 Задания с развернутым ответом (17-24) 20

Максимальный балл ОГЭ по обществознанию

Всего на ОГЭ по обществознанию в 2026 году можно заработать 37 первичных баллов. За каждое из заданий начисляется от 1 до 4 баллов, в зависимости от его типа и уровня сложности.

Минимальный балл ОГЭ по обществознанию

Чтобы экзамен по обществознанию в 9 классе считался успешно сданным, необходимо заработать минимум 14 баллов. В такое количество оценивается минимальный порог ОГЭ по этому предмету в 2026 году, нужный для выставления положительной оценки.

Проходной балл в профильные классы

После окончания девятого класса школьники имеют возможность поступить в профильный класс с углубленным изучением того или иного предмета. Для зачисления в такие классы необходимо набрать определенный порог, который школа вправе установить самостоятельно. Однако можно ориентироваться на минимальные рекомендуемые баллы для различных профилей классов.

Выбранный профиль Минимальный проходной балл Гуманитарный (медиа или правовой) от 29 баллов Социально-экономический 29-30 баллов и выше (обычно высокий конкурс) Универсальный от 24-28 баллов

Таблица оценивания заданий ОГЭ по обществознанию

Количество баллов, начисляемых за каждое задание на ОГЭ по обществознанию, отличается. Все будет зависеть от того, к какому типу относится тот или иной вопрос.

Задание Максимальное количество баллов 1. Анализ текста или понятий 2 2. Тестовое задание 1 3. Тестовое задание 1 4. Тестовое задание 1 5. Задание по картинке и тексту 3 6. Анализ текста или понятий 2 7. Тестовое задание 1 8. Тестовое задание 1 9. Тестовое задание 1 10. Тестовое задание 1 11. Тестовое задание 1 12. Анализ гистограммы 4 13. Тестовое задание 1 14. Тестовое задание 1 15. Анализ текста или понятий 2 16. Тестовое задание 1 17. Тестовое задание 1 18. Тестовое задание 1 19. Тестовое задание 1 20. Тестовое задание 1 21. Анализ текста или понятий 2 22. Анализ текста или понятий 2 23. Задание по картинке и тексту 3 24. Анализ текста или понятий 2

Шкала перевода баллов ОГЭ по обществознанию в оценки

Чтобы было понятнее, первичные баллы ОГЭ по обществознанию переводят в привычные школьникам оценки: “2” (“неудовлетворительно”), “3” (“удовлетворительно”), “4” (“хорошо”) и “5” (“отлично”). Приводим шкалу перевода баллов за экзамен.

Сколько баллов требуется для оценки "3"

Для того, чтобы просто успешно сдать экзамен по обществознанию после девятого класса, требуется перейти минимальный порог. На оценку “3” нужно набрать от 14 до 23 первичных баллов. Чтобы сделать это, необходимо решить не только тестовые задания, но и некоторые задачи повышенной сложности (к примеру, анализ текста).

Сколько баллов требуется для оценки "4"

На оценку “хорошо” нужно получить на ОГЭ по обществознанию от 24 до 31 первичных балла. Для этого нужно верно решить несколько заданий повышенной сложности, приносящих 2-3 балла и подразумевающие вопросы по картинке и тексту, а также анализ понятий.

Сколько баллов требуется для оценки "5"

Для получения на ОГЭ по обществознанию в 2026 году оценки “отлично” нужно получить не менее 32 первичных баллов. Максимальное количество при этом составляет 37.

Советы по подготовке к ОГЭ по обществознанию

В идеале готовиться к ОГЭ по обществознанию необходимо начинать еще во время обучения в восьмом классе. Двух лет будет достаточно для полного повторения всех разделов, включающих шесть тематических блоков, охватывающих все ключевые сферы жизни общества: человек и общество, духовная культура, экономика, социальная сфера, политика и право. Помните, что теорию нужно не просто зубрить, а понимать и уметь применять на практике.

Разделите подготовку на разделы и повторяйте все темы поэтапно. Не забывайте закреплять усвоенный материал выполнением заданий по выбранных разделам. Кроме того, после повторения всех тем желательно начать прорешивать тестовые варианты ОГЭ, чтобы проверить себя на практике и понять, какие задания требуют особого внимания.

Будьте внимательны при прочтении заданий и их выполнении. Иногда формулировка вопроса подскажет, один верный ответ в задании или же требуется найти несколько правильных вариантов.