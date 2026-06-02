Баллы ОГЭ по математике для 9 класса в 2026 году

Основной период итоговой аттестации для выпускников 9-х классов в 2026 году стартовал в российских школах 2 июня. Первой дисциплиной стал один из обязательных для получения аттестата предметов — математика. Какие минимальные и максимальные баллы можно получить за ОГЭ по математике в 2026 году, проходные баллы и шкала их перевода в привычные оценки — в материале РИА Новости.

Сколько баллов можно набрать на ОГЭ по математике в 2026 году

Основной государственный экзамен по математике является обязательным для всех выпускников 9 классов. Только после его успешного прохождения они вправе рассчитывать на получение соответствующего аттестата, а в дальнейшем — на переход в 10 класс либо поступления в выбранный колледж или техникум.

В 2026 году никаких кардинальных нововведений в ОГЭ по математике не предусмотрено. Школьникам все так же предстоит успешно решить ряд стандартизированных заданий по алгебре и геометрии, которые будут разделены на две большие части — задания, которые предусматривают краткий ответ или выбор одного из предложенных ответов (для проверки базовых знаний), а также задания, которые предполагают более подробное развернутое решение. Всего таких заданий будет 25, правильный ответ на каждое из них оценивается в 1 или 2 балла.

Структура ОГЭ по математике в 2026 году Структура КИМ (контрольно-измерительных материалов) Количество и тип заданий Первая часть (задания №№1-19) 17 заданий — с кратким ответом 2 задания — с выбором ответа Вторая часть (задания №№20-25) Все задания — с развернутым ответом

Первая часть оценивается достаточно просто: если указанный в бланке краткий ответ верен, школьник получает 1 балл. С заданиями, предполагающими более подробное решение предложенных заданий, все обстоит сложнее. Если задача или уравнение решены правильно и без ошибок, то они оцениваются в 2 балла. Если ход решения был верным, однако были допущены несущественные недочеты, то за такое задание можно получить 1 балл.

Если же при проверке были выявлены серьезные ошибки либо требуемого от выпускника подробного решения в бланке нет (только записанный ответ, пусть даже и правильный), то такое задание оценят в 0 баллов.

В общей сложности на выполнение всех заданий отводится практически 4 часа (235 минут).

Максимальный балл ОГЭ по математике

В том случае, если выпускник успешно справится абсолютно со всеми заданиями, предложенными ему в рамках ОГЭ по математике, то в 2026 году его результат составит 31 балл. Эта цифра складывается следующим образом: 19 баллов максимально можно получить за все правильные ответы на задания первой части и 12 баллов — за решенные без ошибок задания с развернутым ответом.

Минимальный балл ОГЭ по математике

Существует и минимальный порог баллов, которые выпускник должен набрать по результатам ОГЭ по математике для того, чтобы получить аттестат. В 2026 году для этого необходимо получить за экзамен не меньше 8 баллов (причем как минимум 2 из них выпускнику должны принести задания по геометрии, которые идут под номерами с 15 по 19 и с 23 по 25). Это обязательное условие, которое не получится обойти.

Проходной балл в профильные классы

Поступление в профильные классы по различным направлениям требуют от школьников более глубоких знаний предмета. А потому и требования к минимальным баллам за ОГЭ по математике в них заметно строже. Все показатели прописаны в тексте соответствующего письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 02-20.

Минимальные баллы за ОГЭ по математике для профильных классов Профиль Минимальное количество баллов Естественнонаучный 18 баллов (не менее 6 — по геометрии) Экономический 18 баллов (не менее 5 — по геометрии) Физико-математический 19 баллов (не менее 7 — по геометрии)

Таблица оценивания заданий ОГЭ по математике

Максимальное количество баллов, которое выпускник может получить в рамках ОГЭ по математике за каждое верно решенное задание, в зависимости от его типа и сложности составляет от 1 до 2.

Тип заданий Максимальное количество баллов С кратким ответом (№№ 1-19, за исключением №7 и №13) 1 балл Тестовые (№7 и №13) 1 балл С развернутым ответом (№№ 20-25) 2 балла

Шкала перевода баллов ОГЭ по математике в оценки

Те баллы, которые школьник получает за верное выполнение предложенных ему в рамках ОГЭ заданий по математике, называются первичными. В дальнейшем эти баллы переводят в более привычную для выпускников и их родителей оценку по пятибалльной шкале. Соответствующие диапазоны баллов ежегодно устанавливают специалисты Рособрнадзора.

В 2026 году они выглядят следующим образом:

Перевод первичных баллов за ОГЭ по математике в оценку Первичные баллы Оценка по пятибалльной шкале 0–7 2 8–14 (минимум 2 из них – за задания по геометрии) 3 15–21 (минимум 2 из них – за задания по геометрии) 4 22–31 (минимум 2 из них – за задания по геометрии) 5

Сколько баллов требуется для оценки "3"

Оценка “3” является минимальной положительной оценкой в традиционной пятибалльной шкале. Для ее получения выпускник должен набрать по результатам ОГЭ от 8 до 14 баллов включительно, но как минимум 2 из них ему должны принести задания по геометрии. В противном случае он получит оценку “2”.

Сколько баллов требуется для оценки "4"

Заслуженную “четверку” за госэкзамен по математике получат те школьники, которые наберут по результатам ОГЭ от 15 до 21 балла. При этом для них также актуально требование двух баллов за задания по геометрии. В противном случае даже с достаточно высоким результатом школьник получит оценку “неудовлетворительно”.

Сколько баллов требуется для оценки "5"

Еще более высокий результат требуется для того, чтобы получить отличную отметку за ОГЭ по математике. Оценка “5” соответствует диапазону первичных баллов от 22 до 31, и, конечно, не менее двух из них обязательно должны быть получены за геометрию. В противном случае выпускнику грозит оценка “2”.

Советы по подготовке к ОГЭ по математике

Успешная сдача ОГЭ по математике, как и любого другого экзамена, во многом зависит от грамотной и своевременной подготовки к нему.

Лучше заранее распределить темы по дням и постепенно повторять основные формулы и правила.

Особое внимание стоит уделять практике: решать варианты ОГЭ, тренироваться на время и разбирать свои ошибки. Это поможет не только лучше понять задания, но и привыкнуть к формату экзамена.

Также полезно отдельно повторять сложные темы, например геометрию, и учиться правильно оформлять решения.