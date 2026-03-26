Баллы ЕГЭ по химии: шкала перевода, что изменилось в 2026 году

Химия — один из самых сложных предметов по выбору на ЕГЭ и одновременно обязательный для поступления на медицинские, фармацевтические, химико-технологические и биотехнологические направления. Средний тестовый балл по химии по итогам 2025 года составил 56,2 — это один из самых высоких показателей за последние годы. Разбираемся, как устроена система оценивания, сколько первичных баллов дает каждое задание и что нужно знать, чтобы грамотно оценивать собственный результат.

Баллы ЕГЭ по химии: как измеряются результаты

За экзаменационную работу по химии участник получает два разных числа. Первое — первичный балл, второе — тестовый. Они связаны между собой, но означают разное.

Первичный балл — сумма очков за все правильно выполненные задания. Каждое задание стоит определенное количество баллов: от 1 до 5 в зависимости от типа и сложности. Сложить все вместе, и получишь первичный результат. В сертификат он не попадает.

Тестовый балл — итоговая цифра по стобалльной шкале, которую видят приемные комиссии. Именно он определяет место в конкурсе при поступлении. Тестовый балл рассчитывается из первичного по шкале Рособрнадзора — не простой пропорцией, а по специальному алгоритму, который обновляется каждый год.

Шкала пересчитывается после досрочного этапа ЕГЭ в марте–апреле и публикуется на сайте fipi.ru . До публикации официальной шкалы все таблицы соответствия — расчетные: они дают ориентир, но могут немного расходиться с финальными данными.

Еще один момент, который часто вызывает путаницу: результаты ЕГЭ не переводятся в привычные школьные оценки от 2 до 5. Исключение — только математика базового уровня.

Таблица баллов ЕГЭ по химии

Расчетная таблица соответствия первичных и тестовых баллов для ЕГЭ по химии 2026 года. Официальная шкала появится на fipi.ru после досрочного периода. До этого момента приведенные значения ориентировочные.

Первичный балл Тестовый балл 1 4 2 7 3 10 4 14 5 17 6 20 7 23 8 27 9 30 10 33 11 36 12 38 13 39 14 40 15 42 16 43 17 44 18 46 19 47 20 48 21 49 22 51 23 52 24 53 25 55 26 56 27 57 28 58 29 60 30 61 31 62 32 64 33 65 34 66 35 68 36 69 37 70 38 71 39 73 40 74 41 75 42 77 43 78 44 79 45 80 46 82 47 84 48 86 49 88 50 90 51 91 52 93 53 95 54 97 55 99 56 100

Три ориентира в таблице:

11 первичных / 36 тестовых — минимальный порог для того, чтобы экзамен был засчитан;

14 первичных / 40 тестовых — минимум для участия в конкурсе при поступлении в вузы;

56 первичных — максимум, соответствующий 100 тестовым баллам.

Первичные баллы

Первичный балл — арифметическая сумма очков за все задания, выполненные без ошибок. В 2026 году ЕГЭ по химии включает 34 задания, разделенных на две части.

Максимальный первичный балл в 2026 году — 56. Это значение остается неизменным по сравнению с предыдущим годом.

Структура начисления первичных баллов:

задания первой части (1–28) с кратким ответом — по 1 баллу каждое, суммарно до 28 баллов за часть 1;

задания второй части (29–34) с развернутым ответом — от 2 до 5 баллов, суммарно до 28 баллов за часть 2.

Таким образом, обе части работы вносят практически равный вклад в итоговый первичный балл.

Тестовые баллы

Тестовый балл — финальный результат, который фиксируется в сертификате ЕГЭ и учитывается приемными комиссиями. Диапазон — от 0 до 100.

Шкала перевода ежегодно корректируется Рособрнадзором. Это означает, что одно и то же количество первичных баллов в разные годы может давать чуть разный тестовый результат в зависимости от реальной сложности вариантов и общей статистики по всей стране.

Средний тестовый балл по химии по итогам ЕГЭ 2025 года — 56,2. Это один из самых высоких показателей за несколько лет. Стобалльного результата добиваются единицы: набрать 56 первичных из 56 без единой ошибки — задача, с которой справляется ничтожно малая доля участников.

Минимальные баллы для сдачи и поступления

Химия — предмет по выбору, поэтому для получения аттестата конкретный порог по ней отсутствует. Минимальные значения работают в двух других контекстах.

Для зачета экзамена: 36 тестовых баллов (11 первичных). Если результат ниже — экзамен не засчитывается.

Для участия в конкурсе при поступлении в вузы: 39 тестовых баллов. Это порог для большинства университетов страны.

Преодолеть минимум и реально поступить на бюджет — совершенно разные задачи. В медицинских и фармацевтических вузах конкурс высокий, и фактические проходные баллы заметно выше официального минимума.

Ориентировочные конкурсные баллы по химии на популярных направлениях Направление и вуз Диапазон проходного балла Лечебное дело (Первый МГМУ им. Сеченова) 85–95 Педиатрия (РНИМУ им. Пирогова) 80–90 Фармация (Первый МГМУ) 75–85 Химия (МГУ) 70–80 Биотехнология (региональные вузы) 60–70

Цифры варьируются год от года. Актуальные данные — на официальных сайтах приемных комиссий каждого вуза.

Максимальные баллы

Потолок первичных баллов в 2026 году — 56, что соответствует 100 тестовым.

Достичь этого результата исключительно сложно. Необходимо безошибочно справиться со всеми 34 заданиями, включая шесть задач второй части с развернутым ответом, которые проверяются экспертами вручную. На практике стобалльников по химии единицы, этот предмет традиционно входит в число наиболее сложных для ЕГЭ.

Для понимания реальной картины: средний тестовый балл в 2025 году составил 56,2 — это примерно 22–24 первичных балла, то есть чуть меньше половины максимума.

Распределение баллов за каждое задание

Работа по химии делится на две части с разным типом заданий и разной логикой оценивания.

Часть 1 — краткие ответы, задания 1–28 Номера заданий Максимальный балл Особенности 1–19 1 балл каждое Базовый и повышенный уровень, автопроверка 20 1 балл Повышенный уровень (электролиз, изменено в 2026) 21–27 1 балл каждое Повышенный уровень 28 1 балл Повышенный уровень (расчеты на примеси/выход, изменено в 2026)

Важное изменение 2026 года: задания 20 и 28 переведены с базового на повышенный уровень сложности. Количество баллов за них не изменилось — по 1 баллу — но сами задания стали сложнее.

Часть 2 — развернутые ответы, задания 29–34 Номер задания Максимальный балл Содержание 29 2 балла Реакции ионного обмена (молекулярные и ионные уравнения) 30 2 балла Окислительно-восстановительные реакции 31 3 балла Реакции с участием органических соединений 32 3 балла Цепочки химических превращений 33 4 балла Задача на нахождение молекулярной формулы 34 4 балла Расчетная задача (выход продукта, примеси, избыток реагента)

Итого за вторую часть — максимально 18 баллов (32% от общего максимума).

Изменение в задании 33 в 2026 году: в спецификации добавлен новый тип расчетной задачи — определение молекулярной формулы по массам продуктов реакции и исходных веществ. Этот тип задач уже включен в сборник Добротина 2026 года.

Критерии оценки по ФИПИ

Методику оценивания разрабатывает Федеральный институт педагогических измерений. Методические материалы для экспертных комиссий публикуются на fipi.ru.

Часть 1 проверяется автоматически: программа сравнивает ответ участника с эталоном. Любое отклонение — лишний символ, перепутанные элементы, неверный коэффициент — дает 0 баллов за задание.

Часть 2 проверяется двумя независимыми экспертами предметной комиссии. При существенном расхождении оценок привлекается третий эксперт, чье мнение является окончательным.

Шкала оценивания заданий второй части Балл Критерий Максимальный Верно составлены все уравнения реакций, указаны условия, соблюдены коэффициенты, нет фактических ошибок Максимум −1 Допущена одна несущественная ошибка или пропущен один элемент Максимум −2 Две ошибки или существенный пропуск; есть верные элементы, но работа неполна 0 Ответ отсутствует или полностью неверен

Типичные причины потери баллов в части 2:

уравнение реакции составлено верно, но не расставлены коэффициенты или условия;

в расчетной задаче правильный алгоритм, но арифметическая ошибка на одном из шагов;

написаны молекулярные уравнения там, где требовались ионные, или наоборот;

в задаче на молекулярную формулу не показан ход решения, только ответ — при неверном ответе получается 0 баллов.

Не согласны с оценкой эксперта — можно подать апелляцию. Работа пересматривается целиком. Итог может быть любым: балл повысят, оставят прежним или снизят, если обнаружатся ошибки, которые первоначально не заметили. Апелляция оправдана, только если есть конкретные аргументы.

Мнение эксперта

Александр Чорбу, эксперт ЕГЭ, преподаватель химии в онлайн-школе "Фоксфорд".

Первичные баллы определяют "стоимость" каждого задания, она зависит от сложности номера. В экзаменационных работах по разным предметам дается разное количество первичных баллов, так что перевод их в универсальную стобалльную тестовую шкалу помогает выровнять отражение результатов. Именно тестовые баллы учитываются при поступлении в вуз. Перевод нелинейный: каждый балл в первичной шкале соответствует определенному баллу во вторичной (стобалльной).

На 2026 год Минобрнауки установило порог для поступления в вуз в 40 тестовых баллов (14 первичных баллов). Это тот минимум, который позволит выпускникам подавать документы в университет. Чтобы набрать такое количество баллов, вполне хватит пары месяцев работы, даже если совсем не разбираться в химии. Но стоит понимать, что с таким результатом поступить на бюджет или даже на платное отделение в престижный медицинский или технический вуз будет практически невозможно.

Для поступления в топ-университеты, как правило, требуется результат выше 84 баллов. Для этого двух месяцев подготовки будет уже недостаточно — нужны системная проработка заданий, изучение большого количества материалов и собственный опыт в решении задач.

В 2026 году существенных изменений в ЕГЭ по химии не произойдет, но некоторые отличия от экзамена прошлых лет все же будут. К примеру, добавится новый тип задач в №33. Теперь там будут задания на вывод формулы вещества с помощью расчетов по уравнениям реакций. Подобные задания обычно решают в школе, но в ЕГЭ они встретятся впервые за последние 12 лет.

При подготовке к ЕГЭ по химии одиннадцатиклассникам стоит как можно больше практиковаться: решать пробники, закреплять свои теоретические знания. Особый упор — на активное прорешивание заданий из второй части: это поможет им не только отработать алгоритм решения типовых химических задач, но и вспомнить материал для тестовой части экзаменационной работы. Если ученики начинают подготовку к ЕГЭ в 10 классе, то сначала весь фокус стоит направить на усвоение органической химии. Главная цель — уверенно решать задачи по органике как из первой, так и из второй частей. После этого за лето или начало осени можно приступить к общей химии, а неорганикой заняться в последнюю очередь.

Наконец, главный общий совет накануне экзаменов — сохранять позитивный настрой и спокойствие и не суетитесь. Важно помнить, что для получения высоких баллов на ЕГЭ по химии не нужно знать всю-всю химию саму по себе, самое важное — понимать структуру работы, четко знать законы и правила, на которых основаны свойства веществ или алгоритмы решения задач.

Советы по подготовке к ЕГЭ по химии

Отправная точка — официальные документы ФИПИ. Кодификатор, спецификация и демоверсия 2026 года доступны на fipi.ru. Кодификатор — это исчерпывающий перечень всего, что может встретиться на экзамене. Готовиться по чему-то другому, значит рисковать пробелами.

Часть 2 требует отдельной стратегии. 18 из 56 первичных баллов — это задания 29–34. Умение правильно расписать ход решения, верно составить уравнение реакции, расставить коэффициенты и сделать вывод — отдельный навык, который нарабатывается только практикой. Недостаточно знать теорию; нужно уметь оформлять ответ так, чтобы эксперт поставил максимум.

Уделите особое внимание заданиям 20 и 28. В 2026 году они переведены на повышенный уровень сложности. Задание 20 — электролиз, задание 28 — расчеты на примеси и выход продукта. Обе темы требуют точного понимания алгоритма, а не просто знания формул.

Задание 33 в новом формате. Добавлен тип задачи на молекулярную формулу через массы продуктов реакции. Разберите его по демоверсии и сборнику Добротина 2026 — этот тип раньше в ЕГЭ не встречался.

Тренируйтесь с таймером. На весь экзамен — 3 часа 30 минут. Задания второй части требуют времени: расчеты, уравнения, оформление. Если не отрабатывать темп заранее, можно не успеть до конца экзамена.

Разбирайте ошибки системно. После каждого тренировочного варианта фиксируйте не только что именно не получилось, но и на каком шаге произошла ошибка. Типичные ловушки в химии: неверное определение степени окисления в сложных соединениях, ошибки при составлении сокращенных ионных уравнений, неправильный выбор окислителя и восстановителя.

Используйте открытый банк заданий. На сайте ФИПИ собраны задания прошлых лет, бесплатно и без регистрации. Решать их полезнее, чем сборники сторонних авторов: именно эти задания отражают реальный стиль и уровень сложности экзамена.

Составьте реалистичный план. При трехмесячном горизонте разумный темп — органическая химия, неорганическая химия и общая теория поочередно, по 2–3 темы в неделю. За три-четыре недели до экзамена переключитесь на прогоны полных вариантов и точечную работу над слабыми местами.