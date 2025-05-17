Баллы ЕГЭ по физике: что изменилось в 2026 году

Баллы ЕГЭ по физике — это оценка уровня знаний выпускника, необходимая для поступления в высшее учебное заведение. Шкала перевода баллов ЕГЭ по физике из первичных во вторичные, таблица баллов за каждое задание и сколько необходимо набрать, чтобы поступить в ВУЗ, подведомственный Минобрнауки, минимальный и максимальный проходной балл в 2026 году, — в материале РИА Новости.

Баллы ЕГЭ по физике: как измеряются результаты

Результаты ЕГЭ по физике измеряются сначала в первичных баллах, которые затем переводятся в тестовые по специальной шкале. Ее параметры могут изменяться каждый год, так как она во многом это зависит от результатов тестирования. В 2026 году экзаменационная работа по этому предмету состоит из 26 заданий различного уровня сложности.

Количество первичных баллов указано в спецификации контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ, размещенных на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. Максимальный первичный балл, который можно получить на экзамене по физике в 2026 году, — 45.

Таблица шкалы перевода первичных баллов в тестовые

Рособрнадзор ежегодно публикует шкалу перевода первичных баллов в тестовые после окончания досрочного этапа экзаменов (после 20 апреля). В качестве ориентира для подготовки к ЕГЭ можно использовать таблицу перевода баллов 2025 года, которая представлена ниже.

Перевод первичных баллов в тестовые Первичный балл Тестовый балл 1 5 2 9 3 14 4 18 5 23 6 27 7 32 8 (мин. для получения аттестата) 36 9 39 10 41 11 43 12 44 13 46 14 48 15 49 16 51 17 43 18 54 19 56 20 58 21 59 22 61 23 62 24 64 25 65 26 67 27 68 28 70 29 71 30 73 31 74 32 76 33 77 34 79 35 80 36 82 37 84 38 86 39 88 40 90 41 92 42 94 43 96 44 98 45 (макс.) 100

Первичные баллы: сколько можно набрать и как они считаются

При сдаче ЕГЭ сначала выставляют первичный балл. За всю экзаменационную работу по физике в 2026 году можно получить максимум 45 из них 28 баллов можно получить за тестовую часть и 17 за письменную. За каждое верно выполненное задание назначается от 1 до 4 первичных баллов.

Вторичные (тестовые) баллы.

Полученные первичные баллы переводят в тестовые в соответствии со шкалой. Именно они учитываются при поступлении в вуз и засчитываются как итоговый результат экзамена, который фиксируется в сертификате ЕГЭ.

Минимальные баллы ЕГЭ по физике в 2026 году

Минимальный проходной балл составляет 8 первичных баллов — это 36 вторичных. Это балл, который необходимо набрать, чтобы экзамен считался сданным, и ученик мог получить школьный аттестат.

Минимальный пороговый балл при поступлении в ВУЗы составляет 10 первичных (41 вторичных) баллов. Это значит, что подать документы для поступления на технические, инженерные и научные специальности, одним из вступительных испытаний которых является физика, можно только получив минимум 41 из 100 баллов по данному предмету.

"ВУЗы и сами вправе устанавливать пороговые баллы для поступления на свои направления обучения. Так, например, чтобы просто подать документы в МГТУ им. Баумана в 2025 году выпускникам необходимо было набрать минимум 46 тестовых баллов по физике, в то время как нижняя граница для вузов от Рособрнадзора составляла 36 тестовых баллов", — рассказывает методист по физике Онлайн-школы №1 Вероника Фролова.

Максимальные баллы и сколько нужно для высоких шансов на поступление

В отличие от профильной математики, где у учеников есть вариативность в письменной части, на экзамене по физике ученики должны верно решить все задания, чтобы заработать 100 тестовых баллов.

« "Естественно, чем больше баллов вы получите, тем лучше, но минимальную планку для экзамена по физике я бы ставила для себя на уровне 75 баллов (примерно 32 первичных). Это результат, который позволит поступить на большинство технических специальностей. Для ВУЗов вроде МГТУ им. Баумана, МФТИ и др. планку подготовки стоит поднять до 90–95 баллов (минимум 40 первичных баллов)". — комментирует Вероника Фролова.

Однако не стоит забывать про важность высоких результатов по математике и русскому языку, ведь при поступлении важен не результат по конкретному предмету, а сумма баллов. Если получить 90 баллов по физике, но при этом написать русский и математику на 60, то сумма будет составлять всего 210 баллов, что уже не так конкурентноспособно, как если получить 75 баллов по физике, 75 по математике и 80 по русскому языку (сумма 230 баллов).

Как объясняет ведущий методист по физике в онлайн-школе "Фоксфорд" Елена Краюшкина, баллы, нужные для поступления, зависят от популярности выбранного вуза и конкретной специальности. На сайтах приемных комиссий можно ознакомиться с проходными результатами прошлого года и примерно оценить свои шансы. Кроме того, зачисление проводится по сумме баллов за три предмета, то есть суммарный результат за все экзамены остается важнее баллов конкретно по физике. При этом стоит учитывать, что само поступление — это только первый шаг, но нужно еще и хорошо доучиться на выбранном направлении. Как правило, результат 70+ за ЕГЭ по физике считается хорошей базой для успешного освоения технических специальностей.

Распределение баллов за каждое задание

ЕГЭ по физике 2026 года состоит из 26 заданий, разделенных на две части: 20 из них — с кратким ответом, которые проверяются автоматически. Еще 6 заданий предполагают развернутый ответ — решение задач на специальном бланке, которые проверяют эксперты по критериям.

За каждое верное задание с кратким ответом можно получить от 1 до 2 первичных балла, а за задание с развёрнутым ответом — от 2 до 4 баллов.

Первая часть (задания с кратким ответом):

№ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 19, 20 — максимум 1 балл;

№ 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18 — максимум 2 балла, за частично верный ответ можно получить 1 балл.

Вторая часть (задания с развернутым ответом):

№ 22, 23 — максимум 2 балла;

№ 21, 24, 25 — максимум 3 балла;

№ 26 — максимум 4 балла.

Во всех заданиях с развернутым ответом выпускник может получить баллы и за частично верное решение, также оцениваемое согласно критериям.

Таблица распределения первичных баллов за задания Номер задания Количество первичных баллов Физика 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 6 2 7 1 8 1 9 2 10 2 11 1 12 1 13 1 14 2 15 2 16 1 17 2 18 2 19 1 20 1 21 3 22 2 23 2 24 3 25 3 26 4

Критерии оценки по ФИПИ

Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по физике призваны всесторонне оценить как освоение выпускниками предметных результатов, так и усвоение ими основных содержательных линий всех разделов школьного курса физики.

методических материалах ФИПИ по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ 2026 года указано, что каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 26 заданий, различающихся формой и уровнем сложности: базового, повышенного и высокого. Большая группа заданий базового и повышенного уровней проверяет освоение понятийного аппарата курса физики: понятий, моделей, величин или законов в различных ситуациях. Задания повышенного уровня направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а также умения решать задачи на применение одного-двух законов (формул) по какой-либо из тем школьного курса. Задания высокого уровня сложности проверяют умение использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации.

Задания с кратким ответом проверяются автоматически компьютером, те задания по физике, в которых необходимо подробное решение, проверяют эксперты. Каждая работа проверяется двумя независимыми специалистами, оценка выставляется на основании методических рекомендаций ФИПИ. Если мнения экспертов разошлись, в третий раз работу проверит еще один эксперт.

Мнение эксперта

Вероника Фролова:

« "Чтобы лучше представлять, какой результат вы получите на экзамене, стоит решать пробные варианты и подсчитывать полученные баллы. Особенное внимание при подготовке к экзамену стоит уделить вариантам, которые были на ЕГЭ 2024-2025. На экзамене по физике происходит чередование заданий — темы заданий письменной части ЕГЭ 2026 будут во многом совпадать с темами письменной части ЕГЭ 2024. Например, если в вашем регионе в 2024 году задача 26 была по динамике (силы, законы сохранения), то в 2026 году стоит ожидать ту же тему и при подготовке уделить именно ей особое внимание. А если задача 26 была на статику (условия равновесия твердого тела), то готовиться решать нужно именно ее".

Елена Краюшкина:

"Главное в подготовке к ЕГЭ по физике — практика в решении заданий. Важно не то, сколько теоретической информации с разборами задач вы получили, а то, сколько задач вы решили самостоятельно.

Не стремитесь быстро просмотреть или прорешать все задачи. В подготовке важна вдумчивость — учитесь анализировать условие задачи и описанную в ней физическую ситуацию: какие законы для нее применимы и почему, что будет, если немного поменять вводные и т.д. В ЕГЭ по физике на самом деле не так много различных физических ситуаций, и если заблаговременно их глубоко изучить, то на экзамене для вас не будет неприятного сюрприза — даже если формулировка будет слегка новой или нестандартной.

И, конечно, при планировании подготовки нужно обязательно закладывать время и на отдых: общение и встречи с друзьями, хобби и пр. Не лишним будет и включить в свое расписание спорт или хотя бы прогулки — это поможет поддержать психику в адекватном состоянии и дать мозгу расслабиться в периоды перенапряжения".