Баллы ЕГЭ по биологии: шкала перевода, что изменилось в 2026 году

Поступить в медицинский, ветеринарный или биологический вуз без биологии невозможно. При этом система оценивания на экзамене устроена не очень интуитивно: за работу сначала начисляют одни баллы, потом они превращаются в совершенно другие. В 2026 году к этому добавилось еще одно изменение — максимум первичных баллов сократился. Объясняем, как работает вся эта система и что нужно знать, чтобы правильно оценивать свои результаты.

Баллы ЕГЭ по биологии: как измеряются результаты

За экзаменационную работу по биологии участник получает не один, а два разных результата. Первый называется первичным баллом, второй — тестовым. Понимать разницу между ними принципиально важно.

Первичный балл складывается из очков за каждое выполненное задание. Задания стоят по-разному: одни — 1 балл, другие — 2 или 3. Сложите все вместе, и получите первичный результат. Это промежуточная цифра, которая в сертификате не фигурирует.

Тестовый балл — то, что в итоге окажется в сертификате ЕГЭ и что увидят приемные комиссии. Он рассчитывается из первичного по специальной шкале и умещается в диапазон от 0 до 100.

Преобразование первичных баллов в тестовые — не простое умножение. Шкала каждый год разрабатывается заново: Рособрнадзор анализирует реальную сложность вариантов и статистику выполнения досрочного этапа, а уже после этого публикует итоговую таблицу перевода. Происходит это в марте–апреле. Поэтому любые таблицы, опубликованные раньше этого срока, включая приведенную ниже, носят расчетный характер.

Еще один факт, о котором часто забывают: с 2008 года результаты ЕГЭ не конвертируются в школьные оценки от 2 до 5. Исключение — только математика базового уровня.

Таблица баллов ЕГЭ по биологии

Расчетная таблица соответствия первичных и тестовых баллов для ЕГЭ по биологии 2026 года. Финальная версия шкалы появится на сайте fipi.ru после досрочного периода в марте–апреле — до публикации приведенные значения могут незначительно расходиться с официальными.

Первичный балл Тестовый балл 1 3 2 5 3 7 4 10 5 12 6 14 7 17 8 19 9 21 10 24 11 26 12 28 13 31 14 33 15 36 16 38 17 40 18 41 19 43 20 45 21 46 22 48 23 50 24 51 25 53 26 55 27 56 28 58 29 60 30 61 31 63 32 65 33 66 34 68 35 70 36 71 37 72 38 73 39 74 40 75 41 76 42 77 43 78 44 79 45 80 46 81 47 83 48 85 49 86 50 88 51 90 52 91 53 93 54 95 55 96 56 98 57 100

На что обратить внимание в таблице — три ориентира:

16 первичных / 38 тестовых — нижний порог для ситуаций с пересдачей;

19 первичных / 43 тестовых — минимум, дающий право участвовать в конкурсе при поступлении;

57 первичных — потолок, за который дают 100 тестовых.

Первичные баллы

Первичный балл — арифметическая сумма очков за все задания, которые участник выполнил правильно. Экзаменационная работа 2026 года включает 28 заданий двух частей.

Главное изменение этого года: потолок первичных баллов опустился с 59 до 57. Причина — корректировка структуры работы в соответствии с обновленной спецификацией ФИПИ. Это не означает, что экзамен стал проще или сложнее, просто перераспределилось количество заданий и их стоимость.

Логика начисления первичных баллов:

задания первой части с кратким ответом — от 1 до 3 баллов в зависимости от типа;

задания второй части с развернутым ответом — по 2–3 балла каждое.

Тестовые баллы

Тестовый балл — финальная цифра, которую участник получает по итогам экзамена. Именно она попадает в сертификат и именно ее учитывают при формировании рейтинга абитуриентов в вузах.

Шкала пересчета ежегодно обновляется с учетом фактической сложности заданий. Это значит: при одинаковом числе первичных баллов в разные годы тестовый результат может немного расходиться.

Средний тестовый балл по биологии по результатам ЕГЭ 2025 года — 54,5. Экзамен сдавали более 114 тысяч человек. За три предшествующих года средний балл был ниже. Стобалльного результата добиваются примерно 4 участника из каждых ста.

Минимальные баллы для сдачи и поступления

Биология — необязательный предмет, поэтому получение аттестата от результата по ней не зависит. Минимальный порог существует в другом контексте: он определяет, допускается ли участник к конкурсу при поступлении.

Для большинства вузов, входящих в систему Министерства науки и высшего образования, а также для вузов Министерства просвещения этот порог единый — 39 тестовых баллов.

Однако преодолеть минимум и реально поступить — разные вещи. В медицинских вузах конкурс высокий, и фактические проходные баллы по биологии значительно выше официального минимума.

Ориентировочные конкурсные баллы по биологии на популярных направлениях:

Направление и вуз Диапазон проходного балла Лечебное дело (Первый МГМУ им. Сеченова) 85–95 Педиатрия (РНИМУ им. Пирогова) 80–90 Ветеринария (МГАВМиБ) 70–80 Биология (МГУ) 75–85 Фармация (региональные вузы) 60–75

Цифры меняются каждый год вместе с числом бюджетных мест и потоком абитуриентов. Актуальные данные каждого вуза — на официальных сайтах приемных комиссий.

Максимальные баллы

Потолок первичных баллов в 2026 году — 57, и именно это число соответствует 100 тестовым.

Набрать 57 из 57 — задача из разряда исключительных. Необходимо безошибочно выполнить все 28 заданий, в том числе семь развернутых ответов второй части, которые эксперты проверяют вручную. По статистике, с такой задачей справляется около 4% участников.

Реальная картина выглядит иначе: средний тестовый балл в 2025 году составил 54,5 — это около 30–32 первичных. Иными словами, типичный результат примерно вдвое ниже максимально возможного.

Распределение баллов за каждое задание

Работа делится на две части с разными типами заданий и разной системой оценивания.

Часть 1 — краткие ответы, задания 1–21

Номера заданий Максимальный балл Тип ответа 1, 3, 4, 5, 9, 13 1 балл Одна цифра или слово 2, 6, 10, 14, 19, 21 2 балла Несколько цифр (при одной ошибке — 1 балл) 7, 11, 15, 17, 18, 22 2 балла Последовательность цифр (при нарушении — 1 балл) 8, 12, 16 2 балла Последовательность (одна ошибка — 1 балл, больше одной — 0) 20 3 балла Сложное задание на соответствие

Часть 2 — развернутые ответы, задания 22–28

Каждое из семи заданий стоит максимально 3 балла. Работу проверяют два независимых эксперта предметной комиссии. Если их оценки расходятся, подключается третий — его мнение окончательное.

Суммарно за вторую часть можно получить до 21 балла, это почти 37% от максимального первичного результата. Именно здесь сосредоточен главный ресурс для роста итогового балла. Задание 20 из первой части также стоит 3 балла, на нем терять очки особенно обидно.

Критерии оценки по ФИПИ

Методику оценивания разрабатывает Федеральный институт педагогических измерений. Методические материалы для экспертных комиссий публикуются на fipi.ru

Первая часть проверяется в автоматическом режиме: ответ участника сравнивается с образцом. Один лишний символ, перепутанные цифры в последовательности или неверный порядок элементов — и балл снижается.

Вторая часть оценивается экспертами вручную по трехбалльной шкале

Балл Смысл оценки 3 Ответ полный и верный: все требуемые элементы присутствуют, фактических ошибок нет. 2 Ответ в целом правильный, но один элемент пропущен либо сформулирован неточно. 1 В ответе есть верные элементы, однако существенная часть информации отсутствует или ошибочна. 0 Ответ неверный или не дан.

Откуда чаще всего берутся потери баллов во второй части:

участник называет явление, но не раскрывает его механизм — эксперт видит неполный ответ;

правильные элементы соседствуют с фактическими ошибками — это может снизить итоговую оценку;

ответ написан бытовым языком без профессиональных биологических терминов;

путаница между уровнями организации живого или классификационными категориями.

Несогласие с выставленным баллом можно оспорить. Работа при апелляции пересматривается целиком, и результат может как увеличиться, так и не измениться. Есть и третий сценарий: при детальной проверке обнаруживаются неучтенные ранее ошибки, и балл снижается. Подавать апелляцию стоит только при уверенности в своей правоте.

Мнение эксперта

Иван Поликарпов, преподаватель биологии в онлайн-школе "Фоксфорд".

Первичные и вторичные баллы нужны для того, чтобы корректно оценить каждое задание, выполняемое школьником на экзамене. Количество первичных баллов по каждому предмету разное, это связано с особенностями составления и оценивания задач.

Минимальный порог в ЕГЭ по биологии — 15 первичных или 36 тестовых баллов. Для этого результата достаточно решить всего 10 заданий в первой части работы. На самом деле это несложно: важно внимательно прочитать задания и вписать термины без ошибок, выбрать три из шести вариантов или верно проанализировать рисунок.

При этом для поступления в хороший региональный вуз одиннадцатикласснику нужно будет набрать более 70 баллов, а в топовые университеты — 85-90 баллов. Поэтому если ученик претендует на высокий балл, решить только первую часть будет недостаточно. Ответив на все тестовые вопросы правильно, школьник получит только 63 вторичных балла — еще 37 останутся во второй части экзаменационной работы.

Если же выпускник участвовал в школьных олимпиадах и занимал призовые места, ему также нужно будет набрать не менее 75 баллов ЕГЭ, чтобы подтвердить результат.

В 2026 году существенных изменений в экзаменационной работе по биологии не ожидается, останутся вариации на уже существующие задачи. Поэтому, как и в предыдущие годы, для успешной сдачи ЕГЭ ученикам нужно хорошо знать общую биологию, ориентироваться в структуре работы и понимать алгоритм решения наиболее сложных задач (например, на синтез белка, генетику, закон Харди-Вайнберга и пр.).

Важно помнить, что экзамен не требует знать глубоко абсолютно все биологические аспекты. Для того чтобы получить высокий результат, выпускнику будет достаточно логически связывать имеющиеся знания, понимать принципы работы организма, эволюционные процессы и разбираться в определениях — на эти навыки и стоит обратить внимание при подготовке. Основную роль играет непосредственно практика решения задач и применения теоретической информации.

Несколько рабочих советов на время подготовки:

не стоит намеренно пропускать более сложные задания и фокусироваться на простом: важно составить для себя алгоритмы решения задач и отрабатывать их на пробных вариантах;

попробуйте делать карточки с ключевыми определениями и терминами, чтобы лучше запомнить их и не запутаться;

чаще решайте "смешанные" задачи: они выглядят сложнее, но помогают суммировать знания и наглядно понять биологические законы и принципы;

отработайте навык давать максимально конкретные развернутые ответы: общие формулировки могут привести к потере баллов на экзамене; для закрепления материала и выстраивания логики повествования, можно попробовать делиться со своими родителями/друзьями/братьями и сестрами тем, что узнали на занятиях;

составьте себе четкое расписание: понедельник — занимаюсь генетикой, вторник — изучаю зоологию, среда — задачи по эволюции и т.д.;

поскольку ошибки по ходу подготовки могут доставлять неприятные эмоции, имеет смысл продумать, как можно поддержать самих себя, чтобы не бросать решение задач на полпути.

Наконец, не стоит затягивать со стартом подготовки: в 10 классе уже можно начинать решать генетические задачки, чтобы на следующий год уже было легче. Как показывает практика, за год можно изучить все нужные темы в спокойном темпе. Если же до экзамена остается полгода или меньше, стоит уже приоритизировать подготовку и стабильно заниматься решением пробных вариантов несколько раз в неделю.

Советы по подготовке к ЕГЭ по биологии

Точкой отсчета служат документы ФИПИ. Три обязательных файла (кодификатор, спецификация, демонстрационный вариант) лежат в открытом доступе на fipi.ru . Кодификатор — это буквально перечень всего, что может встретиться на экзамене. Готовиться без него, значит работать вслепую.

Расставьте приоритеты по весу заданий. Генетика, цитология и молекулярная биология — традиционно сложные разделы, но именно они обеспечивают значительную часть баллов во второй части. Систематика и экология кажутся проще, но ошибки там обходятся дорого: несколько заданий первой части завязаны именно на этих темах.

Вторая часть требует отдельной работы. Умение правильно записать развернутый ответ — отдельный навык, не совпадающий с просто "знать биологию". Формулируйте ответы по критериям ФИПИ: полные предложения, точные термины, раскрытый механизм, а не просто название явления.

Тренируйтесь в условиях, близких к реальным. На весь экзамен отведено 3 часа 55 минут. Регулярно решайте полные варианты с таймером, это позволяет выработать темп и научиться не застревать на трудных заданиях. Открытый банк задач ФИПИ дает неограниченный материал для тренировок.

Разбирайте именно ошибки, а не только успехи. После каждой тренировки уделяйте время анализу неверных ответов. Типичные ловушки в биологии: перепутанные фазы митоза и мейоза, неверно определенная последовательность в фотосинтезе, ошибки при составлении схем моно- и дигибридного скрещивания.

Работайте с актуальными материалами. В 2026 году в КИМы включены задания на филогенетические деревья и обновленные типы генетических задач. Варианты трех-четырехлетней давности не отражают нынешнюю структуру экзамена, они подходят для отработки базы, но не для финальной подготовки.

Выстройте план с запасом. При трехмесячном горизонте разумный темп — 2–3 крупные темы в неделю с чередованием теории и практики. За три недели до экзамена переключитесь на прогоны полных вариантов и точечную работу над слабыми местами.