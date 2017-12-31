Председатель Госдумы предрек насыщенный 2018 год

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Наступающий 2018 год будет насыщенным и ответственным, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем новогоднем поздравлении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

"Уходящий 2017 год был насыщен важными для каждого из нас событиями. Приняты решения, необходимые для укрепления экономики, социальной сферы и безопасности. Наши Вооруженные силы успешно выполнили боевую задачу в Сирийской Арабской Республике и вернулись домой", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Он добавил, что "сплоченность общества помогла решить многие задачи по импортозамещению, что сделало возможным вывести экономику из рецессии, принять бюджет роста, повысить с нового года заработные платы и денежные пособия".

Парламентарий также подчеркнул, что и инициативы президента России в сфере демографии и поддержки молодых семей получили законодательное обеспечение.

"Наступающий 2018 год будет не менее насыщенным и ответственным – это год, когда мы избираем президента России. От нас с вами зависит будущее страны. Вместе мы многое можем сделать. Пусть Новый год принесет радость и удачу, а все, что успеем загадать под бой курантов, – непременно сбудется", — отметил спикер Госдумы.