Председатель Госдумы предрек насыщенный 2018 год

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Наступающий 2018 год будет насыщенным и ответственным, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем новогоднем поздравлении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.
Он добавил, что "сплоченность общества помогла решить многие задачи по импортозамещению, что сделало возможным вывести экономику из рецессии, принять бюджет роста, повысить с нового года заработные платы и денежные пособия".
"Наступающий 2018 год будет не менее насыщенным и ответственным – это год, когда мы избираем президента России. От нас с вами зависит будущее страны. Вместе мы многое можем сделать. Пусть Новый год принесет радость и удачу, а все, что успеем загадать под бой курантов, – непременно сбудется", — отметил спикер Госдумы.