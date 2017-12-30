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Итоги года: российско-саудовская дружба как лекарство от дешевой нефти

14:3530.12.2017
(обновлено: 15:20 30.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Янис Мадни. После введение санкций западными странами основной вектор развития внешних отношений России переместился на Восток. Одними из основных экономических партнеров России в регионе за три последних года стали Китай, Япония, Вьетнам и ряд других. В уходящем году Россия сделала уверенный шаг в сторону развития своих внешнеэкономических связей на Ближнем Востоке. В число основных партнеров в регионе добавилась значимая для РФ страна – Саудовская Аравия.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперты оценили важность соглашения России и Саудовской Аравии
Для сближения двух стран нашлась и объективная необходимость – совместными действиями и инвестициями страны помогают друг другу подняться после падения собственных экономик из-за снизившихся цен на нефть.

С июня 2014 года по январь 2016 года цены на нефть упали на 77%, что оказало резко негативное влияние на экспортеров энергоресурсов. Как известно, главными экспортерами нефти являются как раз Россия и Саудовская Аравия. И экономики двух стран похожи и во многом зависят от нефти.

В результате падения нефтяных котировок валютные резервы Саудовской Аравии сократились примерно на 25%, а дефицит бюджета в 2015 году составил 98 миллиардов долларов, или 15% ВВП, в 2016 году — 83 миллиардов долларов, или 17,3% ВВП. В 2017 году ожидается, что показатель впервые за три года сократится ниже 10%, а на 2018 года власти страны уже заложили самый большой годовой бюджет в истории с доходами 215 миллиардов долларов с дефицитом бюджета уже менее 8%.

Россия тоже пострадала, но причиной стало не только падение нефтяных котировок, но и санкции. Если в 2014 году дефицит бюджета составил 0,5% ВВП, то в последующие два года только рос – 2,6% ВВП в 2015 году, 3,5% — в 2016 году. В текущем году дела пошли на улучшение – по итогам года ожидается снижение дефицита до 1,6% ВВП, а в 2018 году – 1,4%.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время российско-саудовских переговоров. 5 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время российско-саудовских переговоров. 5 октября 2017

Дружба начинается с нефти

Этому постепенному выходу из кризиса двух стран способствовала сделка стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК (ОПЕК +), инициаторами которой и стали Саудовская Аравия и Россия. Еще в конце прошлого года СМИ сообщали, что договоренность ОПЕК по снижению добычи нефти стала возможной благодаря большой посреднической роли президента РФ Владимира Путина, которому удалось устранить разногласия между Ираном и Саудовской Аравией.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Россия и Саудовская Аравия: больше, чем нефть
Соглашение о сокращении добычи нефти было заключено в конце 2016 года в Вене и предполагает снижение добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Из них 300 тысяч тонн приходятся на Россию, почти 600 тысяч – на Саудовское королевство. В мае срок ее действия был продлен на девять месяцев – до конца марта 2018 года.

В последние месяцы стоимость нефти стабильно держится на уровне 50-60 долларов за баррель, хотя в конце 2015-начале 2016 годов была даже ниже 30 долларов. Власти России считают нынешнюю цену справедливой и устраивающей, а сделка в целом положительно повлияла на ситуацию на рынке.

Между тем, главные участники соглашения изначально были настроены продлить сделку ОПЕК+ дальше оговоренного марта 2018 года. Первым об этом еще в октябре заявил президент России, Владимир Путин – по его мнение, если соглашение и надо продлять, то, как минимум, до конца будущего года. Спустя всего пару недель принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман также выступил за продление соглашения. В ноябре все страны-участницы соглашения согласили продлить договоренность по сокращению добычи нефти до конца 2018 года.

Исторический визит

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Саудовская Аравия заинтересована в покупке российских самолетов
Важнейшей вехой в новых отношениях России и Саудовской Аравии стал исторический визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Россию в начале октября. Это было первое посещение России правящим монархом Саудовского королевства за всю историю существования двух государств.

"Это знаковый визит, и как только он состоялся, здесь (в Саудовской Аравии — ред.) все изменилось. Вектор кардинально изменился в сторону Российской Федерации", — говорил РИА Новости глава Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с Саудовской Аравией (РОСА) Андрей Тарасов.

Вместе с королем в Россию приехала большая делегация — около тысячи человек. Начав свою кооперацию с нефтяного рынка, стороны перешли к сотрудничеству по целому спектру отраслей.

Именно в рамках визита монарха между суверенными фондами двух стран были подписаны соглашения о создании энергетического и технологического инвестфондов на сумму 1 миллиард долларов каждый, а также дорожная карта развития дальнейшего сотрудничества во всех сферах экономики. При этом, как рассказал министр энергетики Александр Новак, саудиты уже инвестировали в Россию более 1 миллиарда долларов (в нефтехимии, электроэнергетике, транспортной инфраструктуре), обсуждается еще около 25 проектов в различных секторах экономики общим объемом более 10 миллиардов долларов. Саудовская Аравия также заявила о заинтересованности работы с РФ в железнодорожной отрасли, освоении космоса и мирного атома. Всего по итогам переговоров глав государств было подписано 14 документов.

Деловые миссии

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Россия хочет помочь Саудовской Аравии построить город будущего
Позже, в ноябре, состоялась российская бизнес-миссия в Эр-Рияд. В российскую делегацию вошли более 60 топ-менеджеров российских компаний, включая "Газпром", "Сибур", "Лукойл", "Синару", "Камаз", Трубную металлургическую компанию, "Объединенные машиностроительные заводы", РЖД "Невские машины".

Параллельно с ней прошла и межправительственная комиссия двух стран, по итогам которой было объявлено о намерении упростить визовый режим между Россией и королевством, открыть прямое авиасообщение между столицами двух стран, о

желании сотрудничать на рынке алюминия по аналогии со сделкой ОПЕК+, о совместном участии в СПГ- и других энергетических проектах.

Еще одна деловая миссия состоялась всего спустя месяц – в середине декабря – по линии сельского хозяйства. В ней приняли участие представители министерств, почти два десятка компаний, среди которых "Белая птица", "Торговый дом "РИФ", "Объединенные кондитеры", "Заречное", "Балтика" и "Вологодский Иван-чай". Стороны договорились проработать возможность поставки в Саудовскую Аравию пшеницы (сейчас поставляется только ячмень), мяса, кондитерских изделий. В первой половине следующего года в Эр-Рияде может пройти выставка российских товаров, РФ готова привезти саудовским партнерам свою IT-продукции и даже отечественные мультфильмы и кино.

По словам российских властей, товарооборот России и Саудовской Аравии, падавший три года подряд, начиная с 2014 года, уже в ближайшие несколько лет может достичь нескольких миллиардов долларов. Улучшение в торговых отношениях наметилось уже в этом году: за девять месяцев, согласно данным ФТС, товарооборот двух стран вырос на 66,7% — до 666,5 миллиона долларов, уже обогнав показатель за весь 2016 год в 491,7 миллиона долларов. Главным образом увеличение произошло за счет значительного прироста поставок из России минеральных продуктов.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКороль Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд и Дмитрий Рогозин во время официальной встречи в аэропорту "Внуково-2". 4 октября 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд и Дмитрий Рогозин во время официальной встречи в аэропорту "Внуково-2". 4 октября 2017

Инновационный город с российским капиталом

Большую роль в укреплении сотрудничества между двумя странами сыграл Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Еще в 2015 году суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) объявил о намерении вложить 10 миллиардов долларов в российскую экономику через партнерство с РФПИ. Кроме того, глава российского фонда Кирилл Дмитриев в последние годы неоднократно встречался с представителями королевской семьи и руководством ведущих корпораций страны. В новом году, обещают в РФПИ, развитие партнерских отношений с PIF останется одним из ключевым приоритетом в работе РФПИ.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд. 5 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Россия и Саудовская Аравия могут вместе "убить" нефтедоллар
"Саудовская Аравия, которая является членом "Группы двадцати" крупнейших экономик мира, а также лидирующим производителем и экспортером нефти, объявила о масштабной программе экономических и социальных реформ "Видение-2030" (Saudi Vision 2030). РФПИ будет внимательно следить за возможностями, которые открываются в рамках этой программы, нацеленной на диверсификацию экономики королевства. Целый ряд секторов российской экономики, включая производство нефтегазового оборудования и предоставление услуг в этой сфере, технологии, инфраструктура, сельское хозяйство и ритейл представляют интерес для совместных инвестиций", — рассказали РИА Новости в РФПИ.

Одной из возможностей РФПИ уже изъявил желание воспользоваться. В конце октября Саудовская Аравия впервые провела форум Future Investment Initiative, который неофициально назвали "ближневосточным Давосом" по аналогии со швейцарским городом, где ежегодно проходит Всемирный экономический форум. Мероприятия собрало крупнейших мировых инвесторов, а Россию на нем представил как раз РФПИ.

В ходе форума наследный принц бин Салман представил проект создания инновационного города Неом. Неом расположится на территории 26 тысяч квадратных метров, будет обеспечиваться энергией из возобновляемых источников и доходами от высокотехнологичного бизнеса, а объем планируемых к привлечению инвестиций составит 500 миллиардов долларов. Первую очередь строительства планируют закончить в 2025 году.

Японский телекоммуникационный гигант Softbank еще в ходе форума объявил о намерении инвестировать в проект 15 миллиардов долларов. Тогда же к этой инициативе подключился и РФПИ, который собирается привлечь в проект российских и иностранных партнеров, вложив в него несколько миллиардов долларов. Пока конкретных деталей участия не объявлено, однако сделка может стать крупнейшим для РФПИ иностранным проектом по объему планируемых к привлечению инвестиций. И, несомненно, принесет дивиденды и России.

"Участие российского бизнеса в проекте строительства "города будущего" может быть связано со стратегическими интересами отечественных компаний в ближневосточном регионе, например, с созданием логистического хаба для экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Еще одно сферой для сотрудничества может стать совместная разработка и тестирование новейших технологий. Сейчас планы строительства города находятся в ранней стадии разработки. РФПИ с партнерами изучат эти планы по мере их конкретизации с точки зрения потенциальной пользы для развития российской экономики", — отметили в РФПИ.

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