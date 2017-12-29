Пучков считает, что 2018 год в целом будет стабильным в плане ЧС

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. МЧС России прогнозирует, что 2018 год будут стабильным в плане чрезвычайных ситуаций, сообщил глава ведомства Владимир Пучков в интервью РИА Новости.

"В целом МЧС России констатирует, что 2018 год будет стабильным. Будут отдельные сложности", — сказал Пучков.

Так, по его словам, сохраняются все риски циклического характера, связанные с изменением погодных условий. "Что касается зимнего периода — это снегопады, обледенения, резкие перепады температур, не везде устойчивая работа систем энергоснабжения, коммунального хозяйства, федеральные, региональные и местные автодороги будут доставлять нам сюрпризы. Весенние риски — это традиционно весеннее половодье, весенние паводки", — сказал Пучков.

Министр сообщил, что летом МЧС готовится к природным пожарам — готовит профилактические мероприятия, отлаживает четкое взаимодействие федерального центра с регионами, готовится в полной мере использовать изменения в законодательстве, которые были приняты в этой сфере.

На особом контроле у спасателей находится обеспечение устойчивой работы всей системы энергетики как на федеральном уровне, так и уровне субъектов. "Особое внимание, конечно, отдаленным сельским поселениям", — сказал Пучков.