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Итоги года: интернет под опекой спецслужб

11:1229.12.2017
(обновлено: 11:13 29.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКибербезопасность. Архивное фотоКибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уходящий год, как и несколько предыдущих, запомнится российским интернет-пользователям растущим вниманием властей к этой сфере. В рамках борьбы с негативными явлениями в сети, в том числе терроризмом и пиратством, было принято сразу несколько законов, которые помешают не только преступной деятельности, но и доставят неудобства мелким правонарушителям.

Игровая приставка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Однако самым нашумевшим событием стала возможная блокировка мессенджера Telegram – за затягивание с исполнением недавно принятых законов Роскомнадзор угрожал выдворить мессенджер из России. Эстафету продолжила ФСБ, подав на компанию в суд, который выписал ей штраф.

При этом главный борец с правонарушителями в сети — Роскомнадзор — сам оказался под прицелом правоохранительных органов вплоть до заведения уголовного дела из-за возможных мошеннических схем.

Приятными новостями пользователей порадовал "Яндекс", запустив конкурента голосового помощника Siri — "Алису" и заключив ряд крупных сделок.

Борьба с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин заявил, что нельзя снижать свободу в интернете
Борьба российских властей с терроризмом отразилась в принятии новых законов, в частности — закона о регулировании мессенджеров. Он предписывает, что мессенджеры с 1 января 2018 года будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона на основании соответствующего договора с оператором связи. В случае несоблюдения этого условия, мессенджеры будут наказаны штрафами, а пользователи могут лишиться возможности общаться.

По задумке авторов закона, идентификация пользователей именно таким образом поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации террористических актов и мошеннических действий. Однако IT-эксперты сочли данный закон неэффективным, указав на нелегальный рынок sim-карт.

Вместе с тем, Роскомнадзор и МВД активно борются с незаконными продажами sim-карт в РФ. Так, в январе-ноябре ведомства изъяли более 90 тысяч нелегальных карт, большинство (57,7 тысячи) из которых пришлось на "Вымпелком" (торговая марка "Билайн").

Коробки с телефонами. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Для борьбы с уже заблокированными интернет-ресурсами, которые пропагандируют наркотики, терроризм и прочие запрещенные действия, государство законодательно запретило анонимайзерам и VPN-сервисам предоставлять доступ к запрещенным сайтам. В противном случае сервисы сами рискуют попасть под блокировку. Закон, вступивший в силу 1 ноября, по мнению интернет-отрасли, существенно снизит объем противоправного контента, но не искоренит проблему полностью.

Кроме того, с 1 октября началась активная борьба и с копиями ("зеркалами") заблокированных сайтов, которые нарушают авторские и смежные права, то есть нелегально распространяют фильмы, музыку и так далее.

Telegramа года 

Мужчина склонился над клавиатурой. Архивное фото
© Fotolia / smolaw11
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Угроза блокировки Telegram возникла в июне после того, как Роскомнадзор так и не дождался от компании ответа на свой официальный запрос данных для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Глава ведомства Александр Жаров, сославшись на популярность мессенджера в России, публично призвал команду Telegram и лично его основателя Павла Дурова исполнить российское законодательство. В противном случае, он обещал заблокировать мессенджер на территории России.

После нескольких раундов публичных дискуссий и обвинений Дуров все-таки согласился предоставить ведомству свои контактные данные, и мессенджер был благополучно внесен в реестр. При этом более популярные в России мессенджеры – WhatsApp, Viber, Facebook Messenger – до сих пор не включены в реестр. По словам Жарова, общение с этими компаниями ведется на уровне консультаций, поскольку острого запроса от правоохранительных органов на включение их в реестр не поступало.

Столь пристальному вниманию Telegram, вероятно, обязан своей репутации. По данным ФСБ, террористы на территории России наиболее активно общаются между собой именно в этом мессенджере. Согласно законодательству РФ, от организаторов распространения информации требуется не только регистрация в соответствующем реестре, но и предоставление по запросу ФСБ информации для расшифровки сообщений – так называемых ключей дешифрования.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Поэтому история получила новое развитие: в октябре мировой суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений, апелляционная инстанция также признала это решение законным. По заявлению адвоката компании, штраф назначен за отказ Telegram представить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых в теракте в Санкт-Петербурге.

Отказ от такого сотрудничества с ФСБ компания объяснила тем, что требования службы технически неисполнимы – ключи для расшифровки хранятся только на устройствах пользователей. Помимо прочего, запрос ФСБ противоречит статье Конституции о праве каждого на неприкосновенность частной жизни, считают в Telegram.

Потерпев поражение в российских судах, компания в декабре обратилась в офис верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг мессенджера в России. Письмо организация получила и обещала рассмотреть его в ближайшее время.

Роскомнадзор в опале 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Народный антигерой — Роскомнадзор — в уходящем году также попал под опалу правоохранительных органов.

В октябре было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по поводу заключения фиктивных трудовых договоров: сотрудников Роскомнадзора якобы трудоустраивали в подведомственный ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) и тем самым, возможно, обеспечивали им прибавку к зарплате. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ — Главное управление по расследованию особо важных дел. Схема якобы существовала еще с 2012 года. Сумма ущерба, возможно, превышает 20 миллионов рублей.

Фигурантами дела стали сотрудники Роскомнадзора: пресс-секретарь Вадим Ампелонский, начальник правового управления Борис Едидин и глава аппарата ведомства, советник гендиректора ГРЧЦ Александр Весельчаков. Все они находятся под домашним арестом до 7 февраля, им грозит до 10 лет лишения свободы. В декабре суд разрешил им двухчасовые прогулки.

Кроме того, фигурантом дела стала глава ГРЧЦ Анастасия Звягинцева, которая находится под подпиской о невыезде, писали СМИ. В ноябре на этот пост вместо нее был назначен временный руководитель, пока в отношении Звягинцевой идут следственные действия, сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на главу Роскомнадзора.

Привет, "Яндекс"

Заключенные исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области в спальне
© РИА Новости / Максим Блинов
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Щедрым этот год был и на приятные сюрпризы. Значимой как для рынка, так и для рядовых пользователей стала объявленная в июле сделка по объединению ведущих онлайн-сервисов заказа такси – "Яндекс.Такси" и Uber в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Закрытие сделки планируется в январе 2018 года.

После объединения оба приложения по-прежнему будут доступны пользователям, но таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, которая, по мнению компаний, позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин и сократить время их подачи.

При этом "Яндексу" будет принадлежать 59,3% объединенной компании, Uber — 36,6%, оставшиеся 4,1% компании достанутся сотрудникам. Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая ее в 3,725 миллиарда долларов. В будущем стороны не исключили проведения IPO новой компании.

Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Песня
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В год празднования своего 20-летия "Яндекс" взял еще несколько новых высот. В декабре компания договорилась со Сбербанком о создании совместного сервиса розничной интернет-торговли на базе "Яндекс.Маркета", в которую банк вложит 30 миллиардов рублей. Новая компания будет заниматься онлайн-торговлей в России, Грузии, странах СНГ и Прибалтики. В рамках сотрудничества стороны надеются создать три-четыре крупных проекта, которые смогут претендовать на IPО.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2018 года. "Яндекс" и Сбербанк будут владеть равными долями в компании.

Осенью российская интернет-компания запустила сервис голосового помощника "Алиса", который распознает речь с точностью, близкой к человеческой. Говорит она голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате.

Кроме того, в этом году сооснователи крупнейших российских интернет-холдингов Аркадий Волож и Дмитрий Гришин продали акции своих "детищ" — "Яндекса" и Mail.Ru Group (соответственно). И если Волож остался крупнейшим собственником "Яндекса", то Гришин практически вышел из капитала Mail.Ru Group, оставив себе лишь символические 1,1% акций.

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Итоги и ожидания
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Свободный художник
ничего хорошего от этой опеки мы не ожидаем.
11:34
29.12.2017
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