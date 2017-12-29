Итоги года: интернет под опекой спецслужб

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уходящий год, как и несколько предыдущих, запомнится российским интернет-пользователям растущим вниманием властей к этой сфере. В рамках борьбы с негативными явлениями в сети, в том числе терроризмом и пиратством, было принято сразу несколько законов, которые помешают не только преступной деятельности, но и доставят неудобства мелким правонарушителям.
При этом главный борец с правонарушителями в сети — Роскомнадзор — сам оказался под прицелом правоохранительных органов вплоть до заведения уголовного дела из-за возможных мошеннических схем.
Приятными новостями пользователей порадовал "Яндекс", запустив конкурента голосового помощника Siri — "Алису" и заключив ряд крупных сделок.
Борьба с терроризмом
По задумке авторов закона, идентификация пользователей именно таким образом поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации террористических актов и мошеннических действий. Однако IT-эксперты сочли данный закон неэффективным, указав на нелегальный рынок sim-карт.
Вместе с тем, Роскомнадзор и МВД активно борются с незаконными продажами sim-карт в РФ. Так, в январе-ноябре ведомства изъяли более 90 тысяч нелегальных карт, большинство (57,7 тысячи) из которых пришлось на "Вымпелком" (торговая марка "Билайн").
Кроме того, с 1 октября началась активная борьба и с копиями ("зеркалами") заблокированных сайтов, которые нарушают авторские и смежные права, то есть нелегально распространяют фильмы, музыку и так далее.
Telegramа года
После нескольких раундов публичных дискуссий и обвинений Дуров все-таки согласился предоставить ведомству свои контактные данные, и мессенджер был благополучно внесен в реестр. При этом более популярные в России мессенджеры – WhatsApp, Viber, Facebook Messenger – до сих пор не включены в реестр. По словам Жарова, общение с этими компаниями ведется на уровне консультаций, поскольку острого запроса от правоохранительных органов на включение их в реестр не поступало.
Столь пристальному вниманию Telegram, вероятно, обязан своей репутации. По данным ФСБ, террористы на территории России наиболее активно общаются между собой именно в этом мессенджере. Согласно законодательству РФ, от организаторов распространения информации требуется не только регистрация в соответствующем реестре, но и предоставление по запросу ФСБ информации для расшифровки сообщений – так называемых ключей дешифрования.
Отказ от такого сотрудничества с ФСБ компания объяснила тем, что требования службы технически неисполнимы – ключи для расшифровки хранятся только на устройствах пользователей. Помимо прочего, запрос ФСБ противоречит статье Конституции о праве каждого на неприкосновенность частной жизни, считают в Telegram.
Потерпев поражение в российских судах, компания в декабре обратилась в офис верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг мессенджера в России. Письмо организация получила и обещала рассмотреть его в ближайшее время.
Роскомнадзор в опале
В октябре было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по поводу заключения фиктивных трудовых договоров: сотрудников Роскомнадзора якобы трудоустраивали в подведомственный ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) и тем самым, возможно, обеспечивали им прибавку к зарплате. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ — Главное управление по расследованию особо важных дел. Схема якобы существовала еще с 2012 года. Сумма ущерба, возможно, превышает 20 миллионов рублей.
Фигурантами дела стали сотрудники Роскомнадзора: пресс-секретарь Вадим Ампелонский, начальник правового управления Борис Едидин и глава аппарата ведомства, советник гендиректора ГРЧЦ Александр Весельчаков. Все они находятся под домашним арестом до 7 февраля, им грозит до 10 лет лишения свободы. В декабре суд разрешил им двухчасовые прогулки.
Кроме того, фигурантом дела стала глава ГРЧЦ Анастасия Звягинцева, которая находится под подпиской о невыезде, писали СМИ. В ноябре на этот пост вместо нее был назначен временный руководитель, пока в отношении Звягинцевой идут следственные действия, сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на главу Роскомнадзора.
Привет, "Яндекс"
После объединения оба приложения по-прежнему будут доступны пользователям, но таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, которая, по мнению компаний, позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин и сократить время их подачи.
При этом "Яндексу" будет принадлежать 59,3% объединенной компании, Uber — 36,6%, оставшиеся 4,1% компании достанутся сотрудникам. Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая ее в 3,725 миллиарда долларов. В будущем стороны не исключили проведения IPO новой компании.
Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2018 года. "Яндекс" и Сбербанк будут владеть равными долями в компании.
Осенью российская интернет-компания запустила сервис голосового помощника "Алиса", который распознает речь с точностью, близкой к человеческой. Говорит она голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате.
Кроме того, в этом году сооснователи крупнейших российских интернет-холдингов Аркадий Волож и Дмитрий Гришин продали акции своих "детищ" — "Яндекса" и Mail.Ru Group (соответственно). И если Волож остался крупнейшим собственником "Яндекса", то Гришин практически вышел из капитала Mail.Ru Group, оставив себе лишь символические 1,1% акций.