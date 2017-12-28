Выбор РИА Новости: главные события в экономике в 2017 году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Итоги 2017 года в российской экономике коротко можно охарактеризовать двумя словами: "ожидания" и "рекорды".
В уходящем году мы ждали роста ВВП на 2%, расширения санкций, продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и окончания "помидорных войн" с Турцией.
Рекорды же в этом году побили инфляция, урожай и экспорт зерна, стоимость биткоина, размах ЦБ по расчистке банковского сектора и сумма мирового соглашения "Башнефти" и АФК "Система".
Рост экономики не дотянет до 2%
Максим Орешкин, заняв кресло главы Минэкономразвития в конце 2016 года, назвал своей задачей на 2017 год ускорение роста российской экономики. Можно сказать, что эта цель достигнута: если в 2016 году был спад на 0,2%, то по итогам 11 месяцев текущего года рост ВВП составил 1,4%, и рецессия завершилась.
Помешали достижению прогноза снижение добычи нефти в России в рамках договоренности ОПЕК+, теплые осень и зима, недостаточный рост инвестиций и невысокий потребительский спрос на фоне спада реальных доходов россиян.
Инфляция ниже таргета
Но если темпы роста экономики не дотянули до ожиданий, то темпы снижения инфляции их превзошли, и намного – при таргете в 4% инфляция на конец 2017 года составит 2,5-2,6%, что будет очередным рекордом в истории современной России. Теперь главная цель ЦБ – устойчиво удерживать инфляцию вблизи 4%, чтобы у бизнеса и банков была определенность при планировании работы.
На конец года средние ставки по ипотеке в России, также впервые в истории, опустились ниже 10%. Однако рисков "пузыря" в ипотеке ЦБ пока не видит.
Надзорные страсти
Банк России в 2017 году не ослаблял хватку не только в борьбе с инфляцией, но и в оздоровлении банковского сектора. Пик пришелся на вторую половину года – в июле лишился лицензии банк "Югра", входивший в российский топ-30 по активам.
Примечательно то, что летом сотрудник "Альфа-капитала" Сергей Гаврилов разослал клиентам письмо, в котором фигурировали четыре банка из так называемого "московского кольца". Он предупреждал, что судьба этих банков может быть окончательно решена уже осенью. В отношении трех из них его слова оказались пророческими, что касается четвертого банка — МКБ — опасения не оправдались.
"Башнефть" И АФК "Система" пошли на мировую
В мае начался самый громкий судебный спор года — между "Роснефтью", "Башнефтью" и АФК "Система". "Роснефть" требовала возместить убытки, причиненные "Башнефти" при реорганизации в период, когда контрольным пакетом акций башкирской компании владела "Система". Сумма иска составляла 170,6 миллиарда рублей, суд в августе удовлетворил его частично, взыскав с АФК и ее "дочки" 136,3 миллиарда рублей.
В конце декабря стороны объявили о долгожданном подписании мирового соглашения, к которому их фактически подтолкнул президент страны Владимир Путин. По нему "Система" выплатит "Башнефти" 100 миллиардов рублей в три этапа: 20 миллиардов рублей — не позднее 29 декабря, 40 миллиардов рублей — не позднее 28 февраля и столько же — не позднее 30 марта 2018 года. Параллельно будут сниматься аресты с активов АФК, наложенные судом в обеспечение исков. Посредником при заключении мировой выступил государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Нефтяная сделка
Ведущие нефтедобывающие державы, как входящие в ОПЕК, так и нет, в 2017 году продолжили искать баланс цен на "черное золото". Цены на нефть рухнули в 2014 году более чем вдвое и долгое время не могли найти новое равновесие. Мешали им переизбыток производства нефти на фоне нерастущего спроса и опасения по поводу роста добычи сланцевой нефти в США.
Все второе полугодие 2017 года сохранялась интрига, продлять соглашение или нет. Звучали доводы как "за", так и "против" этого решения. В результате 24 министра в ноябре в Вене договорились продлить сделку ОПЕК+ до конца 2018 года. Цены на нефть "обрадовались" этому решению и на данный момент закрепились выше отметки 60 долларов за баррель.
Сглаживая волатильность рубля
Для того чтобы минимизировать влияние волатильности нефтяных цен на курс рубля, Минфин РФ в 2017 году придумал новый инструмент: с февраля он покупает валюту на внутреннем рынке, направляя на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы, которые поступают в казну, если стоимость нефти оказывается выше заложенных в бюджет 40 долларов за баррель. Если нефть окажется дешевле 40 долларов, министерство выйдет на рынок с обратными операциями, но такого в уходящем году не было ни разу.
Общий объем покупок валюты Минфином за весь 2017 год составит 829 миллиардов рублей. Приобретенная валюта зачисляется на специальные счета в ЦБ, а в 2018 году эти средства пополнят Фонд национального благосостояния. Покупки валюты в следующем году будут продолжены, но по новой формуле: по расчетам министерства, при среднегодовой цене нефти 54-55 долларов за баррель он составит 2 триллиона рублей, а при 60 долларах за баррель — 2,8 триллиона рублей.
В ожидании новых санкций
Опасения инвесторов и бизнеса в уходящем году были связаны с очередными санкциями против России. В августе президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций, запретив американским гражданам и компаниям участвовать в проектах всех крупных энергокомпаний России, в том числе "Роснефти" и "Газпрома".
Подписанный Трампом документ также предполагает, что в феврале 2018 года конгресс США обсудит возможности распространения ограничительных мер на госдолг России. Это еще не значит, что инвесторам запретят покупать или держать в своих портфелях суверенные облигации РФ, но неопределенность в данном случае приносит даже больше вреда, чем введенный в действие запрет.
Российские власти стараются внешне сохранять спокойствие, хотя "подстелили соломку": Минфин заявил, что готовит альтернативные инструменты внутренних заимствований на случай, если иностранные инвесторы начнут сбрасывать российские бумаги, испугавшись санкций, а ЦБ намекнул, что может сам выкупить суверенный долг РФ.
Криптовалютная истерия
Их опасения небезосновательны, так как криптовалюты ничем не обеспечены и фактически являются лишь программным кодом в сети. Вместе с тем курс биткоина – самой популярной криптовалюты, начав 2017 год с отметки в 426,3 доллара, за год вырос почти в 47 раз. При этом резкий скачок сопровождался не менее яркими падениями — вплоть до снижения на 5 тысяч долларов за сутки. Минимумом 2017 года для биткоина стала отметка в 353,2 доллара, а максимумом — в 20 тысяч долларов.
С одной стороны государство хочет легализовать приобретение криптовалют, определив их правовой статус для квалифицированных инвесторов, а с другой стороны — максимально защитить от обмана простых граждан. Замглавы Минфина Алексей Моисеев уже сказал, что создавать крипторубль нецелесообразно, но предложил разрешить торговлю криптовалютами на биржах, которые получат специальную лицензию, а майнинг (добычу криптовалют) – обложить налогами.
Шикарный урожай
По данным Росстата, в этом году было собрано более 134,1 миллиона тонн зерна в чистом весе, что превысило исторический рекорд 1978 года в 124,7 миллиона тонн и урожай 2016 года в 120,7 миллиона тонн. Урожай пшеницы в 2017 году составил рекордные 85,8 миллиона тонн против 73,29 миллиона тонн в 2016 году.
Прогноз Минсельхоза РФ пока предполагает "скромный" урожай в 2018 году в 110,6 миллиона тонн зерна, но эксперты считают, что он может быть и выше.
И хотя в прошлом сезоне Россия лишилась первого места в мире по поставкам пшеницы (США экспортировали около 29 миллионов тонн), российские власти, аналитики и даже министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов ожидают возвращения РФ звания лидера в этом сельскохозяйственном году.
Помидоры раздора
Сначала Россия долго не снимала запрет на поставки помидоров, затем Турция ввела новые барьеры в торговле, фактически ограничив импорт зерна из России, таким образом подталкивая Москву сделать шаг навстречу.
В конечном итоге с 1 ноября Россия частично сняла запрет на импорт турецких томатов — до конца 2017 года Турция может поставить в РФ не более 50 тысяч тонн помидоров для последующей переработки. А все эти события стали неофициально именоваться "помидорной войной".