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Итоги и ожидания

Итоги года: трудности переходного возраста российского автопрома

13:5028.12.2017
(обновлено: 13:51 28.12.2017)
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© Fotolia / Ivan KurmyshovКроссовер на трассе. Архивное фотоКроссовер на трассе. Архивное фото
© Fotolia / Ivan Kurmyshov

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Денис Ильюшенков. Беспокойный ребенок в семье российской промышленности — автопром — в этом году начал постепенно оправдывать заложенную в него господдержку и показывает положительную динамику во всех сегментах.

Автомобиль на заснеженной дороге
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Однако пока остается открытым вопрос, как будут обстоять дела, когда "родители" обрубят "карманные деньги" поддержки спроса почти вдвое, а к сборам за утилизацию и акцизам подойдут требовательнее.

После провальных итогов 2016 года правительство не могло не оказать помощь проблемному сектору. В итоге уровень господдержки спроса на машины в этом году оказался наибольшим с 2014 года, когда разразился кризис, и составил около 62 миллиардов рублей.

Рынок и экспорт

Рынок легковых и легких коммерческих машин разогрелся лишь к марту, впервые за четыре года показав квартальный рост – символический 1% по версии Ассоциации европейского бизнеса. Далее в течение года продажи уверенно набирали обороты и по итогам 11 месяцев достигли роста почти в 12% по сравнению с 11 месяцами 2016 года, было продано 1 миллион 430 тысяч 197 машин. Причем основной рост пришелся уже на вторую половину года.

Угон автомобиля
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Обычно АЕБ корректирует свой прогноз по итогам первого полугодия, в этом же году ассоциация пересмотрела его по итогам трех кварталов, повысив ожидания по росту продаж до 10,8% и 1,58 миллиона авто в 2017 году. Минпромторг оценивает потенциал роста в этом году в 11-12% для рынка и в 18% — для производства. Прогноз ведомство делает исходя из производства и продаж всех видов автомобилей.

Эксперты обуславливают рост рынка в этом году сверхнизкой базой прошлого года (было продано 1,42 миллиона машин – худший результат за последние 10 лет), отложенным спросом, который сработал спустя три года снижения продаж, и хорошими мерами господдержки. Но отложенный спрос имеет привычку кончаться, отмечает директор "Радио Страна" Игорь Моржаретто. По разным подсчетам он составлял около миллиона автомобилей, и какая-то их часть еще будет продана в следующем году, отмечает автоэксперт.

© Fotolia / ArtemПокупка автомобилей в интернете
© Fotolia / Artem
Покупка автомобилей в интернете

Рынок грузовиков полной массой более 14 тонн, по оценкам основного игрока – "Камаза", вырастет в этом году на 49% до 60 тысяч единиц. Этот рост будет обеспечен в основном за счет магистральных тягачей – их продажи по прогнозу вырастут в 2,4 раза до 24 тысяч штук. По данным "Автостата", количество регистраций новых грузовиков полной массой более 3,5 тонн за 11 месяцев уже выросло на 50% до 69,7 тысячи штук.

Низкая база помогла в этом году и экспорту – поставки за рубеж легковых машин за 10 месяцев (более поздней статистики пока нет) выросли на 28,4%, но в единицах это не так уж много – 70 тысяч штук. Экспорт грузовиков и вовсе остался в прошлогодних значениях – 10,6 тысячи автомобилей. Эксперты отмечают внимание государства к этому вопросу и попытки экспортеров по выходу на рынки, которые были забыты после распада СССР – Латинская Америка, Ближний Восток, Африка.

Господдержка

Львиная доля господдержки автопрома в 2017 году пришлась на программу обновления автопарка, по 10 миллиардов рублей получили программы льготного автокредитования и льготного лизинга, около 3 миллиардов пошло на закупки газомоторной техники. Также 17,5 миллиарда рублей досталось новым адресным программам поддержки спроса, которые стартовали с июля.

Утилизация автомобилей на предприятии ООО Втормет
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Несмотря на их поздний старт, уже во второй половине октября программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые дают дополнительную скидку при покупке машины в кредит, были приостановлены из-за досрочного выполнения целевых показателей. Работающие через лизинг "Свое дело" и "Русский тягач" будут действовать до конца года. В этом году за счет программ поддержки спроса было продано более 750 тысяч машин, подсчитал Минпромторг.

В следующем году, по планам Минпромторга, адресные программы будут продолжены, на них заложено 16 из 35 миллиардов рублей, которые запланированы ведомством на поддержку спроса на автомобили в 2018 году. Снижение объема поддержки спроса в 1,8 раза связано с отказом от программ обновления автопарка, льготного автокредитования и льготного лизинга – они останутся только в рамках вышеупомянутых адресных программ.

Кроме того, 9 миллиардов пойдет на выплаты банкам по уже выданным льготным автокредитам, 2,5 миллиарда – на поддержку продаж машин на газомоторном топливе, 1,5 миллиарда – на закупки электротранспорта, оставшуюся часть предполагается направить на компенсации по инвесткредитам автозаводов.

Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / Giuseppe Porzani
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Кроме этого, автозаводы в 2018 году получат промышленные субсидии в размере около 100 миллиардов рублей, против 60 миллиардов в этом году. Де-факто эти субсидии компенсируют заводам оплату утильсбора, который со следующего года будет повышен на 15-17,5%. Плюс, планируется ввести дифференцированную шкалу акцизов на легковые машины мощностью более 200 лошадиных сил, что, как признал глава Минпромторга Денис Мантуров, снизит темпы роста рынка.

Без эффективных мер господдержки во втором полугодии 2018 года рынок начнет стагнировать, размер поддержки газомоторного транспорта – чисто номинальный, говорит Моржаретто. По его словам, в отношении поддержки продаж машин на газомоторном топливе делается много заявлений, но в действительности темой не особо занимаются.

© Depositphotos / mangostockПокупка автомобиля
© Depositphotos / mangostock
Покупка автомобиля

Прогнозы

В первом полугодии 2018 года рынок будет немного расти, но во втором полугодии этот рост может прекратиться и свести общую картину к нулю, допускает Моржаретто. По его словам, рынок не покажет отрицательных значений в 2018 году, но и значительного роста ждать не стоит – он будет в пределах от 0% до 5% при учете отсутствия экономических показателей, которые позволили бы говорить о выходе из рецессии.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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В начале года рост сохранится, потому что январь-февраль этого года были низкие и поэтому плюсовые показатели точно будут, причем даже двузначная динамика от 10 до 20%, а во втором полугодии рост либо существенно снизится, либо сойдет на нет, уверен гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. Повысится база, и нет причин для роста – доходы населения растут медленно, покупательская способность падает из-за роста цен на машины – за последние три года они подорожали на 40%, объясняет он.

"Автостат" прогнозирует дальнейший плавный рост цен на автомобили, который продолжается уже четвертый год. Средневзвешенная (с учетом рыночного фактора) цена нового легкового автомобиля по итогам 2017 года вырастет на 2%, средняя (без учета рынка) – на 6%, считает Целиков. На 2018 год он прогнозирует рост стоимости машин с учетом рынка на уровне 5-6%. В 2016 году средневзвешенная цена новой легковой машины составляла 1,37 миллиона рублей.

На показателях продаж будущего года может сказаться и инициатива Минпромторга обязать автоконцерны, продукция которых участвует в программах поддержки спроса, устанавливать на производимые автомобили модули ЭРА-ГЛОНАСС только российского производства. С этого года данной системой в обязательном порядке оснащаются новые автомобили, у которых истекло в 2016 году одобрение типа транспортного средства (ОТТС, продлевается раз в три года или выдается новое на модель, ранее не поставлявшуюся на рынок), а также импортные автомобили с пробегом. Дилеры просили правительство этого не делать, вопрос пока остается открытым.

Промсборка-3 vs СПИК

Отметился этот год и противоречиями внутри правительства в отношении того, каким должен стать новый инвестрежим для автоконцернов после окончания промсборки, большинство соглашений в рамках которой истекает в период с 2018 по 2020 годы. Так, Минэкономразвития считает, что режим промсборки следует продолжить, сделав упор на связывание уровня локализации с экспортными операциями.

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Минпромторг же настаивает на использовании механизма специнвестконтракта, который будет подписываться в основном с уже действующими на рынке игроками. Предполагается, что автоконцерны смогут выбрать по списку несколько новых компетенций для локализации в РФ, и от этого будет зависеть требуемый уровень инвестиций и получаемый объем господдержки. Кроме того, бенефициаров господдержки в рамках СПИКа могут обязать экспортировать не менее 20% продукции, произведенной в РФ.

Продолжение промсборки с ее льготами по уплате таможенных пошлин на ввоз компонентов невозможно из-за вступления России в ВТО, настаивает ведомство. В то же время, по сведениям "Коммерсанта", в правительстве далеко не все разделяют уверенность Минпромторга из-за непрозрачности СПИКа и распределения господдержки. Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича отмечала, что Минпромторг высказал свои пожелания, но формат будущего инвестрежима не определен.

До принятия решения об унификации условий СПИК ведомство заключило два контракта на эксклюзивных условиях — с Mazda Sollers в 2016 году по созданию завода двигателей в Приморье и с Daimler в этом году по строительству завода по производству легковых Mercedes в Подмосковье. Инвестиции в проекты составляют 3 и 15 миллиардов рублей соответственно.

Российский автопром, постепенно преодолевая второй серьезный кризис, подходит к своему совершеннолетию. Характер вопросов, которые государству приходится решать с уже подросшим чадом, становится сложнее. Плюс, "бедки" самих автозаводов имеют свойство проецироваться на связанные стороны – поставщиков компонентов разных уровней и сырья. Тем не менее, практически на каждой крупной автомобильной конференции топ-менеджеры отрасли рассказывают общественности о вере в российский рынок. Хорошо, если искренней.

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