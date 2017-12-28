Итоги года: вагоны в резерв, "Трансконтейнер" на продажу и тарифы раздора

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Тема дефицита грузовых вагонов, возникающая периодически и в предыдущие годы, в 2017 году привела к идее создания у РЖД резервного парка, вопрос с судьбой 50% акций ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнера" приобрел более или менее понятные черты – продавать будут, а ежегодная осенняя дискуссия о грузовых тарифах после уже принятого решения на уровне правительства затянулась с утверждением на правлении ФАС аж до последней недели уходящего года.

Резервный парк

РЖД уже несколько лет не имеют в собственности грузовых вагонов. Они принадлежат железнодорожным операторам. Монополия избавилась от вагонов в рамках реформы железнодорожного транспорта. Это было сделано для создания конкуренции на рынке и привлечения в отрасль дополнительных инвестиций.

С идеей создания резервного парка у монополии, который будет состоять из новых или планируемых к утилизации вагонов, в уходящем году выступила ФАС. Замглавы регулятора Александр Редько объяснял, что в последнее время участились случаи невывоза грузов из-за дефицита грузовых вагонов. По его словам, задача резервного парка — не подменять рынок, а страховать потребителей и защищать их интересы в тех случаях, когда рыночные силы не работают, в том числе в условиях резкого роста спроса или ограничения предложения вагонов.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров отмечал, что нужно прописать дополнительные условия работы резервного парка, а также как этот парк и в какие промежутки времени мог бы использоваться. "Ключевая задача — это вывезти весь объем грузов, который должна провезти железная дорога. Мы говорили о том, что это может быть 10-20 тысяч вагонов, но эти цифры будут уточняться", — добавлял он.

Позднее директор РЖД по коммерческой деятельности — гендиректор Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило в интервью газете "Коммерсант" сообщал, что РЖД должны прийти к единой позиции с ведомствами по необходимости или отсутствию необходимости в резервном парке в течение первого квартала 2018 года.

"Я могу точно сказать, что мы хотим, чтобы резервный парк не привел к дисбалансу на рынке. Потому что в том виде, в котором его сейчас предлагали, прямолинейно, получается, что мы в дерегулированный сегмент вводим абсолютно нерыночный элемент. Как нам кажется, так — в лоб — решать эту задачу нельзя", — отмечал он.

Пока РЖД, по его словам, считают, что для компании самым приемлемым вариантом было бы, не меняя экономическую модель, наращивать парк под управлением своей дочерней компании – "Федеральной грузовой компании" (ФГК).

Заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук констатирует, что в сфере грузовых перевозок сохраняется тренд роста погрузки, вызванный благоприятной экспортной конъюнктурой. Так, впервые в истории страны экспорт угля превысил внутренние перевозки.

"Такое изменение грузовой базы повлекло за собой изменение условий работы рынка: из-за снижения объемов вагонного парка в предыдущие годы, вызванного запретом продления сроков службы грузовых вагонов, уже с конца 2016 года начался резкий рост стоимости услуг в нерегулируемом сегменте — операторов грузовых вагонов — и к маю по сравнению с 2016-м годом ставки на полувагоны выросли почти в 3 раза", — говорит эксперт.

В результате, продолжает Савчук, осенью, когда возникает традиционный осенний пик нагрузки, возник дефицит дешевых вагонов, то есть грузоотправители не могли найти вагон, цена которого вписывалась бы в нормы рентабельности предприятий. При этом, добавляет он, с другой стороны, рост ставок подстегнул спрос на новые вагоны, производство которых выросло почти в 2 раза по сравнению с 2016 годом.

"В 2018 году ИПЕМ ожидает сохранения высокого уровня ставок операторов, однако проблема дефицита дешевых вагонов будет постепенно сходить на нет ввиду активных закупок подвижного состава", — говорит Савчук.

"Трансконтейнер" на продажу



РЖД примерно два года назад заявили о планах вернуть себе из Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК) железных дорог Белоруссии, Казахстана и РФ 50% плюс 2 акции "Трансконтейнера" и 100% "РЖД Логистики", которые вносили на этапе ее формирования.

"Легкий" вариант ОТЛК — без активов, как пояснял Белозеров, является более динамичным и даст возможность больших заработков. Компания, добавлял он, будет оперировать транзитным потенциалом, а акционеры "Объединенной транспортно-логистической компании" уровняют в ней доли – по 33%.

Обсуждались различные варианты судьбы акций "Трансконтейнера", которые вернутся в РЖД. В итоге в текущем году на уровне властей было принято решение о продаже этого пакета на открытых торгах.

Об интересе к 50% "Трансконтейнера" уже официально заявили ряд компаний, в том числе группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (ее структура Fesco уже владеет 25,07% "Трансконтейнера"), "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина) и группа "Дело" Сергея Шишкарева. СМИ писали и об интересе иностранных компаний.

Какие именно будут требования к участникам конкурса по продаже 50% "Трансконтейнера" и когда он состоится, официально пока не объявлено. СМИ писали со ссылкой на источники, что речь идет об апреле 2018 года. Замгендиректора монополии Андрей Старков говорил, что технологически возможно продать этот пакет в апреле, но все будет зависеть от того, когда будет решение акционера РЖД – правительства.

РЖД при этом, рассказывал Старков, получили согласие первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова на свою идею создать аналог "Трансконтейнера" при продаже 50% его акций. Название активов, на базе которых он может быть создан, топ-менеджер не раскрывал. Шувалов, добавлял замгендиректора РЖД, рассчитывает, что создание аналога "Трансконтейнера" будет "принципиальным моментом с точки зрения обеспечения конкуренции на этом рынке в интересах грузоотправителей".

Пока уже известные потенциальные инвесторы подтверждали свой интерес к активу, у "Трансконтейнера" в конце года неожиданно появился новый акционер. Компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, — купила 24,5% "Трансконтейнера" у НПФ "Благосостояние".

Вице-премьер Аркадий Дворкович, который возглавляет совет директоров РЖД, сообщал журналистам, что совет директоров монополии ожидает получить информацию по сделке. "Потому что было поручение совета директоров информировать о таких сделках", — пояснил он.

Какие планы у новых инвесторов на счет пакета "Трансконтейнера", вице-премьер комментировать не стал. "Но в рамках совета директоров мы информацию получим", — добавлял при этом он.

Тарифы раздора



Вопрос о размере индексации грузовых тарифов РЖД ежегодно вызывает жаркие споры. Правительство РФ в этом году в начале декабря после долгих дискуссий определило, что грузовой тариф РЖД в 2018 году будет проиндексирован на 3,9% с допнадбавкой 1,5%. Дополнительная целевая надбавка 2% на капремонт инфраструктуры, данная в 2017 году, вычитаться из базы индексации не будет. Верхняя граница тарифного коридора РЖД будет снижена до 8% с 10%.

Правление ФАС в середине декабря утвердило индексацию грузовых тарифов РЖД в 2018 году на 3,9% и снижение верхней границы надбавки тарифного коридора до 8% с 10%. Других решений ведомство тогда не публиковало.

Позднее замглавы ФАС Александр Редько сообщал РИА Новости, что в связи с продолжением роста ставок на предоставление вагонов и участившимися случаями невывоза грузов ФАС предлагает в 2018 году вместо надбавки в 2% на грузоперевозки РЖД надбавку 7,7% на порожние вагоны. Минтранс РФ не поддержал идею ФАС.

Антимонопольное ведомство только в последнюю неделю года утвердило сохранение в 2018 году целевой надбавки к грузовому тарифу РЖД 2% для финансирования капремонта железнодорожной инфраструктуры и введение дополнительной надбавки в 1,5% для финансирования мероприятий по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства. Таким образом, с учетом всех принятых и утвержденных решений грузотариф РЖД в 2018 году будет проиндексирован на 5,4%.

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