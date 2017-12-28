Итоги года: вагоны в резерв, "Трансконтейнер" на продажу и тарифы раздора

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Тема дефицита грузовых вагонов, возникающая периодически и в предыдущие годы, в 2017 году привела к идее создания у РЖД резервного парка, вопрос с судьбой 50% акций ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнера" приобрел более или менее понятные черты – продавать будут, а ежегодная осенняя дискуссия о грузовых тарифах после уже принятого решения на уровне правительства затянулась с утверждением на правлении ФАС аж до последней недели уходящего года.
Резервный парк
С идеей создания резервного парка у монополии, который будет состоять из новых или планируемых к утилизации вагонов, в уходящем году выступила ФАС. Замглавы регулятора Александр Редько объяснял, что в последнее время участились случаи невывоза грузов из-за дефицита грузовых вагонов. По его словам, задача резервного парка — не подменять рынок, а страховать потребителей и защищать их интересы в тех случаях, когда рыночные силы не работают, в том числе в условиях резкого роста спроса или ограничения предложения вагонов.
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров отмечал, что нужно прописать дополнительные условия работы резервного парка, а также как этот парк и в какие промежутки времени мог бы использоваться. "Ключевая задача — это вывезти весь объем грузов, который должна провезти железная дорога. Мы говорили о том, что это может быть 10-20 тысяч вагонов, но эти цифры будут уточняться", — добавлял он.
Позднее директор РЖД по коммерческой деятельности — гендиректор Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило в интервью газете "Коммерсант" сообщал, что РЖД должны прийти к единой позиции с ведомствами по необходимости или отсутствию необходимости в резервном парке в течение первого квартала 2018 года.
Пока РЖД, по его словам, считают, что для компании самым приемлемым вариантом было бы, не меняя экономическую модель, наращивать парк под управлением своей дочерней компании – "Федеральной грузовой компании" (ФГК).
Заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук констатирует, что в сфере грузовых перевозок сохраняется тренд роста погрузки, вызванный благоприятной экспортной конъюнктурой. Так, впервые в истории страны экспорт угля превысил внутренние перевозки.
"Такое изменение грузовой базы повлекло за собой изменение условий работы рынка: из-за снижения объемов вагонного парка в предыдущие годы, вызванного запретом продления сроков службы грузовых вагонов, уже с конца 2016 года начался резкий рост стоимости услуг в нерегулируемом сегменте — операторов грузовых вагонов — и к маю по сравнению с 2016-м годом ставки на полувагоны выросли почти в 3 раза", — говорит эксперт.
"В 2018 году ИПЕМ ожидает сохранения высокого уровня ставок операторов, однако проблема дефицита дешевых вагонов будет постепенно сходить на нет ввиду активных закупок подвижного состава", — говорит Савчук.
"Трансконтейнер" на продажу
"Легкий" вариант ОТЛК — без активов, как пояснял Белозеров, является более динамичным и даст возможность больших заработков. Компания, добавлял он, будет оперировать транзитным потенциалом, а акционеры "Объединенной транспортно-логистической компании" уровняют в ней доли – по 33%.
Обсуждались различные варианты судьбы акций "Трансконтейнера", которые вернутся в РЖД. В итоге в текущем году на уровне властей было принято решение о продаже этого пакета на открытых торгах.
Об интересе к 50% "Трансконтейнера" уже официально заявили ряд компаний, в том числе группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (ее структура Fesco уже владеет 25,07% "Трансконтейнера"), "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина) и группа "Дело" Сергея Шишкарева. СМИ писали и об интересе иностранных компаний.
РЖД при этом, рассказывал Старков, получили согласие первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова на свою идею создать аналог "Трансконтейнера" при продаже 50% его акций. Название активов, на базе которых он может быть создан, топ-менеджер не раскрывал. Шувалов, добавлял замгендиректора РЖД, рассчитывает, что создание аналога "Трансконтейнера" будет "принципиальным моментом с точки зрения обеспечения конкуренции на этом рынке в интересах грузоотправителей".
Пока уже известные потенциальные инвесторы подтверждали свой интерес к активу, у "Трансконтейнера" в конце года неожиданно появился новый акционер. Компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, — купила 24,5% "Трансконтейнера" у НПФ "Благосостояние".
Вице-премьер Аркадий Дворкович, который возглавляет совет директоров РЖД, сообщал журналистам, что совет директоров монополии ожидает получить информацию по сделке. "Потому что было поручение совета директоров информировать о таких сделках", — пояснил он.
Какие планы у новых инвесторов на счет пакета "Трансконтейнера", вице-премьер комментировать не стал. "Но в рамках совета директоров мы информацию получим", — добавлял при этом он.
Тарифы раздора
Правление ФАС в середине декабря утвердило индексацию грузовых тарифов РЖД в 2018 году на 3,9% и снижение верхней границы надбавки тарифного коридора до 8% с 10%. Других решений ведомство тогда не публиковало.
Позднее замглавы ФАС Александр Редько сообщал РИА Новости, что в связи с продолжением роста ставок на предоставление вагонов и участившимися случаями невывоза грузов ФАС предлагает в 2018 году вместо надбавки в 2% на грузоперевозки РЖД надбавку 7,7% на порожние вагоны. Минтранс РФ не поддержал идею ФАС.
Антимонопольное ведомство только в последнюю неделю года утвердило сохранение в 2018 году целевой надбавки к грузовому тарифу РЖД 2% для финансирования капремонта железнодорожной инфраструктуры и введение дополнительной надбавки в 1,5% для финансирования мероприятий по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства. Таким образом, с учетом всех принятых и утвержденных решений грузотариф РЖД в 2018 году будет проиндексирован на 5,4%.
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