Журнал Forbes на основе данных портала Box Office Mojo составил список самых кассовых актеров года. Звезды, возглавившие рейтинг журнала, — в фотоленте Ria.ru.
Самые кассовые актеры года
13:5227.12.2017
(обновлено: 14:46 27.12.2017)
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© AP Photo / Invision/ Rich FuryЗвезда фильмов "Форсаж" американец Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Фильмы с его участием собрали в прокате 1,6 миллиарда долларов.
© AP Photo / Invision/ Rich Fury
Звезда фильмов "Форсаж" американец Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Фильмы с его участием собрали в прокате 1,6 миллиарда долларов.
© AP Photo / Invision/ Matt SaylesНа втором месте списка — партнер Вина Дизеля по "Форсажу", актер Дуэйн "Скала" Джонсон, фильмы с которым принесли продюсерам 1,5 миллиарда долларов.
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
На втором месте списка — партнер Вина Дизеля по "Форсажу", актер Дуэйн "Скала" Джонсон, фильмы с которым принесли продюсерам 1,5 миллиарда долларов.
© AP Photo / Rebecca BlackwellЗамыкает тройку лидеров чудо-женщина Галь Гадот. Ее дебют в роли принцессы амазонок собрал 1,4 миллиарда долларов в прокате по всему миру.
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Замыкает тройку лидеров чудо-женщина Галь Гадот. Ее дебют в роли принцессы амазонок собрал 1,4 миллиарда долларов в прокате по всему миру.
© AFP 2017 / Johannes EiseleНа четвертом месте рейтинга Forbes — британская актриса Эмма Уотсон. Ее "Красавица и чудовище" принесли в мировом прокате порядка 1,3 миллиарда долларов.
На четвертом месте рейтинга Forbes — британская актриса Эмма Уотсон. Ее "Красавица и чудовище" принесли в мировом прокате порядка 1,3 миллиарда долларов.
© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerЗамыкает пятерку лидеров списка Forbes Джонни Депп. Джек Воробей обеспечил новой части "Пиратов Карибского моря" почти 800 миллионов долларов в прокате. Еще 300 миллионов принес релиз ленты "Убийство в Восточном экспрессе".
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
Замыкает пятерку лидеров списка Forbes Джонни Депп. Джек Воробей обеспечил новой части "Пиратов Карибского моря" почти 800 миллионов долларов в прокате. Еще 300 миллионов принес релиз ленты "Убийство в Восточном экспрессе".
© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerПоследний джедай Дэйзи Ридли оказалась на шестом месте рейтинга Forbes. Участие в съемках "звездной" киноэпопеи и новой версии "Убийства в Восточном экспрессе" принесли продюсерам 1,08 миллиарда долларов.
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
Последний джедай Дэйзи Ридли оказалась на шестом месте рейтинга Forbes. Участие в съемках "звездной" киноэпопеи и новой версии "Убийства в Восточном экспрессе" принесли продюсерам 1,08 миллиарда долларов.
© AP Photo / Invision for Sony Pictures/ Steve CohnНовый "человек-паук" Том Холланд благодаря съемкам в роли супергероя занял седьмое место списка самых кассовых актеров года. Фильмы с его участием собрали в прокате 888 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision for Sony Pictures/ Steve Cohn
Новый "человек-паук" Том Холланд благодаря съемкам в роли супергероя занял седьмое место списка самых кассовых актеров года. Фильмы с его участием собрали в прокате 888 миллионов долларов.
© AFP 2017 / Tiziana FabiАмериканский актер Крис Пратт — на восьмой позиции рейтинга. Вторая часть "Стражей галактики" обеспечила поступления от проката на сумму 864 миллиона долларов.
Американский актер Крис Пратт — на восьмой позиции рейтинга. Вторая часть "Стражей галактики" обеспечила поступления от проката на сумму 864 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/ Victoria WillНа девятом месте списка Forbes — американский актер Крис Хемсворт. Его "Тор: Рагнарек" принес продюсерам 845 миллионов долларов в мировом прокате.
© AP Photo / Invision/ Victoria Will
На девятом месте списка Forbes — американский актер Крис Хемсворт. Его "Тор: Рагнарек" принес продюсерам 845 миллионов долларов в мировом прокате.
© AP Photo / Invision/ Joel RyanЗамыкает десятку самых кассовых актеров года еще один герой "Звездных войн", британский актер Джон Бойега. Фильмы с его участием собрали около 800 миллионов долларов.
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Замыкает десятку самых кассовых актеров года еще один герой "Звездных войн", британский актер Джон Бойега. Фильмы с его участием собрали около 800 миллионов долларов.
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