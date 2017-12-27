РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Новый год 2018
Итоги и ожидания

Самые кассовые актеры года

13:5227.12.2017
(обновлено: 14:46 27.12.2017)
030246
Актер Вин Дизель
Актер Дуэйн Джонсон
Актриса Галь Гадот
Актриса Эмма Уотсон
Актер Джонни Депп
Актриса Дэйзи Ридли
Актер Том Холланд
Актер Крис Прэтт
Актер Крис Хемсворт
Актер Джон Бойега
© AP Photo / Invision/ Rich FuryЗвезда фильмов "Форсаж" американец Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Фильмы с его участием собрали в прокате 1,6 миллиарда долларов.Актер Вин Дизель
© AP Photo / Invision/ Rich Fury
Звезда фильмов "Форсаж" американец Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Фильмы с его участием собрали в прокате 1,6 миллиарда долларов.
© AP Photo / Invision/ Matt SaylesНа втором месте списка — партнер Вина Дизеля по "Форсажу", актер Дуэйн "Скала" Джонсон, фильмы с которым принесли продюсерам 1,5 миллиарда долларов.Актер Дуэйн Джонсон
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
На втором месте списка — партнер Вина Дизеля по "Форсажу", актер Дуэйн "Скала" Джонсон, фильмы с которым принесли продюсерам 1,5 миллиарда долларов.
© AP Photo / Rebecca BlackwellЗамыкает тройку лидеров чудо-женщина Галь Гадот. Ее дебют в роли принцессы амазонок собрал 1,4 миллиарда долларов в прокате по всему миру.Актриса Галь Гадот
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Замыкает тройку лидеров чудо-женщина Галь Гадот. Ее дебют в роли принцессы амазонок собрал 1,4 миллиарда долларов в прокате по всему миру.
© AFP 2017 / Johannes EiseleНа четвертом месте рейтинга Forbes — британская актриса Эмма Уотсон. Ее "Красавица и чудовище" принесли в мировом прокате порядка 1,3 миллиарда долларов.Актриса Эмма Уотсон
© AFP 2017 / Johannes Eisele
На четвертом месте рейтинга Forbes — британская актриса Эмма Уотсон. Ее "Красавица и чудовище" принесли в мировом прокате порядка 1,3 миллиарда долларов.
© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerЗамыкает пятерку лидеров списка Forbes Джонни Депп. Джек Воробей обеспечил новой части "Пиратов Карибского моря" почти 800 миллионов долларов в прокате. Еще 300 миллионов принес релиз ленты "Убийство в Восточном экспрессе".Актер Джонни Депп
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
Замыкает пятерку лидеров списка Forbes Джонни Депп. Джек Воробей обеспечил новой части "Пиратов Карибского моря" почти 800 миллионов долларов в прокате. Еще 300 миллионов принес релиз ленты "Убийство в Восточном экспрессе".
© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerПоследний джедай Дэйзи Ридли оказалась на шестом месте рейтинга Forbes. Участие в съемках "звездной" киноэпопеи и новой версии "Убийства в Восточном экспрессе" принесли продюсерам 1,08 миллиарда долларов.Актриса Дэйзи Ридли
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
Последний джедай Дэйзи Ридли оказалась на шестом месте рейтинга Forbes. Участие в съемках "звездной" киноэпопеи и новой версии "Убийства в Восточном экспрессе" принесли продюсерам 1,08 миллиарда долларов.
© AP Photo / Invision for Sony Pictures/ Steve CohnНовый "человек-паук" Том Холланд благодаря съемкам в роли супергероя занял седьмое место списка самых кассовых актеров года. Фильмы с его участием собрали в прокате 888 миллионов долларов.Актер Том Холланд
© AP Photo / Invision for Sony Pictures/ Steve Cohn
Новый "человек-паук" Том Холланд благодаря съемкам в роли супергероя занял седьмое место списка самых кассовых актеров года. Фильмы с его участием собрали в прокате 888 миллионов долларов.
© AFP 2017 / Tiziana FabiАмериканский актер Крис Пратт — на восьмой позиции рейтинга. Вторая часть "Стражей галактики" обеспечила поступления от проката на сумму 864 миллиона долларов.Актер Крис Прэтт
© AFP 2017 / Tiziana Fabi
Американский актер Крис Пратт — на восьмой позиции рейтинга. Вторая часть "Стражей галактики" обеспечила поступления от проката на сумму 864 миллиона долларов.
© AP Photo / Invision/ Victoria WillНа девятом месте списка Forbes — американский актер Крис Хемсворт. Его "Тор: Рагнарек" принес продюсерам 845 миллионов долларов в мировом прокате.Актер Крис Хемсворт
© AP Photo / Invision/ Victoria Will
На девятом месте списка Forbes — американский актер Крис Хемсворт. Его "Тор: Рагнарек" принес продюсерам 845 миллионов долларов в мировом прокате.
© AP Photo / Invision/ Joel RyanЗамыкает десятку самых кассовых актеров года еще один герой "Звездных войн", британский актер Джон Бойега. Фильмы с его участием собрали около 800 миллионов долларов.Актер Джон Бойега
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Замыкает десятку самых кассовых актеров года еще один герой "Звездных войн", британский актер Джон Бойега. Фильмы с его участием собрали около 800 миллионов долларов.
Актриса Эмма УотсонСамые кассовые актеры года13:5227.12.2017
Столица экономкласса: самое дешевое жилье, которое можно купить в МосквеСтолица эконом-класса: самое дешевое жилье, которое можно купить в Москве14:5426.12.2017
Парад танцоров сальсы в КолумбииКрупнейший в мире парад танцоров сальсы13:2526.12.2017
Бизнесмен Роман Абрамович и Дарья ЖуковаСамые громкие разводы года10:0026.12.2017
Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017Автобус протаранил прохожих на западе Москвы17:1125.12.2017
Священнослужители во время празднования Рождества в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в МосквеПразднование Рождества в мире13:1225.12.2017
Бейонсе и Jay ZЗвездные родители года10:0024.12.2017
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо в день бракосочетанияСвадьбы года10:0023.12.2017
Экоцентр Нуви атНеудержимый креатив: 10 проектов общественных зданий и пространств России15:5722.12.2017
Девушка на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в МосквеПредновогодняя столица14:4322.12.2017
Все фотоленты

Журнал Forbes на основе данных портала Box Office Mojo составил список самых кассовых актеров года. Звезды, возглавившие рейтинг журнала, — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена