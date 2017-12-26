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Итоги и ожидания

Итоги года: радужные перемены в цветной металлургии

15:4626.12.2017
(обновлено: 15:48 26.12.2017)
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкРабочий в цехе металлургического завода. Архивное фотоРабочий в цехе металлургического завода. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Производители цветных металлов дождались праздника на своей улице: лучшим подарком в текущем году стал впечатляющий рост цен практически по всей отрасли, спрос на продукцию при этом увеличивался опережающими темпами, хотя объемы выпуска большинства ключевых металлов тоже возрастали.

Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
Рак можно победить с помощью металла из астероида-убийцы, считают ученые

Эксперты и производители ждут продолжения банкета в следующем году, рассчитывая на сохранение позитивных трендов.

В целом 2017 год соответствовал ожиданиям участников рынка, которые надеялись на активное улучшение конъюнктуры за счет восстановления с прежних низких уровней.

Все взоры традиционно были устремлены на экономику и промышленность Китая, который задает основной тон на сырьевом рынке, являясь крупнейшим производителем и потребителем многих цветных металлов. Ко всеобщей радости, показатели страны динамично росли, было продолжено сокращение производственных мощностей, но пока не совсем ясно, о каких объемах в итоге пойдет речь.

Положительная динамика также была обусловлена растущим спросом со стороны других регионов мира — Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и хорошим состоянием общей макроэкономической среды.

Имплантаты из сплава титана-ниобия-циркония
© НИТУ "МИСиС"
Российские ученые создали сплав металлов с упругостью человеческих костей
В строительной и энергетической отраслях, автопроме потребители продемонстрировали высокий уровень покупательской способности, обеспечивая тем самым рост дефицита на рынке цветных металлов и сокращение товарных складских запасов. Котировки в течение года по большей части росли, увеличившись как в среднегодовом выражении, так и в отношении "конец года/начало года".

Перспективы отрасли в 2018 году опять в основном будут регулироваться китайским фактором. Предполагается, что благоприятные изменения в целом должны закрепиться, рост спроса и стоимости металлов продолжится, но, вероятно, не такими ударными темпами, как годом ранее.

Большие надежды по-прежнему связаны с выбытием избыточных мощностей в мире, и в КНР в частности. Вместе с тем, позитивная ценовая динамика 2017 года может позволить ряду компаний, напротив, возобновить производство.

Развороты никеля и металлов платиновой группы 

Молекула белка
© Фото : Пресс-служба Университета ИТМО
Ученые открыли белок, который проводит ток подобно металлу
В течение 2017 года котировки никеля менялись с переменным успехом, просев в середине года, к концу они подскочили до отметок в 11-12 тысяч долларов за тонну на Лондонской бирже металлов (LME) благодаря, в частности, росту спроса на металл со стороны развивающегося рынка электромобилей.

Безоговорочным победителем стал палладий, прибавивший в цене около 53% с начала года. В числе лидеров также медь (+28%) и никель (+21%).

"Запасы никеля на биржах довольно велики, и благодаря им появившийся дефицит незаметен. Структура потребления никеля меняется, потому что растет рынок батарей. Но существенным потребителем этого металла рынок батарей станет через несколько лет", — отметили в ГМК "Норильский никель" (один из крупнейших производителей цветных металлов в мире).

Основные причины популярности палладия — "дизельгейт", увеличение спроса на бензиновые автомобили, ужесточение экологических требований и рост популярности гибридов. В этом году дефицит этого металла оценивается в 1 миллион унций, в следующем, по прогнозу, он может вырасти. "Главное разочарование 2017 года" – платина (всего +1,5%). На наш взгляд, она сильно недооценена", — считают в ГМК.

Молекулярная структура графена
© Fotolia / arsdigital
Ученые создали сенсор из графена, позволяющий определять тяжелые металлы
"Норникель" заинтересован в надежных поставках своих металлов на рынок и планирует сохранить стабильный уровень производства никеля и металлов платиновой группы (МПГ) на ближайшие годы. Компания активно изучает возможности для роста. Для МПГ это, в первую очередь, Южный кластер и Масловское месторождение, отметили в компании.

В более долгосрочной перспективе участники рынка не исключают, что недофинансирование развития добычных мощностей в предыдущие годы может привести к сокращению мирового производства, при этом потребление никеля продолжит возрастать. Вместе с тем, негативное влияние на рынок оказали возвращение экспорта никелевой руды из Индонезии и поставки из Филиппин. Предполагается, что данные факторы будут давить на конъюнктуру и в следующем году.

Алюминиевый скачок

Культуры дрожжей
© Фото : Rainis Venta
Ученые создали дрожжи, способные очистить воздух от тяжелых металлов
В 2017 году цена "крылатого" металла преимущественно росла на фоне сообщений из Китая о планах по снижению объемов производства в рамках борьбы с загрязнением атмосферы, а также закрытию так называемых "нелегальных" производств. По оценкам "Русала", одного из крупнейших в мире производителей алюминия, это сокращение превышает 6 миллионов тонн, и скорее всего, такая политика будет продолжена.

Ожидается, что по итогам 2017 года спрос на алюминий на мировом рынке составит около 63 миллионов тонн (больше на 6%), в том числе благодаря уверенному росту в РФ и странах ЕС. В Китае потребление увеличится на 8%, до 33,8 миллиона тонн, в остальных странах — на 4%, до 29,3 миллиона тонн. Основным драйвером спроса по-прежнему выступает автомобильная индустрия, но и другие отрасли (строительная, транспортная) также демонстрируют положительный тренд.

Так в представлении художника наночастицы разрушают бактерию
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Наночастицы металла очистят полость рта от бактерий
Мировое производство алюминия в 2017 году, как ожидается, вырастет на 5% – до 62 миллионов тонн. Дефицит на рынке по итогам года ожидается на уровне 1-1,1 миллиона тонн по сравнению с 0,4 миллиона в 2016 году. "Что касается 2018 года, то мы рассчитываем, что положительные для рынка тенденции продолжатся и в части роста спроса, и цены", — отметили в "Русале".

Аналитики "Сбербанк КИБ" полагают, что действия Китая в сочетании с резким ростом себестоимости производства алюминия (из-за повышения цен на глинозем и углеродистое сырье) должны обеспечить формирование фундаментально обусловленной поддержки его стоимости выше уровня 2,1 тысячи долларов за тонну на LME в среднесрочной перспективе.

Вместе с тем, остается неопределенность, связанная с закрытием крупнейшего в КНР производителя алюминия Hongqiao Group и неожиданный рост запасов к концу года, зарезервированных на Шанхайской фьючерсной бирже.

Медные вершины 

Лаборатория прогрессивных полимеров Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова. Архивное фото
© Фото : Фонд перспективных исследований
Российские ученые создали сверхпрочные полимеры, способные заменить металл
Медь продолжила свое ценовое ралли после рекордного скачка по итогам выборов в США в 2016 году. "Локомотивом" мирового потребления красного металла остается Китай (приходится около 40% спроса), промпроизводство и строительство которого демонстрировало уверенный рост. Среднегодовая цена меди сложится на уровне приблизительно 6,2 тысячи долларов за тонну на LME, но котировки покоряли отметки и в 7 тысяч долларов.

Как отмечают в "Русской медной компании" (РМК), драйвером роста спроса, помимо КНР, стало также недоинвестирование в проекты развития, что привело к задержкам ввода в мире новых производств медного концентрата, восстановление темпов роста промышленности в других странах и остановки добычи на крупных рудниках по техническими и социальным причинам. Кроме того, активно развиваются новые сегменты, характеризующиеся повышенной потребностью в меди.

Миссия Maven создана для того, чтобы разгадать тайну марсианской атмосферы.
© NASA / GSFC
Зонд НАСА нашел "реки" из металлов в атмосфере Марса
С начала 2017 года объем биржевых запасов на LME сократился на 35% и составил порядка 200 тысяч тонн, что является критически низким уровнем для отрасли. В дальнейшем запасы металла, исходя из ожидаемого дефицита на рынке меди, продолжат свое снижение. "В настоящее время мы вступили в очередной цикл роста цен на базовые металлы, который, по прогнозам, будет продолжаться ближайшие три-четыре года", — полагают в РМК.

Ожидается, что рост потребления рафинированной меди в мире в 2018 году составит около 3%, а объем производства увеличится только на 1,6%. Среднегодовой темп роста производства до 2022 года прогнозируется на уровне не более 1,4%, а предполагаемый ежегодный прирост спроса, по консервативным оценкам, составит не менее 2%. Тем самым, возможно, дефицит меди в мире превысит 380 тысяч тонн в 2021 году и 620 тысяч в 2022 году.

Вместе с тем, в "Норникеле" отмечают, что мировое производство меди стабильно в краткосрочной перспективе, ее запасы невелики, но нарастить добычу меди проще, чем других металлов, так как это в основном открытая добыча.

Следующий не хуже

Танк из прозрачного алюминия (фантазия художника)
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Российские ученые разработали технологию получения прозрачного алюминия
В 2018 году, как отмечает аналитик "РИА Рейтинг" Андрей Куц, на динамику цен цветных металлов будет влиять несколько факторов. С одной стороны, достигнутый в 2017 году ценовой уровень уже превысил порог рентабельности и позволяет перезапускать ранее закрытые предприятия.

Цена алюминия колеблется около 2 тысяч долларов за тонну, и американская Alcoa уже начала восстанавливать производство на некоторых своих предприятиях. Glencore сообщила о частичном перезапуске австралийских цинковых рудников (цена на цинк в уходящем году поднялась до многолетнего максимума из-за закрытия ряда активов).

"С другой стороны, не исключено снижение производства в Китае, который серьезно взялся за свою экологию. Во всяком случае, в период отопительного сезона, то есть в первом квартале 2018 года, КНР может заметно сократить производство алюминия и меди", — полагает эксперт.

Генеральный директор ОК РУСАЛ Владислав Соловьев на Красноярском экономическом форуме
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Владислав Соловьев: равновесие на рынке алюминия хрупкое, но оно существует
При этом никаких предпосылок для снижения спроса нет. Экономика США, ЕС, Китая, Индии, да и России будет расти не меньшими темпами, чем в 2017 году. Следует также учитывать разгорающийся бум электромобилестроения, который отражается не только на ценах кобальта и никеля, но и на ценах других металлов. В связи с этим можно надеяться, что на рынке цветных металлов в 2018 году будет сохраняться дефицит.

"Поэтому могу предположить, что в следующем году ценовая динамика на рынке крупнотоннажных цветных металлов будет преимущественно положительной, но темпы роста в среднегодовом выражении будут ниже, чем в 2017 году, из-за фактора высокой базы. Многое, конечно, будет зависеть от курса доллара, но его динамику сейчас спрогнозировать довольно сложно из-за неопределенности во внутренней экономической политике США", — полагает Куц.

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