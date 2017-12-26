Итоги года: радужные перемены в цветной металлургии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Производители цветных металлов дождались праздника на своей улице: лучшим подарком в текущем году стал впечатляющий рост цен практически по всей отрасли, спрос на продукцию при этом увеличивался опережающими темпами, хотя объемы выпуска большинства ключевых металлов тоже возрастали.
Эксперты и производители ждут продолжения банкета в следующем году, рассчитывая на сохранение позитивных трендов.
В целом 2017 год соответствовал ожиданиям участников рынка, которые надеялись на активное улучшение конъюнктуры за счет восстановления с прежних низких уровней.
Все взоры традиционно были устремлены на экономику и промышленность Китая, который задает основной тон на сырьевом рынке, являясь крупнейшим производителем и потребителем многих цветных металлов. Ко всеобщей радости, показатели страны динамично росли, было продолжено сокращение производственных мощностей, но пока не совсем ясно, о каких объемах в итоге пойдет речь.
Положительная динамика также была обусловлена растущим спросом со стороны других регионов мира — Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и хорошим состоянием общей макроэкономической среды.
Перспективы отрасли в 2018 году опять в основном будут регулироваться китайским фактором. Предполагается, что благоприятные изменения в целом должны закрепиться, рост спроса и стоимости металлов продолжится, но, вероятно, не такими ударными темпами, как годом ранее.
Большие надежды по-прежнему связаны с выбытием избыточных мощностей в мире, и в КНР в частности. Вместе с тем, позитивная ценовая динамика 2017 года может позволить ряду компаний, напротив, возобновить производство.
Развороты никеля и металлов платиновой группы
Безоговорочным победителем стал палладий, прибавивший в цене около 53% с начала года. В числе лидеров также медь (+28%) и никель (+21%).
"Запасы никеля на биржах довольно велики, и благодаря им появившийся дефицит незаметен. Структура потребления никеля меняется, потому что растет рынок батарей. Но существенным потребителем этого металла рынок батарей станет через несколько лет", — отметили в ГМК "Норильский никель" (один из крупнейших производителей цветных металлов в мире).
Основные причины популярности палладия — "дизельгейт", увеличение спроса на бензиновые автомобили, ужесточение экологических требований и рост популярности гибридов. В этом году дефицит этого металла оценивается в 1 миллион унций, в следующем, по прогнозу, он может вырасти. "Главное разочарование 2017 года" – платина (всего +1,5%). На наш взгляд, она сильно недооценена", — считают в ГМК.
В более долгосрочной перспективе участники рынка не исключают, что недофинансирование развития добычных мощностей в предыдущие годы может привести к сокращению мирового производства, при этом потребление никеля продолжит возрастать. Вместе с тем, негативное влияние на рынок оказали возвращение экспорта никелевой руды из Индонезии и поставки из Филиппин. Предполагается, что данные факторы будут давить на конъюнктуру и в следующем году.
Алюминиевый скачок
Ожидается, что по итогам 2017 года спрос на алюминий на мировом рынке составит около 63 миллионов тонн (больше на 6%), в том числе благодаря уверенному росту в РФ и странах ЕС. В Китае потребление увеличится на 8%, до 33,8 миллиона тонн, в остальных странах — на 4%, до 29,3 миллиона тонн. Основным драйвером спроса по-прежнему выступает автомобильная индустрия, но и другие отрасли (строительная, транспортная) также демонстрируют положительный тренд.
Аналитики "Сбербанк КИБ" полагают, что действия Китая в сочетании с резким ростом себестоимости производства алюминия (из-за повышения цен на глинозем и углеродистое сырье) должны обеспечить формирование фундаментально обусловленной поддержки его стоимости выше уровня 2,1 тысячи долларов за тонну на LME в среднесрочной перспективе.
Вместе с тем, остается неопределенность, связанная с закрытием крупнейшего в КНР производителя алюминия Hongqiao Group и неожиданный рост запасов к концу года, зарезервированных на Шанхайской фьючерсной бирже.
Медные вершины
Как отмечают в "Русской медной компании" (РМК), драйвером роста спроса, помимо КНР, стало также недоинвестирование в проекты развития, что привело к задержкам ввода в мире новых производств медного концентрата, восстановление темпов роста промышленности в других странах и остановки добычи на крупных рудниках по техническими и социальным причинам. Кроме того, активно развиваются новые сегменты, характеризующиеся повышенной потребностью в меди.
Ожидается, что рост потребления рафинированной меди в мире в 2018 году составит около 3%, а объем производства увеличится только на 1,6%. Среднегодовой темп роста производства до 2022 года прогнозируется на уровне не более 1,4%, а предполагаемый ежегодный прирост спроса, по консервативным оценкам, составит не менее 2%. Тем самым, возможно, дефицит меди в мире превысит 380 тысяч тонн в 2021 году и 620 тысяч в 2022 году.
Вместе с тем, в "Норникеле" отмечают, что мировое производство меди стабильно в краткосрочной перспективе, ее запасы невелики, но нарастить добычу меди проще, чем других металлов, так как это в основном открытая добыча.
Следующий не хуже
Цена алюминия колеблется около 2 тысяч долларов за тонну, и американская Alcoa уже начала восстанавливать производство на некоторых своих предприятиях. Glencore сообщила о частичном перезапуске австралийских цинковых рудников (цена на цинк в уходящем году поднялась до многолетнего максимума из-за закрытия ряда активов).
"С другой стороны, не исключено снижение производства в Китае, который серьезно взялся за свою экологию. Во всяком случае, в период отопительного сезона, то есть в первом квартале 2018 года, КНР может заметно сократить производство алюминия и меди", — полагает эксперт.
"Поэтому могу предположить, что в следующем году ценовая динамика на рынке крупнотоннажных цветных металлов будет преимущественно положительной, но темпы роста в среднегодовом выражении будут ниже, чем в 2017 году, из-за фактора высокой базы. Многое, конечно, будет зависеть от курса доллара, но его динамику сейчас спрогнозировать довольно сложно из-за неопределенности во внутренней экономической политике США", — полагает Куц.