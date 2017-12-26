Год Росатома: продвижение на Востоке и реформа управления отраслью

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Нынешний год запомнится для Росатома прежде всего знаковыми подвижками в многочисленных проектах в восточной части мира, а также началом реформ системы управления российской атомной отраслью.

"Атомная дуга" через весь Восток

Вновь полностью выполнен государственный оборонный заказ. Наконец, в нынешнем году шла работа над новой стратегией развития российской атомной энергетики.

Если посмотреть, в каких странах произошли главные события с точки зрения зарубежных проектов Росатома, то получится настоящая дуга в тысячи километров, протянувшаяся от Средиземного моря до Тихого океана, из Египта в Японию.

К практической реализации переходит проект строительства первой в Египте АЭС "Эд-Дабаа". 11 декабря в Каире генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение этой атомной станции. Подписание состоялось в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Генеральный директор Росатома назвал подписанные контракты по АЭС "Эд-Дабаа" рекордной сделкой в истории мировой атомной отрасли. "Общая стоимость всех четырех контрактов составляет десятки миллиардов долларов США — это также и крупнейшее несырьевое экспортное соглашение за всю историю России", — отметил Лихачев. "По масштабам влияния на российско-египетские отношения проект можно сравнить, наверное, только со строительством в свое время Асуанской плотины", — подчеркнул он.

В соответствии с подписанными контрактами, Росатом построит в области Матрух на берегу Средиземного моря четыре атомных блока с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующих самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Планируется, что первый блок АЭС "Эд-Дабаа" будет введен в эксплуатацию в 2026 году. В целом, строительство станции планируется полностью завершить к 2028-2029 годам.

За день до мероприятия в Каире в Турции на площадке будущей АЭС "Аккую" состоялась церемония начала сооружения первоочередных объектов, которые будут необходимы для подготовки собственно возведения с участием Росатома этой станции. Проект "Аккую" также включает в себя четыре энергоблока ВВЭР-1200.

Сооружение первых объектов будет идти в рамках ограниченного разрешения на строительство, выданного осенью Турецким агентством по атомной энергии (ТАЕК) проектной компании "Аккую Нуклеар". Это разрешение предшествует получению лицензии на собственно строительство АЭС, ожидаемой в следующем году. Уже имеется лицензия на генерацию электроэнергии будущей станцией – ее в июне государственный орган регулирования энергетического рынка Турции выдал "Аккую Нуклеар" сроком на 49 лет.

Предприятия машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш" приступили к производству оборудования реакторной установки для АЭС "Аккую".

Что касается финансово-экономической стороны проекта, то Минэкономики Турции в декабре включило "Аккую Нуклеар" в список компаний, имеющих право на налоговые и таможенные льготы. Согласно решению министерства, "Аккую Нуклеар" освобождается от НДС внутри Турции и таможенных пошлин на ввозимое из-за рубежа оборудование на сумму более одного миллиарда долларов. Налоговые льготы по отношению к "Аккую Нуклеар" вводятся сроком на десять лет, при необходимости правительство Турции может принять решение об их продлении.

А в июне нынешнего года Росатом в Москве на крупнейшем международном форуме по атомной энергетике "Атомэкспо-2017" подписал соглашение об основных условиях вхождения ряда турецких компаний в капитал "Аккую Нуклеар".

Сумма возможной сделки не разглашалась, но объявлялось, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за пределами России, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за 17 лет. Росатом продолжает работу с потенциальными инвесторами, которых интересует возможность вхождения в проект "Аккую".

Далее по карте – Иордания и Саудовская Аравия. С иорданскими атомщиками Росатом подписал меморандум о взаимопонимании по изучению возможности строительства по российскому проекту ядерного энергетического реактора для энергетики Иордании.

А с Саудовской Аравией были подписаны программа реализации сотрудничества по мирному атому и "дорожная" карта по ее реализации. Речь идет о возможности партнерства в области ядерных реакторов малой и средней мощности, которые могут использоваться как для выработки энергии, так и для опреснения морской воды. Кроме того, будут изучены перспективы сооружения на саудовской территории центра ядерной науки и технологий на основе ядерного реактора по российскому проекту.

Иран. Здесь в марте стартовали строительно-монтажные работы на месте будущих новых блоков №№2 и 3 АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2"), а в конце октября началось и обустройство котлована под энергоблок №2. Кроме того, летом было объявлено, что в России началось изготовление оборудования для этого блока.

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом" АЭС "Бушер" в Иране © Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом" АЭС "Бушер" в Иране

Но не атомной станцией единой – Россия и Иран хотят развивать сотрудничество и в других, неэнергетических направлениях мирного атома. Это, прежде всего, ядерная медицина, радиационные технологии для сельского хозяйства и материаловедения. Соответствующий российско-иранский меморандум был подписан в январе этого года.

На протяжении всего одно за другим приходили сообщения о новых прорывах в проекте АЭС "Куданкулам" в Индии.

В январе второй энергоблок этой станции был впервые выведен на полную мощность, а в марте – передан Индии в гарантийную эксплуатацию. Во время нее проверяется надежность работы энергоблока в номинальном режиме. После этого периода блок будет окончательно сдан в эксплуатацию индийскому заказчику. Как раз такую процедуру окончательной сдачи весной прошел первый блок АЭС "Куданкулам", теперь ответственность за его работу несет индийская сторона.

В конце июня состоялась заливка первого бетона, и тем самым началось строительство на месте второй очереди (третий и четвертый энергоблоки) АЭС "Куданкулам". В России уже идет отгрузка партий оборудования, изготовленного для энергоблока №3 этой станции.

А в ходе XVIII ежегодного российско-индийского саммита, прошедшего в начале июня на полях Петербургского международного экономического форума, было подписано генеральное рамочное соглашение по строительству третьей очереди (энергоблоки №5 и №6) АЭС "Куданкулам". Также был подписан межправительственный кредитный протокол, необходимый для реализации проекта. Наконец, спустя два месяца стороны заключили контракт на проектирование третьей очереди "Куданкулама" и на поставки основного оборудования для нее.

В сентябре стало известно, что Индия предложила России площадку для строительства у себя с участием Росатома новой АЭС. Официальное оформление этого предложения ожидается в достаточно близкой перспективе.

В соседней республике Бангладеш стартовало строительство Росатомом первой в этой стране АЭС "Руппур". Заливка первого бетона в основание атомной станции прошло 30 ноября. Как сообщил в рамках церемонии Лихачев, АЭС "Руппур" станет первым этапом сотрудничества России и Бангладеш в сфере атомной энергетики. "Нас сегодня интересует целый ряд направлений и в неэнергетической ядерной сфере — это медицина, создание центров радиационной обработки сельхозпродукции, центров ядерной науки и технологий, исследовательских реакторов", — добавил глава Росатома.

Без преувеличения, историческое для сотрудничества России и Китая событие произошло на Тяньваньской АЭС – в конце сентября там успешно состоялся пуск реактора построенного с участием РФ энергоблока №3 этой атомной станции.

Более того, реактор третьего блока был пущен не просто по графику, но даже с некоторым опережением. Эксперты отметили, что широкое участие китайских специалистов в строительстве энергоблока №3 сыграло решающую роль в том, что пуск реактора состоялся менее чем через пять лет после начала сооружения блока, и это стало рекордом в новейшей истории российской атомной отрасли.

Ввод в коммерческую эксплуатацию энергоблока №3 планируется на 2018 год, в будущем году должен пройти и пуск энергоблока №4 Тяньваньской станции.

Также стало известно, что Китай приглашает Россию к участию в строительстве как минимум двух блоков новой шестиблочной АЭС на востоке КНР.

Наконец, Япония. Весной предприятия Росатома "РосРАО" и "Техснабэкспорт" победили в тендере на разработку технико-экономического обоснования проекта по созданию нейтронного детектора, необходимого для наиболее точного поиска и идентификации фрагментов ядерного топлива на АЭС "Фукусима-1". Но Росатом рассчитывает на заключение и новых контрактов с японскими компаниями в рамках проектов по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме-1", сообщил Лихачев.

А в сентябре Россия и Япония в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке подписали меморандум о совместных работах в области инновационных технологий, направленных на уменьшение опасности радиоактивности отходов.

Что же касается проектов в других частях мира, то здесь, безусловно, прежде всего надо отметить ключевое событие для проекта строительства двух новых блоков АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") в Венгрии. Речь о состоявшемся в марте этого года одобрении проекта Еврокомиссией. Тем самым не осталось никаких юридических препятствий для строительства новых блоков АЭС.

Будапешт был готов к положительному решению Брюсселя и потому не стал откладывать в долгий ящик оформление документов, необходимых для выполнения проекта. Уже также в марте венгерское агентство по атомной энергии одобрило заявление проектной компании MVM Paks II о предоставлении лицензии на площадку для строительства новых энергоблоков. А в апреле аппарат правительства области Пешт издал постановление, которым утвердил экологическую лицензию проекта расширения АЭС "Пакш", признав ее юридически обязательной.

Еще одним важным событием стало прохождение генеральным подрядчиком строительства инжиниринговой компании "АСЭ" (входит в Росатом) так называемого аудита ядерной квалификации, что позволило приступить к активной фазе выполнения проекта. Строительные работы по подготовке площадки будущих атомных энергоблоков "Пакша-2", как планируется, стартуют в начале 2018 года.

© Фото : АЭС "Пакш" Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии © Фото : АЭС "Пакш" Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии

По плану продвигается стройка Белорусской АЭС – там на штатное место были успешно установлены корпуса реакторов первого и второго энергоблоков.

С бразильскими компаниями подписан меморандум о взаимопонимании, направленном, в частности, на сотрудничество по проекту строительства новых АЭС в Бразилии и поддержке жизненного цикла атомных станций.

С Нигерией и Суданом Росатом подписал соглашения о развитии проектов по возможному строительству АЭС и научных ядерных центров в этих странах. Достигнуты договоренности и с Замбией о строительстве в этой стране центра ядерной науки и технологий.

А в сентябре в Вене в рамках 61-й генеральной конференции МАГАТЭ состоялось подписание контракта между Агентством по атомной энергии Боливии и Росатомом на сооружение центра ядерных исследований и технологий в боливийском городе Эль-Альто. Выход на строительную площадку ожидается во втором квартале 2018 года, а ввод в эксплуатацию первых объектов центра запланирован на 2019 год.

Стройки в России

Внутри России в этом году примечательные новости касались как больших АЭС, так и проекта плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", а также новых атомных ледоколов.

Прежде всего, в конце февраля был сдан в эксплуатацию энергоблок Нововоронежской АЭС-2 — самый мощный в атомной российской энергетике и первый в мире блок АЭС ВВЭР-1200, построенный по "постфукусимским" технологиям безопасности. Кстати, этот блок осенью был назван в числе трех лучших атомных установок мира по версии одного из влиятельных международных изданий в области энергетики, американского журнала POWER.

А уже к концу года начался этап физического пуска на энергоблоке №4 Ростовской АЭС и блоке №1 Ленинградской АЭС-2 – в их реакторы было загружено ядерное топливо. Выработка электроэнергии этими блоками ожидается уже в будущем году.

ЛАЭС-2 заместит выбывающие со временем энергоблоки нынешней Ленинградской АЭС. То же самое произойдет и с Курской атомной станцией, вместо которой будет работать Курская АЭС-2. На площадке этой новой АЭС как раз в декабре состоялось главное событие года для этого проекта – началось армирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №1. Выполнение этих работ позволит в первом полугодии 2018 года приступить к укладке в фундаментную плиту реакторного здания блока первого бетона, то есть собственно начать возведение Курской АЭС-2.

© Фото : предоставлено концерном "Росэнергоатом" Плавучий энергоблок атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" © Фото : предоставлено концерном "Росэнергоатом" Плавучий энергоблок атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов"

Что касается строительства плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая будет работать на Чукотке, то, как сообщалось, для нее на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге уже почти готов энергоблок "Академик Ломоносов".

Ожидается, что плавучий энергоблок весной 2018 года отбуксируют с Балтийского завода в Мурманск на площадку Росатомфлота, где осенью состоится загрузка ядерного топлива в реактор и физический пуск энергоблока.

От ПАТЭС логично перейти к теме "плавучего атома" для обеспечения проектов освоения Арктики.

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге был спущен на воду корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я "Сибирь" проекта 22220. Теперь будет продолжаться достройка ледокола. Срок сдачи атомохода — ноябрь 2020 года. Там же, на Балтийском заводе, достраивается головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" (его предстоит сдать в первой половине 2019 года), идет сооружение второго серийного атомного ледокола этого же проекта "Урал" (срок его сдачи — ноябрь 2021 года).

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина этих судов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Атомоходы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, ожидается готовый проект нового, еще более мощного российского атомного проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт. В нынешнем году прошли испытания модели этого атомохода, они подтвердили его проектные характеристики. Основными задачами новых атомоходов-лидеров должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. По мнению специалистов, России понадобятся три таких ледокола.

Но роль Росатома в развитии Арктики будет усилена — ожидается, что госкорпорация станет инфраструктурным оператором Северного морского пути, соответствующий законопроект уже разработан. В составе Росатома должен появиться отдельный дивизион, который займется регулированием вопросов развития Севморпути, сказал в декабре на форуме "Арктика: настоящее и будущее" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Ядерная наука для энергетики и медицины

С точки зрения разработки и "обкатки" в России новых ядерных технологий для атомной энергетики будущего особый интерес вызывал процесс обсуждения проекта перспективного коммерческого атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах и жидкометаллическим натриевым теплоносителем БН-1200, который может быть построен на Белоярской АЭС.

Эксперты, входящие в состав научно-технического совета Росатома, в этом году предложили не форсировать строительство энергоблока, а взять еще пару-тройку лет на дополнительные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Также стало известно, что дополнительные НИОКР понадобятся для создания нового "быстрого" ядерного реактора со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.

Реакторы на быстрых нейтронах нужны для замыкания ядерного топливного цикла. В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.

Строительство в России реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла в составе двухкомпонентной атомной энергетики (то есть в сопряжении с традиционными реакторами ВВЭР на тепловых нейтронах) станет одним из ключевых направлений новой стратегии российского "энергетического атома". Ожидается, что в начале 2018 года контуры этой стратегии будут обсуждаться научно-техническим советом Росатома.

Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов. Одним из знаков признания этого стала прошедшая в июне в Екатеринбурге под эгидой МАГАТЭ крупнейшая в истории международная конференция по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам FR17.

У научного дивизиона Росатома в этом году есть достижения и в ядерной медицине. Начался проект по созданию производства новой радионуклидной продукции в Институте реакторных материалов (Заречный, Свердловская область). Планируется, что к концу следующего года предприятие начнет выпускать прекусор ("предшественника") препарата на основе изотопа лютеция-177 для адресной терапии рака, а также источники излучения на основе иридия-192 и препараты на основе йода-125 также для лечения онкозаболеваний.

А в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (Димитровград, Ульяновская область) введен в опытную эксплуатацию участок по производству источников ионизирующего излучения на основе радиоактивного кобальта-60, которые будут применяться в "гамма-ножах" — радиохирургических установках для лечения опухолей мозга.

Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ) приступил к разработке технологий переработки руды и отвалов Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. ВНИИХТ поможет предприятию госкорпорации "Ростех" ОП "Малышева" организовать получение концентратов стратегически важного металла бериллия.

© Milliken lab / Brown University Карта запасов воды на Луне, составленная по данным индийского зонда "Чандраян" © Milliken lab / Brown University Карта запасов воды на Луне, составленная по данным индийского зонда "Чандраян"

Расширяется участие Росатома и в крупных международных "меганаучных" проектах. Так, Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ, Москва, входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ) по заказу Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) изготовил опытную партию сверхпроводящих элементов (так называемых стрендов) для Большого адронного коллайдера. Кроме того, стало известно, что по заказу ВНИИНМ другое предприятие ТВЭЛ, Чепецкий механический завод, отработает промышленную технологию изготовления перспективных сверхпроводящих проводов для проекта "коллайдера будущего" — нового, самого крупного в истории ускорительного комплекса FCC (Future Circular Collider) и других установок в области физики высоких энергий.

Экология и безопасность

Примечательное событие произошло в области применения ядерных технологий для космоса – Росатом поставил Индии российские источники на основе радиоактивного кюрия-244, необходимые для изучения поверхности Луны в рамках будущей индийской программы "Чандраян-2".

Принципиально важные результаты в этом году Росатом получил в экологическом направлении своей работы.

Предприятие Росатома "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край) начал у себя практическое освоение методов переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) российских АЭС по уникальным технологиям, не создающим рисков для окружающей среды.

На изотопно-химическом заводе ГХК ранее был построен самый современный в мире пусковой комплекс опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по радиохимической переработке ОЯТ реакторов АЭС, в котором будут применяться новейшие, экологически чистые технологии так называемого поколения 3+. Пусковой комплекс позволит отработать технологические режимы переработки ОЯТ в полупромышленном масштабе. В перспективе на базе ОДЦ планируется создать крупномасштабный завод РТ-2 по регенерации отработавшего ядерного топлива.

Особенностью технологий, которые применят на ОДЦ, будет полное отсутствие жидких низкоактивных радиоактивных отходов. Таким образом, у российских специалистов появится уникальная возможность впервые в мире доказать на практике, что переработка ядерных материалов возможна без ущерба для окружающей среды. По мнению специалистов, этими технологиями сейчас не обладает никакая другая страна, кроме России. Строительство центра стало технологически самым сложным проектом за всю новейшую историю ГХК.

Первая в истории ГХК отработавшая топливная сборка реактора ВВЭР-1000 с Балаковской АЭС, хранившаяся на комбинате 23 года, помещена в одну из "горячих камер" ОДЦ — бокс для дистанционно управляемых работ с сильно радиоактивными веществами.

В нынешнем году ГХК полностью освободился от отработавшего ядерного топлива функционировавших на комбинате реакторов, нарабатывавших оружейный плутоний; оно направлено на переработку на другое предприятие Росатома — "Маяк" (Озерск, Челябинская область).

"Маяк" в этом году начал принимать отработавшее ядерное топливо атомных подводных лодок из хранилища в Губе Андреева (Мурманская область). Вывоз первой партии этого ОЯТ на "Маяк" состоялся в июне.

В течение продолжительного времени совместными усилиями специалистов из России и ряда стран создавались системы обращения с ОЯТ в Губе Андреева и его последующей транспортировки на переработку на предприятие Росатома "Маяк" на Урал. В Губе Андреева было размещено 22 тысячи отработавших топливных сборок с атомных подлодок и более 17 тысяч тонн твердых и сотни кубометров жидких радиоактивных отходов. За все время осуществления уникального экологического проекта на "Маяк" будет доставлено 50 эшелонов с отработавшим ядерным топливом атомных субмарин.

В этом году начался и регулярный вывоз на "Маяк" ОЯТ реакторов АМБ первой очереди Белоярской АЭС. Одной из ключевых особенностей реакторов АМБ-100 и АМБ-200 было то, что в них применялось ядерное топливо нескольких типов. Для его переработки на "Маяке" будет создан соответствующий технологический комплекс.

С точки зрения новых технологий безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом нельзя не упомянуть завершившиеся в нынешнем году на Балаковской АЭС "горячие" испытания нового российского транспортно-упаковочного контейнера ТУК-141О, который позволит в соответствии с современными стандартами безопасности хранить и перевозить отработавшие топливные сборки.

Медицина и ветер

В 2017 году Росатом, развивая новые неядерные направления своего бизнеса, создал две новые управляющие компании — "Русатом Хэлскеа", которая будет отвечать за развитие под эгидой госкорпорации ядерной медицины и радиационных технологий, и "НоваВинд", ответственную за проекты по ветроэнергетике.

Под эгидой "Русатом Хэлскеа" будет строиться центр ядерной медицины в Приморском крае — концессионное соглашение об этом было подписано в сентябре на Восточном экономическом форуме. Планируется, что этот центр станет пилотным проектом, который в дальнейшем может быть реализован в других регионах России, обсуждается возможность строительства таких объектов и в странах СНГ.

© Фото : НИЦ "Курчатовский институт" Российский циклотрон Ц-80 для ядерной медицины © Фото : НИЦ "Курчатовский институт" Российский циклотрон Ц-80 для ядерной медицины

Также в сентябре был подписан контракт на постройку в Таиланде циклотронно-радиохимического комплекса на основе российских технологий. Строительство комплекса будет вести таиландская сторона, а "Русатом Хэлскеа" выполнит проектную разработку комплекса и поставку оборудования. Радионуклиды, которые можно будет нарабатывать на базе комплекса, предоставят врачам возможность выполнять высокоэффективную диагностику и терапию широкого спектра заболеваний, главным образом в области онкологии и кардиологии.

А с филиппинскими партнерами "Русатом Хэлскеа" подписал рамочное соглашение о строительстве сети центров обработки сельскохозяйственной продукции с применением радиационных технологий на Филиппинах.

Одной из перспективных неядерных точек роста для себя Росатом рассматривает проекты по ветроэнергетике. В июне нынешнего года Росатом по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получил право построить еще около 360 МВт ветрогенерации в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области — в дополнение к трем ветростанциям общей мощностью 610 МВт, право построить которые в Адыгее и Краснодарском крае Росатом также по конкурсу получил годом ранее.

"НоваВинд" и нидерландский производитель ветроэлектрических установок компания Lagerwey подписали соглашение о создании совместного предприятия Red Wind, которое будет отвечать за маркетинг, продажи, поставки "под ключ" и послепродажную поддержку ветроустановок, которые, в частности, будут сооружены в России. Этот документ подписан в развитие заключенного на "Атомэкспо-2017" лицензионного соглашения о передаче технологий Lagerwey для организации выпуска в России компонентов ветроэлектроустановок. Соглашение включает в себя обязательства по локализации производства этих компонентов в РФ в объеме более 65%.

Возможности для цифровой экономики

Наработки Росатома оказались востребованы для создания цифровой экономики России. В нынешнем году госкорпорация была определена центром компетенций по формированию технологических заделов для реализации соответствующей государственной программы.

Как указывают эксперты, в атомной отрасли сосредоточены как основные отечественные производители цифровых и суперкомпьютерных технологий, а также предприятия, активно работающие на энергетическом рынке и нуждающиеся в новых технологиях, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке. В целом, Росатом имеет и собственные потребности, и зрелый рынок, и сильную науку, то есть все необходимые факторы, требуемые для запуска цифровой экономики.

У Росатома есть и ставшие уже достаточно широко известными наработки в сфере IT-технологий. Основные цифровые технологические платформы созданы в Российском федеральном ядерном центре – Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове и под эгидой инжинирингового дивизиона Росатома группы компаний ASE.

Теперь Росатому предстоит совместно с бизнесом и разработчиками сформировать планы развития и коммерциализации технологий "больших данных", квантовых технологий, новых производственных технологий, а также технологий виртуальной и дополненной реальности.

Стратегические горизонты

Результаты, полученные управляющими компаниями по новым бизнесам Росатома, надо рассматривать в контексте начавшихся в этом году изменений системы управления российской атомной отраслью.

В нынешнем году Росатом объявил о начале проекта "Горизонт", направленного на повышение гибкости и скорости в принятии и реализации решений, и на переход от политики согласования интересов множества игроков к интегрированному управлению основными отраслевыми продуктами. Планируется, что это должно помочь отвечать Росатому на новые вызовы.

Прежде всего, речь идет о прогнозируемом усилении конкуренции на ключевом для корпорации рынке строительства АЭС за рубежом. Поэтому Росатому придется увеличивать эффективность всех производственных процессов, а следовательно, снижать себестоимость и сокращать сроки производства продукции.

Вдобавок надо учитывать, что возможности государства по поддержке атомной отрасли не безграничны, особенно в текущей экономической ситуации. Известно, что к 2020 году завершится государственная поддержка строительства АЭС, да и гособоронзаказ не будет расти прежними темпами. Поэтому Росатом должен научиться самостоятельно зарабатывать деньги, и прежде всего на мировом рынке, потому что объемов внутрироссийского рынка корпорации для развития не хватит.

Для увеличения доли на международных рынках придется, в частности, создавать продукты в новых областях. Одним из таких направлений, по которым развернулась активная работа, как раз и стала ветроэнергетика. В целом, согласно стратегии Росатома, выручка от новых бизнесов к 2030 году должна составлять 30% от общей выручки корпорации.

Руководство Росатома указывало, что в отрасли по-прежнему высоки транзакционные издержки между предприятиями и дивизионами и при этом низка скорость протекания процессов. Тем самым существовавшая система управления ограничивает возможности реализации проектов, в которых участвует несколько дивизионов, особенно если где-то интересы отдельных организаций вступают в противоречие.

В итоге было принято решение выстраивать обновленную организационную структуру по ключевым продуктам, которые Росатом предлагает своим клиентам. Это, в частности, нужно для того, чтобы организации отрасли прекратили торговаться из-за внутренних цен и компонентов и конкурировать между собой на внешнем рынке.

В перспективе по всем ключевым продуктам Росатома будут определены ответственные лица из числа топ-менеджеров отрасли. Так, уже известно, что за реализацию проектов АЭС будет отвечать первый заместитель гендиректора Росатома по операционному управлению Александр Локшин. Сообщалось, что уже к 2023 году масштаб строительства Росатомом АЭС вырастет более чем в пять раз по сравнению с текущим, причем в основном на зарубежных площадках.

Пилотной "площадкой" для реализации проекта "Горизонт" станет энергомашиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш", там уже начался перевод некоторых дочерних компаний холдинга в статус филиалов. Причем "Атомэнергомаш" сам выступил с такой инициативой — сокращение числа его "дочек", по предварительной оценке, сэкономит холдингу 5-6 миллиардов рублей.