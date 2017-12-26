Выбор РИА Новости: ожидаемые события международной политики в 2018 году

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Наступающий 2018 год, как ожидается, станет для международной политики очередным годом перемен и новых надежд.
Для разных стран это связано с разными причинами. В ряде европейских стран пройдут выборы глав государств. Предстоит отправиться на избирательные участки и американцам, но у них это будут выборы в конгресс, от результата которых, впрочем, могут во многом зависеть и перспективы президента США Дональда Трампа.
Без преувеличения эпохальное событие ожидает Кубу. От власти там отойдет семья, правившая Островом свободы почти шестьдесят лет — с 1959 года кубинским лидером был Фидель Кастро, а затем его брат Рауль. И вот теперь и он уходит в отставку.
Надежды связаны и с Украиной. Активно обсуждается вопрос о введении в эту страны миротворцев ООН. Не исключено, что это поможет более эффективно обеспечить разведения сторон конфликта и, как следствие, будет способствовать реализации политической части минских соглашений.
РИА Новости предлагает свой взгляд на эти и другие главные внешнеполитические события будущего года.
Выборы-2018: не только в России
В наступающем году граждане ряда государств выберут новых руководителей своих стран. Выборы президента пройдут, в частности, в Финляндии. Здесь, как ожидается, все будет без сюрпризов — наиболее вероятным победителем эксперты считают нынешнего главу государства Саули Ниинистё. Так что во в целом позитивных отношениях России и Финляндии после выборов вряд ли что-то изменится. Ниинистё выступает, в частности, за сохранение статус-кво по вопросу взаимодействия страны с НАТО. Большинство финского населения, согласно опросам, выступает против вступления страны в североатлантический альянс.
В следующем году нового президента изберут в Грузии. По всей видимости, эти выборы станут последними, когда за грузинского лидера граждане страны проголосуют напрямую. В октябре этого года парламент принял поправки в конституцию, согласно которым президента будут избирать 300 назначенных членов избирательной коллегии. Изменения должны вступить в силу в 2024 году. Со списком кандидатов на президентский пост пока ясности нет, поэтому оценить, по какому пути Грузия пойдет после 2018 года, еще не представляется возможным. Желание баллотироваться уже озвучила бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. На выборы, вероятно, пойдет и действующий президент Георгий Маргвелашвили.
Между войной и миром
В Пхеньяне, например, говорят, что КНДР не стремятся воевать, но и избегать этого не будут. "Сама по себе война — уже установившаяся реальность, вопрос только времени", — отметили в МИД Северной Кореи.
Вашингтон тоже постоянно демонстрирует, что умеет делать воинственные заявления. "Мы полностью готовы ко второму варианту (применение военной силы), но это не предпочтительный вариант. Но, если мы выберем его, он будет разрушительным", — говорил ранее Трамп.
И позиция США, похоже, начинает меняться. Во всяком случае, госсекретарь РексТиллерсон заявил, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий. Вместе с тем он отметил, что "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами".
Вотум Трампу
На кону все 435 мест в палате представителей, 33 из 100 мест в сенате, а также посты губернаторов в большинстве штатов. Республиканцы с 2014 года удерживают большинство в обеих палатах, однако предстоящая кампания обещает стать для "слонов" большим вызовом. После череды скандалов, от так называемого "российского вмешательства" в выборы президента, до споров вокруг Obamacare, налоговой реформы, обвинений в сексуальных домогательствах и внутрипартийных противоречий, позиции республиканцев в ряде ключевых и колеблющихся штатов сильно ослабли, особенно это касается прогноза по выборам в палату представителей.
Сам Трамп в последние недели уходящего года пытался делать все, чтобы партийные спонсоры на фоне исторического падения его рейтингов не отвернулись от республиканцев: налоговая реформа, дающая послабления большим корпорациям, похоже, будет одобрена, сдержал президент и еще одно знаковое предвыборное обещание — одобрил перенос посольства США в Иерусалим.
От бомбардировок к переговорам
И есть все основания полагать, что в наступающем году борьба с террористами в Сирии будет закончена. Россия даже заявила о намерении сократить часть своей военной группировки в этой стране.
Одним из важных шагов в направлении политического урегулирования станет конгресс национального диалога Сирии, проведение которого было анонсировано в декабре. Ожидается, что он состоится в Сочи 29-30 января, а специальная подготовительная встреча пройдет там же 19-20 января.
ООН в Донбассе
Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев, Вашингтон, Берлин и Париж уже практически разработали проект резолюции ООН по миротворцам. Однако позиции сторон по поводу этого документа сильно разнятся.
Сомневается и ОБСЕ, наблюдателей которой предполагается охранять. "Есть мнение (в ОБСЕ — ред.), что наблюдатели в нынешнем виде — безоружные, гражданские — будут находиться в большей безопасности, нежели в том случае, если к ним приставить вооруженного человека", — сказал РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Тем не менее, решение вопроса о миротворцах ООН в Донбассе могло бы стать значительным успехом на пути урегулирования конфликта на востоке Украине и перехода от военной фазы к политической.
Конец эпохи Кастро
Сам 86-летний Рауль Кастро, занимающий посты председателя совета министров, главы госсовета и первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, заявлял, что выдвигать свою кандидатуру не намерен. И теперь весь мир волнует вопрос, кто придет на смену прославленной семье революционеров.
Конкуренцию Диас-Канелю могли бы теоретически составить представители оппозиции, однако она сильно разделена, и значительная ее часть считает, что участие в выборах ничего не даст. Так что курс Кубы на ближайшие годы, наверняка, останется социалистическим.
Бег на месте в сторону отмены
Против антироссийских санкций регулярно высказываются представители руководства и ведущие политики Австрии, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Кипра. О вредности ограничительных мер говорят деловые круги европейских тяжеловесов — Германии и Франции. Но пока все остается только на словах. На деле все государства ЕС до сих пор голосуют за продление санкций — якобы для того, чтобы не нарушать принцип солидарности в Европейском союзе. И в обозримой перспективе, наверное, "бунтов" не предвидится.
Но ряды противников санкций все же постепенно расширяются. И в Москве надеются, что в структурах Евросоюза, наконец, перестанут идти на поводу у немногочисленной, но крайне агрессивной группы русофобов. Сама же Россия заявляет о желании развивать взаимодействие с ЕС такими темпами, к которым готовы европейские партнеры.
Референдум под сомнением
Планируется, что референдум будет носить консультативный характер. Перспективы его проведения, надо сказать, довольно сомнительны. Дело в том, что подавляющее большинство жителей Молдавии настроено не в пользу присоединения к Румынии. В ходе опроса, проведенного в ноябре, 62,8% респондентов выступили против так называемой унии, за — только 22,2% опрошенных. Понимая это, кабинет министров и парламент вряд ли позволят Додону провести плебисцит это было бы большим ударом по имиджу прозападных, что в Молдавии зачастую синонимично слову "прорумынских", сил.
Тем не менее, в случае реализации этой идеи, исход референдума будет очевиден. Одним из его последствий может стать то, что Приднестровье лишится неплохого козыря в переговорах с Молдавией. Ведь потенциальное вхождение в состав Румынии в Тирасполе называют в качестве одного из главных аргументов против воссоединения с Молдавией: это совершенно не устраивает русскоязычное большинство приднестровцев. Референдум, если он состоится, может эти опасения снять.
Реформа образования на Украине
Этот документ существенно сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств. Предполагается, что в действие закон будет вводиться поэтапно, но уже с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках нацменьшинств останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. А с 2020 года образование на Украине планируется сделать полностью украиноязычным.
В свою очередь, Венецианская комиссия Совета Европы постановила, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка" и это говорит о дискриминации. В связи с этим она предложила Киеву внести в документ поправки.