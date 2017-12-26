Выбор РИА Новости: звездные разводы 2017 года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уходящий год не был таким богатым на разводы знаменитостей, как предыдущий, но все же отметился несколькими громкими расставаниями. В России самым громким стал развод актера и режиссера Армена Джигарханяна и его супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. Расстались также актриса Надежда Михалкова и режиссер Резо Гигинеишвили, бизнесмен Роман Абрамович и соосновательница "Гаража" Дарья Жукова, стало известно о расставании актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского.

У западных знаменитостей тоже несколько громких звездных расставаний: на фоне сексуального скандала подала на развод супруга американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, развелась с мужем актриса Скарлетт Йоханссон.

Развод со скандалом



Одним из самых громких стал развод актера и режиссера Армена Джигарханяна и его супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, сопровождавшийся публичным скандалом.

Скандал вокруг отношений 82-летнего актера и его 38-летней супруги начался после того, как 10 октября Джигарханян попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. В начале ноября Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

В середине ноября в квартирах Цимбалюк-Романовской прошли обыски, как сообщала ее представитель Элина Мазур, были изъяты загранпаспорт Армена Джигарханяна и его медицинские документы, а также записи концертов и спектаклей Цымбалюк-Романовской. Мазур также добавила, что у нее при обыске было изъято завещание Джигарханяна, которое его жена оставила ей на хранение, когда уезжала в Грузию.

Ранее, 27 ноября суд удовлетворил иск о разводе, а в начале декабря следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия". Парфенов добавил, что ей также была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В свою очередь адвокат Цимбалюк-Романовской Лариса Широкова не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.

Кинематографический развод

В октябре в России стало одной звездной парой меньше: официально развелись дочь известного режиссера Никиты Михалкова, актриса Надежда Михалкова и режиссер Резо Гигинеишвили. Инициатором развода стала Михалкова. Что стало причиной расставания, неизвестно, бывшие супруги после развода отказывались давать какие-либо комментарии СМИ на этот счет.

Супруги были в браке около семи лет, у них двое детей — шестилетняя Нина и четырехлетний Иван.

Останемся друзьями

О решении расстаться объявили в августе бизнесмен Роман Абрамович и соосновательница музея современного искусства "Гараж" Дарья Жукова.

"После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге", — процитировал советник бизнесмена Джон Манн совместное заявление Абрамовича и Жуковой.

Музей современного искусства "Гараж" был основан Жуковой и Абрамовичем в 2008 году как центр современной культуры. Главную цель сооснователи музея формулируют как "знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства". В июне 2015 года "Гараж", который проводит широкую выставочную, образовательную, научную и издательскую деятельность, переехал в свое первое постоянное здание на территории Парка Горького.

В музее после объявления пары о разводе сообщили, что в деятельности "Гаража" ничего не изменится, Абрамович и Жукова продолжат работать над его развитием.

С предыдущей женой Ириной бизнесмен развелся в 2007 году. Развод был совершен в России по взаимному согласию.

Развод Сечина



В ноябре стало известно о разводе главы "Роснефти" Игоря Сечина, соответствующая информация появилась в базе мировых судов. "Решение о расторжении брака супругов, имеющих детей, вступило в силу", — отмечается в картотеке. Тексты решений по такой категории дел не публикуются.

Согласно карточке дела, иск был подан еще в апреле этого года, в мае суд принял решение, а через месяц оно вступило в силу, поскольку его никто не обжаловал.

С иском в суд обратился Сечин, судебное разбирательство длилось недолго — досудебная беседа и одно заседание по существу, отмечается в базе. Это уже второй брак Сечина, закончившийся разводом.

О разводе в эфире



В уходящем году стало известно о разводе актрисы Эвелины Бледанс и ее мужа Александра Семина. О разводе Бледанс рассказала в программе Андрея Малахова "Андрей Малахов. Прямой Эфир" . На передаче выяснилось, что официальный развод пары состоялся еще год назад.

Тем не менее, актриса рассказала, что несмотря на развод она и ее бывший супруг проводят много времени вместе с их сыном Семеном, Александр поддерживает бывшую жену и сына. Еще до рождения мальчика пара узнала, что у малыша синдром Дауна, но решила сохранить его.

"В любом случае, мы будем вместе воспитывать нашего Семёна и помогать всем тем, у кого есть детки с синдромом Дауна. Мы будем, как и сейчас, помогать фонду "Синдром любви" (фонд поддержки людей с синдромом Дауна). По большому счету, наша семья и не распалась. Тем более, Александр мне не изменял и он не ушел от меня к другой женщине. Вполне допускаю, что причина нашего развода заключается в публичности. Саша не был готов к этому, он не мог практически нигде оставаться неузнанным, поэтому постоянно испытывал от этого дискомфорт", — рассказала Бледанс на передаче.

Научиться дружить



В начале года стало известно и о расставании крепкой, как казалось, пары, — режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, проживших вместе 20 лет, воспитывающих 16-летнюю дочь Марию.

О расставании Толкалина написала на своей странице в Facebook, подводя итоги 2016 года: ".. И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем я научилась с ним дружить……"

Тем не менее, не смотря на расставание, Толкалиной и Кончаловскому, по всей видимости, удалось сохранить теплые отношения. В своем Instagram актриса очень тепло поздравила бывшего супруга с днем рождения: "Тем временем Рождение Егора!!! Пусть будет на душе тепло и солнце, и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше, чем тебя!"

Безнадежный брак



На развод со своим вторым мужем Роменом Дориаком подала знаменитая американская актриса Скарлетт Йоханссон. При этом стало известно, что фактически пара рассталась еще летом прошлого года, но оформить расставание юридически актриса решила только спустя несколько месяцев.

Йоханссон подала документы в Верховный суд Манхэттена, заявив, что её брак "безнадежно разрушен". Она также попросила получения основного попечительства над их трехлетней дочерью. Адвокаты Дориака сообщили, что намерены бороться в правовом поле. На следующий день после того, как актриса подала на развод, супруг Йоханссон призвал ее отозвать заявление о разводе и вернуться к переговорам ради дочери, написал журнал People со ссылкой на заявление, попавшее в распоряжение издания.

"Я бы попросил ее немедленно отозвать свой иск и вернуться, как бы ни было неприятно, за стол переговоров. Мы – родители милой дочери, которую продолжим воспитывать еще много лет и делить с ней радости и печали, как могут только родители", — говорилось в заявлении Дориака.

Уже после сообщений о предстоящем разводе СМИ писали о том, что пара появлялась вместе на светских мероприятиях. Тем не менее, осенью СМИ сообщили о том, что бракоразводный процесс был завершен.

Йоханссон и французский журналист Дориак поженились в 2014 году вскоре после рождения дочери. Предыдущий брак звезды с актером Райаном Рейнольдсом также был недолгим и продлился около двух с половиной лет.

© AFP 2017 / Mladen Antonov Американская актриса Скарлетт Йоханссон с мужем Роменом Дориаком © AFP 2017 / Mladen Antonov Американская актриса Скарлетт Йоханссон с мужем Роменом Дориаком

С болью в сердце



Явно неудачным был уходящий год для американского продюсера Харви Вайнштейна: вокруг него разгорелся один из самых громких скандалов в Голливуде последних лет: как из рога изобилия сыпались на него обвинения в домогательствах и изнасилованиях, с обвинениями выступили десятки женщин. Среди тех, кто обвинил Вайнштейна в домогательствах, были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.

Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск.

На фоне сексуальных скандалов жена продюсера Джорджина Чапман сообщила о решении уйти от него.

"Мое сердце разрывается от боли за всех женщин, которые пережили ужасные страдания из-за этих непростительных действий. Я решила уйти от мужа. Забота о моих маленьких детях — это главное для меня", — сообщила 41-летняя Чапман, обратившись к СМИ с просьбой не вторгаться в личную жизнь.