РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Новый год 2018
Итоги и ожидания

Выбор РИА Новости: звездные разводы 2017 года

14:3926.12.2017
05830
© Fotolia / PepsonaОбручальное кольцоОбручальное кольцо
© Fotolia / Pepsona

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уходящий год не был таким богатым на разводы знаменитостей, как предыдущий, но все же отметился несколькими громкими расставаниями. В России самым громким стал развод актера и режиссера Армена Джигарханяна и его супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. Расстались также актриса Надежда Михалкова и режиссер Резо Гигинеишвили, бизнесмен Роман Абрамович и соосновательница "Гаража" Дарья Жукова, стало известно о расставании актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского.

У западных знаменитостей тоже несколько громких звездных расставаний: на фоне сексуального скандала подала на развод супруга американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, развелась с мужем актриса Скарлетт Йоханссон.

Развод со скандалом

Актер Армен Джигарханян на церемонии вручения премии Хрустальная Турандот. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Суд расторг брак Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской‍
Одним из самых громких стал развод актера и режиссера Армена Джигарханяна и его супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, сопровождавшийся публичным скандалом.

Скандал вокруг отношений 82-летнего актера и его 38-летней супруги начался после того, как 10 октября Джигарханян попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. В начале ноября Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

Виталина Цымбалюк-Романовская. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В квартире жены Джигарханяна прошли обыски
В середине ноября в квартирах Цимбалюк-Романовской прошли обыски, как сообщала ее представитель Элина Мазур, были изъяты загранпаспорт Армена Джигарханяна и его медицинские документы, а также записи концертов и спектаклей Цымбалюк-Романовской. Мазур также добавила, что у нее при обыске было изъято завещание Джигарханяна, которое его жена оставила ей на хранение, когда уезжала в Грузию.

Ранее, 27 ноября суд удовлетворил иск о разводе, а в начале декабря следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия". Парфенов добавил, что ей также была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В свою очередь адвокат Цимбалюк-Романовской Лариса Широкова не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

Кинематографический развод

Актриса Надежда Михалкова с супругом режиссером Резо Гигинеишвили. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дочь Михалкова развелась с режиссером Резо Гигинеишвили
В октябре в России стало одной звездной парой меньше: официально развелись дочь известного режиссера Никиты Михалкова, актриса Надежда Михалкова и режиссер Резо Гигинеишвили. Инициатором развода стала Михалкова. Что стало причиной расставания, неизвестно, бывшие супруги после развода отказывались давать какие-либо комментарии СМИ на этот счет.

Супруги были в браке около семи лет, у них двое детей — шестилетняя Нина и четырехлетний Иван.

Останемся друзьями

Музей современного искусства Гараж. Архивное фото
© Фото : Музей современного искусства "Гараж"
В "Гараже" рассказали, как развод Абрамовича и Жуковой отразится на работе
О решении расстаться объявили в августе бизнесмен Роман Абрамович и соосновательница музея современного искусства "Гараж" Дарья Жукова.

"После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге", — процитировал советник бизнесмена Джон Манн совместное заявление Абрамовича и Жуковой.

Роман Абрамович и Дарья Жукова. Архивное фото
© AP Photo / Andriy Lukatsky
Самые громкие разводы российских бизнесменов
Музей современного искусства "Гараж" был основан Жуковой и Абрамовичем в 2008 году как центр современной культуры. Главную цель сооснователи музея формулируют как "знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства". В июне 2015 года "Гараж", который проводит широкую выставочную, образовательную, научную и издательскую деятельность, переехал в свое первое постоянное здание на территории Парка Горького.

В музее после объявления пары о разводе сообщили, что в деятельности "Гаража" ничего не изменится, Абрамович и Жукова продолжат работать над его развитием.

С предыдущей женой Ириной бизнесмен развелся в 2007 году. Развод был совершен в России по взаимному согласию.

Абрамович и Жукова решили расстаться
© AP Photo / Ivan SekretarevМиллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова выпустили заявление, в котором сообщили, что приняли "нелегкое решение" расстаться после 10 лет совместной жизни.Бизнесмен Роман Абрамович, его жена Дарья Жукова и генеральный директор Челси Питер Кеньон. 2008 год
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова выпустили заявление, в котором сообщили, что приняли "нелегкое решение" расстаться после 10 лет совместной жизни.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЭкс-супруги продолжат совместно работать над теми проектами, которые начинали осуществлять вместе. Речь идет о работе Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.Владелец ФК Челси бизнесмен Роман Абрамович и Даша Жукова на трибуне стадиона
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Экс-супруги продолжат совместно работать над теми проектами, которые начинали осуществлять вместе. Речь идет о работе Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.
© AP Photo / Matt DunhamВ сообщении также говорится, что Абрамович и Жукова остаются близкими друзьями и будут вместе воспитывать общих детей.Роман Абрамович и его жена Дарья во время финального матча Лиги чемпионов между Баварией и Челси в Мюнхене, Германия. 2012 год
© AP Photo / Matt Dunham
В сообщении также говорится, что Абрамович и Жукова остаются близкими друзьями и будут вместе воспитывать общих детей.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДарья Жукова стала третьей женой предпринимателя. СМИ писали, что именно она была причиной развода Абрамовича с его предыдущей женой Ириной Маландиной.Основатель музея Дарья Жукова на пресс-конференции по случаю открытия нового здания музея современного искусства Гараж в Парке Горького
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дарья Жукова стала третьей женой предпринимателя. СМИ писали, что именно она была причиной развода Абрамовича с его предыдущей женой Ириной Маландиной.
© AP Photo / Andriy LukatskyАбрамович и Жукова познакомились в 2005 году на вечеринке, устроенной после игры футбольной команды "Челси" в Барселоне. Ему тогда было 40, а ей 23 года.Роман Абрамович и Дарья Жукова в Тель-Авиве. 31 января 2008 года
© AP Photo / Andriy Lukatsky
Абрамович и Жукова познакомились в 2005 году на вечеринке, устроенной после игры футбольной команды "Челси" в Барселоне. Ему тогда было 40, а ей 23 года.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ декабре 2009 года у пары родился сын Аарон Александр, а в апреле 2013 года - дочь Лея.Бизнесмен Роман Абрамович и основатель Центра современной культуры Гараж Дарья Жукова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В декабре 2009 года у пары родился сын Аарон Александр, а в апреле 2013 года - дочь Лея.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ 2008 году пара основала фонд развития и поддержки искусства Iris Foundation ("Айрис"), первым проектом которого стал Музей современного искусства "Гараж", который возглавила Жукова.Роман Абрамович и Дарья Жукова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В 2008 году пара основала фонд развития и поддержки искусства Iris Foundation ("Айрис"), первым проектом которого стал Музей современного искусства "Гараж", который возглавила Жукова.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ 2014 году Абрамович и Жукова стали лауреатами премии The Art Newspaper Russiа в номинации "Личный вклад" за поддержку и развитие искусства.Российский бизнесмен и владелец английского футбольного клуба Челси Роман Абрамович со своей спутницей Дарьей Жуковой на трибуне стадиона
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В 2014 году Абрамович и Жукова стали лауреатами премии The Art Newspaper Russiа в номинации "Личный вклад" за поддержку и развитие искусства.
/

Развод Сечина

Игорь Сечин. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Игорь Сечин развелся
В ноябре стало известно о разводе главы "Роснефти" Игоря Сечина, соответствующая информация появилась в базе мировых судов. "Решение о расторжении брака супругов, имеющих детей, вступило в силу", — отмечается в картотеке. Тексты решений по такой категории дел не публикуются.

Согласно карточке дела, иск был подан еще в апреле этого года, в мае суд принял решение, а через месяц оно вступило в силу, поскольку его никто не обжаловал.

С иском в суд обратился Сечин, судебное разбирательство длилось недолго — досудебная беседа и одно заседание по существу, отмечается в базе. Это уже второй брак Сечина, закончившийся разводом.

О разводе в эфире

Семейные отношения
© Fotolia / WavebreakMediaMicro
Ученые выяснили главные причины разводов
В уходящем году стало известно о разводе актрисы Эвелины Бледанс и ее мужа Александра Семина. О разводе Бледанс рассказала в программе Андрея Малахова "Андрей Малахов. Прямой Эфир". На передаче выяснилось, что официальный развод пары состоялся еще год назад.

Тем не менее, актриса рассказала, что несмотря на развод она и ее бывший супруг проводят много времени вместе с их сыном Семеном, Александр поддерживает бывшую жену и сына. Еще до рождения мальчика пара узнала, что у малыша синдром Дауна, но решила сохранить его.

"В любом случае, мы будем вместе воспитывать нашего Семёна и помогать всем тем, у кого есть детки с синдромом Дауна. Мы будем, как и сейчас, помогать фонду "Синдром любви" (фонд поддержки людей с синдромом Дауна). По большому счету, наша семья и не распалась. Тем более, Александр мне не изменял и он не ушел от меня к другой женщине. Вполне допускаю, что причина нашего развода заключается в публичности. Саша не был готов к этому, он не мог практически нигде оставаться неузнанным, поэтому постоянно испытывал от этого дискомфорт", — рассказала Бледанс на передаче.

Научиться дружить

Мусульманская женщина. Архивное фото
© AFP 2017 / Adek Berry
Саудовские СМИ рассказали о самых нелепых случаях развода в стране
В начале года стало известно и о расставании крепкой, как казалось, пары, — режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, проживших вместе 20 лет, воспитывающих 16-летнюю дочь Марию.

О расставании Толкалина написала на своей странице в Facebook, подводя итоги 2016 года: ".. И совсем тайное и главное — только окончательно расставшись с мужем я научилась с ним дружить……"

Тем не менее, не смотря на расставание, Толкалиной и Кончаловскому, по всей видимости, удалось сохранить теплые отношения. В своем Instagram актриса очень тепло поздравила бывшего супруга с днем рождения: "Тем временем Рождение Егора!!! Пусть будет на душе тепло и солнце, и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше, чем тебя!"

Безнадежный брак

Актриса Скарлетт Йоханссон. Архивное фото
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
СМИ: Скарлетт Йоханссон подала на развод с Роменом Дориаком
На развод со своим вторым мужем Роменом Дориаком подала знаменитая американская актриса Скарлетт Йоханссон. При этом стало известно, что фактически пара рассталась еще летом прошлого года, но оформить расставание юридически актриса решила только спустя несколько месяцев.

Йоханссон подала документы в Верховный суд Манхэттена, заявив, что её брак "безнадежно разрушен". Она также попросила получения основного попечительства над их трехлетней дочерью. Адвокаты Дориака сообщили, что намерены бороться в правовом поле. На следующий день после того, как актриса подала на развод, супруг Йоханссон призвал ее отозвать заявление о разводе и вернуться к переговорам ради дочери, написал журнал People со ссылкой на заявление, попавшее в распоряжение издания.

Актриса Скарлетт Йоханссон. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Муж Скарлетт Йоханссон попросил ее отозвать заявление о разводе, узнали СМИ
"Я бы попросил ее немедленно отозвать свой иск и вернуться, как бы ни было неприятно, за стол переговоров. Мы – родители милой дочери, которую продолжим воспитывать еще много лет и делить с ней радости и печали, как могут только родители", — говорилось в заявлении Дориака.

Уже после сообщений о предстоящем разводе СМИ писали о том, что пара появлялась вместе на светских мероприятиях. Тем не менее, осенью СМИ сообщили о том, что бракоразводный процесс был завершен.

Йоханссон и французский журналист Дориак поженились в 2014 году вскоре после рождения дочери. Предыдущий брак звезды с актером Райаном Рейнольдсом также был недолгим и продлился около двух с половиной лет.

© AFP 2017 / Mladen Antonov Американская актриса Скарлетт Йоханссон с мужем Роменом Дориаком
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Американская актриса Скарлетт Йоханссон с мужем Роменом Дориаком

С болью в сердце

Продюсер Харви Вайнштейн и его жена Джорджина Чапман
© AFP 2017 / Pascal Le Segretain/ Getty Images North America
Жена обвиняемого в домогательствах Вайнштейна решила уйти от него
Явно неудачным был уходящий год для американского продюсера Харви Вайнштейна: вокруг него разгорелся один из самых громких скандалов в Голливуде последних лет: как из рога изобилия сыпались на него обвинения в домогательствах и изнасилованиях, с обвинениями выступили десятки женщин. Среди тех, кто обвинил Вайнштейна в домогательствах, были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.

Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск.

На фоне сексуальных скандалов жена продюсера Джорджина Чапман сообщила о решении уйти от него.

"Мое сердце разрывается от боли за всех женщин, которые пережили ужасные страдания из-за этих непростительных действий. Я решила уйти от мужа. Забота о моих маленьких детях — это главное для меня", — сообщила 41-летняя Чапман, обратившись к СМИ с просьбой не вторгаться в личную жизнь.

Самые громкие разводы года
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ минувшем году распался союз актрисы Надежды Михалковой и режиссера Резо Гигинеишвили. Иск о расторжении брака в Пресненский суд Москвы подала Михалкова. Разбирательство проходило на закрытом заседании с участием представителей звезд. Супруги прожили вместе около семи лет, у них двое детей — шестилетняя Нина и четырехлетний Иван.Актриса Надежда Михалкова с супругом режиссером Резо Гигинеишвили на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В минувшем году распался союз актрисы Надежды Михалковой и режиссера Резо Гигинеишвили. Иск о расторжении брака в Пресненский суд Москвы подала Михалкова. Разбирательство проходило на закрытом заседании с участием представителей звезд. Супруги прожили вместе около семи лет, у них двое детей — шестилетняя Нина и четырехлетний Иван.
© AP Photo / Invision/Matt SaylesО разводе в этом году объявили голливудские актеры Крис Пратт и Анна Фэрис. Супруги прожили в браке восемь лет. У них есть пятилетний сын Джек. "Мы долго пытались сохранить семью и разочарованы, что не удалось. У нашего сына есть двое родителей, которые очень его любят. Ради его блага мы хотим сохранить эту историю внутри семьи. Мы все еще любим друг друга и всегда будем ценить время, проведенное вместе", - написали звезды в Instagram.Американский актер Крис Прэтт с женой Анной Фэрис
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
О разводе в этом году объявили голливудские актеры Крис Пратт и Анна Фэрис. Супруги прожили в браке восемь лет. У них есть пятилетний сын Джек. "Мы долго пытались сохранить семью и разочарованы, что не удалось. У нашего сына есть двое родителей, которые очень его любят. Ради его блага мы хотим сохранить эту историю внутри семьи. Мы все еще любим друг друга и всегда будем ценить время, проведенное вместе", - написали звезды в Instagram.
© AFP 2017 / Mladen Antonov После двух лет брака Скарлетт Йоханссон развелась со своим вторым мужем французским журналистом Роменом Дориаком. У пары есть трехлетняя дочь Роуз Дороти, однако пока не ясно, с кем из родителей она будет жить дальше. Скарлетт подала в суд, требуя единоличную опеку над ребенком. Однако Ромен намерен отстаивать свое право заниматься воспитанием дочери, которой, по его мнению, вредят постоянный разъезды, связанные со съемками мамы-актрисы.Американская актриса Скарлетт Йоханссон с мужем Роменом Дориаком
© AFP 2017 / Mladen Antonov
После двух лет брака Скарлетт Йоханссон развелась со своим вторым мужем французским журналистом Роменом Дориаком. У пары есть трехлетняя дочь Роуз Дороти, однако пока не ясно, с кем из родителей она будет жить дальше. Скарлетт подала в суд, требуя единоличную опеку над ребенком. Однако Ромен намерен отстаивать свое право заниматься воспитанием дочери, которой, по его мнению, вредят постоянный разъезды, связанные со съемками мамы-актрисы.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня в этом году рассталась с гражданским мужем Алексом Смерфитом. "Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: "Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились", - написала Боня в своем Instagram. У пары растет дочь Анжелина, которая родилась в 2012 году.Телеведущая Виктория Боня с мужем Алексом Смерфитом
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Виктория Боня в этом году рассталась с гражданским мужем Алексом Смерфитом. "Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: "Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились", - написала Боня в своем Instagram. У пары растет дочь Анжелина, которая родилась в 2012 году.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРассталась в этом году со своим мужем и телеведущая Анфиса Чехова. Актер Гурам Баблишвили после развода оставил жене машину и квартиру. Их общий сын Соломон может в любое время приезжать к отцу или путешествовать вместе с ним.Телеведущая Анфиса Чехова и актер Гурам Баблишвили
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Рассталась в этом году со своим мужем и телеведущая Анфиса Чехова. Актер Гурам Баблишвили после развода оставил жене машину и квартиру. Их общий сын Соломон может в любое время приезжать к отцу или путешествовать вместе с ним.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСамым неожиданным расставанием года стал скандальный бракоразводный процесс актера Армена Джигарханяна и его жены Виталины Цымбалюк-Романовской, которая являлась директором его театра. Все началось после того, как Джигарханян попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить жену, которая "причинила ему много боли". 27 ноября суд удовлетворил иск Джигарханяна о разводе. В начале декабря Цымбалюк-Романовской предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. По заявлению следствия, женщина собирала и распространяла в СМИ информацию о личной и семейной жизни без согласия супруга.Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Самым неожиданным расставанием года стал скандальный бракоразводный процесс актера Армена Джигарханяна и его жены Виталины Цымбалюк-Романовской, которая являлась директором его театра. Все началось после того, как Джигарханян попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить жену, которая "причинила ему много боли". 27 ноября суд удовлетворил иск Джигарханяна о разводе. В начале декабря Цымбалюк-Романовской предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. По заявлению следствия, женщина собирала и распространяла в СМИ информацию о личной и семейной жизни без согласия супруга.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОб официальном разрыве отношений с мужем, продюсером Александром Семиным актриса Эвелина Бледанс рассказала в одном из ток-шоу в середине сентября. Оказалось, что супруги развелись еще год назад, но скрывали это ради сына Семена. Мальчику, который родился с синдромом Дауна, сейчас пять лет. Несмотря на развод, Бледанс и Семин продолжают совместно заниматься его воспитанием.Актриса Эвелина Бледанс и продюсер Александр Семин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Об официальном разрыве отношений с мужем, продюсером Александром Семиным актриса Эвелина Бледанс рассказала в одном из ток-шоу в середине сентября. Оказалось, что супруги развелись еще год назад, но скрывали это ради сына Семена. Мальчику, который родился с синдромом Дауна, сейчас пять лет. Несмотря на развод, Бледанс и Семин продолжают совместно заниматься его воспитанием.
© AP Photo / Charles DharapakСамый громкий голливудский скандал этого года связан с именем продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах. Вайнштейн был уволен со всех постов, его исключили из Американской киноакадемии, Гильдии продюсеров и Академии телевидения США. На фоне скандала жена Вайнштейна Джорджина Чапман сообщила, что решила от него уйти. Стоит однако заметить, что развод пока юридически не оформлен.Американский продюсер Харви Вайнштейн с женой Джорджиной Чапман
© AP Photo / Charles Dharapak
Самый громкий голливудский скандал этого года связан с именем продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах. Вайнштейн был уволен со всех постов, его исключили из Американской киноакадемии, Гильдии продюсеров и Академии телевидения США. На фоне скандала жена Вайнштейна Джорджина Чапман сообщила, что решила от него уйти. Стоит однако заметить, что развод пока юридически не оформлен.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСпустя 20 лет совместной жизни режиссер Егор Кончаловский расстался с актрисой Любовью Толкалиной. У пары есть 16-летняя дочь Маша. "У нас замечательные отношения, мы вместе растим дочку, но у каждого своя жизнь", - рассказал про расставание с гражданской женой Кончаловский.Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Спустя 20 лет совместной жизни режиссер Егор Кончаловский расстался с актрисой Любовью Толкалиной. У пары есть 16-летняя дочь Маша. "У нас замечательные отношения, мы вместе растим дочку, но у каждого своя жизнь", - рассказал про расставание с гражданской женой Кончаловский.
© AFP 2017 / Robyn BeckВ минувшем году после 18 лет брака развелся американский актер Бен Стиллер. Заявление на развод подала его жена, актриса Кристин Тейлор. "С неимоверной любовью и уважением друг к другу, проведя вместе 18 лет, мы приняли решение о разводе. Мы останемся преданными родителями и близкими друзьями. Нашим приоритетом останется дальнейшее воспитание детей", — говорилось в совместном заявлении супругов. Двое детей после развода родителей остались жить с матерью.Американский актер Бен Стиллер с супругой Кристин Тейлор
© AFP 2017 / Robyn Beck
В минувшем году после 18 лет брака развелся американский актер Бен Стиллер. Заявление на развод подала его жена, актриса Кристин Тейлор. "С неимоверной любовью и уважением друг к другу, проведя вместе 18 лет, мы приняли решение о разводе. Мы останемся преданными родителями и близкими друзьями. Нашим приоритетом останется дальнейшее воспитание детей", — говорилось в совместном заявлении супругов. Двое детей после развода родителей остались жить с матерью.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБизнесмен Роман Абрамович и соосновательница музея современного искусства "Гараж" Дарья Жукова в августе объявили о намерении развестись. У пары есть двое общих детей: шестилетний сын Арон и четырехлетняя дочь Лея. "После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", — говорилось в их совместном заявлении.Бизнесмен Роман Абрамович и Дарья Жукова
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Бизнесмен Роман Абрамович и соосновательница музея современного искусства "Гараж" Дарья Жукова в августе объявили о намерении развестись. У пары есть двое общих детей: шестилетний сын Арон и четырехлетняя дочь Лея. "После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", — говорилось в их совместном заявлении.
/
Комментировать
Итоги и ожидания
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена