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Итоги и ожидания

Под знаком ОПЕК+: каким 2017 год стал для "черного золота"

16:4625.12.2017
(обновлено: 16:55 25.12.2017)
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© Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"Перейти в фотобанкБуровая установка. Архивное фотоБуровая установка. Архивное фото
© Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уходящий 2017 год открыл миру новую главу в нефтяной истории под названием "Декларация о сотрудничестве" или просто "Сделка ОПЕК+". Ее авторы и по совместительству главные действующие лица — 24 нефтедобывающие державы, которые под лидерством Саудовской Аравии и России развернули беспрецедентную борьбу за спасение рынка нефти, испытавшего шок из-за обвала цен в 2014-2016 годах.

Пожарный около главного узла газопровода в Баумгартене, Австрия. 12 декабря 2017
© AFP 2017 / Joe Klamar
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Цены на нефть в этот период упали действительно эпично: со 115 долларов за баррель марки Brent в начале лета 2014 года до примерно 27 долларов в начале 2016 года, что стало минимумом с 2003 года. Тогда страны ОПЕК и ряд не входящих в нее государств решили спасти ситуацию общими усилиями и к концу года в Вене заключили соглашение о сокращении добычи нефти, так называемую сделку ОПЕК+.

Стороны условились снижать добычу суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ собрались в Вене, чтобы отпраздновать годовщину соглашения и обсудить его результаты.

"Вместе с нашими партнерами из стран, не входящих в ОПЕК, мы написали новую главу в истории этой промышленности… Мы можем гордиться тем, чего мы достигли, работая вместе", — говорил тогда генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Однако глава завершилась не словом "конец", а интригующей фразой "продолжение следует". Отметив год со дня заключения сделки, страны ОПЕК+ вновь продлили ее — до конца 2018 года.

Полпути позади

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Промежуточные результаты работы ОПЕК+, впрочем, уже есть, и участники соглашения считают их успешными. "Я рад сообщить, что итоги нашего исторического сотрудничества превзошли даже самые оптимистичные ожидания. Восстановление баланса на рынке нефти идет полным ходом… Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре сократились еще больше… Инвестиции и чувство уверенности возвращаются в нефтяную промышленность", — говорил в декабре Баркиндо.

Опрошенные РИА Новости аналитики согласны со странами венского соглашения. "Благодаря соглашению цены на нефть к концу года даже превысили комфортный для всех участников уровень в 60 долларов за баррель… Дополнительным позитивным итогом переговоров о продлении соглашения стало присоединение к нему ранее не участвовавших Нигерии и Ливии", — считает заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Однако так ли радужна ситуация? "Если присмотреться — все не так просто. Ряд стран — Ирак, Иран, Арабские Эмираты, Казахстан — соблюдали договоренности не до конца, и Саудовской Аравии пришлось компенсировать это за счет снижения добычи ниже ее собственной квоты", — отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Снизить излишек коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире ОПЕК+ за год так и не успели. Министр энергетики РФ Александр Новак 22 декабря говорил, что в странах ОЭСР они все еще на 140 миллионов баррелей выше среднего пятилетнего уровня, который стремятся достичь участники сделки.

ОПЕК в декабре прогнозировала, что эта цель будет достигнута к концу 2018 года, по словам Новака — в третьем-четвертом квартале. Впрочем, члены ОПЕК+ уже не раз меняли прогноз, ожидая баланса рынка то во втором полугодии 2017 года, то к концу первого квартала 2018 года.

Продолжение следует

Каким может стать продолжение истории "Сделка ОПЕК+"? Очевидных вариантов два: переход стран к выходу из соглашения или очередное его продление. Так, агентство Рейтер 21 декабря со ссылкой на источники сообщило, что страны ОПЕК+ начали работу над стратегией выхода. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи ранее в декабре обещал, что о том, как эта стратегия будет выглядеть, участники венской сделки объявят в июне.

Новак 22 декабря говорил о формировании в ОПЕК+ консенсуса о том, что выход из венского соглашения должен быть постепенным, но детальные переговоры об этом должны начаться лишь после того, как рынок достигнет баланса. При этом министр напомнил, что есть вариант и продления сделки после 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта Россия, устремленная в будущее. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Продлить сделку за пределы 2018 года будет сложно. Во многом судьба сделки находится в руках двух стран — Саудовской Аравии и России, причем для Саудовской Аравии высокий уровень цен на нефть более важен, чем для России", — считает Маринченко.

Эксперт поясняет, что в королевстве идет консолидация власти вокруг фигуры наследного принца, на 2018 год запланировано IPO государственной нефтекомпании Saudi Aramco, а бюджет страны балансируется при цене нефти выше 70 долларов. В России макроэкономическая политика более гибкая, и управлять дефицитом бюджета можно с помощью курса рубля. Кроме того, некоторые нефтяные компании, такие как "Роснефть" и "Газпром нефть", имеют потенциал роста добычи — продление сделки за пределы 2018 года может их не устроить.

Не стоит при этом забывать о еще одном ключевом герое всей истории — США. Из декабрьского прогноза американского Минэнерго следует, что Штаты рассчитывают к осени 2018 года опередить Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти, а при их сохранении королевством на текущем уровне (9,99 миллиона баррелей в сутки) это может произойти уже в мае. "Добыча в США остается одним из ключевых неизвестных в уравнении спроса и предложения на рынке нефти в 2018 году", — отмечает Маринченко.

Рабочий на станции по добыче природного газа. Архивное фото
© AP Photo / Murad Sezer
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Эксперт энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко предупреждает и о других возможных угрозах — Канаде и Бразилии. "В 2016-2017 годах произошел значительный технологический прорыв в добыче канадских нефтяных песков и бразильских сверхглубоководных месторождений, что сделало их конкурентными при текущих ценах, а это значит, что мы можем ожидать увеличения темпов роста добычи и в этих странах", — сказала она.

Танурков все же считает реальным снижение запасов нефти в мире в 2018 году до нормы даже при росте добычи в США. "Добыча в США в 2018 году, вероятно, продемонстрирует рост на уровне около 800 тысяч баррелей в сутки, что в совокупности с ростом мирового спроса и нулевым ростом добычи со стороны участников соглашения позволит уже в 2018 году достигнуть нормальных (пятилетних средних) уровней запасов", — поясняет он.

ОПЕК + не ОПЕК = дружба навек

История ОПЕК+ не ограничивается борьбой за баланс на рынке нефти — сделка стала удобной площадкой для налаживания политических и экономических связей между странами-участницами.

Главный пример — Саудовская Аравия и Россия, между которыми сейчас только в энергетике, помимо сотрудничества в рамках ОПЕК+, намечено 32 проекта. При этом ведутся активные консультации по углублению связей в финансовой сфере, транспортной, авиационной, сельскохозяйственной, металлургической, телекоммуникационной и даже космической.

Добыча нефти на Ближнем Востоке
© AP Photo / Hasan Jamali
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Важным в этом отношении стал исторический визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Россию в октябре. "Это знаковый визит, и как только он состоялся, здесь (в Саудовской Аравии – ред.) все изменилось. Вектор кардинально изменился в сторону Российской Федерации", — говорил РИА Новости глава Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с Саудовской Аравией (РОСА) Андрей Тарасов.

"Я бы хотел признать, что отношения между странами ОПЕК и не ОПЕК стали гораздо глубже", — резюмировал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. "Наш общий труд на протяжении прошедшего года привел к… новой дружбе, новым возможностям, и заложил основу для дальнейшего сотрудничества в будущем", — отмечал Баркиндо.

Получается, что сделка ОПЕК+ — уже не просто новая глава в истории нефтяной промышленности, а платформа для расширения и закрепления взаимодействия между участниками. Стоит отметить, что к сделке уже присоединились шесть стран-наблюдателей. Кроме того, в ОПЕК+ решили проводить координационные совещания по вопросам окружающей среды и изменения климата.

Генсек ОПЕК в декабре резюмировал это так: "Мы постепенно, но неуклонно закладываем фундамент для институционализации "Декларации о сотрудничестве", которая выходит за пределы ребалансировки рынка нефти".

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и задачи ОПЕК
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