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Итоги и ожидания

Взлеты, проблемы и надежды. Каким был 2017 год для российской авиации

14:0925.12.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамолет заходит на посадку. Архивное фотоСамолет заходит на посадку. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские туристы так и не дождались возобновления полетов в Египет в 2017 году, но получили однозначный сигнал, что ждать осталось недолго: первые рейсы в Каир отправятся уже в конце зимы.

Неприятностью года для отрасли и пассажиров стал уход с рынка одного из крупнейших чартерных перевозчиков — "ВИМ-Авиа".

Переполохом 2017 года можно назвать изменение правил провоза багажа и ручной клади в самолетах.

Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РФ намерена потеснить иностранных авиапроизводителей на внутреннем рынке

Прорывным уходящий год стал для авиастроителей – после многочисленных испытаний совершил первый дальний полет новый российский пассажирский самолет МС-21. Его разработчик корпорация "Иркут" планирует запустить серийное производство лайнера в 2018 году, уже есть заказы на 175 самолетов.

МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".

Первый дальний перелет лайнера МС-21
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкОпытный самолет МС-21-300 17 октября совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром Летно-исследовательского института имени Громова "Раменское" в Жуковском.Самолет МС-21 совершает взлет в аэропорту Иркутск во время первого перелета в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Опытный самолет МС-21-300 17 октября совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром Летно-исследовательского института имени Громова "Раменское" в Жуковском.
© Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкБорт за шесть часов преодолел порядка четырех с половиной тысяч километров без посадки.Самолет МС-21 в аэропорту Иркутск перед первым перелетом в Жуковский
© Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Борт за шесть часов преодолел порядка четырех с половиной тысяч километров без посадки.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкДальний перелет прошел в штатном режиме, все системы самолета работали без сбоев.Самолет МС-21 совершает посадку в аэропорту Жуковский во время первого перелета из Иркутска
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Дальний перелет прошел в штатном режиме, все системы самолета работали без сбоев.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкКорпорация "Иркут", разработчик и производитель нового пассажирского самолета, приступила ко второму этапу летных испытаний лайнера в середине сентября.Техническое обслуживание самолета МС-21 в аэропорту Иркутск перед первым перелетом в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Корпорация "Иркут", разработчик и производитель нового пассажирского самолета, приступила ко второму этапу летных испытаний лайнера в середине сентября.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкВ ходе подготовительной работы ко второму этапу летных испытаний на МС-21-300 были смонтированы тензометрические датчики, которые позволяют точно измерять нагрузки на конструкцию.Самолет МС-21 в аэропорту Иркутск перед первым перелетом в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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В ходе подготовительной работы ко второму этапу летных испытаний на МС-21-300 были смонтированы тензометрические датчики, которые позволяют точно измерять нагрузки на конструкцию.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкПараллельно, по результатам первого этапа летных испытаний, в самолете было скорректировано программное обеспечение.Самолет МС-21 в аэропорту Иркутск перед первым перелетом в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Параллельно, по результатам первого этапа летных испытаний, в самолете было скорректировано программное обеспечение.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкПосле перелета испытания борта продолжатся на аэродроме в Жуковском.Самолет МС-21 совершает посадку в аэропорту Жуковский во время первого перелета из Иркутска
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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После перелета испытания борта продолжатся на аэродроме в Жуковском.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкПланируется, что пассажирский самолет МС-21 сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Новые лайнеры вмещают до 211 пассажиров.Самолет МС-21, совершивший посадку в аэропорту Жуковский после первого перелета из Иркутска
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Планируется, что пассажирский самолет МС-21 сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Новые лайнеры вмещают до 211 пассажиров.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкПервый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года в Иркутске. Самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.Самолет МС-21 совершает взлет в аэропорту Иркутск во время первого перелета в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года в Иркутске. Самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкИркутский авиационный завод планирует выйти на серийное производство 70 самолетов МС-21 в 2022 году.Самолет МС-21 совершает взлет в аэропорту Иркутск во время первого перелета в Жуковский
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Иркутский авиационный завод планирует выйти на серийное производство 70 самолетов МС-21 в 2022 году.
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Надежды

Уходящий год принес туристам, соскучившимся по отдыху на Красном море, надежду на скорое возобновление авиасообщения с Египтом. По словам чиновников двух стран, этого можно ожидать уже с начала февраля.

Туристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
Россиянам "закрыли" Египет до особого распоряжения

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

За прошедшие два года российские специалисты неоднократно проводили проверки мер безопасности в аэропортах Каира, Хургады и Шарм-эш-Шэйха. В итоге 15 декабря 2017 года стороны подписали протокол по авиационной безопасности, который стал первым шагом для возобновления прямого авиасообщения. Его детали не раскрываются, но уже известно, что Россия и Египет ведут переговоры с компаниями, которые будут обеспечивать дополнительные меры безопасности в египетских аэропортах.

Вид из окна российского самолета на территорию Египта
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия и Египет договорились возобновить регулярное авиасообщение

Однако пока туристам следует ожидать только возобновления полетов в Каир, переговоры об открытии чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх пройдут не раньше апреля.

По словам главы Минтранса РФ Максима Соколова, Россия и Египет начнут обсуждать открытие чартерных рейсов после того, как для этого будет готова инфраструктура. Сроки завершения переговоров он назвать затруднился.

Трудности перевозок

Самолеты авиакомпании ВИМ-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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"ВИМ-Авиа": летать нельзя остановить

Длительные задержки авиакомпании "ВИМ-Авиа" были привычны для пассажиров, однако в конце сентября, когда ситуация с долгами стала угрожать деятельности перевозчика, с проблемами столкнулись десятки тысяч пассажиров в России и за рубежом. В результате "ВИМ-Авиа", существовавшая 17 лет и входившая в десятку крупнейших российских авиакомпаний по объему пассажиропотока, не выдержала долгового бремени и в октябре прекратила полеты. К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" под контролем Минтранса и Росавиации пришлось подключиться другим авиакомпаниям.

Вскоре история приобрела криминальный окрас: гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" были помещены под стражу, Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве, а владельцы Светлана и Рашид Мурсекаевы, опасаясь уголовного преследования, сбежали из страны. По данным Росавиации, кредиторская задолженность перевозчика составляет около 10 миллиардов рублей.

Однако "ВИМ-Авиа", как когда-то и "Трансаэро", несмотря на свои колоссальные долги, привлекла авантюристов: так, некий бизнесмен Борис Карлов и его компания Aurora Investment не просто высказали заинтересованность в возобновлении деятельности авиакомпании, но даже составили план по выводу "ВИМ-Авиа" из кризиса и ее возрождению. Но план так и остался на бумаге.

Самолет Boeing 777-200 авиакомпании ВИМ-Авиа взлетает в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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Семь миллиардов рублей: названа общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа"

Ситуация с "ВИМ-Авиа" не осталась незамеченной на самом верху: президент Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта Соколову, а вице-премьеру Аркадию Дворковичу заявил, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли. Также на фоне краха авиакомпании было объявлено об отставке замминистра транспорта Валерия Окулова, который занимал эту должность более восьми лет.

Чтобы избежать повторения опыта "ВИМ-Авиа", которая столкнулась с проблемами, в том числе из-за недостаточного количества воздушных судов, авиавласти решили "подстелить соломку" и в декабре сократили чартерную программу шести авиакомпаний для предотвращения ситуаций по образованию задержек и отмен рейсов. Сбоев в новогодней чартерной программе полетов не будет, уже пообещал Минтранс.

Также министерство транспорта готовит законопроект о пересмотре критериев финансовой устойчивости авиакомпаний, а в следующем году должен заработать фонд для оперативного финансирования расходов, возникающих из-за остановки деятельности авиаперевозчиков.

Марш авиаторов
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Марш авиаторов

Новые правила

В этом году россияне получили право выбора – лететь дешево и налегке по безвозвратному тарифу или с багажом за полную стоимость билета с возможностью возврата.

Пассажиры, покидающие зону таможенного контроля в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах

Началась эта история с недопонимания, после того, как Минтранс в июле опубликовал проект новых авиационных правил, предусматривающих минимальный вес ручной клади в пять килограммов. При этом из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт помимо ручной клади без дополнительной платы исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

Предложенный Минтрансом порядок сразу же вызвал массу вопросов и критики. "Что касается ручной клади, там вы какую-то чушь написали, что нельзя проносить цветы, телефоны, верхнюю одежду", — возмутилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

После обсуждений в ручную кладь "вернулись" папки для бумаг, зонтик, трость и сотовый телефон. Главе Минтранса Соколову пришлось пояснять, что для возвратных билетов правила провоза ручной клади в 10 килограмм останутся без изменений, а решение — повышать с пяти килограмм или нет планку по весу для невозвратных тарифов — останется за самими авиакомпаниями.

Туристы в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / NicoElNino
Полетим по-новому: дешевле, но без багажа и с минимумом ручной клади

Новые правила, уточняющие провоз багажа и ручной клади, вступили в силу 5 ноября. Этой возможностью сразу воспользовался лоукостер "Победа", аргументируя решение тем, что новые нормы позволят авиакомпании снизить тарифы минимум на 20%.

Поправки в федеральные авиационные правила предписывают, что пассажир, кроме ручной клади, вес которой авиакомпания не может установить меньше пяти килограмм, сможет взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание, костюм в портпледе, коляску для ребенка, медицинские изделия и лекарства, а также товары, купленные в магазинах duty free.

При этом вес и габариты рюкзака и пакета с товарами из магазинов duty free Минтранс предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно. Этим также воспользовалась "Победа", ограничив размер провозимой в салоне ручной клади, но не ее вес.

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