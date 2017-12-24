Большинство фото - хорошие. Кроме 7 и 12, где люди со скользкими физиономиями.
Звездные родители года
10:0024.12.2017
(обновлено: 17:53 24.12.2017)
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© AP Photo / Invision/ Joel RyanВпервые родителями в этом году стали 56-летний Джордж Клуни и 39-летняя Амаль Аламуддин. Шестого июня у четы родилась двойня: мальчик и девочка. "Этим утром Амаль и Джордж с радостью сделали частью своей жизни Эллу и Александра Клуни. Элла, Амаль и Александр чувствуют себя прекрасно. Джордж — на успокоительных, должен прийти в норму через несколько дней", — сообщил журналистам в день родов пресс-секретарь актера. Рожала Амаль в Лондоне, где супруг снял для нее целое крыло больницы.
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Впервые родителями в этом году стали 56-летний Джордж Клуни и 39-летняя Амаль Аламуддин. Шестого июня у четы родилась двойня: мальчик и девочка. "Этим утром Амаль и Джордж с радостью сделали частью своей жизни Эллу и Александра Клуни. Элла, Амаль и Александр чувствуют себя прекрасно. Джордж — на успокоительных, должен прийти в норму через несколько дней", — сообщил журналистам в день родов пресс-секретарь актера. Рожала Амаль в Лондоне, где супруг снял для нее целое крыло больницы.
© AP Photo / Facebook/ Charles OmmanneyВ конце августа основатель крупнейшей социальной сети в мире Марк Цукерберг сообщил о том, что его жена Присцилла родила второго ребенка. "Дорогая Августа, добро пожаловать в этот мир! Твоя мама и я с нетерпением ждем, кем ты станешь", — написал Цукерберг в Facebook. После рождения дочери Марк решил взять два месяца декретного отпуска. Первая дочь Цукерберга Максима появилась на свет в декабре 2015 года.
© AP Photo / Facebook/ Charles Ommanney
В конце августа основатель крупнейшей социальной сети в мире Марк Цукерберг сообщил о том, что его жена Присцилла родила второго ребенка. "Дорогая Августа, добро пожаловать в этот мир! Твоя мама и я с нетерпением ждем, кем ты станешь", — написал Цукерберг в Facebook. После рождения дочери Марк решил взять два месяца декретного отпуска. Первая дочь Цукерберга Максима появилась на свет в декабре 2015 года.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУ голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк 21 марта родилась дочь. Девочку назвали Лея де Сьен Шейк Купер. Это первый ребенок и для Купера, и для Шейк.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
У голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк 21 марта родилась дочь. Девочку назвали Лея де Сьен Шейк Купер. Это первый ребенок и для Купера, и для Шейк.
© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellИзвестный американский актер и режиссер Мел Гибсон в этом году стал отцом в девятый раз. Сына, которого назвали Ларс Джерард, актеру подарила его нынешняя возлюбленная, 26-летняя сценаристка Розалинда Росс.
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
Известный американский актер и режиссер Мел Гибсон в этом году стал отцом в девятый раз. Сына, которого назвали Ларс Джерард, актеру подарила его нынешняя возлюбленная, 26-летняя сценаристка Розалинда Росс.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesВ этом году топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли родила актеру боевиков Джейсону Стэтхэму первенца. "Наш маленький мужчина прибыл! Джек Оскар Стэтхэм. Три килограмма 630 граммов. Родился 24 июня", — сообщила счастливая мать в Instagram.
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
В этом году топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли родила актеру боевиков Джейсону Стэтхэму первенца. "Наш маленький мужчина прибыл! Джек Оскар Стэтхэм. Три килограмма 630 граммов. Родился 24 июня", — сообщила счастливая мать в Instagram.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussСупруга Бенедикта Камбербэтча Софи Хантер в марте подарила мужу второго сына. Ребенку дали имя Хал — в честь юного принца из пьес Шекспира. Первенец пары появился на свет в 2015 году, его зовут Кристофер.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Супруга Бенедикта Камбербэтча Софи Хантер в марте подарила мужу второго сына. Ребенку дали имя Хал — в честь юного принца из пьес Шекспира. Первенец пары появился на свет в 2015 году, его зовут Кристофер.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniЗвезда большого тенниса Серена Уильямс стала мамой в первый день сентября. Многократная победительница турниров серии Большого шлема подарила своему возлюбленному — американскому предпринимателю Алексису Оганяну — дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Через полтора месяца после рождения ребенка родители малышки сыграли свадьбу.
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Звезда большого тенниса Серена Уильямс стала мамой в первый день сентября. Многократная победительница турниров серии Большого шлема подарила своему возлюбленному — американскому предпринимателю Алексису Оганяну — дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Через полтора месяца после рождения ребенка родители малышки сыграли свадьбу.
© AFP 2017 / Miguel MedinaВ этом году 50-летняя американская певица Джанет Джексон родила первенца. У них с мужем — миллиардером из Катара Виссамом аль-Мана появился сын, которого назвали Иссу. Спустя месяц после рождения ребенка пара объявила о расставании.
В этом году 50-летняя американская певица Джанет Джексон родила первенца. У них с мужем — миллиардером из Катара Виссамом аль-Мана появился сын, которого назвали Иссу. Спустя месяц после рождения ребенка пара объявила о расставании.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ конце апреля российская певица Полина Гагарина родила своему мужу, фотографу Дмитрию Исхакову, дочь Мию, девочка стала его первым ребенком. У Гагариной от брака с актером Петром Кисловым есть 9-летний сын Андрей.
В конце апреля российская певица Полина Гагарина родила своему мужу, фотографу Дмитрию Исхакову, дочь Мию, девочка стала его первым ребенком. У Гагариной от брака с актером Петром Кисловым есть 9-летний сын Андрей.
© AP Photo / Invision/ Charles SykesАмериканская актриса, звезда мюзикла "Mamma Mia!" Аманда Сейфрид и ее муж Томас Садоски в этом году впервые стали родителями. В марте Аманда родила дочь. Буквально за несколько дней до родов пара сыграла свадьбу.
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Американская актриса, звезда мюзикла "Mamma Mia!" Аманда Сейфрид и ее муж Томас Садоски в этом году впервые стали родителями. В марте Аманда родила дочь. Буквально за несколько дней до родов пара сыграла свадьбу.
© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerФранцузская актриса Леа Сейду в середине января родила первенца. Звезда ленты "Жизнь Адель" и ее партнер Андре Мейер выбрали для мальчика имя Жорж.
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
Французская актриса Леа Сейду в середине января родила первенца. Звезда ленты "Жизнь Адель" и ее партнер Андре Мейер выбрали для мальчика имя Жорж.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПервенец в этом году родился и в семье телеведущего Андрея Малахова. Его супруга, издатель российской версии журнала ELLE Наталья Шкулева, 15 ноября родила мальчика. Родители назвали сына Александром.
Первенец в этом году родился и в семье телеведущего Андрея Малахова. Его супруга, издатель российской версии журнала ELLE Наталья Шкулева, 15 ноября родила мальчика. Родители назвали сына Александром.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДвукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков также впервые стали родителями. Дочь фигуристов появилась на свет 16 февраля. Девочку назвали Анжеликой.
Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков также впервые стали родителями. Дочь фигуристов появилась на свет 16 февраля. Девочку назвали Анжеликой.
© AFP 2017 / Robyn BeckВ конце февраля американская актриса Натали Портман и ее муж, французский хореограф Бенжамен Мильпье, стали родителями во второй раз. Натали родила дочь, которую назвали Амалия. Первенец пары — сын Алеф — появился на свет в 2011 году.
В конце февраля американская актриса Натали Портман и ее муж, французский хореограф Бенжамен Мильпье, стали родителями во второй раз. Натали родила дочь, которую назвали Амалия. Первенец пары — сын Алеф — появился на свет в 2011 году.
© AFP 2017 / Javier SorianoНападающего сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду можно с уверенностью назвать суперпапой года. У звезды мирового футбола появилось трое детей. Восьмого июня суррогатная мать родила для Роналду двойню: мальчика и девочку, которых назвали Ева и Матео. А в ноябре подруга футболиста, испанская модель Джорджиа Родригес, родила дочь, которую назвали Алана Мартина. Теперь у нападающего четверо детей. Его старшему сыну Кристиану, рожденному также суррогатной матерью, уже шесть лет.
Нападающего сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду можно с уверенностью назвать суперпапой года. У звезды мирового футбола появилось трое детей. Восьмого июня суррогатная мать родила для Роналду двойню: мальчика и девочку, которых назвали Ева и Матео. А в ноябре подруга футболиста, испанская модель Джорджиа Родригес, родила дочь, которую назвали Алана Мартина. Теперь у нападающего четверо детей. Его старшему сыну Кристиану, рожденному также суррогатной матерью, уже шесть лет.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniПевица Бейонсе и рэпер Джей Зи в июне стали родителями во второй раз. У пары родились близнецы, мальчик и девочка, которых назвали Сэром и Руми. Старшая дочь музыкантов Блю Айви появилась на свет в 2012 году.
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи в июне стали родителями во второй раз. У пары родились близнецы, мальчик и девочка, которых назвали Сэром и Руми. Старшая дочь музыкантов Блю Айви появилась на свет в 2012 году.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПевица Пелагея в этом году впервые стала мамой. Она родила своему мужу, хоккеисту ЦСКА Ивану Телегину, дочь. Девочку назвали Таисией. Для Телегина это уже второй ребенок. В 2016 году у него родился сын Марк.
Певица Пелагея в этом году впервые стала мамой. Она родила своему мужу, хоккеисту ЦСКА Ивану Телегину, дочь. Девочку назвали Таисией. Для Телегина это уже второй ребенок. В 2016 году у него родился сын Марк.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss"Чудо-женщина" Галь Гадот и ее муж Ярон Версано в этом году стали родителями во второй раз. Актриса в марте родила дочь, которую назвали Майя. Старшей дочери пары Альме сейчас шесть лет.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
"Чудо-женщина" Галь Гадот и ее муж Ярон Версано в этом году стали родителями во второй раз. Актриса в марте родила дочь, которую назвали Майя. Старшей дочери пары Альме сейчас шесть лет.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в этом году впервые стали родителями. Их дочь появилась на свет в середине октября. Имя ребенка артисты решили не оглашать до крестин.
Певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в этом году впервые стали родителями. Их дочь появилась на свет в середине октября. Имя ребенка артисты решили не оглашать до крестин.
© AP Photo / J.Pat CarterПосле 16 лет совместной жизни теннисистка Анна Курникова родила испанскому певцу Энрике Иглесиасу близнецов. Первенцы, которых назвали Николас и Люси, появились на свет в середине декабря в одной из клиник Майами.
© AP Photo / J.Pat Carter
После 16 лет совместной жизни теннисистка Анна Курникова родила испанскому певцу Энрике Иглесиасу близнецов. Первенцы, которых назвали Николас и Люси, появились на свет в середине декабря в одной из клиник Майами.
Известные актеры, спортсмены и звезды шоу-бизнеса, которые в этом году стали родителями, — в фотоленте Ria.ru.
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Сколько небритых мужчин. Фирме Жиллет ещё работать и работать.
Большинство фото - хорошие. Кроме 7 и 12, где люди со скользкими физиономиями.
Большинство фото - хорошие. Кроме 7 и 12, где люди со скользкими физиономиями.
15:09
24.12.2017
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