Звездные родители года

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Впервые родителями в этом году стали 56-летний Джордж Клуни и 39-летняя Амаль Аламуддин. Шестого июня у четы родилась двойня: мальчик и девочка. "Этим утром Амаль и Джордж с радостью сделали частью своей жизни Эллу и Александра Клуни. Элла, Амаль и Александр чувствуют себя прекрасно. Джордж — на успокоительных, должен прийти в норму через несколько дней", — сообщил журналистам в день родов пресс-секретарь актера. Рожала Амаль в Лондоне, где супруг снял для нее целое крыло больницы.