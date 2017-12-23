Выбор РИА Новости: главные свадьбы 2017 года

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Уходящий год был богатым на свадьбы: вышла замуж сестра герцогини Кэмбриджской Кейт Миддлтон Пиппа Миддлтон, связали себя узами брака известные актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер, в пятый раз женились актеры Гэри Олдмен и Шон Бин.

Известные музыканты тоже создавали семьи: в очередной раз женился легендарный Стиви Уандер, вышла замуж певица Адель. Не отставали и звезды спорта: Лионель Месси женился на своей подруге детства Антонелле Рокуццо, теннисистка Серена Уильямс вышла замуж за американского предпринимателя Алексиса Оганяна.

Женились в уходящем году и опальные политики: вновь связал себя узами брака бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан, сыграл в СИЗО свадьбу экс-губернатор Кировской области Никита Белых.

Несколько уже женатых звездных пар в уходящем году сочетались церковным браком: обвенчались телеведущий Максим Галкин и народная артистка СССР Алла Пугачева, а также двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская.

Сестра герцогини и мультимиллионер

Без преувеличения свадьбой года в Великобритании стало бракосочетание младшей сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон и инвестора-мультимиллионера Джеймса Мэттьюса.

Сестра Пиппы Кейт Миддлтон замужем за принцем Уильямом, старшим внуком королевы Елизаветы Второй.

Джеймсу Мэттьюсу 41 год, он руководит инвестиционной компанией Eden Rock Capital Management Group и был одним из ее основателей в 2001 году. Он из состоятельной семьи, его отцу принадлежит фешенебельный отель на острове Сен-Барт. До начала финансовой карьеры жених подавал надежды как профессиональный автогонщик.

Пиппа (полное имя невесты — Филиппа Шарлотта Миддлтон) и Джеймс впервые встретились несколько лет назад. Газета The Sun писала, что некоторое время они встречались в 2012 году, но что-то пошло не так, и они расстались. После того как в 2012 году Пиппа рассталась с бойфрендом, тоже финансистом Нико Джексоном, молодые люди воссоединились и практически сразу начали жить вместе.

Предложение руки и сердца от инвестора, гонщика и марафонца (Мэттьюс, как и большинство "золотой молодежи" в Лондоне, занимается бегом) Пиппа получила в июле 2016 года, пишет газета.

Звезды спорта

Звезда мирового футбола 30-летний Лионель Месси в июле женился на своей подруге детства Антонелле Рокуццо. Со своей избранницей Месси стал встречаться во второй половине 2000-х, сейчас у пары два сына.

Свадьба прошла в Аргентине, на ней побывали 250 гостей, среди которых были и одноклубники футболиста по испанской "Барселоне".

Многократная победительница турниров серии Большого шлема, экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс в ноябре вышла замуж за американского предпринимателя Алексиса Оганяна. В числе гостей на свадьбе были певицы Бейонсе, Келли Роуленд, актриса Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном, теннисистка Каролина Возняцки и ее возлюбленный баскетболист Дэвид Ли, а также другие известные персоны.

Пара объявила о помолвке в декабре прошлого года, а в сентябре этого года у Уильмс и Оганян родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.

Российский хоккеист, капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и модель, дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская расписались в ЗАГСе еще в августе прошлого года, но празднование устроили только этим летом. Мероприятие прошло в подмосковном концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Свадебный подарок паре преподнес глава государства Владимир Путин, подарив Овечкину и Шубской чайный сервиз. В интернете появились фотографии подарка. На фотографиях видно, что это чайные пары из стекла с цветочным орнаментом из металла.

Венчания

В уходящем году несколько звездных пар, уже зарегистрировавших до этого свой союз в ЗАГСе, сочетались церковным браком.

Спустя шесть лет брака обвенчались телеведущий Максим Галкин и народная артистка СССР Алла Пугачева. О событии Галкин рассказал в своем Instagram, опубликовав видеозапись с церемонии.

"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", — написал он.

Свидетелями события стали дети венчавшихся — Гарри и Елизавета.

Пугачева и Галкин официально оформили свои отношения в 2011 году, для певицы этот брак стал пятым по счету. В сентябре 2013 года Пугачева и Галкин стали родителями близнецов Лизы и Гарри. По данным СМИ, малыши появились на свет благодаря искусственному оплодотворению суррогатной матери.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17, 2017 at 11:13 PST

В сентябре обвенчались двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская, об этом событии пара сообщила в своих аккаунтах в Instagram

"Сегодня состоялось важное событие в нашей жизни, мы с Янчиком повенчались! Мы вместе 10 лет, женаты восемь лет, и мы очень счастливы, что сегодня сделали этот важный шаг в нашей жизни", — написал Плющенко.

Для Плющенко это второй брак, для Рудковской — третий (если считать гражданский брак с Евгением Мухиным).

Внук примадонны

Венчание Пугачевой и Галкина стало не единственным свадебным событием в семье примадонны. В июле женился внук Пугачевой, сын певцов Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова музыкант Никита Пресняков.

Фото с торжества он разместил на своей станице в Instagram.

"Вот и настал этот счастливый день!" — подписал Пресняков фото со своей супругой.

По информации СМИ, избранницей сына Орбакайте и Преснякова-младшего стала соседка по даче — 20-летняя студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алена Краснова, с которой Никита встречался несколько лет.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июл 27, 2017 at 5:08 PDT

Пятая попытка

В уходящем году в пятый раз женился 58-летний актер Шон Бин, известный, в частности, по своим ролям в "Игре престолов" и "Властелине колец". В этот раз избранницей актера стала Эшли Мур, ранее работавшая няней.

Интересно, что до встречи с Мур актер говорил, что пережив четыре развода, больше никогда не женится, хотя и верит в любовь. Позже он признался, что не думал, что встретит такую удивительную женщину.

Тайные свадьбы

Далеко не все знаменитости стремятся предать огласке свои намерения сочетаться браком. В уходящем году несколько звезд поженились тайно, очевидно, не желая наплыва папарацци.

Так, в октябре секретную свадьбу на Ибице сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Актеры познакомились на съемках фильма "Свет в океане", где сыграли влюбленную пару. После этого и появились слухи о романе Фассбендера и Викандер. На некоторое время пара расставалась из-за размолвки, но довольно быстро воссоединилась.

Церемония бракосочетания держалась в тайне, а место ее проведения тщательно охранялось. Накануне бракосочетания актеры устроили мальчишник и девичник. Папарацци не удалось запечатлеть Викандер, а вот Фассбендера заметили с друзьями на яхте.

Тайную свадьбу предпочел и актер Гэри Олдман, женившийся в этом году в пятый раз. Избранницей 59-летнего актера стала арт-директор, писательница Жизель Шмидт. На скромной свадьбе, прошедшей в доме продюсера Олдмана, присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары.

С предыдущей супругой, певицей Александрой Эденборо, актер прожил в браке шесть лет и развелся в 2015 году.

Сыграла свадьбу и британская певица Адель, ее избранник — Саймон Конекки, бизнесмен, отец ее ребенка. Свадьба была тайной, скромная церемония прошла в доме певицы в Лос-Анджелесе.

В тайне решил держать свою свадьбу и легендарный американский певец Стиви Уандер, женившийся в третий раз. Избранницей 67-летнего Уандера, обладателя 25 премий "Грэмми", стала модель Томика Робин Брейси, с которой до свадьбы он прожил несколько лет. Свадьба состоялась в одном из отелей Лос-Анджелеса. На свадьбе звучало много музыки, для молодоженов и их гостей пели, в частности, Babyface и Фаррел Уильямс. Песню для невесты исполнил и жених.

Скандальный политик

Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) 68-летний Доминик Стросс-Кан, ушедший из политики после многочисленных секс-скандалов, женился на уроженке Марокко. Женой скандального политика стала 49-летняя Мириам Л'Ауфир, которая изучала мультимедийные технологии во Франции и в настоящее время возглавляет собственное агентство.

Для Стросс-Кана это уже четвертый брак.

В бытность директором МВФ Стросс-Кан считался одним из реальных претендентов на пост президента Франции. Однако весной 2011 года он был арестован в Нью-Йорке, после того как горничная отеля Sofitel заявила, что глава МВФ пытался ее изнасиловать. Спустя несколько дней Стросс-Кан добровольно ушел со своего поста, а заодно выбыл и из французской президентской гонки. Уголовное дело против него было закрыто 23 августа 2012 года.

Свадьба в СИЗО

Через некоторое время во Франции против Стросс-Кана было возбуждено дело по обвинению в сутенерстве. Следствие полагало, что Стросс-Кан и другие фигуранты организовывали вечеринки с участием проституток во Франции и за рубежом или принимали в них участие. В июне 2015 года суд признал политика невиновным.

Пребывание в СИЗО не помешало сочетаться браком бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. О женитьбе рассказал его адвокат Андрей Грохотов.

"Мой подзащитный сочетался браком со своей невестой", — сказал он. Церемония состоялась в "Матросской тишине". Для Белых это второй брак.

Ранее СМИ сообщали, что Белых собирался жениться на жительнице Подмосковья, с которой познакомился в соцсетях. Адвокат Белых Марина Ярош в августе говорила, что экс-губернатору разрешили жениться в следственном изоляторе. По ее словам, сначала невесту Екатерину Рейферт должны были допросить в качестве свидетеля.

Позднее Белых и Рейферт обвенчались в СИЗО.

Шутки в сторону

Замуж вышла и 30-летняя российская актриса Настасья Самбурская, счастливым супругом стал бойфренд актрисы, 24-летний актер Кирилл Дыцевич. Любопытно, что летом актриса уже сообщала о своем замужестве, но тогда поклонники актрисы восприняли это как шутку. В каждой шутке есть доля правды, и в ноябре Самбурская и Дыцевич действительно поженились.

"Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю", — написала Самбурская в своем Instagram.