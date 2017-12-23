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Выбор РИА Новости: главные свадьбы 2017 года

10:4223.12.2017
(обновлено: 10:45 23.12.2017)
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© Fotolia / SondemСвадьба. Архивное фотоСвадьба. Архивное фото
© Fotolia / Sondem

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Уходящий год был богатым на свадьбы: вышла замуж сестра герцогини Кэмбриджской Кейт Миддлтон Пиппа Миддлтон, связали себя узами брака известные актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер, в пятый раз женились актеры Гэри Олдмен и Шон Бин.

Актриса Меган Маркл и Британский принц Гарри. Архивное фото
© AFP 2017
Стали известны подробности предстоящей свадьбы принца Гарри
Известные музыканты тоже создавали семьи: в очередной раз женился легендарный Стиви Уандер, вышла замуж певица Адель. Не отставали и звезды спорта: Лионель Месси женился на своей подруге детства Антонелле Рокуццо, теннисистка Серена Уильямс вышла замуж за американского предпринимателя Алексиса Оганяна.

Женились в уходящем году и опальные политики: вновь связал себя узами брака бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан, сыграл в СИЗО свадьбу экс-губернатор Кировской области Никита Белых.

Несколько уже женатых звездных пар в уходящем году сочетались церковным браком: обвенчались телеведущий Максим Галкин и народная артистка СССР Алла Пугачева, а также двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская.

Сестра герцогини и мультимиллионер

Кусок торта со свадьбы Дональда и Меланьи Трамп, которая состоялась в 2005. Архивное фото
© Фото : Juliens Auctions
Кусок торта со свадьбы Трампов выставили на аукцион
Без преувеличения свадьбой года в Великобритании стало бракосочетание младшей сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон и инвестора-мультимиллионера Джеймса Мэттьюса.

Сестра Пиппы Кейт Миддлтон замужем за принцем Уильямом, старшим внуком королевы Елизаветы Второй.

Джеймсу Мэттьюсу 41 год, он руководит инвестиционной компанией Eden Rock Capital Management Group и был одним из ее основателей в 2001 году. Он из состоятельной семьи, его отцу принадлежит фешенебельный отель на острове Сен-Барт. До начала финансовой карьеры жених подавал надежды как профессиональный автогонщик.

влюбленные
"Я люблю тебя уже 80 лет": в США пожилая пара отметила годовщину свадьбы
Пиппа (полное имя невесты — Филиппа Шарлотта Миддлтон) и Джеймс впервые встретились несколько лет назад. Газета The Sun писала, что некоторое время они встречались в 2012 году, но что-то пошло не так, и они расстались. После того как в 2012 году Пиппа рассталась с бойфрендом, тоже финансистом Нико Джексоном, молодые люди воссоединились и практически сразу начали жить вместе.

Предложение руки и сердца от инвестора, гонщика и марафонца (Мэттьюс, как и большинство "золотой молодежи" в Лондоне, занимается бегом) Пиппа получила в июле 2016 года, пишет газета.

Звезды спорта

Лионель Месси с невестой Антонеллой Рокуццо в день свадьбы
© 2017 Associated Press
Звезда мирового футбола Месси женился на подруге детства
Звезда мирового футбола 30-летний Лионель Месси в июле женился на своей подруге детства Антонелле Рокуццо. Со своей избранницей Месси стал встречаться во второй половине 2000-х, сейчас у пары два сына.

Свадьба прошла в Аргентине, на ней побывали 250 гостей, среди которых были и одноклубники футболиста по испанской "Барселоне".

Многократная победительница турниров серии Большого шлема, экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс в ноябре вышла замуж за американского предпринимателя Алексиса Оганяна. В числе гостей на свадьбе были певицы Бейонсе, Келли Роуленд, актриса Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном, теннисистка Каролина Возняцки и ее возлюбленный баскетболист Дэвид Ли, а также другие известные персоны.

© Фото : официальный аккаунт в Instagram Анастасии Шубской
Свадьба Овечкина и Шубской на третьем месте в рейтинге самых заметных свадеб-2017
Пара объявила о помолвке в декабре прошлого года, а в сентябре этого года у Уильмс и Оганян родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.

Российский хоккеист, капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и модель, дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская расписались в ЗАГСе еще в августе прошлого года, но празднование устроили только этим летом. Мероприятие прошло в подмосковном концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Свадебный подарок паре преподнес глава государства Владимир Путин, подарив Овечкину и Шубской чайный сервиз. В интернете появились фотографии подарка. На фотографиях видно, что это чайные пары из стекла с цветочным орнаментом из металла.

Венчания

Алла Пугачева и Максим Галкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пугачева и Галкин обвенчались после шести лет брака
В уходящем году несколько звездных пар, уже зарегистрировавших до этого свой союз в ЗАГСе, сочетались церковным браком.

Спустя шесть лет брака обвенчались телеведущий Максим Галкин и народная артистка СССР Алла Пугачева. О событии Галкин рассказал в своем Instagram, опубликовав видеозапись с церемонии.

"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", — написал он.

Свидетелями события стали дети венчавшихся — Гарри и Елизавета.

Пугачева и Галкин официально оформили свои отношения в 2011 году, для певицы этот брак стал пятым по счету. В сентябре 2013 года Пугачева и Галкин стали родителями близнецов Лизы и Гарри. По данным СМИ, малыши появились на свет благодаря искусственному оплодотворению суррогатной матери.

 

 

© Фото : официальный аккаунт Яны Рудковской в Instagram
Киркоров, Лобода, Лазарев, Билан: все звёзды на приеме по случаю венчания Плющенко и Рудковской
В сентябре обвенчались двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская, об этом событии пара сообщила в своих аккаунтах в Instagram.

"Сегодня состоялось важное событие в нашей жизни, мы с Янчиком повенчались! Мы вместе 10 лет, женаты восемь лет, и мы очень счастливы, что сегодня сделали этот важный шаг в нашей жизни", — написал Плющенко.

Для Плющенко это второй брак, для Рудковской — третий (если считать гражданский брак с Евгением Мухиным).

Внук примадонны

Певец Никита Пресняков
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Внук Пугачевой Никита Пресняков женился
Венчание Пугачевой и Галкина стало не единственным свадебным событием в семье примадонны. В июле женился внук Пугачевой, сын певцов Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова музыкант Никита Пресняков.

Фото с торжества он разместил на своей станице в Instagram.

"Вот и настал этот счастливый день!" — подписал Пресняков фото со своей супругой.

По информации СМИ, избранницей сына Орбакайте и Преснякова-младшего стала соседка по даче — 20-летняя студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алена Краснова, с которой Никита встречался несколько лет.

 

 

Пятая попытка

Ссора в семье. Архивное фото
© Depositphotos / CandyBoxImages
В постели с врагом: отчего в России распадается каждый второй брак
В уходящем году в пятый раз женился 58-летний актер Шон Бин, известный, в частности, по своим ролям в "Игре престолов" и "Властелине колец". В этот раз избранницей актера стала Эшли Мур, ранее работавшая няней.

Интересно, что до встречи с Мур актер говорил, что пережив четыре развода, больше никогда не женится, хотя и верит в любовь. Позже он признался, что не думал, что встретит такую удивительную женщину.

Тайные свадьбы

Молодожены фотографируются в подводной фотостудии в Пекине, Китай. 19 августа 2017
© REUTERS / Thomas Peter
Свадьба без белого платья: как отмечают женитьбу в Китае
Далеко не все знаменитости стремятся предать огласке свои намерения сочетаться браком. В уходящем году несколько звезд поженились тайно, очевидно, не желая наплыва папарацци.

Так, в октябре секретную свадьбу на Ибице сыграли Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Актеры познакомились на съемках фильма "Свет в океане", где сыграли влюбленную пару. После этого и появились слухи о романе Фассбендера и Викандер. На некоторое время пара расставалась из-за размолвки, но довольно быстро воссоединилась.

Церемония бракосочетания держалась в тайне, а место ее проведения тщательно охранялось. Накануне бракосочетания актеры устроили мальчишник и девичник. Папарацци не удалось запечатлеть Викандер, а вот Фассбендера заметили с друзьями на яхте.

Тайную свадьбу предпочел и актер Гэри Олдман, женившийся в этом году в пятый раз. Избранницей 59-летнего актера стала арт-директор, писательница Жизель Шмидт. На скромной свадьбе, прошедшей в доме продюсера Олдмана, присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары.

С предыдущей супругой, певицей Александрой Эденборо, актер прожил в браке шесть лет и развелся в 2015 году.

Вечная любовь: места мифов и любовных историй в Крыму
© РИА Новости / Артем Креминскиий
Вечная любовь: места мифов и любовных историй в Крыму
Сыграла свадьбу и британская певица Адель, ее избранник — Саймон Конекки, бизнесмен, отец ее ребенка. Свадьба была тайной, скромная церемония прошла в доме певицы в Лос-Анджелесе.

В тайне решил держать свою свадьбу и легендарный американский певец Стиви Уандер, женившийся в третий раз. Избранницей 67-летнего Уандера, обладателя 25 премий "Грэмми", стала модель Томика Робин Брейси, с которой до свадьбы он прожил несколько лет. Свадьба состоялась в одном из отелей Лос-Анджелеса. На свадьбе звучало много музыки, для молодоженов и их гостей пели, в частности, Babyface и Фаррел Уильямс. Песню для невесты исполнил и жених.

Скандальный политик

Семейные отношения
© Fotolia / WavebreakMediaMicro
Ученые выяснили главные причины разводов
Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) 68-летний Доминик Стросс-Кан, ушедший из политики после многочисленных секс-скандалов, женился на уроженке Марокко. Женой скандального политика стала 49-летняя Мириам Л'Ауфир, которая изучала мультимедийные технологии во Франции и в настоящее время возглавляет собственное агентство.

Для Стросс-Кана это уже четвертый брак.

В бытность директором МВФ Стросс-Кан считался одним из реальных претендентов на пост президента Франции. Однако весной 2011 года он был арестован в Нью-Йорке, после того как горничная отеля Sofitel заявила, что глава МВФ пытался ее изнасиловать. Спустя несколько дней Стросс-Кан добровольно ушел со своего поста, а заодно выбыл и из французской президентской гонки. Уголовное дело против него было закрыто 23 августа 2012 года.

Развод
© Fotolia / Rafael Ben-Ari
Ученые раскрыли причину несчастных браков
Через некоторое время во Франции против Стросс-Кана было возбуждено дело по обвинению в сутенерстве. Следствие полагало, что Стросс-Кан и другие фигуранты организовывали вечеринки с участием проституток во Франции и за рубежом или принимали в них участие. В июне 2015 года суд признал политика невиновным.

Свадьба в СИЗО

Свадьба в тюремной церкви на территории исправительной колонии в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Все поставила на кон". Как женщины становятся "ждулями" зеков
Пребывание в СИЗО не помешало сочетаться браком бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. О женитьбе рассказал его адвокат Андрей Грохотов.

"Мой подзащитный сочетался браком со своей невестой", — сказал он. Церемония состоялась в "Матросской тишине". Для Белых это второй брак.

Ранее СМИ сообщали, что Белых собирался жениться на жительнице Подмосковья, с которой познакомился в соцсетях. Адвокат Белых Марина Ярош в августе говорила, что экс-губернатору разрешили жениться в следственном изоляторе. По ее словам, сначала невесту Екатерину Рейферт должны были допросить в качестве свидетеля.

Позднее Белых и Рейферт обвенчались в СИЗО.

Шутки в сторону

Венчание
© Фото : Дима Терещенко
Браки заключают на небесах — до трех раз: РПЦ установила лимит на венчание
Замуж вышла и 30-летняя российская актриса Настасья Самбурская, счастливым супругом стал бойфренд актрисы, 24-летний актер Кирилл Дыцевич. Любопытно, что летом актриса уже сообщала о своем замужестве, но тогда поклонники актрисы восприняли это как шутку. В каждой шутке есть доля правды, и в ноябре Самбурская и Дыцевич действительно поженились.

"Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю", — написала Самбурская в своем Instagram.

Свадьбы года
© AP Photo / Victor R. CaivanoЗвезда мирового футбола Лионель Месси в этом году женился на подруге детства Антонелле Рокуццо. Свадьбу, которую сыграли 30 июня в аргентинском городе Росарио, посетили около 250 гостей. Пара жила вместе со второй половины 2000-х годов. К моменту бракосочетания они воспитывали двоих сыновей. В октябре Антонелла сообщила, что беременна третьим.Лионель Месси и Антонелла Рокуццо в день бракосочетания
© AP Photo / Victor R. Caivano
Звезда мирового футбола Лионель Месси в этом году женился на подруге детства Антонелле Рокуццо. Свадьбу, которую сыграли 30 июня в аргентинском городе Росарио, посетили около 250 гостей. Пара жила вместе со второй половины 2000-х годов. К моменту бракосочетания они воспитывали двоих сыновей. В октябре Антонелла сообщила, что беременна третьим.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле шести лет официального брака певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин решили обвенчаться. Свидетелями церемонии, которая прошла в одном из небольших подмосковных храмов, стали их дети — двойняшки Гарри и Елизавета. При этом певица публично попросила прощения у Бога за то, что это ее второе венчание в жизни.Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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После шести лет официального брака певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин решили обвенчаться. Свидетелями церемонии, которая прошла в одном из небольших подмосковных храмов, стали их дети — двойняшки Гарри и Елизавета. При этом певица публично попросила прощения у Бога за то, что это ее второе венчание в жизни.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniБывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс 16 ноября вышла замуж за предпринимателя Алексиса Оганяна. Церемония, которая обошлась новобрачным в миллион долларов, прошла в Центре современного искусства в Новом Орлеане. 1 сентября у пары родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.Серена Уильямс и Алексис Оганян
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс 16 ноября вышла замуж за предпринимателя Алексиса Оганяна. Церемония, которая обошлась новобрачным в миллион долларов, прошла в Центре современного искусства в Новом Орлеане. 1 сентября у пары родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.
© AP Photo / Molly RileyВ июле этого года капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, прошедшего у пары в августе 2016 года, когда они расписались в ЗАГСе. Торжество было организовано в концертном зале "Барвиха Luxury Village".Актриса Анастасия Шубская и хоккеист Александр Овечкин
© AP Photo / Molly Riley
В июле этого года капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, прошедшего у пары в августе 2016 года, когда они расписались в ЗАГСе. Торжество было организовано в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, PoolСвадьбой года в Великобритании стало бракосочетание младшей сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон и финансиста Джеймса Мэттьюса. Венчание состоялось в старинной церкви святого Марка в Беркшире.Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз после церемонии бракосочетания в церкви Святого Марка
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, Pool
Свадьбой года в Великобритании стало бракосочетание младшей сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон и финансиста Джеймса Мэттьюса. Венчание состоялось в старинной церкви святого Марка в Беркшире.
© AP Photo / Andrew HarnikАвстралийская супермодель, бывший "ангел" Victoria’s secret Миранда Керр и американский миллиардер Эван Шпигель поженились в мае этого года, а уже в ноябре стало известно, что Миранда ждет ребенка. Для 34-летней модели это второй брак. С 2010 по 2013 год она была замужем за актером Орландо Блумом, в 2011 году у них родился сын Флинн.Модель Миранда Керр и генеральный директор Snapchat Эван Шпигель
© AP Photo / Andrew Harnik
Австралийская супермодель, бывший "ангел" Victoria’s secret Миранда Керр и американский миллиардер Эван Шпигель поженились в мае этого года, а уже в ноябре стало известно, что Миранда ждет ребенка. Для 34-летней модели это второй брак. С 2010 по 2013 год она была замужем за актером Орландо Блумом, в 2011 году у них родился сын Флинн.
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloАмериканская актриса, певица и бывшая модель Аманда Сейфрид в этом году успела не только выйти замуж за актера Томаса Садоски, но и родить ему дочку. Церемония бракосочетания звездной пары была более, чем скромной: присутствовали только молодожены, священник, которой их обручил, и любимая собака Аманды, австралийская овчарка по кличке Финн.Актеры Томас Садоски и Аманда Сейфрид
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Американская актриса, певица и бывшая модель Аманда Сейфрид в этом году успела не только выйти замуж за актера Томаса Садоски, но и родить ему дочку. Церемония бракосочетания звездной пары была более, чем скромной: присутствовали только молодожены, священник, которой их обручил, и любимая собака Аманды, австралийская овчарка по кличке Финн.
© AP Photo / Invision/ Joel RyanАктеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер сыграли свадьбу в октябре этого года. Церемония прошла в окружении родных и близких друзей в частном поместье на Ибице.Актеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Актеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер сыграли свадьбу в октябре этого года. Церемония прошла в окружении родных и близких друзей в частном поместье на Ибице.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ середине сентября спустя восемь лет после заключения брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко обвенчались. Церемония прошла в храме Святого Николая на Трех горах в центре Москвы, отметили венчание в Знаменском.Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В середине сентября спустя восемь лет после заключения брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко обвенчались. Церемония прошла в храме Святого Николая на Трех горах в центре Москвы, отметили венчание в Знаменском.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОбвинявшийся в изнасиловании горничной бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан в этом году женился в четвертый раз. Его новой избранницей стала глава мультимедийного агентства, 49-летняя марокканка Мириам Л'Ауффир. Свадьбу сыграли в Марракеше.Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан и Мириам Л'Ауффир
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Обвинявшийся в изнасиловании горничной бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан в этом году женился в четвертый раз. Его новой избранницей стала глава мультимедийного агентства, 49-летняя марокканка Мириам Л'Ауффир. Свадьбу сыграли в Марракеше.
© AFP 2017 / Robyn BeckАмериканская актриса и продюсер, звезда фильма "Интерстеллар" Джессика Честейн в минувшем году вышла замуж за итальянца Жана Луку Пасси де Препосуло. Роскошная свадебная церемония прошла в фамильном поместье жениха в часе езды от Венеции. Избранник голливудской актрисы занимается рекламой в индустрии высокой моды.Джан Лука Пасси ди Препозуло и актриса Джессика Честейн
© AFP 2017 / Robyn Beck
Американская актриса и продюсер, звезда фильма "Интерстеллар" Джессика Честейн в минувшем году вышла замуж за итальянца Жана Луку Пасси де Препосуло. Роскошная свадебная церемония прошла в фамильном поместье жениха в часе езды от Венеции. Избранник голливудской актрисы занимается рекламой в индустрии высокой моды.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссийская певица Нюша в этом году вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Церемония прошла на Мальдивах.Певица Нюша и главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Российская певица Нюша в этом году вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Церемония прошла на Мальдивах.
© AP Photo / Matt SaylesЗвезда сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа в этом году женился на актрисе Лизе Боне. Тайную свадьбу звездная пара сыграла в своем особняке в Калифорнии. Джейсон и Лиза живут вместе уже 12 лет, у них двое совместных детей: дочка Лола и сын Накоа-Вулф.Актеры Джейсон Момоа и Лиза Боне
© AP Photo / Matt Sayles
Звезда сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа в этом году женился на актрисе Лизе Боне. Тайную свадьбу звездная пара сыграла в своем особняке в Калифорнии. Джейсон и Лиза живут вместе уже 12 лет, у них двое совместных детей: дочка Лола и сын Накоа-Вулф.
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  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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