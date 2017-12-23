Свадьбы года
10:0023.12.2017
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© AP Photo / Victor R. CaivanoЗвезда мирового футбола Лионель Месси в этом году женился на подруге детства Антонелле Рокуццо. Свадьбу, которую сыграли 30 июня в аргентинском городе Росарио, посетили около 250 гостей. Пара жила вместе со второй половины 2000-х годов. К моменту бракосочетания они воспитывали двоих сыновей. В октябре Антонелла сообщила, что беременна третьим.
© AP Photo / Victor R. Caivano
Звезда мирового футбола Лионель Месси в этом году женился на подруге детства Антонелле Рокуццо. Свадьбу, которую сыграли 30 июня в аргентинском городе Росарио, посетили около 250 гостей. Пара жила вместе со второй половины 2000-х годов. К моменту бракосочетания они воспитывали двоих сыновей. В октябре Антонелла сообщила, что беременна третьим.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле шести лет официального брака певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин решили обвенчаться. Свидетелями церемонии, которая прошла в одном из небольших подмосковных храмов, стали их дети — двойняшки Гарри и Елизавета. При этом певица публично попросила прощения у Бога за то, что это ее второе венчание в жизни.
После шести лет официального брака певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин решили обвенчаться. Свидетелями церемонии, которая прошла в одном из небольших подмосковных храмов, стали их дети — двойняшки Гарри и Елизавета. При этом певица публично попросила прощения у Бога за то, что это ее второе венчание в жизни.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniБывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс 16 ноября вышла замуж за предпринимателя Алексиса Оганяна. Церемония, которая обошлась новобрачным в миллион долларов, прошла в Центре современного искусства в Новом Орлеане. 1 сентября у пары родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс 16 ноября вышла замуж за предпринимателя Алексиса Оганяна. Церемония, которая обошлась новобрачным в миллион долларов, прошла в Центре современного искусства в Новом Орлеане. 1 сентября у пары родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.
© AP Photo / Molly RileyВ июле этого года капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, прошедшего у пары в августе 2016 года, когда они расписались в ЗАГСе. Торжество было организовано в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
© AP Photo / Molly Riley
В июле этого года капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, прошедшего у пары в августе 2016 года, когда они расписались в ЗАГСе. Торжество было организовано в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, PoolСвадьбой года в Великобритании стало бракосочетание младшей сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон и финансиста Джеймса Мэттьюса. Венчание состоялось в старинной церкви святого Марка в Беркшире.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, Pool
Свадьбой года в Великобритании стало бракосочетание младшей сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон и финансиста Джеймса Мэттьюса. Венчание состоялось в старинной церкви святого Марка в Беркшире.
© AP Photo / Andrew HarnikАвстралийская супермодель, бывший "ангел" Victoria’s secret Миранда Керр и американский миллиардер Эван Шпигель поженились в мае этого года, а уже в ноябре стало известно, что Миранда ждет ребенка. Для 34-летней модели это второй брак. С 2010 по 2013 год она была замужем за актером Орландо Блумом, в 2011 году у них родился сын Флинн.
© AP Photo / Andrew Harnik
Австралийская супермодель, бывший "ангел" Victoria’s secret Миранда Керр и американский миллиардер Эван Шпигель поженились в мае этого года, а уже в ноябре стало известно, что Миранда ждет ребенка. Для 34-летней модели это второй брак. С 2010 по 2013 год она была замужем за актером Орландо Блумом, в 2011 году у них родился сын Флинн.
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloАмериканская актриса, певица и бывшая модель Аманда Сейфрид в этом году успела не только выйти замуж за актера Томаса Садоски, но и родить ему дочку. Церемония бракосочетания звездной пары была более, чем скромной: присутствовали только молодожены, священник, которой их обручил, и любимая собака Аманды, австралийская овчарка по кличке Финн.
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Американская актриса, певица и бывшая модель Аманда Сейфрид в этом году успела не только выйти замуж за актера Томаса Садоски, но и родить ему дочку. Церемония бракосочетания звездной пары была более, чем скромной: присутствовали только молодожены, священник, которой их обручил, и любимая собака Аманды, австралийская овчарка по кличке Финн.
© AP Photo / Invision/ Joel RyanАктеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер сыграли свадьбу в октябре этого года. Церемония прошла в окружении родных и близких друзей в частном поместье на Ибице.
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Актеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер сыграли свадьбу в октябре этого года. Церемония прошла в окружении родных и близких друзей в частном поместье на Ибице.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ середине сентября спустя восемь лет после заключения брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко обвенчались. Церемония прошла в храме Святого Николая на Трех горах в центре Москвы, отметили венчание в Знаменском.
В середине сентября спустя восемь лет после заключения брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко обвенчались. Церемония прошла в храме Святого Николая на Трех горах в центре Москвы, отметили венчание в Знаменском.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОбвинявшийся в изнасиловании горничной бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан в этом году женился в четвертый раз. Его новой избранницей стала глава мультимедийного агентства, 49-летняя марокканка Мириам Л'Ауффир. Свадьбу сыграли в Марракеше.
Обвинявшийся в изнасиловании горничной бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан в этом году женился в четвертый раз. Его новой избранницей стала глава мультимедийного агентства, 49-летняя марокканка Мириам Л'Ауффир. Свадьбу сыграли в Марракеше.
© AFP 2017 / Robyn BeckАмериканская актриса и продюсер, звезда фильма "Интерстеллар" Джессика Честейн в минувшем году вышла замуж за итальянца Жана Луку Пасси де Препосуло. Роскошная свадебная церемония прошла в фамильном поместье жениха в часе езды от Венеции. Избранник голливудской актрисы занимается рекламой в индустрии высокой моды.
Американская актриса и продюсер, звезда фильма "Интерстеллар" Джессика Честейн в минувшем году вышла замуж за итальянца Жана Луку Пасси де Препосуло. Роскошная свадебная церемония прошла в фамильном поместье жениха в часе езды от Венеции. Избранник голливудской актрисы занимается рекламой в индустрии высокой моды.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссийская певица Нюша в этом году вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Церемония прошла на Мальдивах.
Российская певица Нюша в этом году вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Церемония прошла на Мальдивах.
© AP Photo / Matt SaylesЗвезда сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа в этом году женился на актрисе Лизе Боне. Тайную свадьбу звездная пара сыграла в своем особняке в Калифорнии. Джейсон и Лиза живут вместе уже 12 лет, у них двое совместных детей: дочка Лола и сын Накоа-Вулф.
© AP Photo / Matt Sayles
Звезда сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа в этом году женился на актрисе Лизе Боне. Тайную свадьбу звездная пара сыграла в своем особняке в Калифорнии. Джейсон и Лиза живут вместе уже 12 лет, у них двое совместных детей: дочка Лола и сын Накоа-Вулф.
Известные спортсмены, голливудские актеры и звезды российского шоу-бизнеса, устроившие свадебные церемонии в 2017 году, — в фотоленте Ria.ru.
Комментарии
4 пользователя оставили 6 комментариев
Свадьба года у каждого своя...У меня например- свадьба шурина!
10:37
23.12.2017
1
Ergakov Vladimir, увы это для многих мечта...так сказать смысл жизни...Не брак сам- а освещение...даже с чертом...
19:00
23.12.2017
1
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