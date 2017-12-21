Минувший год запомнился значительными утратами для российской культуры: ушли из жизни многие певцы, актеры, музыканты и писатели. Потери понесла и политическая сцена. Не стало "канцлера воссоединения" Гельмута Коля и постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Личности, вошедшие в историю, — в фотоленте Ria.ru.
Утраты 2017 года
09:3021.12.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса театра и кино, режиссер и продюсер Вера Глаголева скончалась 16 августа в Германии после продолжительной болезни. Ей был 61 год. На прощание с народной артисткой в Центральный дом кино пришли сотни поклонников ее таланта и близких друзей. Похоронена Глаголева на Троекуровском кладбище в Москве.
Актриса театра и кино, режиссер и продюсер Вера Глаголева скончалась 16 августа в Германии после продолжительной болезни. Ей был 61 год. На прощание с народной артисткой в Центральный дом кино пришли сотни поклонников ее таланта и близких друзей. Похоронена Глаголева на Троекуровском кладбище в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОперный певец, всемирно известный баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Ему было 55 лет. Согласно завещанию артиста, его прах был поделен для захоронения в Москве и на родине певца в Красноярске. В столице урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище, вторая капсула была 29 ноября доставлена в Красноярск, где она будет заложена в основание памятника Хворостовскому.
Оперный певец, всемирно известный баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Ему было 55 лет. Согласно завещанию артиста, его прах был поделен для захоронения в Москве и на родине певца в Красноярске. В столице урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище, вторая капсула была 29 ноября доставлена в Красноярск, где она будет заложена в основание памятника Хворостовскому.
© РИА Новости / Александр МоклецовПерейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Михайлович Гречко ушел из жизни 8 апреля. Ему было 85 лет. Церемония прощания с одним из первопроходцев в освоении космоса прошла на Троекуровском кладбище в Москве.
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Михайлович Гречко ушел из жизни 8 апреля. Ему было 85 лет. Церемония прощания с одним из первопроходцев в освоении космоса прошла на Троекуровском кладбище в Москве.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНародный артист СССР, солист Большого театра Зураб Соткилава ушел из жизни 18 сентября. Оперному певцу было 80 лет. Церемония прощания с артистом прошла в Большом театре, где Соткилава служил с 1974 года. Похоронили звезду оперной сцены 23 сентября в Тбилиси.
Народный артист СССР, солист Большого театра Зураб Соткилава ушел из жизни 18 сентября. Оперному певцу было 80 лет. Церемония прощания с артистом прошла в Большом театре, где Соткилава служил с 1974 года. Похоронили звезду оперной сцены 23 сентября в Тбилиси.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПоэт Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса, штат Оклахома, где он проживал с семьей с 1991 года. Похоронили литератора, согласно его последней воле, на кладбище в поселке Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака.
Поэт Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса, штат Оклахома, где он проживал с семьей с 1991 года. Похоронили литератора, согласно его последней воле, на кладбище в поселке Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 49-м году жизни. После смерти артиста было заведено уголовное дело. Следователи предполагают, что причиной смерти звезды могло быть несвоевременное прибытие скорой помощи или надлежащие исполнение профессиональных обязанностей сотрудниками реабилитационной клиники "Феникс", где в тот момент находился Марьянов.
Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 49-м году жизни. После смерти артиста было заведено уголовное дело. Следователи предполагают, что причиной смерти звезды могло быть несвоевременное прибытие скорой помощи или надлежащие исполнение профессиональных обязанностей сотрудниками реабилитационной клиники "Феникс", где в тот момент находился Марьянов.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНародный артист России Алексей Петренко скончался 22 февраля на 79-м году жизни. Прощание прошло в столичном Доме кино. Похоронили артиста на Николо-Архангельском кладбище в Москве.
Народный артист России Алексей Петренко скончался 22 февраля на 79-м году жизни. Прощание прошло в столичном Доме кино. Похоронили артиста на Николо-Архангельском кладбище в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Задорнов ушел из жизни 10 ноября на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Похоронили писателя на кладбище Яундубулты в Юрмале рядом с отцом, Николаем Задорновым. Это была последняя воля артиста.
Писатель-сатирик Михаил Задорнов ушел из жизни 10 ноября на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Похоронили писателя на кладбище Яундубулты в Юрмале рядом с отцом, Николаем Задорновым. Это была последняя воля артиста.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНародный артист СССР Леонид Броневой скончался 9 декабря в Москве. Ему было 88 лет. Прощание с актером прошло в Большом зале "Ленкома". Похоронили Броневого на Новодевичьем кладбище недалеко от могил народного артиста СССР Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова.
Народный артист СССР Леонид Броневой скончался 9 декабря в Москве. Ему было 88 лет. Прощание с актером прошло в Большом зале "Ленкома". Похоронили Броневого на Новодевичьем кладбище недалеко от могил народного артиста СССР Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСкрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни после тяжелой болезни. Прощание с заслуженным артистом России состоялось в Камерном зале Дома музыки. Похоронили Когана на Троекуровском кладбище в Москве.
Скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни после тяжелой болезни. Прощание с заслуженным артистом России состоялось в Камерном зале Дома музыки. Похоронили Когана на Троекуровском кладбище в Москве.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryПостоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. После известия о его смерти заседание в ООН началось с минуты молчания в память о российском дипломате. Похороны Чуркина прошли 24 февраля на Троекуровском кладбище Москвы.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. После известия о его смерти заседание в ООН началось с минуты молчания в память о российском дипломате. Похороны Чуркина прошли 24 февраля на Троекуровском кладбище Москвы.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСоветский и российский актер, народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов скончался во сне 15 июня в возрасте 88 лет. На прощание с артистом в Дом кино пришли сотни людей. Согласно завещанию, Баталов был похоронен на Преображенском кладбище. Там же покоятся его мать, актриса Нина Ольшевская и сводный брат, актер и режиссер Борис Ардов.
Советский и российский актер, народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов скончался во сне 15 июня в возрасте 88 лет. На прощание с артистом в Дом кино пришли сотни людей. Согласно завещанию, Баталов был похоронен на Преображенском кладбище. Там же покоятся его мать, актриса Нина Ольшевская и сводный брат, актер и режиссер Борис Ардов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСолист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в своем доме в Калифорнии. Ему был 41 год. Музыкант ушел из жизни в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который за два месяца до того также покончил с собой. Беннингтон был похоронен в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс.
Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в своем доме в Калифорнии. Ему был 41 год. Музыкант ушел из жизни в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который за два месяца до того также покончил с собой. Беннингтон был похоронен в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПисатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин скончался 4 июля в возрасте 98 лет. Церемония прощания с литератором была организована в Таврическом дворце. Писатель был похоронен на Комаровском кладбище под Петербургом, где покоится его супруга Римма Майорова.
Писатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин скончался 4 июля в возрасте 98 лет. Церемония прощания с литератором была организована в Таврическом дворце. Писатель был похоронен на Комаровском кладбище под Петербургом, где покоится его супруга Римма Майорова.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкАкадемик РАХ, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов скончался 9 июля в Москве. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Художнику было 87 лет. Отпевание Глазунова прошло в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, а похоронен он был на Новодевичье кладбище.
Академик РАХ, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов скончался 9 июля в Москве. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Художнику было 87 лет. Отпевание Глазунова прошло в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, а похоронен он был на Новодевичье кладбище.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкОдин из самых известных российских спортивных комментаторов Владимир Перетурин скончался 22 мая, за день до своего 79-летия. Журналист перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели. Перетурин был похоронен на Донском кладбище в Москве.
Один из самых известных российских спортивных комментаторов Владимир Перетурин скончался 22 мая, за день до своего 79-летия. Журналист перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели. Перетурин был похоронен на Донском кладбище в Москве.
© AP Photo / Jae C. HongОснователь журнала Playboy Хью Хефнер скончался 28 сентября в возрасте 91 года. Медиамагнат умер от остановки сердца у себя в особняке, в окружении родных и близких. Хефнера похоронили рядом с голливудской актрисой и первой "девушкой месяца" Playboy Мэрилин Монро. Место у ее могилы магнат приобрел еще в 1992 году.
© AP Photo / Jae C. Hong
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался 28 сентября в возрасте 91 года. Медиамагнат умер от остановки сердца у себя в особняке, в окружении родных и близких. Хефнера похоронили рядом с голливудской актрисой и первой "девушкой месяца" Playboy Мэрилин Монро. Место у ее могилы магнат приобрел еще в 1992 году.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИзвестный блогер и медиаменеджер Антон Носик скончался в ночь на 9 июля после внезапной остановки сердца. Ему был 51 год. Похороны состоялись на Востряковском кладбище в Москве.
Известный блогер и медиаменеджер Антон Носик скончался в ночь на 9 июля после внезапной остановки сердца. Ему был 51 год. Похороны состоялись на Востряковском кладбище в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийский правозащитник, основатель Международного общества "Мемориал" Арсений Рогинский скончался 18 декабря после продолжительной болезни. Ему был 71 год.
Российский правозащитник, основатель Международного общества "Мемориал" Арсений Рогинский скончался 18 декабря после продолжительной болезни. Ему был 71 год.
© AFP 2017 / Bertrand GuayЗнаменитый певец и композитор Джонни Холлидей скончался 6 декабря на 75 году жизни от рака легких. В Париже были организованы национальные проводы музыканта. Катафалк с его телом проехал по главной улице французской столицы - Елисейским полям, за ним следовала колонна байкеров, которые приехали почтить память певца. Чтобы проститься с любимым музыкантов в центре города собрались тысячи его поклонников, а Эйфелеву башню и стадион в Берси в память о французской рок-звезде на три дня подсветили надписью "Спасибо, Джонни".
Знаменитый певец и композитор Джонни Холлидей скончался 6 декабря на 75 году жизни от рака легких. В Париже были организованы национальные проводы музыканта. Катафалк с его телом проехал по главной улице французской столицы - Елисейским полям, за ним следовала колонна байкеров, которые приехали почтить память певца. Чтобы проститься с любимым музыкантов в центре города собрались тысячи его поклонников, а Эйфелеву башню и стадион в Берси в память о французской рок-звезде на три дня подсветили надписью "Спасибо, Джонни".
© AFP 2017 / Hai DoШестой канцлер Германии Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн. Общеевропейская церемония прощания с "отцом объединения Германии" прошла в Страсбурге. На ней от России присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев и вдова первого президента Наина Ельцина.
Шестой канцлер Германии Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн. Общеевропейская церемония прощания с "отцом объединения Германии" прошла в Страсбурге. На ней от России присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев и вдова первого президента Наина Ельцина.
© РИА Новости / Виталий СавельевПерейти в фотобанкТелеведущий Аллан Чумак скончался 9 октября в Москве в возрасте 82 лет. Он был похоронен рядом с родными на Донском кладбище Москвы.
Телеведущий Аллан Чумак скончался 9 октября в Москве в возрасте 82 лет. Он был похоронен рядом с родными на Донском кладбище Москвы.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкБывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни. Ему было 47 лет. Певец похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни. Ему было 47 лет. Певец похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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