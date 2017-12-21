Утраты 2017 года

Оперный певец, всемирно известный баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Ему было 55 лет. Согласно завещанию артиста, его прах был поделен для захоронения в Москве и на родине певца в Красноярске. В столице урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище, вторая капсула была 29 ноября доставлена в Красноярск, где она будет заложена в основание памятника Хворостовскому.