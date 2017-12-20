Выбор РИА Новости: главные события в российских регионах в 2017 году

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Уходящий 2017 год для российских регионов запомнится масштабной ротацией в губернаторском корпусе, терактом в метро Санкт-Петербурга и возвращением российских женщин и детей из Сирии и Ирака.

Одним из запоминающихся событий года стало также чудесное спасение трехлетней девочки в авиакатастрофе в Хабаровском крае.

"Озеленение" кадров

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В 2017 году продолжилась начатая годом ранее ротация в губернаторском корпусе. И, если, по мнению политологов, до этого в назначениях не было единой системы, то с приходом на должность замглавы администрации президента Сергея Кириенко, почерк кадровых решений стал узнаваемым.

Во-первых, отставки стали анонсироваться через анонимные каналы в Telegram. Не все главы регионов, чьи фамилии упоминались в списках, покинули свои посты, но из тех, кто ушел в отставку, анонсированы были все.

Во-вторых, продолжился и усилился курс на "озеленение кадров". Это выражение стало устойчивой характеристикой осенних кадровых перестановок с легкой руки бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова: общим "озеленением кадров" он объяснил свое решение написать заявление об отставке. При этом, считают эксперты, Кремль продемонстрировал и способность принимать "штучные" кадровые решения в регионах, где это необходимо: например, в Дагестане.

Молодые технократы и спортсмены

В-третьих, отмечают политологи, в кадровых перестановках видно бережное отношение к людям. Многие из бывших губернаторов сразу получили новые предложения о работе. Позже президент Путин провел встречу с экс-губернаторами, поблагодарил их за работу и пообещал, что их знания и опыт будут использованы в будущем.

Прямые губернаторские выборы прошли в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах России. Еще в одном регионе – Адыгее – глава был избран путем голосования в парламенте.

Действовавшие главы были переизбраны в пяти регионах из 16: в Саратовской, Томской, Свердловской, Белгородской областях и Мордовии. В остальных регионах на выборах одержали победу временно исполняющие обязанности, назначенные ранее.

Сентябрьские выборы глав регионов запомнились тем, что к власти во многих регионах пришли молодые технократы с экономическим бэкграундом и опытом работы на федеральном уровне.

Теракт в метро Петербурга

Так, Калининградскую область возглавил 30-летний (на момент выборов) выходец из Минпромторга Антон Алиханов. Губернатором Севастополя стал 40-летний Дмитрий Овсянников, ранее занимавший пост замглавы Минпромторга. Пермский край возглавил 38-летний Максим Решетников, ранее работавший в аппарате правительства РФ и московской мэрии. Главой Карелии стал 52-летний Артур Парфенчиков, бывший директор Федеральной службы судебных приставов. Удмуртию возглавил 43-летний Александр Бречалов, ранее занимавший пост секретаря Общественной палаты РФ и известный своим увлечением триатлоном. Новым главой Бурятии стал 41-летний выходец из Минтранса Алексей Цыденов.

Взрыв в Петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Следователи назвали имя предполагаемого террориста — это уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. По данным следствия, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. В результате теракта погибли 16 человек, включая самого террориста-смертника. В больницах Петербурга оказались более 50 пострадавших. Городское правительство выделило из резервного фонда 40,5 миллиона рублей на материальную помощь пострадавшим и семьям погибших.

В рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны 11 человек, все — выходцы из стран Центральной Азии: шесть в Петербурге, а также пять в Москве. Среди задержанных — предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов.

Ространснадзор после взрыва в апреле проводил внеплановую проверку метрополитена Петербурга и нашел ряд нарушений требований по обеспечению транспортной безопасности. ГУП "Петербургский метрополитен", не согласившись с этими замечаниями, оспорил их в суде.

Возвращение из Мосула

Просьбы о помощи родным от россиянок, сбежавших с мужьями и детьми на подконтрольную ИГ* ("Исламское государство"*, запрещенная в России террористическая организация) территорию посыпались после падения иракского Мосула в июле этого года.

Первым вернувшимся на родину из ИГ* стал пятилетний Билал Тагиров, которого отец вывез два года назад в Сирию, обманув мать ребенка. Она случайно узнала сына по фотографии, снятой среди развалин Мосула и обратилась за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. В начале августа спецрейс из Ирака доставил Билала в Грозный. Ребенка прямо в аэропорту передали матери.

Позже Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Глава Чечни выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

После этого к Кадырову начали поступать обращения со всех концов России. Грозный стал центром гуманитарной операции по спасению маленьких россиян, чьи родители примкнули к ИГ*. Заработала специальная группа во главе со спецпредставителем главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби. Грозненский аэропорт теперь регулярно принимает рейсы с Ближнего Востока со спасенными из горячих точек женщинами и детьми.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. По последним данным члена рабочей группы Хеды Саратовой, в списке, составленном по заявлениям родственников, около семисот фамилий женщин и детей, которые затерялись в зоне ближневосточного конфликта. Участь их неизвестна.

До Нового года в Грозном ждут еще один рейс из Ирака, который доставит самую многочисленную группу россиян с начала ближневосточной спасательной операции – 104 человека, среди которых 25 женщин и 79 детей. Они были найдены в лагере под Мосулом и переведены в женскую тюрьму, откуда после согласования с иракскими властями, будут эвакуированы на родину. Власти Чечни обещают продолжать спасательную операцию до тех пор, пока последний российский ребенок не вернется на родину.

© РИА Новости / Саид Царнаев Руфина Лапшина с детьми в аэропорту Грозного. 13 ноября 2017 © РИА Новости / Саид Царнаев Руфина Лапшина с детьми в аэропорту Грозного. 13 ноября 2017

Трагедия на алмазном руднике

Одной из самых масштабных трагедий в России в этом году стала авария на алмазном руднике "Алросы" "Мир" в Якутии. В начале августа здесь произошел прорыв воды. В шахте находился 151 человек, 143 удалось поднять на поверхность. Восемь человек остались под землей. Спасательные работы продолжались круглосуточно на протяжении трех недель, Компания 26 августа сообщила, что прекратила поисково-спасательные работы. Пострадавшим и семьям восьми погибших выплатили компенсации. Сейчас компания и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке трудоустраивают оставшихся без работы сотрудников рудника.

После аварии следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. По данным Ростехнадзора, основными причинами стали нарушения в проектных решениях и правил промышленной безопасности. Всего ответственными за аварию назвали 24 человека. В их числе руководители рудника "Мир", Мирнинского ГОКа, "Алросы" и института "Якутнипроалмаз". Директора и главного инженера Мирнинского ГОКа "Алросы" уволили.

Убыток "Алросы" от списания основных средств из-за аварии на руднике "Мир" составил 7,376 миллиарда рублей. Комиссия Ростехнадзора оценила ущерб от аварии в 10,216 миллиарда рублей. Президент компании Сергей Иванов заявил, что восстановление добычи на руднике "Мир" станет возможным через несколько лет.

Судьба Исаакия под вопросом

Вопрос о судьбе Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге стал одним из самых резонансных после того, как в начале 2017 года стало известно, что собор может быть возвращен Русской православной церкви. Позже власти Северной столицы уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Тем не менее, ситуация стала причиной не только протестных акций, но и судебных процессов, в ходе которых активисты безуспешно пытались оспорить распоряжение региональных властей об использовании Исаакиевского собора. В марте Горизбирком утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе собора, однако в июне депутаты городского парламента проголосовали против этой инициативы, признав вопросы референдума некорректными.

Тогда же президент России Владимир Путин призвал деполитизировать вопрос передачи Исаакиевского собора и с уважением относиться к религиозным чувствам людей. По мнению президента, противоречия можно разрешить, обеспечив как музейную, так и религиозную деятельность собора.

По оценке противников передачи Исаакия РПЦ, эта позиция главы государства позволяет в перспективе прийти к компромиссу, однако вопрос по-прежнему остается открытым. В течение года городские власти неоднократно заявляли, что не получали обращений РПЦ по поводу собора. Глава Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который ранее направил патриарху Кириллу просьбу о временном отзыве ходатайства о передаче Исаакиевского собора РПЦ, в декабре сообщал журналистам, что ситуация не изменилась.

"Тверской стрелок"

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

Согласно показаниям Егорова, зачитанным судьей Тверского областного суда, во время застолья мужчины сообщили, что служили в ВДВ, а когда Егоров сказал им, что служил в зенитно-ракетных войсках, они стали унижать его, из-за чего, по словам Егорова, и произошел конфликт. По его словам, он помнил произошедшее в роковую ночь расстрела как в тумане и даже затруднялся назвать количество убитых. Кроме того, он сообщил, что взял ружье только для того, чтобы напугать обидевшую его компанию, а убивать никого не собирался, но зачем-то передернул затвор.

Когда Егоров, согласно его показаниям, убил одного мужчину, на него побежали двое, в которых он тоже выстрелил. Затем стал стрелять в разбегавшихся людей. Он не помнит ни того, заходил ли в дом и стрелял ли там в кого-то, ни каких-либо других подробностей. Почему все выстрелы попали в головы, пояснить не может.

На суде Егоров неоднократно просил прощения у родственников жертв, раскаивался в содеянном и заявлял, что готов принять любое наказание, в том числе смертную казнь. Тверской областной суд назначил ему пожизненное лишение свободы. Суд также обязал Егорова выплатить родственникам его жертв около 10,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Приговор за ловлю покемонов в храме

Молодой блогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский получил известность после того, как в августе 2016 года разместил в интернете видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест. Гособвинитель попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор: Соколовский был признан виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих, а также в незаконном приобретении ручки с видеокамерой (специального технического средства, лицензию на покупку которого выдает ФСБ). В качестве наказания суд назначил Соколовскому 3,5 года условного заключения.

Позже Свердловский областной суд смягчил приговор блогеру до 2 лет и 3 месяцев условно, исключив наказание за незаконное хранение ручки с камерой.

Ростов в огне

Ростов-на-Дону во второй половине 2017 году появлялся в федеральной новостной повестке почти всегда по одной причине – крупные пожары. Несколько крупных пожаров оставили без жилья сотни жителей ростовского частного сектора, уничтожили гостиницу в центре города и нанесли серьезный ущерб двум рынкам.

Пожар на Театральном спуске вблизи главной площади города уже назвали самым крупным в Ростове-на-Дону со времен Великой Отечественной войны. Огнем были повреждены более ста строений, пламя затронуло территорию двух районов. В больницу обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. После пожара 163 объекта из 250 обследованных (дома и квартиры) признали непригодными для проживания. Сгоревшие и полуразрушенные дома до сих пор "украшают" Театральный спуск.

Ровно через месяц на одном из нижних этажей в центре Ростова загорелась гостиница Torn House. Через считанные секунды пламя охватило все десятиэтажное здание, этому способствовало легковоспламеняющаяся обшивка отеля. В результате погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуировали более 400 человек. В данный момент объект уже восстанавливают.

Одна неделя разделила пожары на вещевом рынке "Восточный" площадью 6 тысяч квадратных метров и в павильоне бытовой химии на рынке "Атлант" площадью почти 1,5 тысячи "квадратов". В первом случае пожар уничтожил почти 15% рынка – около 600 торговых мест. Павильон с бытовой химией сгорел полностью, но попавшие в атмосферу токсичные вещества, во многом из-за пасмурной погоды, не распространились далеко.

© РИА Новости / Иван Капустин Дома на Театральном спуске в Ростове-на-Дону после крупного пожара © РИА Новости / Иван Капустин Дома на Театральном спуске в Ростове-на-Дону после крупного пожара

Взрывы бытового газа

Два крупных взрыва бытового газа произошли в уходящем году в жилых домах. В Волгограде 16 мая в результате взрыва газа и последующего обрушения третьего подъезда жилого дома по Университетскому проспекту погибли четыре человека, 11 госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир. Этот частично обрушившийся дом будет полностью снесен, так как, по оценке экспертов, не подлежит восстановлению и непригоден для проживания.

По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Предположительный эпицентр взрыва находился в подвале жилого дома, где располагался магазин. По информации следствия, мужчина через интернет-сайт бесплатных объявлений нанял местного жителя для подключения торгового павильона, принадлежащего его сыну, к городским сетям водоснабжения. Работы проводились несанкционированно и привели к взрыву газа.

Еще одна трагедия произошла 9 ноября в столице Удмуртии Ижевске, где, предположительно, также из-за взрыва бытового газа произошло обрушение части жилого дома. Полностью разрушенными оказались восемь квартир. Погибли семь человек.

В ходе расследования был задержан Александр Копытов — сын хозяйки квартиры на третьем этаже, в которой произошел взрыв газа. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". По предварительной версии, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого. У следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова.

Планируется, что жители первых трех подъездов вернутся в свои квартиры до 27 декабря, вопрос о возвращении жильцов остальных подъездов решится после укрепления каркаса дома.

Пожары в домах престарелых

Уходящий год запомнится и двумя крупными пожарами в незаконных частных домах престарелых. В Красноярске пожар произошел 28 августа в частном пансионате "Жемчужина". Огонь распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. Трое погибли, одна женщина пострадала.

В иркутском доме престарелых пожар произошел в ночь на 18 октября. С места происшествия экстренные службы эвакуировали 15 человек, девятерых госпитализировали. У всех врачи констатировали отравление угарным газом. Среди пострадавших, которых определили на лечение, были люди в возрасте от 60 до 91 года. Все они страдали хроническими заболеваниями, которые обострились на фоне стресса. В результате происшествия три человека скончались в больнице.

И красноярский, и иркутский дома престарелых работали без лицензии. Дом престарелых, где произошел пожар, не значился в реестре министерства социальной защиты и попечительства Иркутской области. Он был организован НКО "Фонд паллиативной помощи им. Св. Милицы". Красноярский пансионат числится как частный жилой дом и не состоял в региональном реестре поставщиков социальных услуг.

По фактам ЧП были возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Организатор иркутского дома престарелых и владелица красноярского пансиона заключены под домашний арест.

© Фото : СУ СК по Иркутской области Дом престарелых в Иркутске, где произошел пожар © Фото : СУ СК по Иркутской области Дом престарелых в Иркутске, где произошел пожар

Чудесное спасение

Конец года запомнится чудесным спасением маленькой девочки в авиакатастрофе в Хабаровском крае. Самолет L-410, принадлежавший ФГУП "Хабаровские авиалинии", упал 15 ноября при заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли.

Выжила трехлетняя Жасмина Леонтьева. Она летела к бабушке вместе с сопровождавшей ее крестной Ольгой Лапониковой. Мама девочки, недавно родившая малыша, осталась в Хабаровске.

Спасение ребенка многие называют чудом. В авиакатастрофе девочка получила легкое сотрясение мозга и перелом ноги. Специалисты указывали разные причины чудесного спасения ребенка: легкий вес, гибкие кости, удачное место расположения кресла. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт уверен, что спасла Жасмину Ольга Лапоникова, которая плотно пристегнула ее к креслу.

Начальник местного аэропорта Евгений Архинос одним из первых оказался на месте крушения самолета. Это он нашел и вытащил из кресла выжившую девочку. Время было одним из решающих факторов в спасении девочки — в Нелькане уже стоят 20 градусные морозы, если бы помощь задержалась, малышка могла замерзнуть. И еще местные жители предотвратили пожар на самолете, отсоединив аккумулятор.

По факту крушения самолета возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследование ведет Международный авиационный комитет (МАК). Согласно предварительным данным, при заходе на посадку на высоте 150 метров на борту судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки. Двигатель самолета будет передан для исследования на завод-изготовитель в Чехии. После аварии эксплуатация самолетов L-410 в Хабаровском крае приостановлена.