Выбор РИА Новости: главные события 2017 года в социальной сфере

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Социальная сфера в прошедшем году была довольно насыщенной и вместила ряд ярких событий. Российские власти решили проиндексировать зарплаты бюджетникам, не подпадающим под "майские указы", предложили новые меры по поддержке рождаемости, а также обратили внимание на необходимость строительства не только новых школ, но и яслей. Кроме того, достигнут рекордный в истории России показатель продолжительности жизни – 72,6 года.
Зарплаты и пенсии
Кроме того, с 2017 года был осуществлен возврат к механизму индексации по фактической инфляции предшествующего года – в итоге пенсии будут проиндексированы на 3,7%, что даже выше показателей инфляции, а сама индексация произойдет не в феврале, как планировалось, а в январе.
Также был поднят вопрос о переходе на электронные трудовые книжки, это может произойти в ближайшие годы.
Новые меры поддержки демографии
Вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила, что на реализацию предложенного пакета мер потребуется порядка 500 миллиардов рублей.
Также в 2017 году Путин подписал указ об объявлении Десятилетия детства.
Увеличение средней продолжительности жизни
Также в стране снижаются показатели смертности от всех основных причин: 12,5 на тысячу населения против показателя 13,5 несколько лет назад, в том числе стали меньше умирать от онкологических заболеваний, а смертность от туберкулеза в текущем году снизилась более чем на 17% — до 6,3 случаев на тысячу населения.
Антитабачные меры и последствия "боярышника"
По-прежнему в России сохраняется запрет на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции, которая была приостановлена на 30 суток с 23 декабря 2016 года после массовых отравлений в ряде регионов поддельным косметическим средством "Боярышник". В октябре запрет был продлен еще на 180 дней. В Роспотребнадзоре не исключили, что запрет может стать бессрочным.
Централизация закупки препаратов
"Централизация закупок (антиретровирусных) препаратов на федеральном уровне… за 9 месяцев 2017 года позволила сэкономить более четырех миллиардов рублей", — сказала Скворцова.
По данным Минздрава, это позволило снизить прирост новых случаев ВИЧ-инфекции практически в два раза.
Новые школы, учебники и экзамены
Также власти обратили внимание на необходимость строительства яслей. По словам министра труда Максима Топилина, на эти цели в ближайшие два года будет выделено 49 миллиардов рублей.
Помимо этого президент поручил усовершенствовать и качество экспертизы учебников. Также было принято решение о введении устного экзамена по русскому языку для девятиклассников, а Васильева объявила о введении уроков кибербезопасности, возвращении школьных психологов и возможном появлении обязательного ЕГЭ по истории с 2020 года.
Вузы и рейтинги
Ведомство также объявило о планах взять на контроль зарплаты ректоров вузов. Планируется, что в новом году начисляться зарплата будет по новой формуле, будет отслеживаться разница с доходами преподавателей.
В 2017 году отечественные вузы показали большие успехи в международных рейтингах. Как заявила Васильева, это свидетельствует о росте признания российского образования за рубежом, несмотря на политическую обстановку.
Также в этом году вышла первая пилотная версия рейтинга "Три миссии университета". Это первый проект международного рейтинга со штаб-квартирой в России.