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Выбор РИА Новости: главные события 2017 года в социальной сфере

12:2120.12.2017
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© Fotolia / Photocreo BednarekСемья. Архивное фотоСемья. Архивное фото
© Fotolia / Photocreo Bednarek

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Социальная сфера в прошедшем году была довольно насыщенной и вместила ряд ярких событий. Российские власти решили проиндексировать зарплаты бюджетникам, не подпадающим под "майские указы", предложили новые меры по поддержке рождаемости, а также обратили внимание на необходимость строительства не только новых школ, но и яслей. Кроме того, достигнут рекордный в истории России показатель продолжительности жизни – 72,6 года.

Зарплаты и пенсии

Купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Госдума приняла закон о повышении минимальной зарплаты‍
В 2017 году были приняты важные решения по повышению доходов бюджетников – теперь роста зарплат будут ждать и те, кто не был охвачен "майскими указами". Зарплату работников бюджетного сектора экономики повысят на 4% с 1 января 2018 года.

Кроме того, с 2017 года был осуществлен возврат к механизму индексации по фактической инфляции предшествующего года – в итоге пенсии будут проиндексированы на 3,7%, что даже выше показателей инфляции, а сама индексация произойдет не в феврале, как планировалось, а в январе.

Также был поднят вопрос о переходе на электронные трудовые книжки, это может произойти в ближайшие годы.

Новые меры поддержки демографии

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Топилин рассказал, какие семьи получат выплаты при рождении первенца
В ноябре президент России Владимир Путин озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила, что на реализацию предложенного пакета мер потребуется порядка 500 миллиардов рублей.

Также в 2017 году Путин подписал указ об объявлении Десятилетия детства.

Увеличение средней продолжительности жизни 

Мужчина и женщина. Архивное фото
© Fotolia / zapuato
В России сократилась разница в продолжительности жизни мужчин и женщин
В 2017 году средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума, о чем сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. "За неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического максимума — 72,6 года", — сказала министр, отметив, что с 2005 года этот показатель вырос в среднем на 7,2 года, что сделало РФ одним из лидеров в этом направлении.

Также в стране снижаются показатели смертности от всех основных причин: 12,5 на тысячу населения против показателя 13,5 несколько лет назад, в том числе стали меньше умирать от онкологических заболеваний, а смертность от туберкулеза в текущем году снизилась более чем на 17% — до 6,3 случаев на тысячу населения.

Антитабачные меры и последствия "боярышника"

Мужчина у автомата по продаже спиртосодержащего средства с боярышником. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В Минпромторге рассказали, что могло привести к отравлению "Боярышником"
В 2017 году Скворцова сообщила, что в правительство внесен проект новой антитабачной концепции на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу. Теперь концепция предполагает ограничения на показ табачных изделий в кино, запрет на курение в переходах, транспорте и даже личном авто, если в нем находятся дети. Кроме того, электронные сигареты остались приравнены к обычным. Однако проект до сих пор не утвержден.

По-прежнему в России сохраняется запрет на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции, которая была приостановлена на 30 суток с 23 декабря 2016 года после массовых отравлений в ряде регионов поддельным косметическим средством "Боярышник". В октябре запрет был продлен еще на 180 дней. В Роспотребнадзоре не исключили, что запрет может стать бессрочным.

Централизация закупки препаратов  

Сотрудница томского центра Анти-СПИД разбирает лекарства для ВИЧ-положительных людей. Архивное фото
© РИА Новости / Элеонора Черная
Скворцова рассказала о закупках препаратов против ВИЧ
В начале 2017 года в России начали централизованно закупаться препараты против социально значимых заболеваний: ВИЧ-инфекции, гепатита и туберкулеза. По данным Минздрава, благодаря этому достигнуто существенное снижение средней стоимости лечения одного ВИЧ-инфицированного пациента (с 160 тысяч рублей до 84 тысяч рублей), что позволило увеличить охват лечением с 39,5% до 46%, по данным за январь-сентябрь 2017 года.

"Централизация закупок (антиретровирусных) препаратов на федеральном уровне… за 9 месяцев 2017 года позволила сэкономить более четырех миллиардов рублей", — сказала Скворцова.

По данным Минздрава, это позволило снизить прирост новых случаев ВИЧ-инфекции практически в два раза.

Новые школы, учебники и экзамены 

Школьники на едином государственном экзамене. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Глава Рособрнадзора обсудил совершенствование ЕГЭ с успешными выпускниками
В этом году в России продолжилось строительство новых школ. Первого сентября 2017 года свои двери для учеников открыли 76 новых школ. Голодец сообщила, что в ближайшие три года в России будет появляться около 100 тысяч новых школьных мест ежегодно.

Также власти обратили внимание на необходимость строительства яслей. По словам министра труда Максима Топилина, на эти цели в ближайшие два года будет выделено 49 миллиардов рублей.

Помимо этого президент поручил усовершенствовать и качество экспертизы учебников. Также было принято решение о введении устного экзамена по русскому языку для девятиклассников, а Васильева объявила о введении уроков кибербезопасности, возвращении школьных психологов и возможном появлении обязательного ЕГЭ по истории с 2020 года.

Вузы и рейтинги

Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рейтинг вузов QS: НГУ "дышит в спину" МГУ
В 2017 году были объявлены новые опорные вузы. Теперь в России сформированы 33 опорных университета. Количество таких вузов и дальше продолжит увеличиваться, отметила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Ведомство также объявило о планах взять на контроль зарплаты ректоров вузов. Планируется, что в новом году начисляться зарплата будет по новой формуле, будет отслеживаться разница с доходами преподавателей.

В 2017 году отечественные вузы показали большие успехи в международных рейтингах. Как заявила Васильева, это свидетельствует о росте признания российского образования за рубежом, несмотря на политическую обстановку.

Также в этом году вышла первая пилотная версия рейтинга "Три миссии университета". Это первый проект международного рейтинга со штаб-квартирой в России.

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