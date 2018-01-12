Социологи выяснили, сколько россияне потратили на Новый год

Праздничный стол во время встречи Нового года в Чите. Архивное фото

Праздничный стол во время встречи Нового года в Чите. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Россияне потратили на празднование Нового года в среднем около 14 тысяч рублей — столько, сколько и планировали, при этом средняя сумма расходов на этот раз оказалась лишь на три рубля больше, чем год назад, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти все опрошенные (98%) сообщили, что совершали те или иные траты, лишь 2% не потратили денег на праздник и новогодние каникулы.

"Сумма средних расходов на празднование в 2018-м составила 14195 рублей – почти столько же было в 2017-м (14192 рубля). Фактические траты в среднем также совпали с запланированными в конце декабря (14299 рублей)", — говорится в материалах опроса, которые имеются у РИА Новости.

На подарки близким и друзьям россияне потратили больше (около 5459 рублей), чем на новогодний стол (4764 рубля). В среднем примерно в четыре тысячи рублей обошлись турпоездки, елки, визиты в ресторан.

Что касается подарков, в основном участники опроса "находили под елкой" парфюмерию, косметику, бижутерию (27%), конфеты, спиртные напитки (25%) и сувениры (24%), в основном эти ожидания оправдались.

"Однако есть и разочарования: так, билеты в театр/на концерт и турпутевки получили единицы (2% и менее 1% соответственно), тогда как мечтал о них каждый десятый (по 9%)", — отмечают социологи.

Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев полагает, что "практически полное совпадение планируемых и фактических затрат на Новый год может свидетельствовать о росте у россиян навыков финансового планирования, умения накапливать деньги на ожидаемый праздник и умения сдерживаться, чтобы не потратить больше запланированного".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8-9 января 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.