Туроператоры отметили повышение спроса на новогодние путешествия

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Согласно разным оценкам туроператоров, спрос на туры в период новогодних каникул 2017-2018 годов вырос от 15 до 40% по сравнению с предыдущим зимним периодом.

Генеральный директор компании Pegas Touristik Анна Подгорная сообщила РИА Новости во вторник, что в первый официальный рабочий день после новогодних каникул еще рано подводить итоги того, каким был спрос на туры в этот период.

"При этом можно сказать, что спрос в этом году был ощутимо выше, чем в предыдущем зимнем сезоне. Я бы оценила этот рост в 15-20%. Здесь мы говорим и о путешествиях по России, и за рубежом. Спрос на туры внутри страны тоже заметно увеличился, особенно в Сочи", — сказала она.

Предварительные данные туроператора TEZ TOUR RUSSIA привела РИА Новости руководитель PR-службы компании Лариса Аханова.

"Согласно предварительной оценке, спрос на прошедшие зимние каникулы вырос на 35-40% по сравнению с прошлым сезоном. Этот показатель достигнут, прежде всего, благодаря пляжным направлениям, таким как Таиланд, Доминикана и ОАЭ, которые очень активно продавались в этом сезоне", — сказала она.

Если говорить о горнолыжных направлениях, то в здесь рост произошел в первую очередь благодаря Австрии, добавила Аханова. "Кроме того, в этом сезоне очень хорошо продавались экскурсионные программы, чего в последнее время не наблюдалось", — прокомментировала ситуацию собеседник агентства.

Аханова также отметила, что в текущем сезоне спрос сместился на период "до новогодних праздников". Если раньше, по ее словам, туристы вылетали сразу после Нового года, то сейчас отправлялись в путешествия начиная с 25 декабря.

Ведущий менеджер по связям с общественностью TUI Россия Татьяна Коршунова подчеркнула, что высокий зимний туристический сезон прошел без особых сбоев, так как не было значительных задержек авиарейсов или серьезных природных катаклизмов, которые бы омрачили отдых туристов.

"Хочется отметить, что по сравнению с прошлым сезоном прошедшие каникулы были более успешными, так как, даже по предварительным оценкам, многие направления показали положительную динамику по продажам", — считает она.