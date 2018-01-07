Полено на столе: какой десерт едят французы в Рождество

ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Традиции рождественского стола в каждой стране свои: где-то принято есть пудинг, где-то — карпа, а во Франции праздничная трапеза непременно сопровождается поленом (bûche de Noël) — рулетом из бисквитного теста с кремом. Причем в украшении попадаются русские мотивы. Корреспондент РИА Новости выяснила, откуда пошел этот обычай, обсудила с французами их предпочтения и узнала у кондитера классический рецепт сладости.

Классика жанра

Как говорится на сайте министерства культуры Франции, "рождественское "полено" — традиционная французская выпечка, крученый торт с кофейным или шоколадным кремом, украшенный сахарными листиками остролиста или розами".

В одной из маленьких парижских булочных РИА Новости рассказали, что классический рецепт не так уж сложен.

"Печете бисквит, пропитываете его сиропом, можно добавить ароматный алкоголь. Смазываете бисквит кремом на основе сливочного масла с шоколадом. Скручиваете это все в рулет, а дальше смазываете шоколадным ганашем, он похож на кору. Украшать так, как вам хочется — можете нарисовать на этой "коре" узоры, а можете просто сделать кремовые розочки", — поделился рецептом кондитер.

Но таким простым "поленом" клиентов удивить едва ли получится. Поэтому французские кулинары упражняются в оригинальности, стараясь привлечь покупателей необычными вкусами. В кондитерских лавках встречаются и вариации на известные всем десерты, например, "Черный лес" и "Брауни", и такие сочетания, которые совсем не ассоциируются с Рождеством — ананас-кокос, роза-личи и лайм-мята.

Корни "полена"

Если верить старинным книгам, то еще в дохристианские времена кельты сжигали огромное полено в самый короткий день в году — день зимнего солнцестояния. Это считалось залогом хорошего урожая. Времена кельтов ушли, а традиция сохранилась.

В некоторых французских семьях в обычай вкладывают смысл попроще — никаких даров богам, просто житейская смекалка.

"В старину, когда люди уходили на рождественскую мессу, они оставляли в очаге полено, чтобы оно тлело и согревало дом. Месса была долгой, поэтому полено старались выбрать побольше, чтобы вернуться в тепло", — поделилась с РИА Новости учительница по имени Валери.

О таком происхождении традиции рассказали и в старейшей булочной Парижа — Stohrer, расположенной во II округе французской столицы.

"Этому обычаю уже века. С появлением батарей необходимость в поиске большого дерева отпала, а полено перекочевало на стол. Хотя, честно сказать, такую популярность наш французский десерт обрел уже после войны", — рассказал сотрудник булочной.

Он добавил, что это лакомство хорошо тем, что долго не портится.

"Рулет из теста с кремом на сливочном масле может храниться долго, несколько дней, а иногда целую неделю. Мы придерживаемся старинного рецепта, все делаем вручную", — продолжает собеседник, окруженный запахами ягодных пюре. В этом году в десертах этой кондитерской — малина и черная смородина. В красном "полене" под названием "Кассиопея", украшенном с двух сторон шоколадными коронами, спрятан вкусный секрет — мусс из шампанского.

Угощение a la russe

Сразу несколько кондитерских домов Парижа в этом году обратили свое внимание на Россию. Хоть православные обычаи и предполагают совсем другие блюда, русский дух еще две недели назад витал над столами французов, решивших угоститься необычным десертом.

Так, французское кафе с истинно русским названием — Pouchkine — выпустило два варианта "полена" в форме матрешек, на выбор — белые и красные. В коробке на шоколадной основе стоят пять изящных деревянных кукол в узорных платочках. Несмотря на привычную для многих россиян с детства внешность, у игрушек богатый "внутренний мир". Вместо полости — начинка из теста, орехов и фруктов. Фрукты для зимы тоже диковинные — манго с мандарином или манго с кокосом.

"Каждый год мы ищем что-то особенное на стол. Сейчас дети подросли, и мы решили купить этот торт. Игрушки будут не только в подарках, но и в тарелках. Цена? Нет, цена не смущает — для того чтобы было радостно, не жалко никаких денег", — говорит Мари, решившая "пригласить" на праздник семейство белых матрешек за 78 евро. Такого угощения должно хватить на 6-8 человек.

Одними матрешками в Pouchkine не ограничились: лакомкам доступны сразу три варианта "поленьев" с куполами. Самое дорогое — "Белая площадь". Пять узорных куполов, словно с храма Василия Блаженного, скрывают внутри бисквит из какао с нотками соли и шоколадный мусс с ванилью. Есть угощения и попроще — здесь тоненькие силуэты куполов установлены в торцах бисквитных брусков, украшенных ягодами или золочеными шоколадками.

Время цариц

Если в булочной, носящей имя Пушкина, выпечка с русским колоритом удивления не вызывает, то ее появление в сети кофеен Eric Kayser сопровождается легким недоумением.

"В этом году почему-то решили сделать вот такое, русское полено. Не знаю, почему такой выбор, но спросом пользуется. Очень интересный состав! Там внутри, под шоколадными куполами, лимонный крем и мусс из такого чая, который мы называем "русским". Вы же пьете чай с лимоном?", — показывает "полено" под названием Les temps des tsarines ("Время цариц") продавец выпечки.

Лакомство похоже на произведение искусства, даже жалко его есть. С торцов — силуэты куполов с крестами, рядом — башенка со звездой, похожая на кремлевскую. Венчает угощение самый большой купол, украшенный серебристой пыльцой, рядом с которым купола поменьше и снежинка из белого шоколада. Цена на эти купола куда более демократичная — "полено" на шесть персон будет стоить 40 евро.

"Я выбирала между вот этим, с куполами, и обычным, с начинкой из малины и миндального молочка. Выбрала тот, что покрасивее – малиновый, потом сможем попробовать, а эта штучка, если верить описанию, должна быть необычной на вкус", — сказала стоящая у прилавка Аделин.

По ее словам, классический рецепт, включающий масляный шоколадный крем, уже порядком приелся, да и завершать праздничную трапезу таким жирным десертом не хочется.

"Хочется чего-то легкого, воздушного. У нас дома застолья обычно пышные, столько всего вкусного на столе, что к концу уже не остается места для сладкого. А не попробовать будет обидно", — продолжает девушка.

Традиции встречи Рождества во Франции очень сильны: продавцы и официанты, чиновники и министры — все стараются провести праздники в кругу семьи. Католическое Рождество прошло в конце декабря. После этого праздника у французов было две недели на то, чтобы попытаться вернуться в форму перед появлением на столе новой сладости — пирога волхвов. Этот десерт принято подавать в день Богоявления.