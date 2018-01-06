Бельгийцы устроили заплыв в ледяной воде в честь Нового года

Бельгийцы приняли участие в посвященном наступлению Нового года традиционном массовом купании в водах Северного моря

Бельгийцы приняли участие в посвященном наступлению Нового года традиционном массовом купании в водах Северного моря

БРЮССЕЛЬ, 6 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Около 4,5 тысячи бельгийцев приняли в субботу участие в посвященном наступлению Нового года традиционном массовом купании в водах Северного моря в пляжной зоне бельгийского города Остенде, сообщил телеканал RTL.

За любителями зимнего купания с берега наблюдали около 10 тысяч зрителей.

Чтобы согреться после купания в воде, температура которой достигала семи градусов по Цельсию, "полярные медведи", как их называют в Бельгии, устроили массовые танцы прямо на пляже.

Затем купальщики в сопровождении близких и друзей разошлись по кафе и ресторанам, чтобы отметить это событие.