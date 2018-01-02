МЧС в Рождество обеспечит безопасность более чем в 400 храмах Москвы

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Специалисты МЧС в рождественские праздники будут обеспечивать безопасность мероприятий более чем в 400 храмах и церквях Москвы, сообщил РИА Новости представитель столичного главка ведомства.

"На контроль взяты мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова, более чем в 400 храмах и церквях Москвы", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудники главка уже провели инструктажи со служителями храмов и церквей об ограничении применения открытого огня, эксплуатации электроприборов и электрооборудования, а также содержании систем противопожарной защиты в исправном состоянии.

"В ночь с 6 на 7 января главным управлением МЧС спланировано выставление противопожарных нарядов на всех задействованных в богослужениях объектах", — отметил представитель ведомства.