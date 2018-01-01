В МВД рассказали, сколько россиян поучаствовали в новогодних гуляниях

Во время празднования Нового года в Москве. 31 декабря 2017

Во время празднования Нового года в Москве. 31 декабря 2017

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Около 8,6 миллиона человек приняли участие в новогодних мероприятиях в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Около 8,6 миллиона человек приняли участие в более чем 14 тысяч массовых новогодних мероприятий, которые прошли на территории РФ в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года", — сказала Волк.

По ее словам, общественный порядок во время празднования Нового года обеспечивали около 75 тысяч сотрудников органов внутренних дел, свыше 11 тысяч военнослужащих Росгвардии, 5,8 тысячи сотрудников частных охранных организаций, 11,2 тысячи членов народных дружин и 2,5 тысячи представителей казачества.

"Сотрудники полиции продолжают нести службу в местах массового пребывания граждан", — добавила Волк.

В свою очередь, в Росгвардии уточнили, что в обеспечении общественной безопасности и охране важных государственных объектов приняли участие более 36 тысяч военнослужащих и сотрудников ведомства.

"Для участия в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, в период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на территории РФ планируется задействовать около 40 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии", — добавили в ведомстве.