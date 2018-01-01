Собянин рассказал, сколько москвичей поучаствовали в новогодних гуляниях

Во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

Во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,5 миллиона человек.

В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество. Полное расписание мероприятий — на https://t.co/7anNMVKv27 pic.twitter.com/oaPXSBoDCy — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 января 2018 г.

​Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве 22 декабря и продлится до 14 января. В этом году центральной темой фестиваля стал театр.