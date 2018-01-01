Лукашенко призвал белорусов в новом году сделать страну образцовой

МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам предстоит сделать свою страну образцовой.

"Сейчас дорог каждый день для созидательной работы. Впереди у нас много важных дел во всех сферах жизни страны. И будущий год — канун великих спортивных событий международного масштаба", — сказал Лукашенко в новогоднем обращении к жителям Белоруссии.

Он отметил, что в Белоруссию "приедут тысячи гостей". "И как настоящие хозяева белорусской земли мы объединимся и приведем наш общий дом в надлежащий порядок", — сказал президент. Он подчеркнул, что Белоруссия всегда славилась чистотой, благоустроенностью городов и сел, гостеприимством.

"Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой. Чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплые воспоминания о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей Родиной — ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире", — заявил белорусский лидер.

По его словам, "именно за такую страну — свободную, независимую — наши предки боролись, чтобы мы, живущие на этой земле, были здесь настоящими хозяевами". "Преемственность, уважение к заслугам каждого человека, равенство и справедливость — основные принципы нашего государства. Белоруссия — страна, устремленная в будущее. Основа нашего развития — высокие технологии, наука. Но всегда будет востребован труд рабочего и крестьянина", — добавил Лукашенко.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Планируется разыграть 189 комплектов медалей в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. Ожидается прибытие более 4 тысяч спортсменов.

Кроме того, чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Минске и Риге.-0-