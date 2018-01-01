Лукашенко призвал белорусов в новом году сделать страну образцовой

МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам предстоит сделать свою страну образцовой.
Он отметил, что в Белоруссию "приедут тысячи гостей". "И как настоящие хозяева белорусской земли мы объединимся и приведем наш общий дом в надлежащий порядок", — сказал президент. Он подчеркнул, что Белоруссия всегда славилась чистотой, благоустроенностью городов и сел, гостеприимством.
"Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой. Чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплые воспоминания о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей Родиной — ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире", — заявил белорусский лидер.
Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Планируется разыграть 189 комплектов медалей в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. Ожидается прибытие более 4 тысяч спортсменов.
Кроме того, чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Минске и Риге.-0-